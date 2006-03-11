Блаженная Валентина Минская

6 февраля в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска состоялась торжественная канонизация почитаемой в Минской епархии подвижницы Валентины (Сулковской).

Еще 29 ноября 2005 года Святой Синод Белорусской Православной Церкви определил «Валентину Феодоровну Сулковскую причислить к лику местночтимых святых Белорусской Православной Церкви в чине блаженных». Но почитание святой началось намного раньше. На ее скромную могилку часто приходили боголюбивые паломники и по вере своей получали (получают и ныне) духовное утешение.

Валентина Сулковская родилась в 1889 году в белорусской деревне Коски в семье священника Феодора Чернявского. Ее отец был выпускником Минской Духовной семинарии, работал учителем народного училища, затем служил псаломщиком. Рукоположен в 1876 году, с 1885 года был настоятелем Свято-Николаевской церкви в селе Станьково Минского уезда, исполнял обязанности благочинного, за усердную службу на ниве Христовой был награжден наперсным крестом. В 1910 году отец Феодор был представлен к ордену Святой Анны III степени. Его супруга Софья Петровна Чернявская была волевой, строгой женщиной. Чернявские воспитали в добром Христианском благочестии четырех дочерей.

Незадолго до Первой мировой войны Валентина вышла замуж за Феодора Васильевича Сулковского, служившего в Минском уездном правлении в звании коллежского советника.

Валентина была с раннего детства глубоко верующей Христианкой. Однажды на вечерней службе она уединилась в темный уголок храма и так углубилась в молитву, что не заметила, как кончилась служба и ушли люди, закрыв на ночь церковь. Чтобы не безпокоить семью своим исчезновением, она разбила окно и выбралась из храма, а наутро взяла на себя хлопоты, чтобы его застеклить.

Наступила пора революционного лихолетья. Тяжелые испытания ожидали семью Чернявских. Мужа старшей сестры Валентины Анны, священника Василия Сепуро, арестовали в 1933 году и выслали на три года в Казахстан, откуда он уже не вернулся. Та же участь постигла и вторую сестру Валентины - Ксению. Ее мужа, священника Сергия Родаковского, арестовали в том же году. Постановлением Особой Тройки НКВД БССР он был приговорен к расстрелу. В 1999 году отец Сергий Родаковский был канонизирован Белорусской Православной Церковью в чине священномученика.

Не миновала репрессий и семья Валентины. В 1931 году ее муж был арестован и выслан. Из ссылки он уже не вернулся.

В 1937 году Валентина слегла - из-за болезни она уже не могла передвигаться самостоятельно. 33 года, до самой смерти, блаженная Валентина провела на одре болезни. За эти долгие годы у нее не было ни пролежней, ни застойных явлений, обычных в таких случаях. До самой смерти за ней ухаживала благочестивая односельчанка Ефросиния.

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет в похвальном слове святой сказал: «Блаженная Валентина восприняла свой недуг как призыв Господа верой, молитвой и личным примером духовного мужества помогать людям нести свой жизненный крест. Своим духовным взором она прозревала жизнь посещавших ее людей; не спрашивая, кто зачем пришел, давала мудрые ответы даже на невысказанные вопросы. Открывая сокровенное в душе посетителя, она утверждала в нем веру в Господа Иисуса Христа, обличала нераскаянных грешников, призывала их к покаянию и спасению…»

Глубокой искренней любовью и благоговением исполнены воспоминания ее почитателей, до сих пор с благодарностью Богу рассказывающих о многочисленных случаях чудесной помощи блаженной Валентины. Вот некоторые из них.

Игумен Антоний (Зиновьев) посетил матушку Валентину еще до принятия священнического сана. По некоторым обстоятельствам пришлось заночевать у нее. На ночлег расположился на русской печке. Кровать матушки стояла на виду. С вечера долго не мог уснуть и вдруг увидел: потолок словно расступился, и с неба спустился Ангел. Он приблизился к кровати матушки и подложил под нее свои крылья. Прошло некоторое время, Ангел удалился, и все приняло свой обычный вид.

Рассказывает схимонахиня Мелания (Дехтярь): «Однажды в моем присутствии зашла женщина, и матушка начала говорить: «Боже мой, что же это делается, единственный сынок и так просился: «Мамочка, не отдай меня волкам!» А она открыла печку и бросила его на съедение волкам». При этом вошедшая женщина заплакала. По пути домой я спросила у нее, что это значит. Она поведала, что у нее нет мужа и она должна была стать матерью, но решила поехать в деревню к бабке и там избавиться от ребенка. Перед отъездом видит сон, что идет в деревню темной ночью и за ручку ведет мальчика. А за ней бежит стая волков и бросается отобрать мальчика. Мальчик просит: «Мамочка, не отдай меня волкам!» Чтобы спастись, забежала в пустую хату, но волки начали грызть стены. Она открыла заслонку и обнаружила в печке дыру, выходящую на улицу. В эту дыру и выбросила ребенка, и волки тут же растерзали его. А утром, проснувшись, все же пошла и совершила задуманное - убила своего ребенка».

Рассказывает схимонахиня София (Тарасова): «Однажды привели к матушке слепого. Он просил помолиться, чтобы хотя бы дорожку видеть. Уходя от нее, говорит: «Вот кустики растут».

Женщина привела к матушке сына одержимого и припала к ее ногам: «Не уйду от тебя, помоги моему сыну!» По молитвам матушки сын исцелился.

Женщина по имени Надежда в первый раз ехала к матушке и с трудом ее разыскала. Когда зашла в дом, услышала звон колоколов и удивилась, как это она церковь не заметила. А матушка сказала: «Не ищи, в соборе служба кончилась».

Одна женщина находилась у матушки Валентины и слышала, как она своей хозяйке говорила: «Возьми двухлитровую миску, налей воды и положи две ложки. Идут два человека, пусть поболтают». Эти двое шли и говорили между собой: «Давай зайдем, поболтаем». Когда они зашли, матушка сказала им подать миску: «Вот вода, поболтайте».

Вспоминает Борис Николаевич Коннович: «Мне было предложено служить в церкви иподиаконом. Я не знал, что делать, и по совету знакомых поехал к матушке разрешить свои сомнения. Когда я зашел и еще не успел ничего сказать, матушка говорит: «Бог благословил вас прислуживать».

Размеры статьи ограничивают нас - невозможно здесь привести все многочисленные свидетельства людей, кому блаженная Валентина помогла своим советом и молитвенным заступничеством.

Преставилась блаженная Валентина 6 февраля 1966 года. Добрые люди похоронили ее на местном кладбище возле родной деревни. Еще при жизни многим из своих посетителей она говорила: «Я умру, но приходите ко мне как к живой, и я вам помогу». И матушка не оставляет притекающих к ее могилке, испрашивающих ее молитвенного заступления и помощи.

Сергей Бегиян, г. Минск.

Молитва блаженной Валентине Минской

О блаженная мати наша Валентино! Якоже и во дни земныя жизни твоея с любовию принимала всех страждущих и немощствующих, всех в скорбех и болезнех сущих и молитвами твоими целила недуги их, такожде и нам, с верою и умилением приходящим к тебе, у Господа исцеления испроси. Услыши нас, недостойных, блаженная Валентино, и принеси наша моления ко Престолу Всевышнего, да с радостию восхвалим Пресвятую Троицу: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.