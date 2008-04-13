Старец Адриан

Татьяна Зотова 01.07.1999

Со старцем Адрианом я познакомилась 26 лет назад. Семье нашей нужен был духовник, дети подрастали - пора было нас наставлять в вере. Все церкви в округе закрыты, поехали в Троице-Сергиеву Лавру.Раннее холодное осеннее утро, не хочется вылезать из теплой электрички. Немного робею - никогда не видела живых монахов, общалась лишь с белым священством, но очень было интересно посмотреть на настоящий, действующий монастырь.В монастыре посоветовали найти игумена Адриана.Идем во Всесвятский, в подклеть Успенского. Там исповедь. Исповедающихся и исповедающих много, но я сказала матери: "Мам, пойдем к тому батюшке".- А почему?- У него больше всех народу, значит он самый хороший.- Это кто исповедует? - спрашивает мама у какой-то женщины.- Игумен Адриан.- Пойдем, ты угадала.Стоящие в очереди на исповедь зашептались: "Пустите девочку, ишь в какую рань встала".Пустили. Подхожу.- Танечка, я тебя давно жду. - Странно - откуда он знает меня? Сколько любви в его словах и сколько радости от встречи!Что-то спросил о школе, о молитве.- У тебя Евангелия нет?v- Нет.- Приходи. Принесу.Рядом шептали, что это великий старец, прозорливец, изгоняющий бесов. Я совсем не поняла этого, просто в нем было столько любви, что захотелось с ним встретиться, даже если бы он и не обещал Евангелия.Невысок, рост ниже среднего, не красив, а скорее напоминает обычного селянина, черты лица крупные, как и кисти рук. Легкая, но твердая походка. Только глаза... В них какая-то особая проницательность и удивительно наполненная глубина. Они оживляют лицо, делая его одухотворенным. Темно-карие глаза человека другого мира, где все измерения иные. Евангелие батюшка действительно принес. Стала я приходить часто-часто, рано-рано, шла на исповедь, потом ехала в школу.Родом батюшка из деревни Турейка Орловского района Орловской области, из простой крестьянской семьи. Его отец, Андрей Кирсанов, был хорошим столяром, даже мебель делал, а мать, Феодосия, занималась домашним хозяйством. В 1932 году родилась еще девочка, а в 1935 году - мальчик. Тогда же кормилец семьи умер, и единоличница Агафья Кирсанова должна была одна воспитывать и содержать детей. Все храмы в округе были закрыты еще до их рождения. Время было тяжелое не только из-за кощунства и разгула преступности, но и из-за ужасного голода. Алеша был слабого здоровья, однажды он заболел и пошел в г. Орел к врачу. В Орле оставалась еще незакрытая церковь. Алексей зашел в полупустой храм, где только что началась литургия, и душа его подсказала, что здесь, в Церкви, его место, Бог ждет его.Бог укрепил Алексея еще и замечательным откровением. Вдруг с иконы, перед которой остановился юноша, сошла Дева Мария, а на поле иконы начались кровавые битвы и полетели самолеты со свастикой. Понял юноша, что помимо войны духовной будет еще вскоре война межгосударственная.Когда она началась, Алексея эвакуировали в г. Таганрог на завод делать самолеты; однако город заняли немцы, а худенького паренька отправили домой в деревню.И он пошел, и дошел, отмерив пешком 2 тысячи километров. В Орловской области тоже свирепствовали фашисты. Однажды в избу вошел немец, искавший работников для отправки в Германию. Мать посадила Алешу в печку, заставила чугунком, его и не нашли. В другой раз его все-таки забрали, посадили вместе с другими в сарай. Но юноше передали немецкий паспорт, и его отпустили, а остальных всех сожгли заживо.Потом пришли наши войска, Алексея отправили учиться на артиллериста, но после трех месяцев учебы медкомиссия обнаружила у него порок сердца. Его определили работать на ЗиЛ. Это было в 1943 году, и 10 лет Алексей Андреевич Кирсанов отработал на заводе.Молиться ходил в Богоявленский собор, часто ездил к преп. Сергию. В 1953 году Алексей Андреевич, сказав товарищам своим, что едет жениться и жить будет у жены, уволился с завода. Чтобы убедительнее была легенда, оставил "пока" в кассе зарплату. Товарищи обрадовались такому шагу своего друга, так как не понимали его аскетизма. А Алексей Андреевич приехал в Троице-Сергиеву Лавру и попросился в число братии. Настоятелем тогда был архимандрит Иоанн (Разумов). Он сурово испытывал приходящих: "Не нужен нам такой, иди отсюда!" Вступился какой-то монах: "Праздник на днях, нам нужен человек мыть посуду". - "Хорошо, пусть моет".Очень обрадовался Алексей Андреевич, старался. Наступила Троица. Приходит однажды настоятель в моечную: "Ну что, нравится тебе мыть тарелки?". - "Спасибо. Очень нравится". Перевели в трапезники.Однажды раздает послушник Алексей обед, а кошка крутится под ногами, и наступил он ей нечаянно на лапу. Закричала кошка диким голосом на всю трапезную, а наместник и говорит: "Уходи, не надо нам такого злого монаха! Ты кошек бьешь, а что же от тебя людям достанется!".- Ну, я давай плакать... Оставили, - рассказывает старец.Потом перевели за свечной ящик, уже при настоятеле Пимене (Извекове) - будущем Патриархе. Сам настоятель постриг Алексея в монахи с именем Адриан. Духовником о. Адриана стал архимандрит Тихон. Человек духовный и образованный, тонко понимающий душу.Однажды отцу Адриану снится сон: подходит к нему секретарь наместника о. Пимен (Хмелевский) и говорит: "Тебя иеродиаконом сделают скоро". Проснулся монах Адриан и пошел к духовнику. Навстречу благочинный. Он ему сон-то и рассказал. "Да, - говорит тот, - только что отец Пимен поехал по этому вопросу к Патриарху за благословением". - "Я не имею нужды в чинах и сане, хочу лишь научиться каяться да мыть тарелки, мне большего не надо". - "А ты спроси, как духовник".Духовник благословил за послушание принимать сан. Через несколько месяцев опять такой же сон, но в иеромонахи пророчит. Те же последствия и ответы. После принятия священства о. Адриана назначили исповедовать в Успенском храме, а старцы отец Кирилл и отец Наум соборовали. Народу приезжало видимо-невидимо. Очень много больных, а среди них много бесноватых - страшных, непредсказуемых людей, часто никому не нужных, иногда воинствующих, способных ударить. Зрелище они представляли ужасное. Тогда пришел о. Адриан к духовнику и говорит: "Хочу помочь этим людям; как это можно сделать"?- Есть такой чин - изгнание бесов, но на это надо благословение наместника.Наместник послал к Патриарху Алексию I (Симанскому). Отец Адриан составил прошение, в котором изложил свое желание помочь несчастным людям, просил на это благословения Первоиерарха. Мудрый Патриарх понял любовь молодого, но духовного пастыря и разрешил. И тогда началась Голгофа.Огромные толпы кричащих, бьющихся, полубезумных людей собирались каждый день к отцу Адриану. Люди эти не имели никакого понятия о духовной жизни; молитве, посте, исповеди. Надо было научить их этому. С 5 утра исповедовал батюшка, а потом до позднего вечера читал молитвы об изгнании злых духов. Вот тогда и поняли люди безмерную любовь молодого старца и высоту его духа. Он "подбирал" никому не нужных людей с жуткими пороками, безнадежно больных, нищих, и через какое-то время они преображались. Стоило батюшке появиться на улице, везде его поджидали больные, и он часами утешал, наставлял, говоря смиренно, кротко, любовно - подчас десятки раз одно и то же этим людям, пока они не поймут, не исправятся, не начнут правильной работы над собой. Была и зависть, конечно, и ложные доносы настоятелю. Вызывает как-то отец настоятель батюшку Адриана и говорит: "На Вас, отец Адриан, жалобы поступают, что Вы у психически больных людей каких-то бесов выгоняете". - "Как же так, отец наместник? Они после "отчиток" уже в детсадиках работают", - ответил старец.Какими словами можно передать эту жертву? Я не могу, у меня их не хватает. Наградил Бог отца Адриана дарами прозорливости и исцеления, наградил и дарами молитвы и любви, которая происходит из великого смирения.Толпы больных нарушали благообразие Лавры, куда со всего мира стекались туристы, и в мае 1975 года старца перевели в Псково-Печерский монастырь. Тяжело переживал расставание с любимой Лаврой старец, - открылась язва желудка, но лишь немного подлечился, как снова взялся за помощь больным, и до 1990 года опять - ежедневные исповеди и "отчитки" бесноватых. Только вконец испорченное здоровье заставило отказаться от этого. Но сейчас старец, понимая, что в это тяжелое время многим трудно прожить без его советов, продолжает принимать людей, просящих наставления, помощи в разрешении трудных вопросов.г. Печоры.Фото автора.