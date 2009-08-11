«Играть в карты - молиться сатане...»
У нас очень хорошие и добрые друзья. Когда они приходят к нам, то мы, попив чайку, садимся поиграть в карты, в простого «дурачка». Нам говорят, что это грех. Но ведь мы же не на деньги играем, а просто так, для общения... Очень жду ответа. И, наверное, не я одна. Этой игрой многие увлекались и увлекаются.
Людмила,
г. Самара.
Карты являются одним из самых распространенных развлечений, в них играют дома, в поезде, даже на компьютере. С точки зрения обывателя, это безобидная игра - «мы же просто так, не на деньги играем...» Вот так словом «просто» безпечные люди оправдывают самые отвратительные вещи. В жизни христианина нет таких понятий как «просто так», все целесообразно и объяснимо с точки зрения борьбы за души человеческие между Богом и дьяволом.
Хочу сразу сказать, что карты - это богохульная игра. И не только потому, что она азартная. Эта игра хулит главные христианские символы. Например, слово «трефы» с идиша переводится как ...(язык не поворачивается!) «нечисть», «мерзость». Этим словом называют в карточной игре Крест. Хулятся в карточной игре и другие важные христианские символы. «Бубны» означают гвозди, которыми были пробиты пречистые руки и ноги Спасителя Христа, «пики» - это копье римского воина Лонгина, которое пронзило ребра Господа. Картежная масть «черви» хулит евангельскую губку на трости: «Дали Мне в пищу желчь и в жажде напоили Меня уксусом» (Пс. 68, 22). Слово «козырь» происходит от взятого из Талмуда слова «кошер» (жертвоприношение). Теперь, зная это, пусть картежники задумаются, в каком жертвоприношении они участвуют, когда в пылу страстной игры с размаху хлестко ударяют картой об стол и кричат: «Козырь!» - словно выражая в своем сердце то зловещее веселье, которое наполняло сердца богоубийц при виде того, как вбиваются гвозди в руки Спасителя... Люди, играющие в карты, оказываются таким образом в одном ряду с Каиафой, книжниками, фарисеями...
Карты несут в себе средоточие всех зол, ведь не зря существует поговорка «нечисть всех мастей». Не случайно и то, что самая распространенная карточная игра называется «в дураки».Ведь в дураках остаются все участники игры, а бесы этому только радуются... Вот почему игра в карты - не безобидное времяпрепровождение, а молитва сатане. Сколько зла причинили карты людям! Сколько людей покончило безрассудно жизнь самоубийством, проиграв все состояние. Не случайно в уголовной среде проигрывают в карты даже своих близких, жен, матерей... Известен случай, когда в церковь поступило прошение об отпевании одного молодого человека, который наложил на себя руки, так как проиграл в карты свою родную мать и должен был ее убить...
Русская классическая литература учит тому, что с картами всегда связано одно только зло. В «Пиковой даме» Пушкин изобразил душевное состояние героя, жизнь которого окутана зловещей карточной мистикой. В произведении Гоголя «Игроки» изображены люди, которые сатанеют в пылу страстной карточной игры... Поэт «серебряного века» Николай Гумилев прямо увязывает азарт карточной игры с богохульством. Привожу полностью его стихотворение.
Крест
Ты долго лгала мне, за картою карта,
Что я уж не мог опьяниться вином.
Холодные звезды тревожного марта
Блестели одна за другой за окном.
В холодном безумье, в тревожном азарте
Я чувствовал, будто игра эта - сон.
«Весь банк, - закричал, - покрываю я
в карте!»
И карта убита, и я побежден.
Я вышел на воздух. Рассветные тени
Бродили так нежно по нежным снегам.
Не помню я сам, как я пал на колени,
Мой крест золотой прижимая к губам.
«Стать вольным и чистым,
как звездное небо,
Твой посох принять, о Сестра Нищета,
Бродить по дорогам, выпрашивать хлеба,
Людей заклиная святыней креста!»
Мгновенье... и в зале веселой и шумной
Все стихли и встали испуганно с мест,
Когда я вошел, воспаленный, безумный,
И молча на карту поставил свой крест.
Тем, у кого дома есть карты, я советую поскорее выбросить их и после этого окропить квартиру святой водой. И всем, кто когда-либо играл в карты, нужно принести покаяние в этом грехе.
- священник Дионисий Толстов
- 07.07.2000
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А можно узнать откуда взята информация по поводу перевода названий каточной масти? Но даже если это и так, то символы как крести, черви, буби и пики, это лишь во вранцузком варианте карт.
В Английском варианте например совершенно другие названия и другая символика этой же масти. Там крести обозначины как дубинки, палици, булавы. В испании таже масть -клевер. В Италии- цветки, а в швейцарской колоде это жёлуди.
Помойму все верно,игра в карты приносит вред(возможен материальный),про азарт вообще молчу! Хотел спросить, а если играть на компьютере это тоже грех??(скоре всего да)
Мой зять увлекся игрой в покер.Все свободное время он проводит за компьютером,играя в эту «интеллектуальную» игру.Теперь его ни интернет, ни книги не интересуют—«это ерунда»…Только карты.Ах,да—ещё пляжный волейбол и футбол по телевизору.Это не деградация?Так к добру это или ко злу—карты?
если азарт — это грех,то получается что если участвуешь в олимпиадах или соревнованиях и испытываешь азарт — участие в них это то же грех. Правильно ли я понимаю?
Алене:
Азарт не должен становиться хозяином человека. Если участие в олимпиадах, соревнованиях, вообще увлечение чем-либо становится страстью, если азарт захватывает настолько, что соперника начинаешь ненавидеть, даже как бы в шутку, если не можешь остановиться — не стоит этим заниматься.
Светлане:
Светочка, ничем «белые маги» не отличаются от магов любой другой раскраски. Ничем! Святая Церковь постоянно просто вопиет об этом, предупреждает людей, чтобы они не попадались на подобную «разводиловку», цена в которой, не считая денег — безсмертная человеческая душа. Неужели Вы, очень верующий человек, никогда об этом не слышали? Никакие маги и целители не способны помочь человеку с помощью каких бы то ни было приспособлений — включая карты. Бесы, сотрудничающие с ними, могут создать видимость исправления ситуации — но лишь на время, по прошествии которого человек впадет в еще большую беду.
Что касается карт — Вы видели древнекитайские карты? Не знаю, какие были символы на них — думаю, другие, а может, и схожие. Да, древние китайцы (а может, и индусы, и арабы — неизвестно точно, где впервые появились карты) вряд ли видели в них символику христианства. Но позднее именно христианский смысл был вложен в эти символы. И вложен именно с целью поругания. И этого более чем достаточно для того, чтобы к ним не прикасаться.
да уж….
Вот тебе и информация…
Карты и карты, и не задумываешься, что есть сокрытый смысл, символика, подоплека….
А многие говорят, что играть даже полезно, мышление развивает… Детей учат….
Теперь многое становится понятным. Ведь говорят, нельзя играть, даже на интерес, а почему, объяснить никто не может. Спасибо.
Крест, гвозди и копие,
Губа с оцтом — сие орудия казни Христа!
И дилемма сея проста:
Кому крест Христов игрушка,
Тому бес не враг, а дружка.
Кто в орудия смерти играет…
Отныне сие да знает!
Без комментариев…))) Церковное мракобесие процветает.)))
Слышал,что нельзя играть в карты,но только сейчас узнал почему.А в другие игры интересно можно играть ,например домино,или другие.
Читаю я все это и смешно становится!!! Вы меня простите отец Дионисий за столь не скромный вопрос, но у вас какое образование? дорогие друзья, где вы среди всех карточных мастей разглядели Крест Христов???
Так много вопросов по теме карты возникло…я еще маленькая, помню, с бабушкой играла и было весело…наверное, я самая грешная христианка, но считаю, что лучше поиграть с бабушкой в карты и весело посмеяться, чем сидеть и осуждать или обсуждать власть, соседей и прочее…я сейчас говорю о мирских буднях, точнее о светских развлечениях…и еще хотелось бы задать вопрос откуда появилось такое ярое отношение и присоединение Личности Иисуса к мастям в колоде, ведь изначально, когда появилась французская колода(14 век) 4 масти означали разности сословий французского средневекового общества. Наверное, больший грех это извращение чего-либо, ведь и Господь наш пил вино, но и в те времена алкоголизм процветал и сейчас…семья, соединение мужчины и женщины и зачатие детей омерзилось до блуда…а древняя игра в карты превратилась в индустрию обмана и вымогательства…так что простите меня, что не считаю злом сами карты, как и вино…но наше к этому отношение — вот есть истинное зло
Еще хрвм, где служил Николай Угодник был украшен
Спасибо за статью.
А процветает к сожалению, атеистическо-демоническое мракобесие, но ему уже не долго осталось. Так что пускай пока изливают свою желчь в комментариях, а мы о них помолимся. Спаси, Господи Иисусе Христе, их не разумных и нас грешных. Аминь
Нельзя дуракам в священники. Бред несут, а есть люди доверчивые — чтят и слушают и верят. Их, доверчивых потом самих за дураков держат и скандалы в семьях. Пусть священники хоть экзамены какие нибудь сдают перед тем, как с людьми общаться.
Все правильно написано. Карты это грязь.
Все правильно.Молодцы! Ви правы.