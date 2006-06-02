"Такой храм должны знать люди…"

Владимир Мельник, г. Москва 12.07.2002

Священник Александр Василенко производит впечатление истинно русского богатыря. Как будто он только что сошел с помоста, где ворочал гири или поднимал штангу. Веющая от него сила - дар Божий, так как дана эта сила ему на большое дело, на борьбу с бесами. Много одержимых приезжает к батюшке за помощью. И он им помогает. И скачут по полу храма невесть откуда взявшиеся «лягушки» и летают «бабочки», которые тут же растворяются в воздухе… Познакомились мы с батюшкой на заседании Православных врачей г. Москвы, где вместе слушали чудом сохранившуюся запись голоса святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который как раз говорил о борьбе с духами злобы. Священник Александр продолжил тему.- В нашем роду есть священники. Сам я до рукоположения в священнический сан преподавал в ПТУ технические предметы. Родился в Краснодарском крае в 1959 году. Вырос в Православной семье, родители у меня очень верующие, с детства был алтарником, потом иподьяконом у митрополита Краснодарского и Кубанского Алексия.- Меня отец Димитрий Скуцкий благословил. Сам он начал отчитывать одержимых нечистыми духами с 1968 года, сейчас ему уже 96 лет. И он благословил меня на замену три года назад. Хочет видеть преемника на своем месте. Есть благословение и других старцев. Прямой отчиткой я пока не занимаюсь, так как еще дети не выросли, страшно за них – ведь враг воюет очень сильно. Не только с тобой, но и с твоими домашними. Поэтому пока служу молебен без заклинательной молитвы. А когда читаются заклинательные молитвы – тогда борьба с бесами идет еще более сильная. Но и так бывают большие искушения.- Конечно, гордость. Старец молится, дал благословение. В храме бесы кричат: «Александр! Александр! По молитвам Димитрия изгоняешь нас!». Частенько слышал это. Конечно, они иногда соблазняют и кричат о моей якобы собственной силе. Но я понимаю, что это лесть бесовская, что я не должен впадать в гордость.- Да, они, конечно, и хвалят. Но надо знать, что это уловки вражеские. И не соблязняться. Бывает, придет на секунды помысел, но отгоняешь его от себя. Господь дал силу и Господь в любой момент может ее отобрать.- Люди грешат снова и снова. Знаете притчу о семи бесах, приходящих в выметенный дом?- Конечно, обидно, что силы уходят. Ведь после такого молебна батюшка в себя приходит два дня. Если б люди знали свое состояние! Когда читаешь разрешительную молитву грешнику, не ходящему в храм, - физически ощущаешь тяжесть. Бывает – и жабы выскакивают, и бабочки вылетают, и черный дым идет изо рта...- Пусть люди скажут.- Во-первых, надо взять благословение у своего духовного отца. А главное – приходить в храм – не поглазеть, как будут кричать бесноватые, а помолиться за них и за себя. Во время отчитки нельзя разевать рот, надо все время молиться. А то бывают случаи, когда бесы сразу входят в другого человека. Недавно на молебне так получилось: в двадцатитрехлетнего спортсмена вошел «цыганский» бес – парень вдруг стал говорить на цыганском языке. Некоторые места у человека не защищены. Вы знаете, как выходит бес? Бесы в человеке собираются в круг и выталкивают из человека самого слабого. И так много раз – после чего человек очищается.- Вы причащаетесь, а за вас в транспорте хватаются те, кто «питается» вашей благодатью как колдун. Нужно такого человека перекрестить если не рукой, то глазами. Этот крест – действенен.- Ребенка нельзя посылать к нечистому. А если еще забыл, что это когда-то сделал, не исповедовал…. Своего дитя отослал – куда? – к бесам. Добровольно.Родительское проклятие очень страшно. Ребенок как бы специально раздражает, так как лукавый ждет, чтобы выскочило слово родительского проклятия. А сдержался – слава Богу и Ангелу-Хранителю. Нужно быть внимательным.- А от других оно не имеет такой силы. Но надо учесть, что если ты венчан, то твои родители – это родители еще и жены (или мужа). Родительское проклятие и тещи, тестя – действительны.- Старец Наум, отец Герман – в Свято-Троицкой Лавре, в Радонеже - отец Нектарий, ведутся отчитки в Пскове, отец Ионикий в Ивановской области, схиархимандрит, - служит только по ночам.- Да, если привозят одержимого человека.- После освящения воды поливаю с креста, и человек в этот момент получает очищение. От порчи.- Когда начинаешь молебен, просишь Господа послужить, - и как-то получается, что знаешь, к кому подойти.- Чистота жизни. Народ исцеляется не потому, что священник сильный, а по благодати Духа Святаго. И еще: за священником стоит Церковь, Ее молитвы.- По милости Божией вижу, что человек страдает, хочется ему помочь.- Это храм Преображения Господня: надо ехать с Павелецкого вокзала Москвы до станции Жулёво, а там на автобусе – село Верзилово. Имение князей Шаховских. У нас много чудесного. Вот, например, была в России частичка млека Богородицы. Потом была вывезена в эмиграцию. И вот два года назад в нашем храме нашли тайник. С Божьей помощью обрели частичку сухого млека Богородицы. Сейчас кровоточит икона Николая Угодника.В нашем храме чтят память Св. ЦаряНиколая-мученика, который после венчания совершал поездку с царицей и останавливался в нашем храме. Мы читаем акафист ему. Мы прегрешили пред ним. Триста двадцать пять лет храму. На деньги Царя построен иконостас. Золотой крест с короной, именная царская лампада. У нас очень сильный источник Святого великомученика Пантелеимона (выгоняет шлаки). Такой храм люди должны знать.Гравюра Г. Доре "Исцеление бесноватого отрока".