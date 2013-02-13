Два голубка
Христос воскресе, Православные!
В очередной раз хочу поделиться со всеми читателями «Благовеста» случаем из своей жизни.
Это произошло в Рождественский пост 2004 года. Сейчас переживания улеглись, и я могу рассказать обо всем спокойно.
Филипповым постом 2004 года навалилось на нас с мужем искушение – не стало мира в семье. Чем дальше – тем хуже, любой безобидный диалог заканчивался ссорой, взаимными упреками и обидами. Страдали дети, а их у нас трое.
Обстановка накалилась до того, что, казалось, впереди только один выход – развод. Хотя как верующие люди понимали, что веских причин для развода не было. Я все-таки с согласия мужа поехала к нашему батюшке, отцу Николаю, за советом. По дороге, прямо на улице города заглохла машина.
И я решила: «Если Богу угодно, чтобы мы с отцом Николаем встретились, - значит, машина заведется». Сижу, жду, пробую завести.
Минуты через три тормозит около меня мой зять, муж сестры, и вмиг машину завел. Приезжаю в храм как раз в то время, когда батюшка после вечерней службы собирался домой. Мы остались в храме вдвоем, присели на лавочку и проговорили около часа.
Мне стыдно было жаловаться на мужа. Я только сказала: «У нас все очень плохо!» Батюшка сразу все понял, стал рассказывать случаи из своей жизни, стараясь отвлечь меня и ободрить. Удивительно – как действует благодать Божия через священников! Вроде бы ничего особенного не произошло – я просто сидела и слушала отца Николая, а у меня будто гора с плеч свалилась. И я решила: если муж хочет – пусть разводится, я даже думать об этом не буду! Домой летела, как на крыльях Ангела.
Муж дома испытующе на меня посматривал – заметил какое-то внутреннее изменение.
А потом Господь послал моей исстрадавшейся душе два утешения, да какие!..
Через неделю где-то после моего разговора с отцом Николаем я увидела сон.
Знаю, что снам верить не надо, но этот сон необычный. Снятся мне сидящие на земле два голубя, причем я знаю во сне, что один из них – голубь, а другой – голубка. И вижу, что по одному крылу у них сломано - у голубя правое, а у голубки – левое. И я во сне в ужасе говорю: «Так это их любой хищник может сцапать!» И начала оглядываться – нет ли поблизости кошки.
А когда глянула снова на голубков – обомлела: они, мои хорошие, сломанными крылышками друг к другу прижались, а здоровыми что есть силы машут… И таким образом с трудом, поддерживая друг друга, но все же набирают высоту! Поднялись не очень высоко – чуть выше человеческого роста, но кошкам их на этой высоте не достать. И я во сне бегу к мужу и кричу: «Ты не представляешь, каких голубков я видела!»
Проснулась ночью и больше не смогла заснуть – поняла, что не простой сон видела. Поодиночке-то мои голубки не спаслись бы!
Утром рассказала сон мужу, и стало как-то все у нас в семье налаживаться. Слава Богу!
А второе утешение Господь послал через месяц.
Неожиданно пришел ответ на мое письмо от дяди, брата моей мамы, с которым мы не поддерживали отношения около тридцати лет и о котором даже не знали, жив ли. И вот он пишет, что его дед по отцу (а значит, и дед моей мамы) был Православным священником, служил на приходе в селе Большие Липяги Вейделевского района Воронежской области (в настоящее время Вейделевский район относится к Белгородской обл. - прим. ред.). В 1930 или 1931 гг. был арестован, и больше о его судьбе ничего не известно.
Один из его сыновей – Иван (мой дед) – избежал ареста, вместе со своей женой, детьми и матерью завербовался на работу в угольные шахты в с. Касьяновка Черемховского района Иркутской области. И никто в семье (а она у нас большая) до сих пор этого не знал!
Прочитав письмо, я плакала.
Моего прадеда-священника звали отец Георгий (Черников Егор Федорович), матушка – Черникова Зинаида Ивановна. Их дети: Иван (мой дед), Митрофан и Алексей.
Люди добрые! Если кто что-нибудь знает в Воронежской области: есть ли еще такое село – Большие Липяги (может быть, сохранился храм) или кто-то помнит о семье священника отца Георгия – Черникова Егора Федоровича, - прошу откликнуться.
Я писала в Большие Липяги, но ответа не было.
Известие о моем прадеде очень сильно меня утешило - какое счастье знать, что в твоем роду есть такие молитвенники! И какая ответственность! Как Господь к нам милостив!
Спаси Господи за все!
Рис. В. Спиридонова
- Виктория Белькова
- с. Балухарь Черемховского района Иркутской области
- 02.06.2006
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Виктория, Доброй ночи. Сейчас я живу в Чернигове и Мама моя тоже,временно на зиму. Я рассказал ей о вас. Оказывается рядом с домом , где она родилась, стоял батюшкин дом,так говорила её мама,моя бабушка. Мама говорит что и сейчас видно то место где стоял дом,у нас называют места эти называют «опечищем» видимо от остатков глины от печи, она мало что может помнить,но жива её старщая сестра Мария,ей 91 год,Мама говорит что она должна помнить,и может рассказать больше чем кто либо,изо всех Б.Липягов. И ещё ,Мамин дядя тоже завербоался на туже шахту,звали его Выскребенцев Василий Иванович- у него было пятеро детей,возможно ваш дедушка с Маминым дядей вместе «уголёк добывали»,а их дети должны знать друг друга. Всего хорошего Вам,пишите
Здравствуйте, Виктор! Отвечаю вам с непростительно большим опозданием. Просто не видела вашего комментария, т.к. не пользуюсь электронной версией газеты «Благовест». Будет чудо, если вы ответите. Ваша информация – это первая ласточка на протяжении нескольких лет поисков. Конечно, если ваша мама и тетя еще могли бы что-нибудь вспомнить… Выскребенцева Татьяна – подруга моей бабушки. Они вместе уехали по вербовке в Сибирь. А моя бабушка – невестка (жена сына) разыскиваемого мною прадеда – Черникова Егора Федоровича. Тетя Таня еще лет десять назад написала мне письмо из Иркутска. В Иркутске она жила в семье своей дочери. Это было лет 10 назад, или больше. Тогда я ответила на ее письмо, но на этом переписка прервалась. Буду рада любым крупица информации от вас.
Виктория Белькова