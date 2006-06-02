"Такой храм должны знать люди…"
Священник Александр Василенко производит впечатление истинно русского богатыря. Как будто он только что сошел с помоста, где ворочал гири или поднимал штангу. Веющая от него сила - дар Божий, так как дана эта сила ему на большое дело, на борьбу с бесами. Много одержимых приезжает к батюшке за помощью. И он им помогает. И скачут по полу храма невесть откуда взявшиеся «лягушки» и летают «бабочки», которые тут же растворяются в воздухе… Познакомились мы с батюшкой на заседании Православных врачей г. Москвы, где вместе слушали чудом сохранившуюся запись голоса святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который как раз говорил о борьбе с духами злобы. Священник Александр продолжил тему.
- Отец Александр, есть ли у вас в роду священники?
- В нашем роду есть священники. Сам я до рукоположения в священнический сан преподавал в ПТУ технические предметы. Родился в Краснодарском крае в 1959 году. Вырос в Православной семье, родители у меня очень верующие, с детства был алтарником, потом иподьяконом у митрополита Краснодарского и Кубанского Алексия.
- Давно ли вы занимаетесь столь трудным делом?
- Меня отец Димитрий Скуцкий благословил. Сам он начал отчитывать одержимых нечистыми духами с 1968 года, сейчас ему уже 96 лет. И он благословил меня на замену три года назад. Хочет видеть преемника на своем месте. Есть благословение и других старцев. Прямой отчиткой я пока не занимаюсь, так как еще дети не выросли, страшно за них – ведь враг воюет очень сильно. Не только с тобой, но и с твоими домашними. Поэтому пока служу молебен без заклинательной молитвы. А когда читаются заклинательные молитвы – тогда борьба с бесами идет еще более сильная. Но и так бывают большие искушения.
- Какие прежде всего?
- Конечно, гордость. Старец молится, дал благословение. В храме бесы кричат: «Александр! Александр! По молитвам Димитрия изгоняешь нас!». Частенько слышал это. Конечно, они иногда соблазняют и кричат о моей якобы собственной силе. Но я понимаю, что это лесть бесовская, что я не должен впадать в гордость.
- Трудно удержаться от гордости?
- Да, они, конечно, и хвалят. Но надо знать, что это уловки вражеские. И не соблязняться. Бывает, придет на секунды помысел, но отгоняешь его от себя. Господь дал силу и Господь в любой момент может ее отобрать.
- Отец Александр, известно, что многие, прошедшие отчитку, вскоре снова возвращаются к батюшке в тяжелом состоянии . Отчего это бывает?
- Люди грешат снова и снова. Знаете притчу о семи бесах, приходящих в выметенный дом?
- Не жалко своих сил?
- Конечно, обидно, что силы уходят. Ведь после такого молебна батюшка в себя приходит два дня. Если б люди знали свое состояние! Когда читаешь разрешительную молитву грешнику, не ходящему в храм, - физически ощущаешь тяжесть. Бывает – и жабы выскакивают, и бабочки вылетают, и черный дым идет изо рта...
- Сами наблюдали?
- Пусть люди скажут.
- Как надо вести себя во время отчитки?
- Во-первых, надо взять благословение у своего духовного отца. А главное – приходить в храм – не поглазеть, как будут кричать бесноватые, а помолиться за них и за себя. Во время отчитки нельзя разевать рот, надо все время молиться. А то бывают случаи, когда бесы сразу входят в другого человека. Недавно на молебне так получилось: в двадцатитрехлетнего спортсмена вошел «цыганский» бес – парень вдруг стал говорить на цыганском языке. Некоторые места у человека не защищены. Вы знаете, как выходит бес? Бесы в человеке собираются в круг и выталкивают из человека самого слабого. И так много раз – после чего человек очищается.
- А на улице какие с человеком могут быть искушения?
- Вы причащаетесь, а за вас в транспорте хватаются те, кто «питается» вашей благодатью как колдун. Нужно такого человека перекрестить если не рукой, то глазами. Этот крест – действенен.
- А что Вы посоветуете людям в семье?
- Ребенка нельзя посылать к нечистому. А если еще забыл, что это когда-то сделал, не исповедовал…. Своего дитя отослал – куда? – к бесам. Добровольно.
Родительское проклятие очень страшно. Ребенок как бы специально раздражает, так как лукавый ждет, чтобы выскочило слово родительского проклятия. А сдержался – слава Богу и Ангелу-Хранителю. Нужно быть внимательным.
- Только родительское проклятие страшно? А от других людей?
- А от других оно не имеет такой силы. Но надо учесть, что если ты венчан, то твои родители – это родители еще и жены (или мужа). Родительское проклятие и тещи, тестя – действительны.
- Много у нас в России священников, которые ведут отчитку ?
- Старец Наум, отец Герман – в Свято-Троицкой Лавре, в Радонеже - отец Нектарий, ведутся отчитки в Пскове, отец Ионикий в Ивановской области, схиархимандрит, - служит только по ночам.
- А вы по ночам служите?
- Да, если привозят одержимого человека.
- А болезни вы лечите?
- После освящения воды поливаю с креста, и человек в этот момент получает очищение. От порчи.
- Вы сказали, что таких людей вы в храме видите.
- Когда начинаешь молебен, просишь Господа послужить, - и как-то получается, что знаешь, к кому подойти.
- Какие качества нужны для такого служения?
- Чистота жизни. Народ исцеляется не потому, что священник сильный, а по благодати Духа Святаго. И еще: за священником стоит Церковь, Ее молитвы.
- А что вы ставите целью своего служения?
- По милости Божией вижу, что человек страдает, хочется ему помочь.
- Расскажите, пожалуйста, о храме, в котором вы служите.
- Это храм Преображения Господня: надо ехать с Павелецкого вокзала Москвы до станции Жулёво, а там на автобусе – село Верзилово. Имение князей Шаховских. У нас много чудесного. Вот, например, была в России частичка млека Богородицы. Потом была вывезена в эмиграцию. И вот два года назад в нашем храме нашли тайник. С Божьей помощью обрели частичку сухого млека Богородицы. Сейчас кровоточит икона Николая Угодника.
В нашем храме чтят память Св. ЦаряНиколая-мученика, который после венчания совершал поездку с царицей и останавливался в нашем храме. Мы читаем акафист ему. Мы прегрешили пред ним. Триста двадцать пять лет храму. На деньги Царя построен иконостас. Золотой крест с короной, именная царская лампада. У нас очень сильный источник Святого великомученика Пантелеимона (выгоняет шлаки). Такой храм люди должны знать.
На снимке: Гравюра Г. Доре "Исцеление бесноватого отрока".
- Владимир Мельник, г. Москва
- 12.07.2002
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Простите конечно великодушно, но станция до которой надо ехать не Ж»у»лево, а Ж»и»лево, спасибо.
Мне однажды то же там пришлось побывать летом 2002 года, кода Отец Александр совершал отчитку.Все происходящее было точно как рассказывается в статье. На самом деле было очень страшно,хотелось побыстрее выйти из храма, но остался до конца службы.Недавно снова решил посетить это место. По прибытии на место мне старушки из храма сообщили, что Отец Александр там службу больше не ведет. И такие отчитки не проводятся. Сходил на источник искупался,ощущения классные.
Отец Александр Василенко отправлен за штат в 2007 году. Эта его деятельность признана недопустимой. Вообще, даже здесь в статье он говорит о «порче» (православные не верят в «порчу») и озвучивает другие околоцерковные суеверия. Но он самочинно продолжает заниматься «отчиткой» и даже есть информация что совершает богослужения. Это не допустимо! Благословения и разрешения от священноначалия епархии у него нет!