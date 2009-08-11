«Играть в карты - молиться сатане...»

У нас очень хорошие и добрые друзья. Когда они приходят к нам, то мы, попив чайку, садимся поиграть в карты, в простого «дурачка». Нам говорят, что это грех. Но ведь мы же не на деньги играем, а просто так, для общения... Очень жду ответа. И, наверное, не я одна. Этой игрой многие увлекались и увлекаются.Карты являются одним из самых распространенных развлечений, в них играют дома, в поезде, даже на компьютере. С точки зрения обывателя, это безобидная игра - «мы же просто так, не на деньги играем...» Вот так словом «просто» безпечные люди оправдывают самые отвратительные вещи. В жизни христианина нет таких понятий как «просто так», все целесообразно и объяснимо с точки зрения борьбы за души человеческие между Богом и дьяволом.Хочу сразу сказать, что карты - это богохульная игра. И не только потому, что она азартная. Эта игра хулит главные христианские символы. Например, слово «трефы» с идиша переводится как ...(язык не поворачивается!) «нечисть», «мерзость». Этим словом называют в карточной игре Крест. Хулятся в карточной игре и другие важные христианские символы. «Бубны» означают гвозди, которыми были пробиты пречистые руки и ноги Спасителя Христа, «пики» - это копье римского воина Лонгина, которое пронзило ребра Господа. Картежная масть «черви» хулит евангельскую губку на трости: «Дали Мне в пищу желчь и в жажде напоили Меня уксусом» (Пс. 68, 22). Слово «козырь» происходит от взятого из Талмуда слова «кошер» (жертвоприношение). Теперь, зная это, пусть картежники задумаются, в каком жертвоприношении они участвуют, когда в пылу страстной игры с размаху хлестко ударяют картой об стол и кричат: «Козырь!» - словно выражая в своем сердце то зловещее веселье, которое наполняло сердца богоубийц при виде того, как вбиваются гвозди в руки Спасителя... Люди, играющие в карты, оказываются таким образом в одном ряду с Каиафой, книжниками, фарисеями...Карты несут в себе средоточие всех зол, ведь не зря существует поговорка «нечисть всех мастей». Не случайно и то, что самая распространенная карточная игра называется «в дураки».Ведь в дураках остаются все участники игры, а бесы этому только радуются... Вот почему игра в карты - не безобидное времяпрепровождение, а молитва сатане. Сколько зла причинили карты людям! Сколько людей покончило безрассудно жизнь самоубийством, проиграв все состояние. Не случайно в уголовной среде проигрывают в карты даже своих близких, жен, матерей... Известен случай, когда в церковь поступило прошение об отпевании одного молодого человека, который наложил на себя руки, так как проиграл в карты свою родную мать и должен был ее убить...Русская классическая литература учит тому, что с картами всегда связано одно только зло. В «Пиковой даме» Пушкин изобразил душевное состояние героя, жизнь которого окутана зловещей карточной мистикой. В произведении Гоголя «Игроки» изображены люди, которые сатанеют в пылу страстной карточной игры... Поэт «серебряного века» Николай Гумилев прямо увязывает азарт карточной игры с богохульством. Привожу полностью его стихотворение.

Крест



Ты долго лгала мне, за картою карта,



Что я уж не мог опьяниться вином.



Холодные звезды тревожного марта



Блестели одна за другой за окном.







В холодном безумье, в тревожном азарте



Я чувствовал, будто игра эта - сон.



«Весь банк, - закричал, - покрываю я



в карте!»



И карта убита, и я побежден.







Я вышел на воздух. Рассветные тени



Бродили так нежно по нежным снегам.



Не помню я сам, как я пал на колени,



Мой крест золотой прижимая к губам.







«Стать вольным и чистым,



как звездное небо,



Твой посох принять, о Сестра Нищета,



Бродить по дорогам, выпрашивать хлеба,



Людей заклиная святыней креста!»







Мгновенье... и в зале веселой и шумной



Все стихли и встали испуганно с мест,



Когда я вошел, воспаленный, безумный,



И молча на карту поставил свой крест.







Тем, у кого дома есть карты, я советую поскорее выбросить их и после этого окропить квартиру святой водой. И всем, кто когда-либо играл в карты, нужно принести покаяние в этом грехе.