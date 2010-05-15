Грустная история о Брауншвейгском семействе















Портрет принцессы Анны Леопольдовны.

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15 (4) мая - день памяти принца Антона-Ульриха - отца убиенного Российского Императора Иоанна VI Антоновича.

Его светлой памяти мы посвятили эту статью, так как Антон Ульрих своей жизнью явил пример мужества, доброты, терпения, любви к своей семье и детям в условиях тяжкой неволи. Брауншвейгское семейство - это истинный пример счастливой Христианской семьи. Хотелось бы, чтобы об этих людях - несчастнейших в жизни, но счастливых о Господе - мы вспомнили сегодня добрым словом.

Племянница императрицы



3 июля 1739 г. жители Санкт-Петербурга ликовали. Повод был весьма уважительный - замужество самой завидной и богатой невесты России, принцессы Анны Леопольдовны.

Принцесса Анна родилась в немецком г. Ростоке 7 декабря 1718 г. Вплоть до принятия Православия 12 мая 1733 г. она именовалась Елизаветой Екатериной Христиной. Ее родителями были: Карл Леопольд, герцог Мекленбург-Шверинский, и герцогиня Екатерина Иоанновна, дочь царя Иоанна V Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны.

Однако семейная жизнь родителей принцессы складывалась неудачно. Ведь в основе этого союза была расчетливая «брачная дипломатия» Петра I, а не любовь и взаимное уважение супругов.

Летом 1722 г. герцогиня Мекленбургская с дочерью приехали в Россию. Предлогом для их приезда было приглашение матери - вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны, давно мечтавшей увидеть свою любимую дочь и единственную внучку. В них она души не чаяла.

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба внучки русского царя и дочери Мекленбургского герцога, если бы не события зимы 1730 г., когда на российский трон взошла их родственница - Анна Иоанновна.

Надев корону Российской империи, бездетная Анна Иоанновна не забыла сестру и племянницу, которую, вне всякого сомнения, очень любила. Уже с момента воцарения Анны Иоанновны иностранные дипломаты в своих донесениях уверенно сообщали, что именно Мекленбургская принцесса немецко-русских кровей будет объявлена наследницей престола. Впрочем, официально императрица никаких намерений относительно принцессы долгое время не высказывала.

Женихом Анны Леопольдовны стал принц Антон Ульрих Брауншвейг-Беверн-Люнебургский. Он родился 28 августа 1714 г., вскоре после окончания войны за испанское наследство.

В Россию он приехал в феврале 1733 г. Официальным поводом для приезда 18-летнего немецкого принца явилось его поступление на русскую военную службу. Здесь ему пообещали командование кавалерийским полком. Однако у российской стороны были на него и другие виды, которые до поры до времени официально не разглашались.

По словам русского историка Д.Н. Бантыш-Каменского, «Императрица Анна Иоанновна вознамерилась выдать за него свою родную племянницу Анну Леопольдовну, дочь герцога Мекленбургского. Ей было только четырнадцать лет». Впрочем, этот брак был отсрочен. Хотя принц Брауншвейгский и был зачислен на русскую службу в звании полковника кирасирского полка.

Приехав в Россию, принц Антон Ульрих не тратил времени даром. Он активно занимался самообразованием, упражнялся в верховой езде, регулярно посещая манеж. Немецкий принц с большим увлечением учил новый и исключительно сложный язык. Обучение было успешным. И довольно скоро он выучился говорить, читать и писать по-русски.

К моменту бракосочетания принц Антон Ульрих был уже известным боевым генералом, участником нескольких военных походов против турок, злейших врагов Христианства. При взятии легендарной крепости Очаков летом 1737 г. принц проявил незаурядную личную храбрость, отмеченную командующим фельдмаршалом Б.Х. Минихом и другими важными персонами. Так, императрица Анна Иоанновна в письме к матери Антона Ульриха герцогине Элеоноре Шарлоте упомянула, что «сын Ея славно отличился при взятии Очакова». Так оно и было!

В 1738 г. за весомые заслуги перед своим новым Отечеством принц был пожалован высшими орденами Российской империи - Св. Апостола Андрея Первозванного и Св. Александра Невского. А далее был второй военный поход, в ходе которого принц храбро сражался с татарской конницей на берегах Днестра и Билочи.

Помолвка принцессы Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха состоялась 2 июля 1739 г. Церемония происходила в большом зале Зимнего дворца в присутствии титулованной знати, придворных, иностранных дипломатов. Принц просил вручить ему принцессу Анну в супружество, обещая беречь ее «всю жизнь с нежнейшей любовью и уважением». Словам этой сердечной клятвы принц следовал всю жизнь.

А на следующий день в церкви в честь Казанской иконы Божией Матери совершилось торжественное бракосочетание. По совершении таинства брака прогремел пушечный салют. Войска на улице открыли беглый огонь. Вечером начался бал. Улицы, дома и дворцы столицы осветились огнями праздничной иллюминации.

Празднества продолжались целую неделю, все дни и вечера которой были заполнены банкетами, салютами, балами, концертами, маскарадами. В первый и последний вечера праздничной недели на улицах били фонтаны с вином для народа, которому, по словам очевидца, «пред сими фонтанами жареный бык с другими жареными мясами предложен был». В полусумраке летней петербургской ночи возле императорского дворца на берегу Невы полыхали дивные огни грандиозного фейерверка.

Так замечательно все начиналось!

Дороги и тюрьмы…



12 августа 1740 г. у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха родился долгожданный сын. Высочайшим Указом Её Императорского Величества Анны Иоанновны было повелено во всех храмах России служить благодарственный молебен с колокольным звоном, а если возможно, - то и с пушечной пальбой. Новорожденного в честь прадеда нарекли Иоанном.

События осени 1741 г. разворачиваются с какой-то фантастической быстротой. Конец сентября - тяжелая болезнь императрицы Анны Иоанновны. 5 октября - манифест императрицы о провозглашении младенца Иоанна Антоновича наследником престола. 17 октября - смерть императрицы, провозглашение императором Иоанна Антоновича при регентстве Э.И. Бирона. 9 ноября - свержение регента Бирона фельдмаршалом Минихом; Анна Леопольдовна становится Великой княгиней и правительницей России. 11 ноября принц Антон Ульрих пожалован в генералиссимусы.

Однако правление Императора-младенца Иоанна Антоновича было недолгим. Оно продолжалось всего 404 дня.

В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. «дщерь Петрова» Елизавета в сопровождении нескольких преданных ей людей вошла в казарму гренадерской роты Преображенского полка и напомнила солдатам, чья она дочь. Затем она, не теряя времени, отправилась с гренадерами (примерно 300 человек) к Зимнему дворцу, чтобы узурпировать власть.

Участь правительницы Анны Леопольдовны, ее супруга генералиссимуса Антона Ульриха и их детей - Императора-младенца Иоанна Антоновича и принцессы Екатерины Антоновны, родившейся 26 июля 1741 г., - была решена в течение одной роковой ночи.

12 декабря 1741 г. Брауншвейгское семейство, как с подачи Елизаветы Петровны стали называть семью отстраненных от власти законных правителей России, было выслано из столицы. Далее в жизни этих людей были только дороги и тюрьмы, тюрьмы и дороги...

Рига, Дюнамюнде, Раненбург…

Осенью 1744 г. заключенные были доставлены в Холмогоры. К тому времени у родителей насильно отобрали их первенца, Иоанна Антоновича. (Его трагическая судьба рассматривалась в статье «Забытый император».)















Принц-генералиссимус Антон-Ульрих.

Условия содержания «холмогорских узников» были весьма суровы. Однако никто из них не впал в уныние. Напротив, все они наглядно демонстрировали величие духа и покорность воле Божьей.Брауншвейгское семейство, оказавшись в заключении, выдержало нечеловеческие трудности. Однако так и не утратило любви, уважения, терпения, веры, духовной трезвости, - то есть тех качеств, на которых устраивается счастливая семья.Супруги со смирением и кротостью переносили все тяжкие испытания, а Господь в утешение посылал им рождение детей. Так, 1 января 1744 г. родилась принцесса Елизавета Антоновна, 19 марта 1745 г. - принц Петр Антонович, 27 февраля 1746 г. - принц Алексей Антонович.Роды последнего сына были крайне тяжелыми. 7 марта 1746 г. Анна Леопольдовна умерла. 18 марта ее тело было доставлено в Санкт-Петербург и выставлено для прощания в Александро-Невском монастыре.А что же принц Антон Ульрих? - Со слезами на глазах он проводил в последний путь горячо любимую супругу и продолжал жить ради детей.

Отец-узник



Вообразите картину: узник-отец с четырьмя младенцами на руках. Иной бы спился от обиды и тоски. А этот - нет. Оставшись без супруги, принц Антон Ульрих вооружился мужеством и терпением, «явил пример самоотвержения, достойный родительской нежности». Он сумел воспитать детей добрыми, дружными, отзывчивыми, верующими людьми.

30 октября 1761 г. принц Антон Ульрих обратился к Елизавете Петровне с просьбой разрешить детям учиться чтению и письму. Ответа он так и не получил. Видимо, тогда императрице было уже не до Брауншвейгского семейства. Она тяжело болела, а 25 декабря 1761 г. скончалась.

Принц Антон Ульрих научил детей читать и писать по-русски на свой страх и риск. Он также много внимания уделял их духовному развитию.

Архангельский губернатор с 1763 г. по 1780 г., генерал-поручик Е.А. Головцын в одном из своих донесений писал: «При первом своем приезде из разговоров я приметить мог, что отец детей своих любит, а дети к нему почтительны и несогласия между ними никакого не видно».

Когда императрица Екатерина II предложила Антону Ульриху свободу и право выезда за границу, но без детей, он с негодованием отказался от такого монаршего «подарка». Он решительно объявил, что «готов лучше умереть в заключении, нежели пользоваться свободой на таких условиях».

Примечателен и тот факт, что сам принц Антон-Ульрих, будучи представителем инославного Христианства (лютеранином), отнюдь не препятствовал воспитанию детей в Православной вере. Более того, незадолго перед своей кончиной он сам изъявлял желание принять Православие. Однако в силу бюрократической инерции, разрешения на перемену веры он так и не получил. А действовать самостоятельно в этом вопросе, видимо, никто не решился.

Так он и умирал, слепой, страдающий цингой, подагрой и водянкой, но в окружении любящих его детей.

Кончина Российского генералиссимуса принца Антона Ульриха приходится на 4 (15) мая 1776 г. Останки несчастного узника были преданы земле близ церкви Успения Пресвятой Богородицы, на левой стороне от алтаря. Уже только одними своими долговременными страданиями российский генералиссимус приобрел законное право на уважение потомства.

Визитеры, неоднократно приезжавшие к арестантам в Холмогоры с целью различных инспекций, отмечали, что их встречали разумные, добрые и весьма симпатичные люди. Робость, простота, доброжелательность, застенчивость, молчаливость, - вот такие характеристики дают принцам видевшие их современники.

Так, посетивший узников сенатор А.П. Мельгунов писал в своем отчете императрице Екатерине II: «Живут же между собой дружелюбно, и притом незлобивы и человеколюбивы. Упражнения их состоит в том, что летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимою бегают в запуски на деревянных коньках по пруду, читают церковные книги, и играют в карты и шашки, девицы же, сверх того, занимаются иногда шитьем белья».

Чужбина



После смерти генералиссимуса Антона Ульриха главой Брауншвейгского семейства в Холмогорах стала принцесса Елизавета Антоновна. Ростом и лицом она походила на покойную мать. Словоохотливостью, обхождением и разумом она далеко «превосходила братьев своих и сестру». Все они ей повиновались.

Принцесса Елизавета Антоновна рассказала сенатору Мельгунову, что «отец и мы, когда были еще очень молоды, просили дать свободу, когда же отец наш ослеп, а мы вышли из молодых лет, то просили разрешения проезжаться, но ни на что не получили ответа. Но в теперешнем положении, не останется нам ничего больше желать, как только того, чтобы жить здесь в уединении. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели».

Когда при Екатерине II они стали получать подобающие их статусу одежду, драгоценности и украшения, они радовались этому как дети. Однако мечтали они об ином: получить возможность выйти на луг, за ограду своей тюрьмы, чтобы рассмотреть растущие там диковинные полевые цветы. Ни о чем другом они и не помышляли. Вот пример нестяжательности!

В 1780 г. детей Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха посадили на корабль и отправили в Данию к их родной тетке, королеве Юлиане Марии. Однако на новом месте (г. Горсенс) никакой радости они не нашли. По словам историка Л.И. Левина, это была жизнь в «позолоченных цепях».

В октябре 1782 г. умерла принцесса Елизавета Антоновна. Она так и не смогла избавиться от ностальгии по России. В 1787 г. умер принц Алексей Антонович, который «такую приобрел любовь, что весь город его оплакивал». В 1798 г. - принц Петр Антонович. Все они приняли кончину как истинные Христиане, с твердым упованием на милость Господню. Ведь и на чужбине они регулярно посещали Православные богослужения.

Дольше всех прожила принцесса Екатерина. Сведения о том, как провела Екатерина Антоновна свои последние годы, очень противоречивы. В 1801 г. ей исполнилось 60 лет. По этому поводу было организовано празднование с иллюминацией.

Оставшись одна, без любимой сестры и братьев, принцесса Екатерина Антоновна изъявляла желание возвратиться в Россию и постричься в монахини. По свидетельству иеромонаха Иосифа (Ильицкого), она «утешала себя только молитвою» и «терпела разные неудовольствия от находившихся при ней чиновников и служителей».















На старой фотографии в Холмогорах рядом с разрушенной церковью виднеется домик, в котором долгие годы содержалось в заключении Брауншвейгское семейство.

Анатолий Трунов, Елена Черникова г. Белгород 14.05.2010

В августе 1803 г. принцесса Екатерина Антоновна писала из Дании императору Александру I: «Я всякий день плачу и не знаю, за что меня сюда Бог послал, и почему я так долго живу на свете. Я всякий день поминаю Холмогоры, потому что мне там был рай, а тут - ад».Умерла Екатерина Антоновна 9 апреля 1807 г. Гроб с телом принцессы встал рядом с тремя гробами ее братьев и сестры в «русской капелле» местной церкви. И лишь в 1818 г. все четыре гроба были захоронены под полом капеллы.А рядом с местом, где с осени 1744 г. по лето 1780 г. проживали «холмогорские узники», 13 июля 2008 г. был совершен чин освящения храма Двенадцати апостолов, оскверненного в годы советского безбожия. (Этот храм был построен и освящен в 1761 г.) После освящения храма духовенство и миряне во главе с Епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном совершили Крестный ход, а затем - во вновь освященном храме была совершена Божественная литургия.В заключение остается лишь выразить робкую надежду, что со временем в этом и других российских храмах будут молиться о упокоении Русских по духу и Православных по вере принцев и принцесс Екатерины, Елизаветы, Петра и Алексея, - последних потомков царя Иоанна V Алексеевича, единокровного брата Петра Великого.Да, они безвинно пострадали на земле, но, как сказал Господь наш Иисус Христос, «претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10, 22). Мы верим, что они вместе со своим Братом Императором Иоанном Антоновичем в Небесных обителях славят Господа и молятся перед ним за их земное Отечество - за всю многострадальную Россию.