Что мне делать, если на мне материнское проклятье?..

священник Дионисий Толстов 23.06.2000

Я росла нежеланным (ждали сына) и нелюбимым ребенком, мама часто упрекала и ругала меня, но самое страшное - «по пьянке» проклинала. Я все давно простила ей, но что-то во мне надломилось, в душе образовалась пустота. Молюсь, но не получаю облегчения. В церкви боюсь прикладываться к иконам, ведь я проклята родной матерью! Как мне быть?Конечно, материнское проклятие - это страшная вещь. Но хочу сразу вас успокоить: в вашем случае бояться нечего. Если мать вас прокляла, будучи пьяной и не имея серьезных оснований для столь концентрированной злобы, то это проклятие недействительно. В Священном Писании сказано: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется» (Притч. 26, 2). Молитесь за свою маму, просите у Господа о ее прощении. А о проклятии лучше не вспоминать, не обращайте на него внимания, чтобы этими пустыми страхами не растравлять душевную рану.Скажите, пожалуйста, что делают с венчальными свечами? Когда их зажигают? И зачем хранят?Венчальные свечи являются семейной святыней, и потому они хранятся дома, у икон. Венчальные свечи можно зажигать дома в годовщины венчания, потому что этот день - день рождения семьи - особый, и он должен праздноваться супругами, как любой день рождения. Напоминаю, что неблагоговейное отношение к святыне, какой являются венчальные свечи, несомненно грех, и если он случился, даже по незнанию, его нужно исповедать.