Два голубка

Виктория Белькова с. Балухарь Черемховского района Иркутской области 02.06.2006

Христос воскресе, Православные!В очередной раз хочу поделиться со всеми читателями «Благовеста» случаем из своей жизни.Это произошло в Рождественский пост 2004 года. Сейчас переживания улеглись, и я могу рассказать обо всем спокойно.Филипповым постом 2004 года навалилось на нас с мужем искушение – не стало мира в семье. Чем дальше – тем хуже, любой безобидный диалог заканчивался ссорой, взаимными упреками и обидами. Страдали дети, а их у нас трое.Обстановка накалилась до того, что, казалось, впереди только один выход – развод. Хотя как верующие люди понимали, что веских причин для развода не было. Я все-таки с согласия мужа поехала к нашему батюшке, отцу Николаю, за советом. По дороге, прямо на улице города заглохла машина.И я решила: «Если Богу угодно, чтобы мы с отцом Николаем встретились, - значит, машина заведется». Сижу, жду, пробую завести.Минуты через три тормозит около меня мой зять, муж сестры, и вмиг машину завел. Приезжаю в храм как раз в то время, когда батюшка после вечерней службы собирался домой. Мы остались в храме вдвоем, присели на лавочку и проговорили около часа.Мне стыдно было жаловаться на мужа. Я только сказала: «У нас все очень плохо!» Батюшка сразу все понял, стал рассказывать случаи из своей жизни, стараясь отвлечь меня и ободрить. Удивительно – как действует благодать Божия через священников! Вроде бы ничего особенного не произошло – я просто сидела и слушала отца Николая, а у меня будто гора с плеч свалилась. И я решила: если муж хочет – пусть разводится, я даже думать об этом не буду! Домой летела, как на крыльях Ангела.Муж дома испытующе на меня посматривал – заметил какое-то внутреннее изменение.А потом Господь послал моей исстрадавшейся душе два утешения, да какие!..Через неделю где-то после моего разговора с отцом Николаем я увидела сон.Знаю, что снам верить не надо, но этот сон необычный. Снятся мне сидящие на земле два голубя, причем я знаю во сне, что один из них – голубь, а другой – голубка. И вижу, что по одному крылу у них сломано - у голубя правое, а у голубки – левое. И я во сне в ужасе говорю: «Так это их любой хищник может сцапать!» И начала оглядываться – нет ли поблизости кошки.А когда глянула снова на голубков – обомлела: они, мои хорошие, сломанными крылышками друг к другу прижались, а здоровыми что есть силы машут… И таким образом с трудом, поддерживая друг друга, но все же набирают высоту! Поднялись не очень высоко – чуть выше человеческого роста, но кошкам их на этой высоте не достать. И я во сне бегу к мужу и кричу: «Ты не представляешь, каких голубков я видела!»Проснулась ночью и больше не смогла заснуть – поняла, что не простой сон видела. Поодиночке-то мои голубки не спаслись бы!Утром рассказала сон мужу, и стало как-то все у нас в семье налаживаться. Слава Богу!А второе утешение Господь послал через месяц.Неожиданно пришел ответ на мое письмо от дяди, брата моей мамы, с которым мы не поддерживали отношения около тридцати лет и о котором даже не знали, жив ли. И вот он пишет, что его дед по отцу (а значит, и дед моей мамы) был Православным священником, служил на приходе в селе Большие Липяги Вейделевского района Воронежской области (в настоящее время Вейделевский район относится к Белгородской обл. - прим. ред.). В 1930 или 1931 гг. был арестован, и больше о его судьбе ничего не известно.Один из его сыновей – Иван (мой дед) – избежал ареста, вместе со своей женой, детьми и матерью завербовался на работу в угольные шахты в с. Касьяновка Черемховского района Иркутской области. И никто в семье (а она у нас большая) до сих пор этого не знал!Прочитав письмо, я плакала.Моего прадеда-священника звали отец Георгий (Черников Егор Федорович), матушка – Черникова Зинаида Ивановна. Их дети: Иван (мой дед), Митрофан и Алексей.Люди добрые! Если кто что-нибудь знает в Воронежской области: есть ли еще такое село – Большие Липяги (может быть, сохранился храм) или кто-то помнит о семье священника отца Георгия – Черникова Егора Федоровича, - прошу откликнуться.Я писала в Большие Липяги, но ответа не было.Известие о моем прадеде очень сильно меня утешило - какое счастье знать, что в твоем роду есть такие молитвенники! И какая ответственность! Как Господь к нам милостив!Спаси Господи за все!Рис. В. Спиридонова