«Я не могу так больше жить!»
|Что делать, если приемный ребенок так и не стал родным?
- написала в редакцию женщина, которая так и не смогла полюбить приемную дочь
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, мне 37 лет, я из Харькова. Тринадцать лет у нас с мужем не было детей, и я считала, что без детей нет смысла жизни. Просила, настаивала перед мужем, чтобы мы усыновили ребенка. Он был против, так как считал, что нормальных детей для усыновления не бывает. Поставил условие: если я это сделаю, жить мы вместе не будем. Я сделала выбор - удочерила ребенка двух с половиной лет. Это было четыре года назад. С мужем мы развелись практически сразу, и сейчас я мать-одиночка.
Я удочерила проблемную, гиперактивную, с дефицитом внимания девочку. Тогда я не знала, что бывают такие проблемы, и теперь я в ужасе от того, что это на всю жизнь. Мы поменяли уже третий садик, потому что в садике начинался кошмар. Она бьет детей, задирает. Как сказала одна воспитательница (я услышала со стороны) на Карину, «она не в себе». Я очень эмоциональный человек, и меня тоже раздражает ее гиперактивность, иногда я даже закрываю ее в отдельной комнате, чтобы не видеть и не слышать ее. Пошли в первый класс, и у меня просто сердце кровью обливается, постоянно плачу.
В истории болезни из Дома ребенка был указан диагноз: «задержка темпов психического и речевого развития». Девочка была активна при встречах, но практически не разговаривала. Меня убеждали в Доме ребенка, что это особенность всех детей, живущих в государственных учреждениях, так как им не хватает внимания, любви, и они таким образом стараются привлечь к себе внимание. Я согласилась, о чем жалею практически каждый день. У меня началась сплошная черная полоса.
Мне один священник написал, что я поступила неправильно, выбрав ребенка вместо мужа, ведь Господь Сам знает, когда, кому и сколько давать детей. Наверно, это так. К психологу мы обращались, нам не помогло, наверное, причина – гены, от них никуда не денешься.
Я думаю, меня Господь наказал за то, что я считала, что без детей нет смысла в жизни, поэтому мне выпал такой тяжкий крест. Сейчас точно знаю, что дети - не главная ценность в жизни. У меня нет больше сил, здоровья и терпения воспитывать этого ребенка. Я не знаю, что мне делать и насколько меня еще хватит. Лекарства нам не помогают. На Причастие с Кариной (в крещении она Ирина) мы часто ездим в церковь.
Если бы только можно было все вернуть назад, я бы сделала это незамедлительно. Что я наделала - я искалечила жизнь и себе, и ей. Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я не могу так больше жить!
Это письмо, настоящий крик души, пришло к нам в редакцию совсем недавно. Наталья разместила его и на нашем форуме в интернете, прося помощи и совета у форумчан. Советы были разные, но большинство из них - не унывать, молиться, просить помощи Божией в трудном деле воспитания чужого ребенка. И ни в коем случае не бросать эту девочку, которая не виновата в том, что она такая, какая есть - неуравновешенная, гиперактивная, ей трудно усидеть на месте и все время вести себя хорошо и правильно.
Мне не раз приходилось сталкиваться с семьями, взявшими детей на воспитание. И нигде ситуация не была гладкой.
«Неправда будет, если я скажу, что с порога все начинали называть меня мамой, - рассказывала мне одна приемная мамочка про своих ребятишек. - Я им сразу сказала: называйте меня как хотите. Тетя Галя, баба Галя, - у меня внуки почти ваши ровесники. Так что, если хотите - бабушкой называйте. А хотите - мамой. Катя на второй день мамой меня назвала. А Паша семь месяцев никак не называл. Он говорил: я не верю женщинам, вы все одинаковые, я вас всех ненавижу, вы все врете. Таково было разочарование в матери. Я никогда не забуду тот день, когда он впервые назвал меня «мама». Это было после бани. Он лежит в своей комнате, отдыхает. Я захожу в дом, а он кричит оттуда: «Мам, с легким паром!» Я и не расслышала сначала, а уж когда поняла, что он мамой меня назвал, так рада была! Очень приятно, когда дети называют мамой. Это ведь надо заслужить от неродного ребенка».
А ведь тяжело было, невероятно тяжело. «Доброжелатели» советовали женщине отказаться от этих детей, вернуть их обратно в детский дом, но пойти на предательство она не могла. Помню еще одну мамочку, из Безенчука. Вдова, взрослые дочери уехали учиться, и она решила подарить материнское тепло и ласку сиротке. Приехала в дом ребенка, пообщалась с мальчиком одним, понравились они друг другу. А ей говорят: у него брат есть. Ну, брат так брат. Приехала за двумя мальчишками, а второй за руку вывел еще одного человечка - сестренку. Маленькую, худющую, почти без волос, с болячками. Не смогла она ее оставить, взяла всех троих. Поначалу по ночам они не спали, плакали, не отпускали ее от себя, не умели пользоваться горшком, сами одеваться, да много еще чего было. Прошло несколько лет - и детей не узнать. Старший ходит в школу, средний готовится, младшая - красавица с темно-русыми кудряшками. В семье - любовь, деток покрестили. Одно только напоминание о прошлом: когда ребятишки бегают играют, нет-нет да кто-нибудь подбежит к приемной матери, тронет за руку и напомнит: «Мама, я здесь!» - «И я здесь», - улыбнувшись, отвечает она.
Много хороших примеров, но есть и тяжелые случаи, когда люди не справляются с взятой на себя ответственностью за чужого ребенка. Мы обратились с письмом Натальи за советом и комментарием к руководителю отдела по работе с дошкольными учреждениями Самарской епархии протоиерею Димитрию Куклеву. Отец Димитрий давно работает с детскими государственными учреждениями - детскими домами и домами ребенка, и знает о проблемах усыновителей не понаслышке. Вот его ответ:
«Человек, который решился на такой шаг – усыновление ребенка, должен понимать однозначно, что он идет на самопожертвование. Если человек верующий, то вообще очень удивительно, что человек ропщет. За все надо Господа благодарить. Есть такая хорошая поговорка: на крест не просятся, а с креста не бегают. Действительно, смысл жизни женщины, по Священному Писанию, это благословенное рождение и воспитание детей. Если по каким-то причинам Господь не дает детей, а человек берет на себя воспитание ребенка усыновленного, он должен понимать, что это очень большой подвиг. Но в то же время и награда за него будет на небесах большая. Поэтому, если человек идет на это сознательно, верующий тем более человек, мне удивительно, что потом возникают такие проблемы.
Естественно, что и детский дом должен был проверить будущего усыновителя. Не только ведь будущие родители должны проверять ребенка, которого хотят усыновить, но и с ними должна проводиться соответствующая работа. С этой мамой должны были поговорить психолог, социолог, педагог. Она должна была общаться не только с ребенком, но и со специалистами. Ее отношение к ребенку тоже не способствует облегчению ситуации. Она себя тоже ведет, наверное, не совсем правильно с этим ребенком.
Вообще, очень обидное письмо, с обидными выражениями. Какая-то обида, одна сплошная обида. Обида на Бога, на ребенка этого несчастного. Уныние, глубочайшее уныние, отчаяние, ропот. Очень грустно все это читать на самом деле. Мне жаль, что вот так человек не справляется и не хочет справляться с тем, что на себя возложил. Обидная фраза очень, что нормальных детей нет. Что значит «нормальных»? А где нормальные дети, простите меня, в обычных семьях? Я сам сколько раз видел в домах ребенка таких детей, которые сами в руки просились, хотелось взять их и усыновить. Просто взвесив свою возможность, душевную даже скорее, а не физическую, я подумал: а вдруг не справлюсь. Поэтому и не рискнул пока это делать. Хотя очень надеюсь, что, может, меня Господь сподобит когда-нибудь. Немало священников у нас берут детей. Да, действительно, большинство этих детей с определенными отклонениями в развитии. Потому что те семьи, откуда они попадают в детдом, - неблагополучные. И в этом надо тоже сразу отдавать себе отчет.
Да, и это проблема - отсутствие чадородия. Но можно так прожить. Некоторые жили, молились всю жизнь Богу. Может быть, ей Господь бы и дал детей, если бы она искренне молилась Господу Богу. Таких примеров много мы знаем. Это Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, Захария и Елисавета, родители Иоанна Крестителя, у праведной Анны пророк Божий Самуил родился, а ведь тоже долго безчадная была. Таких примеров множество, и не только в Святом Писании, но и в жизни. Люди относились к своему безчадию со скорбью, но с терпением, с принятием воли Божией, и в конечном итоге Господь давал им детей по их молитвам, по их просьбам.
Конечно, решение проблемы безчадия путем усыновления - это хорошее дело, но к этому надо подходить как к Божьему делу, и тогда уже все плюсы и минусы надо воспринимать с радостью. За все благодарить, и Священное Писание нам об этом говорит. А то получается, что хорошее нам нравится, а если что плохое возникает - мы сразу начинаем роптать. И говорить: уберите, пожалуйста, я так себе всю жизнь искалечила. Это, конечно, очень трагично.
В народе есть поговорка: семь раз отмерь и один раз отрежь. Надо все взвесить. К любому, а особенно к такому шагу надо подходить с глубоким раздумьем, размышлением и взвешиванием своих возможностей. А когда человеком движет только одна эмоция: я хочу, чтобы у меня был ребенок любой ценой... И брак был разрушен... Нельзя ей было жертвовать мужем, семьей… Хотя поведение мужа мне тоже не очень понятно, когда он так о детях отзывается.
Если человек идет на подвиг, он этот подвиг и должен нести. Церковь учит о том, что Господь не посылает креста выше, чем человеческие силы. И тот крест, который у Натальи есть, не настолько тяжкий, чтобы она не смогла его нести.
Все мы люди, все мы по-своему неадекватны, у нас у всех может быть болезненная реакция на что-то, у всех. Если мы будем подходить только с точки зрения «нормальности», нам вообще нужно запереться в четырех стенах и ни с кем не общаться.
|Протоиерей Димитрий Куклев.
Ребенок не вещь, это человек. Нужно понимать, что свои потребности человеческой жизнью удовлетворять нельзя. Нельзя решать свои проблемы за счет других. Ребенка нельзя просто взять, поиграться и, если не понравится, вернуть обратно. Конечно, к сожалению, такие случаи бывают. Но часто они заканчиваются трагично. Был у нас даже такой случай, когда ребенок погиб в конце концов. Когда от него сначала отказались родные родители, а потом приемные родители. Мне рассказывали в детском доме, что ребенок полгода находился как будто в каком-то вакууме. И, в конце концов, с ним произошел несчастный случай, и он погиб. Все сказали: Господь к Себе прибрал, потому что никому этот ребенок в этой жизни был не нужен. Какой грех на родителях и какой крест на тех людях, которые его взяли, а потом отказались. Это же не игрушка, это живая душа, человек.
У автора письма есть два пути. Есть путь спасительный, Божий, есть путь человеческий. Божий путь - все-таки вернуть себя в нормальное нравственное русло, успокоить себя, может быть, поговорить с психологом, со священнослужителем. Кому она больше доверяет (опять же, не знаю степень веры этого человека, степень ее воцерковленности). Если же она сама верующий человек, она пойдет к священнику, очистит свою душу покаянием, побеседует, укрепится в своей вере и желании все-таки победить все эти препоны, преграды с этой отроковицей, чтобы у них наладились отношения. Это первый путь, Божий, спасительный путь. Другой путь - человеческий. Насколько он спасительный - не знаю, он человеческий. Попытаться юридически разрешить вопрос о снятии усыновления. Такое тоже бывает. Но несчастливы от этого все. И дети, и те, кто так делает. Поэтому пусть она сама решает. Насильно никто не может заставить, потому что это может закончиться трагично. Либо ее безвременной кончиной, или кончиной этого ребенка. Не хотелось бы ни того, ни другого.
- Подготовила Татьяна Горбачева
- 17.09.2010
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А может здесь уместно:
Путь к добру идет в гору, и вначале он весьма тяжек для того, кто привык идти по равнине или с горы. Тот, кто пойдет путем добра и вернется, не сможет оставаться на том месте, откуда первоначально отправился в гору, но падет намного ниже во тьму и бездну.
Лк.9, 23: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми Крест свой, и следуй за мною».
Лк.9, 62: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия».
Помоги Господи Наталье успокоится и принять правильное решение! часто мы видим причину своих «несчастий» в других людях или детях. А дети они просто маленькие человечки, еще не разумные, но без любви родителей жить не могут и все делают для привлечения родительской любви к себе. Когда дочка почувствует материнскую заботу и любовь, то она тоже успокоится. Оч хорошие книги есть православных психологов, например, Татьяна Шишова «Чтобы ребенок не был трудным. Воспитание детей от 4 до 14 лет» Не отчаивайтесь!
Действительно, смысл жизни женщины, по Священному Писанию, это благословенное рождение и воспитание детей
Стало быть, женщина, у которой нет семьи, детей, живет бессмысленно? Очень обидная и спорная точка зрения!
Благое дело усыновить сироту. Но подумать перед этим надо очень хорошо. Не всякому дано полюбить чужого ребенка. И даже полюбив, надо быть готовым к трудностям и бедам. Пример — актриса Евдокия Германова, искренне любившая приемного сына. Чем это кончилось — всем известно.
Солнышко моё! Постарайся понять, что это твой родной человечек, твоя кровинушка, пусть она рождена не тобой, но дана тебе Богом и будет твоей роднулькой до скончания века! Какое счастье, что Господь дал тебе познать счастье материнства! Полюби её и счастье непременно посетит ваш дом, ведь не выбрасываем же мы своих родных детей, если они ведут себя не так, как нам хочется, при чём из них часто вырастают замечательные люди, несущие радость, тепло и заботу своим родителям. Помоги вам Господи!
А почему все считают, что женщина не любит девочку? Не знаю… я может быть, невнимательно читаю, но Наталья говорила, что не хватает сил, терпения, здоровья. Но почему не любит-то?
Просто когда любишь ребёнка, есть силы, здоровье и терпение воспитывать этого ребёнка!!!!! Не возникает даже мысли такой. Ты любишь, хочешь быть всегда рядом,хочешь быть Ангелом Хранителем каждую секундочку этому человечку. Всё просто!Так хочется помочь Наташе!И если хоть чем-то могу помочь-буду рада.
Смятение естественно, и со своими кровными детками мама чувствует и усталость, и разочарование, и раздражение. Иногда охватывает чувство отчаяния. Быть мамой-это не пряники кушать!:)
И все же быть мамой — это высший дар для женщины, это шанс сделать мир лучше, за счет своих детей.
Господи, помоги Наталье и ее доченьке, исцели их души, приведи к любви и смирению!
Наташенька, все не вечно, все меняется в жизни. Сейчас у вас тяжелое время. Любви вам и терпения!
Татьяне: не факт. Она взяла в дом чужого ребенка. Она рассталась из-за нее с мужем. Она терпит ее выходки и истерики, проблемы с окружающими. Если это не любовь, тогда я не знаю…А уже если вы советуете «полюбить», тогда напишите заодно инструкцию, как это сделать.
Тине: Что-то, уважаемая, я не помню, чтобы я с Вами вступала в дискуссию, да и пишу я не Вам, хотя Вы упорно пытаитесь меня затащить с Вами повздорить. Я пишу как раз Наталье своё видение решения этого вопроса,пишу от души, видит Бог, и явно не претендую на роль Бога, не говорю, что мои слова единственно правильные, что они истина.Естественно из всех откликов выбирать что-то для себя Наталье, опять же не Вам замечу, поэтому Ваша язвительность тут, мягко говоря, неуместна. А вам могу посоветовать научиться быть терпимее к мнению других людей. Простите меня грешную Татиану.
Очень хорошая и грамотная статья получилась! А как мудро ответил священник! Очень точно и взвешенно разобрали такую сложнейшую тему — по «благовестовски»! Молодцы! Спасибо!
Очень понимаю Наталью — у нас с мужем тоже нет детей, я учитель — в классе была девочка, от которой отказалась приемная мать. Я ее не осуждаю — в неполной семье очень трудно вырастить такого ребенка, как Карина. Уж лучше хороший муж, чем проблемы матери — одиночки приемного ребенка. Дети — не смысл жизни, как это ни кощунственно звучит (для некоторых). Я бы вместо мужа не выбрала приемного ребенка. Наталья, вы предали мужа, разрушили семью, а может, надо было еще чуть — чуть помолиться, и Господь бы вам дал своего ребеночка? Рожают ведь и в 40 лет! А там, с опытом воспитания кровного ребенка, можно и обогреть сироту. Поверьте, у меня тоже были страшные депрессии по поводу того, что нет детей, а мне 34 г. Ну, значит, такова воля Божья.
У меня есть знакомая семья священников, они много лет назад взяли такую девочку с проблемами психики, так вот, матушка говорит, что ОДНА, БЕЗ МУЖА, она бы с этим ребенком не справилась, не смогла бы ее воспитать.
Елене
Девочка УЖЕ в семье.Приемная мама в ответе за неё.Факт удочерения УЖЕ свершился.Что теперь говорить о том,как было бы,если бы…? Любить ребёнка нужно,поменьше себя жалеть и оправдывать.
«Уж лучше хороший муж, чем проблемы матери — одиночки приемного ребенка. Дети — не смысл жизни, как это ни кощунственно звучит (для некоторых). Я бы вместо мужа не выбрала приемного ребенка. Наталья, вы предали мужа, разрушили семью, а может, надо было еще чуть — чуть помолиться, и Господь бы вам дал своего ребеночка?»
Что лучше и что хуже-не вам судить.По Воле Господа ребенок уже в семье,с мамой. Я тоже работаю с детьми.Знаю не одну Православную семью,в которой родные дети также больны,как Карина.
Давайте лучше молиться за Наталию и Ирину.
Татьяне: Ага, прощаю.
Елене:»По Воле Господа ребенок уже в семье,с мамой.»
Не все, что человек делает, совершается по воле Бога, у человека свободу выбора никто не отменял… И ответственность за поступки тоже.
Наталье:
Легко нам всем судить…
Может девочку свозить на святые источники, к чудотв. иконам, мощам, посоветоваться с тем священником, кто Вас лично знает? Или попробовать отдать девочку на месяц, допустим, в санаторий, и посмотреть, разобраться со своим состоянием, соскучитесь ли Вы по ней, или с облегчением вздохнете? Доверьтесь Богу, что невозможно человеку, возможно Господу. А кто у девочки крестная? Не Вы ? Напишите мне roman_ev1@mail.ru
У меня тоже было желание взять ребенка, но муж пока против, и против его воли не пойду. Может попробовать почитать Акафист Богородице, а вдруг все устроится, и будет у Вас мир в семье, и появится папа!
Дорогая Наталья, я вас понимаю и не осуждаю. Гиперактивным детям очень полезно движение: плавание, беготня на свежем воздухе, спортивные секции. Очень важны правила и строгий распорядок дня. А вообще, не надо унывать и постараться обязательно воспитывать ребенка. Уныние и упреки не помогут. Есть много семей, воспитывающих проблемных детей, может быт вам стоило бы попытаться установить с ними контакт, многие были бы рады поделится с вами опытом.
успехов
Елене
«Не все, что человек делает, совершается по воле Бога, у человека свободу выбора никто не отменял…»
Без Воли Господней даже волос не упадет!!!По Воле Господа именно эта девочка живет с Наталией уже 4 года!
Елене:
«Без Воли Господней даже волос не упадет!!!По Воле Господа именно эта девочка живет с Наталией уже 4 года!»
Может быть еще скажете, что по воле Бога эта девочка оказалась в детдоме, или воля Бога была на то, чтобы разрушить семью??? Мозги — то человеку на что даны? Человек ведь не марионетка!
Елене:
Тогда получается, что можно грешить, не смиряться обстоятельствам (воле Бога)(у меня это тоже не всегда получается), а потом все последствия валить на волю Бога обо мне? А как же Страшный суд? Там ведь будут спрашивать за НАШИ собственные дела.
Священник дал мудрый ответ. Признать перед Богом свою неправоту за самовольство, и попросить помощи Божией, чтобы был мир в душе и в семье.
Елене
«Тогда получается, что можно грешить, не смиряться обстоятельствам (воле Бога)(у меня это тоже не всегда получается), а потом все последствия валить на волю Бога обо мне? А как же Страшный суд? Там ведь будут спрашивать за НАШИ собственные дела.»
По-моему я о ваших грехах и о том,что можно «валить»… не писала.То,что вы написали-кощунство.А на Страшном суде не только за дела,но и за слова каждый даст ответ.Помоги вам Господь придти к истинной вере и покаянию.
Елене
«Может быть еще скажете, что по воле Бога эта девочка оказалась в детдоме, или воля Бога была на то, чтобы разрушить семью??? Мозги — то человеку на что даны? Человек ведь не марионетка!»
Я не собираюсь далее комментировать ваши заблуждения. Помоги вам Господь придти к истинной вере и покаянию.
Наталья, а девочка Вас полюбила?Она считает Вас своей мамой? Если — да, то как можно теперь от нее отказаться. Ведь мы в ответе даже за тех, кого приручили. А это — хоть и маленикий, но Человек… Обратной дороги нет!!!
Наталья! Если бы Вы были черствым и эгоистичным человеком, то Вы бы не своетовались ни с кем, а приняли решение самостоятельно. Но Вы колеблетесь, боитесь совершить ошибку. Это уже хорошо. Я думаю, с Помощью Божией ВЫ поступите по-христиански!!! И все у Вас будет хорошо. Это враг Вас смущает и запугивает. Бог в помощь!
Отличная статья, все очень правильно, мудро написано.
Прочитала статью, и мне сразу же вспомнилась семья Красновых из Нефтегорска, в которой умерла 9-тилетняя дочка от лейкемии, и ее родители, выполняя ее предсмертную просьбу, решили удочерить детдомовскую девочку. А в итоге удочерили девочку и ее братика. А потом — взяли в приемную семью еще семерых(!) детей. Из всех этих детей нормальными (в смысле без инвалидности психической или физической) было только четверо или пятеро, а остальные дети имеют целый букет заболеваний и всяческих отклонений. Вот как они с ними справлялись, а? Это какие душевные силы, жалость и любовь к этим детям нужно иметь, чтобы всех обогреть, всем помочь, и никого не оттолкнуть? Правда, в этой семье есть замечательный папа Александр…
По своему опыту знаю, что в самой тяжелой ситуации с ребенком много значат слезы матери, ее искреннее огорчение из-за его неблаговидных поступков. Не крик и наказания, не ремень и лишение сладкого, а именно глубокая душевная боль, вместе с молитвой, конечно. Ребенок видит, что мама его любит, мама так переживает из-за его поступков, что места себе не находит, что ей очень больно(!) видеть его обозленным и неисправимым, и это смягчает его сердце. Это самый действенный путь к сердцу маленького грешника. Но и самый тяжелый, ведь он требует стольких душевных затрат, он требует искренней (!) скорби и молитвы, искренней любви к нему, даже в таком его, некрасивом и неблаговидном состоянии.
Тем, кому собственный душевный покой и комфорт дороже, это не под силу.
Наташа, я одинокая мать, которая воспитывает одна приемноую дочь. Она тоже, как и у Вас, гиперактивна, с СДВ и т.д. и т.п. Иногда мне кажется, что это невыносимо, но потом я беру себя в руки иживу дальше. Да, у нас тоже бесконеыне проблемы с детским садом. Но, никогда, ни за какие блага, я не отдам дочь обратно. Потому, что это моя дочь и я ее ЛЮБЛЮ! Ищите любовь у себя в сердце и Вам будет легче идти по жизни, Вы все преодолеете и у Вас все получится. Ни в коем случае не бросайте ребенка, Вы не сможете с этим жить ! А девочке сломаете жизнь ! Удачи, Любви и Терпения !
Наталья! Вам надо чаще исповедоваься в церкви и вместе с дочерью причащаться Святых Христовых Таин, молить Господа о помощи. Что невозможно человеку- возможно Господу! И еще молитесь почаще святой Ксении Петербургской о зравии дочки, она всегда помогает деткам, можно написать ей письмо в часовню в Санкт-Петербурге и заказать молебен о здравии. Спаси Господи!
Наташа, всё таки Вы любите эту девочку. Только не осознаете, не замечаете этого. Вы совершили героический поступок, подвиг, то на что большинство людей не способны.
Дай Бог Вам сил, душевного равновесия, терпения, любви.
Добрый день, уважаемая Наталья! Хочу Вам сказать, по личному опыту, что дети с диагнозом СДВ — поддаюся лечению. (я сама воспитываю дочь, ей 3,8 с таким диагнозом, мы в течение года сделали огромный рывок в развитии, речи и т. д., но на всё нужно терпение и лекарства. ).
Наталья, как можно с вами связаться? как вы ? у меня точно такая же ситуация. читала ваше письмо — просто точь в точь моя история! напишите мне, если хотите — давайте поможем друг другу. email — yanas25@mail.ru
Анечка, восхитительная, с днем рождения!
И пускай великолепная осень награждает ценным золотом счастья, вдохновляющая весна — чудом нереального возрождения,
пышная зима — нежностью волшебной любви и долгожданное лето — невероятной жарой удивительной страсти!