Что мне делать, если на мне материнское проклятье?..
Я росла нежеланным (ждали сына) и нелюбимым ребенком, мама часто упрекала и ругала меня, но самое страшное - «по пьянке» проклинала. Я все давно простила ей, но что-то во мне надломилось, в душе образовалась пустота. Молюсь, но не получаю облегчения. В церкви боюсь прикладываться к иконам, ведь я проклята родной матерью! Как мне быть?
Раба Божия Нина,
г. Тольятти.
Конечно, материнское проклятие - это страшная вещь. Но хочу сразу вас успокоить: в вашем случае бояться нечего. Если мать вас прокляла, будучи пьяной и не имея серьезных оснований для столь концентрированной злобы, то это проклятие недействительно. В Священном Писании сказано: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется» (Притч. 26, 2). Молитесь за свою маму, просите у Господа о ее прощении. А о проклятии лучше не вспоминать, не обращайте на него внимания, чтобы этими пустыми страхами не растравлять душевную рану.
Скажите, пожалуйста, что делают с венчальными свечами? Когда их зажигают? И зачем хранят?
Ольга Машенкова,
г. Нижний Новгород.
Венчальные свечи являются семейной святыней, и потому они хранятся дома, у икон. Венчальные свечи можно зажигать дома в годовщины венчания, потому что этот день - день рождения семьи - особый, и он должен праздноваться супругами, как любой день рождения. Напоминаю, что неблагоговейное отношение к святыне, какой являются венчальные свечи, несомненно грех, и если он случился, даже по незнанию, его нужно исповедать.
- священник Дионисий Толстов
- 23.06.2000
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несколько месяцев назад мы отдыхали с друзьями, я немного выпила,но быстро опьянела.это грех,я знаю.но дело в том,что когда я легла спать,мне стало трудно дышать.я упала в обморог.на утро друзья сказали, что я была будто кошка.я передвигалась как она.но я немогу в это поверить.это же бред.но недавно я ходила к гадалке.сама незнаю зачем.мне кажется на меня наложили порчу.ещё у меня на лбу есть кость сфинкса.сфинкс это древняя богиня кошка.объясните мне пожалуйста,что такое.
У меня проблема, меня прокляла Мать в день ее Рождения, и я незнаю может даже я был неправ. Но я потихоньку смирился с этим, и думаю если так должно быть тогда пусть будет. Единственное я очень боюсь за сына, нехочу что бы на нем отразилось!
Спасибо.
Скажите пожалуйста что мне делать.я приношу окружающим только боль и страдание. в личной жизни все очень плохо. в делах нет никаких успехов. помогите
Добрый день! У моей родной сестры была лучшая подруга, которая к сожалению начала употреблять наркотики и умерла, сестра последнее время избегала общаться с ней, но очень переживает смерть подруги. Проблема в том, что теперь мать этой девочки сыпет проклятиями на голову моей сестры, обвиняя ее во всех смертных грехах и в случившемся. Пожалуйста, подскажите стоит ли опасаться подобных прклятий и как можно отвести от себя беду в таком случае. Спасибо.
я стал очень много пить(раньше я не пил), с начала лета.при каждом удобном случае я хочу напиться до нуля. это для меня не нормально. выходя на улицу я как в пустыне хочу напиться, только спиртного. недавно зашёл в церковь, мне сказали что я проклят. объясните что это такое и что делать?
Меня всю жизнь проклинает мать и теперь уже проклинает моих детей. Говорит им страшные вещи,желает смерти и мне и им.Меня она винит что личная жизнь у нее не устроилась и что я ей всегда мешала.Моих детей настраивает против меня…и уже чувствую с их стороны ненависть ко мне. Я ничего не могу сделать. Собственного жилья у нас с мужем нет и идти некуда.Когда мы оба работали то снимали квартиру. Все время я теряю работу и мне не везет в поисках её. На данный момент не проходит дня чтобы я не плакала и не просила у Бога помощи.Чувствую себя очень плохо и иногда хочется умереть.
Меня не раз проклинает мать, за то, что я родилась: «Лучше бьі я сделала аборт», за то, что я живу: «Будь тьі проклята.» «Чтоб у тебя зубьі повьірьівало!», «Чтоб у тебя руки отсохли!», «Чтоб тьі льісой ходила, с плешью!». Самое страшное — я не знаю, за что она так меня ненавидит.
Я хотела умереть, но не имею права, ведь кроме меня у моей дочери никого нет. Я не имею права на свою жизнь. Я не знаю, что мне делать?!!! Мне некуда бежать …….
Надо же. Я просто поражена.Очень много случаев материнского проклятия. Моя мать прокляла меня в гневе, но по прошествии 2-х лет проклинала снова, не одумалась. После ее проклятия у меня все пошло наперекосяк: мне поставили страшный Диагноз, рассеянный склероз, меня бросил муж с ребенком. И я вынуждена снова вернуться к ней, так как с малышом нам жить больше негде. Считаю случившееся ее «заслугой».Потому что очень быстро все произошло. Хочу снять проклятие , с ним тяжело.
Меня тоже всю жизнь проклинает мать,сначало это было ЧТОБ У ТЕБЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО ДЕТЕЙ,и их действительно долго не было,по этой причине развелась с мужем,но слава Богу во втором браке родился мой долгожданный малыш….Сейчас она кричит ЧТОБ Я ЗДОХЛА и это постоянно,или ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ЗДОХЛА МАЛЕНЬКАЯ(у меня в детс.была клиническая смерть).КАК обидно от родной матери всё это слушать!!!
Дорогие и любимые люди, храни Вас бог! Хотела поделиться опытом. Моя мать все детство и юность проклинала меня, не любила, от тяжелой жизни, недовольства моим отцом-тихим ботаником, неудачником. Я знаю, как это больно и стыдно, когда родная мать костерит тебя, называет уродкой, которая никогда замуж не выйдет и т.п. Меня спас мой муж, он года три оттаивал страшненького лягушонка, «замерзшего» во льду материнской ненависти. Он просто брал меня на руки, качал как маленькую и приговаривал, что я его Ангеленок, то ли Ангел, то ли ребенок. Я — отличная жена, прекрасная мать и супер специалист на работе ( т.к. у меня крепкая семья). Я спаслась любовью божьей,моего мужа и моей дочери. Живу вопреки всем ее проклятьям. Пять лет ее не видела.
Не умирайте, не страдайте, любите друг друга, наплюйте на трудности, поймите ВАши ненавидящие, несчастные матери это Ваши корни, ужасно,когда у дерева гниющие, отравленные корни. Тем труднее и ответственнее наша задача: передать любовь нашим малышам, детям, не дать материнским проклятьям пасть на их головы. Молитесь в церкви, поститесь на Великий пост и празднуйте Пасху, живите полной жизнью, жизнью любви, если нет пары чаще бывайте на природе,гуляйте, заряжайте батарейки гимнастикой, радуйте себя. Не давайте депрессии и нездоровью завладеть Вами. Леночка, я люблю Вас, не смейте думать о смерти, Солнце мое, Бог с Вами.
Вопрос к Батюшке, что значит не иметь серьезных оснований для концентрированной злобы, я сама мать, я люблю своего ребенка и вообще не понимаю как мать может сердиться на своего дитя? Не злиться , а просто сердиться даже. Моя девочка была Ангелом в детстве, и сейчас нежная, добрая,мудрая, красавица, училась прекрасно, теперь работает,наверное она дана мне в награду за мои страдания с матерью. Почему в Библии не написано о любви родителей к детям. Ведь дети, рождаясь невинными, не просят о том, чтобы их рожали. Они -подарок Божий. Почему же нет слов о любви к детям и о наказании тех, кто словесно или физически издевается над ними. Почему это так? Почему ребенок, доверчивый и любящий несмотря ни на что, преданно смотрит на шипящее, искаженное злобой лицо и надеятся заслужить хоть каплю любви без всякой надежды на прощение за сам факт своего рождения. Разве это по-Божески,так не может быть, не должно. Любите друг друга. Только любовь Вас вылечит, дорогие мои девочки.
Мне мать крикнула: «Ты всю жизнь будешь несчастна». Это было 14 лет назад. У меня замечательный муж и сын. Я их очень-очень люблю. Роднее их нет никого. Но нет-нет и вспоминаю эти слова, но матери ни разу не припомнила. Сейчас беременна, уже во-вот рожать, чуствую поехала крыша, совсем не чуствую ребенка. Хочу быть с мужем и с сыном, они рядом, но я не с ними. Не описать это состояние. Мысли черные: лучше бы сделала аборт ( были мед.показания), что я не достойна этого ребенка,что мучаю всех, виню во всем себя и много чего другого…Хожу -шатаюсь. Выходит я сейчас проклинаю этого ребенка.Страшно. Знаю, что никто не поможет. Муж говорит, что мне просто жалко себя, что это беременность. Нет.
у моего мужа в прошлом была женщина. которая вдруг появилась из прошлого и проклинае моего мужа и детей. как боротся с такими людьми?
как больно, когда понимаешь, что родная мамочка тебя не любит, а испытывает к тебе смесь жалости, и чувства долга.( люди то что скажут, надо чтоб как у людей) А у самой мамочки то сердце к дочери не лежит. Всё то ей не так. Всё то дочь назло ей делает. Даже пола не того родилась, лишь бы матери назло! Такую дочь никогда мама не пожалеет, а к такой маме дочь не пойдет за советом, за помощью. Вот и смотрит дочка сквозь слёзы, как другие мамы лелеют и любят своих дочерей. От своей же матушки лишь упреки, недовольство и требования безприкословного подчинения. Чуть отступишь и ты узнаешь в самых нецензурных выражениях о себе всю » правду». Так всю жизнь мама тиранит дочь, а потом и ее семью, лишь за то, что не сумела смириться с неожиданным сюрпризом, в виде дочери, а не сына. А отцы в таких семьях как правило «растения» запиленные, затюканные женой.
Меня тоже прокляла мать..и она сказала это трезвая..с такой злобой,что мне стало страшно,я растерялась…прошло после несколько недель,а она даже не раскаивается(мы живем вместе)подскажите,как мне жить дальше..мне очень больно и страшно..
А меня моя родная мама проклинала с детства, винила меня во всем (и не пьет)я очень сильно боюсь ее!я прекратила с ней общаться, но она все равно ищет с сомной встреч, а я не хочу. У меня маленький ребенок, это коснется как нибудь моей доченьки???? Что мне делать? помогите пожалуйста!!!!
Молитесь- как знаете, как можете,как-,может научили…Можете вообще не молиться.Все проклятия перекиньте, мысленно через плече,- и скажите,»Я сама (сам) себе Судью выберу,а Он мне Судьбу подскажет».
Нашла этот сайт и не смогла чтоб написать. В моей жизни происходит все то что описала Вера. Мне так больно и обидно что у меня такая судьба с матерью. Сейчас я с ней не общаюсь. Она всегда винит меня во всех бедах. Мне иногда кажется что она меня прокляла. я не могу найти нормальную роботу, у меня постоянно тоска на сердце, мне так трудно… просто не знаю что делать. Отец был для меня всем , но он не выдержал матери и ушол , и в тот момент я потеряла друга и защитника. Раньше я была зла на него ,обижена что он меня бросил ,а теперь я его понимаю, ведь я поступила так же как и он. но я не о чем не жалею. И надеюсь что все будет хорошо.
меня проклинает и обзывает всячески мать, я сильно страдаю и мучаюсь по этому поводу. она нервнобольная с детства. может кто подскажет как защититься от проклятия, а то мне все говорят, что оно на мне все-таки сказывается
это очень больно и страшно быть одиноким среди родных для которых ты не просто чужой а чужой чужих боль и тоска ожидание правды душит меня я не в силах понять чем же обидела где я споткнулась как же мне быть помоги мне о БОЖЕ все это обдумать и тихо принять
Меня мать при каждой ссоре проклинает. В последний раз помимо обидных слов, что я шалава и т.п ., сказала Чтоб все ее проклятия сбылись! И чтоб муж меня бросил и сын куда пода подальше послал. И это трезвый, адекватный человек !!! Я с детства не чувствовала тепло и ласку от нее( меня били, что под руку подвернется), а кок стала подростком и закончила школу, то сразу уехала. Я работала днем и ночью в кафе , снимала жилье, помогала родителям. Обидно было что мне не звонили спросить как дела?! Мне звонили , чтоб я деньги дала !! Так случилось, что мне пришлось поменять работу и переехать к ним жить. В скором времени я вышла замуж и родила сына. После этого отношения еще больше испортились. Самое обидно, что когда она кому-либо рассказывает о ссоре, то все перекручивает (((( И переехать я не могу, так как с финансами проблемы!!!
А меня мама просто так прокляла — она не очень меня любила. Я была ещёшкольницей. Мама с отчимом имела сложные, конфликтные отношения. Помню, как с ненавистью пожелала, чтобы я с мужем так же сругалась, как она. С мужем моим любовь была, но постоянные ссоры её убили, разводимся сейчас. А ещё мне мама и отчим внушали постоянно, что от меня муж сбежит сразу. И это мне, ребёнку, такое внушали. Ненавижу. За что?
Здравствуйте. Меня очень сильно мучает один момент. Моей дочке 3 года. Она у меня первая . Когда я была беременна второй раз я была очень нервной. Как то я кормила дочку и она стала плюваться едой . Я дала ей по губам и поругала. И сказала ей не хочешь есть не ешь. Здохни от голода. Как я могла такое сказать. Господи прости меня пожалуйста. Я боюсь. Я могла проклясть свою доченьку ? Мне так страшно. Я это не со зла . Ответьте пожалуйста. Спасибо и сохрани Господи мою доченьку ! !!!
Здравствуйте. Очень мучает один вопрос. Когда то родная бабушка в порыве соры сказала своей дочери т.е моей маме такие слова ( да будь ты и твои дети прокляты ) После того как бабушка умерла, спустя лет 8 умерла мама, чуть позже сбили сестру, потом умер отец , даже не умер а покончил жизднь самоубийством, сейчас заболела и я неизлечимой болезднью. И я бы хотела узнать может это быть действительно проклятьем? И што можно заделать в этой ситуации?
Пишу, потому что знаю, что проблему с мамой ни с кем не обсудишь, и спросить не у кого, посоветоваться. Чувствуешь себя не полноценной, растеряной, не знаешь что делать. Моя жизнь примерно как Вера в 2010 году описала выше, сценарий именно этот, удивительно емко сказано. Маму свою боюсь. Боюсь даже позвонить. Вот, она приехала на меяц, из за границы, уедет через пару дней ещё год или два я её не увижу. А ведь она в летах, да и я не девочка. У меня семья, трое детей, но мои дети её знают лишь с моих слов. Видела она каждого когда те были несмышленыши. Когда стали постарше, я их не привожу. Свой адрес не сообщаю, домой её не зову.
С отцом дружим, у него ключи от моего дома, когда мама приезжает на месяц, он живёт у меня, не хочет с ней конфликтов. Она настаивает на общении с моими детьми, всячески давая мне понять, то ей со мною не о чем разговаривать. Детей приводить к ней боюсь, знаю, что будет настраивать против деда, отца, меня, друг друга. Она ненавидит моего мужа. Как то сказала мне в порыве гнева, что всю жизнь меня ломает и никак не может сломать. Теперь хочет действовать через детей минуя меня. Когда только появился мой первый малыш, передавала мне, серез отца что я ничтожество и что меня муж все равно бросит. Вобщем к детям я интуитивно боюсь её подпускать. Душа болит, пятую заповедь получается нарушают. Но знаю, если допуститье её в мою семью, буду потом локти кусать. Жалко маму очень, но я не имею права позволить ей все разрушить. Она все делает у меня за спиной, даже на работе настроила мою начальницу коллегу против меня. Свекрови гадости про меня рассказывала, настаивала родителей мужа против него, та так ловко, что мать мужа кричала на него, что он зверь….Вобщем на работе на меня смотрят уже по другому, и не скажешь ничего, не могу же я с чужими маму свою обсуждать, а тут пишу, потому что может кому и пригодится, как и мне пригодились все эти записи, а то чувствую себя инопланетянкой.