Старец Иоанн Оленевский

Наталия Зелева г.Пенза 06.07.2001

Иерей Иоанн Васильевич Калинин (Иоанн Оленевский) родился в 1854 году, рукоположен во диакона в 1920 году, во иерея - в 1946 году. Обладая даром прозорливости и благодатной молитвы исцеления, окормлял верующих в самые трудные годы гонений на Русскую Православную Церковь. Скончался 6 августа 1951 года. Прах его 6 августа 1996 года был перенесен из села Оленевки в ограду Троице-Сергиевской церкви села Соловцовки Пензенского района, где старец служил в последние годы своей жизни. 27 декабря 2000 года отец Иоанн Оленевский был причислен к лику святых как исповедник Российский ХХ века. 30-31 мая 2001 года состоялось обретение мощей и прославление всенародно почитаемого старца на его родине.Уже не первый год живу с мыслью, что частичка моего сердца где-то там, в благоуханной природе Соловцовки и Оленевки, в этих святых оазисах земли Пензенской.Рвусь в Соловцовку, хотя обстоятельства постоянно складываются против меня. Не была уже с августа прошлого года, а благодатная эта земля так тянет, так зовет. Бросить все! Туда!Совершенно неожиданно попросили написать о празднике в Троице-Сергиевском храме, где состоится обретение мощей и прославление всенародно почитаемого батюшки Иоанна. Звоню на автовокзал - уехать невозможно, хотя всего-то километров тридцать. Автобусы с паломниками ушли еще в семь утра, а на рейсовые нет билетов. Молюсь, совершенно не надеясь на себя. Господь все управит. Холодно. Всю ночь шел дождь. Многих желающих приобщиться к этому празднику остановила непогода. Тем не менее, тысячи Православных, невзирая ни на что, в будний день приехали в Соловцовку.С билетом все устроилось. Автобус, с некоторым опозданием выехавший из Пензы, мчится среди неописуемых красот родного края, проезжает Оленевку, где жил и был похоронен праведник, останавливается у пруда на въезде в Соловцовку. И как раз в это время хлынул проливной холодный дождь. Пассажиры с зонтами не торопясь выходят из автобуса. У меня зонта нет. Раздумываю минуту и выхожу. Живописный пруд пробивает упругий дождь, льет безпощадно. Иду по дороге. До храма почти километр. Дождь стеной. Сейчас вымокну насквозь - где буду сушиться, возвращаться ведь завтра? Вдруг слышу прекрасное пение трех или четырех мужских голосов. Какое-то ангельское звучание. Очень торжественное, очень грустное и тихое. Где же так поют? Непонятно. Может быть, в одном из домов отпевают кого? Опять тихо. Струится дождь. Да, уже совсем мокрая одежда. Снова поют. Поют очень тихо и необыкновенно.Дохожу до места, откуда открывается вид дивный: белокаменный, очень красивый и такой уже родной Троице-Сергиевский храм. Вокруг него все празднично, торжественно, нарядно, все с голубизной - видимо, от купола. Он как страж, как застава на другом конце деревни. А вдали, как нарисованные, леса, склоны, луга, - все в чистоте и благодати.Опять поют три мужских голоса. Подхожу к самой церкви. Людей очень много около каждого входа. Войти невозможно. Что делать без зонта? Надо как-то пытаться войти, иначе заболею. Наконец кто-то меня как бы вносит в храм. Дивное пение мужского хора. Вот что я слышала по дороге. Поют так, что сердце щемит. Я не задумываюсь о том, почему же этот стройный многоголосый хор показался мне квартетом или трио? Только через два дня начинаю размышлять об этом, когда приятельница Светлана на мой рассказ показывает мне заметку в районной газете четырехлетней давности. В ней говорится о двух паломницах, приехавших к старцу Иоанну. Подойдя к храму, они поразились удивительному пению. Из церкви был слышен высокий мужской голос, хотя на ее дверях висел замок. Подобное пение в день памяти старца, 6 августа, слышала в 1990 году и матушка Серафима, ныне настоятельница монастыря в Мордовии.Не было, пожалуй, ни одного верующего человека в Пензенской епархии, кто бы не слышал о прозорливом старце Иоанне Оленевском, обладающем благодатной молитвой исцеления души и тела. Он прожил долгую жизнь. Родился в селе Оленевка. Рос сиротой. Еще с дореволюционных времен среди богомольцев он почитался за святого старца-прозорливца, способного утешить в бедах и печалях, дать ответ на любой вопрос. Большая известность в народе и подвижническая деятельность Иоанна Оленевского пришлась не по нраву богоборческой советской власти. Многочисленные посещения старца самыми широкими слоями населения дали повод обвинить его в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности. Несмотря на преклонный возраст, его трижды арестовывали, подвергали допросам и несколько месяцев держали в пензенской тюрьме. Господь уберег его от ссылок и сохранил как духовного наставника, утешителя земли Пензенской в годину тяжких испытаний.Очень многие посещали Иоанна Оленевского при жизни. "На могилку ко мне приходите, оттуда помогать буду", - говорил он незадолго до своей смерти. Место на кладбище батюшка Иоанн сам себе избрал и указал нескольким людям, говоря: "На этом месте я 30 лет читал себе отходную. Здесь меня похороните". И как при жизни, к нему шел нескончаемый поток людей за помощью.6 августа 1996 года, в день 45-й годовщины упокоения, по благословению владыки Серафима при большом стечении Православного народа останки праведника были перенесены в Соловцовку в ограду Сергиевской церкви для достойного поклонения. И тогда так же, как и при упокоении 45 лет назад, люди видели, как играло солнце, как на Пасху играет утром. И наряжалось. У всех головы то розовые, то голубые, то красные, то желтые, то бордовые - разными цветами менялись головы. Небо все ликовало. Так встречали праведника, девственника, блаженного угодника Божия, и приказал Господь играть солнцу в честь такого торжества.Не раз говаривал Иоанн Оленевский, что вернется в церковь.Все 45 лет народ отмечал 6 августа. Этот день начинался с панихиды на могилке батюшки в Оленевке, затем шли в храм в Соловцовку. Народу всегда очень много, церковь забита, а потом возвращались в Оленевку на поминальную трапезу. Много было молодежи. Шли семьями. Очень его любили, любят и сейчас.После переноса батюшки в Соловцовку дети из воскресной школы Успенского собора вместе с родителями ежегодно в Петров пост приезжали в село и жили в церковном доме. Дети молились, следили за могилой старца, храмом, ежедневно ходили на святой источник, расположенный невдалеке, купались в озере. На базе этой школы образовалась в 1998 году православная гимназия в Пензе. Когда дети 1 сентября приехали на благословение к отцу Иоанну, в храме произошло чудо - замироточили иконы.Кратко опишу последовательность празднования. Торжество прославления в лике святых преподобного Иоанна Оленевского началось с панихиды и переноса мощей с места обретения в Троице-Сергиевский храм в уготованную раку посреди храма. Затем началось всенощное бдение. На следующее утро - Божественная литургия и молебен у мощей преподобного. Затем с мощами совершается крестный ход вокруг храма и установление их в отведенное постоянное место. Раку установили рядом с фигуркой ангела, на которую надевали кресты матери, кающиеся в детоубийстве. Такой заступник для этих женщин!"Мы обрели еще одного святого - ходатая и молитвенника перед Престолом Божиим за всех нас. Будем же достойны светлой памяти священноисповедника Иоанна Оленевского. "Открывай чистое сердце и молись", - постоянно говорил старец. Пусть эти слова станут для всех нас его духовным завещанием". Так закончил свое выступление на торжестве по случаю канонизации Преосвященнейший Филарет, епископ Пензенский и Кузнецкий.