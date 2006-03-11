Блаженная Валентина Минская
6 февраля в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска состоялась торжественная канонизация почитаемой в Минской епархии подвижницы Валентины (Сулковской).
Еще 29 ноября 2005 года Святой Синод Белорусской Православной Церкви определил «Валентину Феодоровну Сулковскую причислить к лику местночтимых святых Белорусской Православной Церкви в чине блаженных». Но почитание святой началось намного раньше. На ее скромную могилку часто приходили боголюбивые паломники и по вере своей получали (получают и ныне) духовное утешение.
Валентина Сулковская родилась в 1889 году в белорусской деревне Коски в семье священника Феодора Чернявского. Ее отец был выпускником Минской Духовной семинарии, работал учителем народного училища, затем служил псаломщиком. Рукоположен в 1876 году, с 1885 года был настоятелем Свято-Николаевской церкви в селе Станьково Минского уезда, исполнял обязанности благочинного, за усердную службу на ниве Христовой был награжден наперсным крестом. В 1910 году отец Феодор был представлен к ордену Святой Анны III степени. Его супруга Софья Петровна Чернявская была волевой, строгой женщиной. Чернявские воспитали в добром Христианском благочестии четырех дочерей.
Незадолго до Первой мировой войны Валентина вышла замуж за Феодора Васильевича Сулковского, служившего в Минском уездном правлении в звании коллежского советника.
Валентина была с раннего детства глубоко верующей Христианкой. Однажды на вечерней службе она уединилась в темный уголок храма и так углубилась в молитву, что не заметила, как кончилась служба и ушли люди, закрыв на ночь церковь. Чтобы не безпокоить семью своим исчезновением, она разбила окно и выбралась из храма, а наутро взяла на себя хлопоты, чтобы его застеклить.
Наступила пора революционного лихолетья. Тяжелые испытания ожидали семью Чернявских. Мужа старшей сестры Валентины Анны, священника Василия Сепуро, арестовали в 1933 году и выслали на три года в Казахстан, откуда он уже не вернулся. Та же участь постигла и вторую сестру Валентины - Ксению. Ее мужа, священника Сергия Родаковского, арестовали в том же году. Постановлением Особой Тройки НКВД БССР он был приговорен к расстрелу. В 1999 году отец Сергий Родаковский был канонизирован Белорусской Православной Церковью в чине священномученика.
Не миновала репрессий и семья Валентины. В 1931 году ее муж был арестован и выслан. Из ссылки он уже не вернулся.
В 1937 году Валентина слегла - из-за болезни она уже не могла передвигаться самостоятельно. 33 года, до самой смерти, блаженная Валентина провела на одре болезни. За эти долгие годы у нее не было ни пролежней, ни застойных явлений, обычных в таких случаях. До самой смерти за ней ухаживала благочестивая односельчанка Ефросиния.
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет в похвальном слове святой сказал: «Блаженная Валентина восприняла свой недуг как призыв Господа верой, молитвой и личным примером духовного мужества помогать людям нести свой жизненный крест. Своим духовным взором она прозревала жизнь посещавших ее людей; не спрашивая, кто зачем пришел, давала мудрые ответы даже на невысказанные вопросы. Открывая сокровенное в душе посетителя, она утверждала в нем веру в Господа Иисуса Христа, обличала нераскаянных грешников, призывала их к покаянию и спасению…»
Глубокой искренней любовью и благоговением исполнены воспоминания ее почитателей, до сих пор с благодарностью Богу рассказывающих о многочисленных случаях чудесной помощи блаженной Валентины. Вот некоторые из них.
Игумен Антоний (Зиновьев) посетил матушку Валентину еще до принятия священнического сана. По некоторым обстоятельствам пришлось заночевать у нее. На ночлег расположился на русской печке. Кровать матушки стояла на виду. С вечера долго не мог уснуть и вдруг увидел: потолок словно расступился, и с неба спустился Ангел. Он приблизился к кровати матушки и подложил под нее свои крылья. Прошло некоторое время, Ангел удалился, и все приняло свой обычный вид.
Рассказывает схимонахиня Мелания (Дехтярь): «Однажды в моем присутствии зашла женщина, и матушка начала говорить: «Боже мой, что же это делается, единственный сынок и так просился: «Мамочка, не отдай меня волкам!» А она открыла печку и бросила его на съедение волкам». При этом вошедшая женщина заплакала. По пути домой я спросила у нее, что это значит. Она поведала, что у нее нет мужа и она должна была стать матерью, но решила поехать в деревню к бабке и там избавиться от ребенка. Перед отъездом видит сон, что идет в деревню темной ночью и за ручку ведет мальчика. А за ней бежит стая волков и бросается отобрать мальчика. Мальчик просит: «Мамочка, не отдай меня волкам!» Чтобы спастись, забежала в пустую хату, но волки начали грызть стены. Она открыла заслонку и обнаружила в печке дыру, выходящую на улицу. В эту дыру и выбросила ребенка, и волки тут же растерзали его. А утром, проснувшись, все же пошла и совершила задуманное - убила своего ребенка».
Рассказывает схимонахиня София (Тарасова): «Однажды привели к матушке слепого. Он просил помолиться, чтобы хотя бы дорожку видеть. Уходя от нее, говорит: «Вот кустики растут».
Женщина привела к матушке сына одержимого и припала к ее ногам: «Не уйду от тебя, помоги моему сыну!» По молитвам матушки сын исцелился.
Женщина по имени Надежда в первый раз ехала к матушке и с трудом ее разыскала. Когда зашла в дом, услышала звон колоколов и удивилась, как это она церковь не заметила. А матушка сказала: «Не ищи, в соборе служба кончилась».
Одна женщина находилась у матушки Валентины и слышала, как она своей хозяйке говорила: «Возьми двухлитровую миску, налей воды и положи две ложки. Идут два человека, пусть поболтают». Эти двое шли и говорили между собой: «Давай зайдем, поболтаем». Когда они зашли, матушка сказала им подать миску: «Вот вода, поболтайте».
Вспоминает Борис Николаевич Коннович: «Мне было предложено служить в церкви иподиаконом. Я не знал, что делать, и по совету знакомых поехал к матушке разрешить свои сомнения. Когда я зашел и еще не успел ничего сказать, матушка говорит: «Бог благословил вас прислуживать».
Размеры статьи ограничивают нас - невозможно здесь привести все многочисленные свидетельства людей, кому блаженная Валентина помогла своим советом и молитвенным заступничеством.
Преставилась блаженная Валентина 6 февраля 1966 года. Добрые люди похоронили ее на местном кладбище возле родной деревни. Еще при жизни многим из своих посетителей она говорила: «Я умру, но приходите ко мне как к живой, и я вам помогу». И матушка не оставляет притекающих к ее могилке, испрашивающих ее молитвенного заступления и помощи.
Сергей Бегиян, г. Минск.
Молитва блаженной Валентине Минской
О блаженная мати наша Валентино! Якоже и во дни земныя жизни твоея с любовию принимала всех страждущих и немощствующих, всех в скорбех и болезнех сущих и молитвами твоими целила недуги их, такожде и нам, с верою и умилением приходящим к тебе, у Господа исцеления испроси. Услыши нас, недостойных, блаженная Валентино, и принеси наша моления ко Престолу Всевышнего, да с радостию восхвалим Пресвятую Троицу: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
- 10.03.2006
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Спаси и сохрани нас святая блаженная Валентина!
Низкий поклон за светлую и замечательную статью.
Р.Б.Маргарита
Прошу блаженная Валентина твоей помощи в моей грешной жизни.Воспитываю девочку, Марию, сейчас сложные взаимоотношения,знаю, по-моим грешным делам.
Помоги, наставь, защити рабу Людмилу.
Святая блаженная Валентино, моли Бога о мне!
Помогите найти матушку Меланию
Моли бога о нас Святая блаженная Валентино.Прошу блаженная Валентино помощи твоей,помоги нам рабу Божию Дмитрию и Рабе Божией Ангелине родить деток.
Матушка Валентина, у нас с тобой был один день на двоих. Ты уходила к Богу, я приходила в этот мир. Я так согрешала. Моя ложь повлекла за собой страшные хвори самых близких и любимых людей — слепоту, инфаркт и т.д.
Матушка Валентина, прошу милости твоей и помощи.Каюсь. Сама видишь каждый день, как я расскаиваюсь. Я так нуждаюсь в прощении, в обретении мира и любви между мной, рабой Божье Людмилой и этими людьми:Георгием и Владимиром.Моли Господа о обо мне грешной.Помоги мне обрести снова этих людей и идти с ними по жизни.Любить их и быть ими любимой. Помогать им и чтоб они помогли своим доверием мне жить.
Помоги рабе Божьей, Людмиле.
Святая блаженная Валентина, моли Господа послать мне здоровье,а моему сыну Вячеславу найтим свой путь в жизни.
Святая блаженная Валентина моли бога о нас.Моли Господа послать здоровье мне и моим родным.Моли Господа найти свой путь в жизни и избавиться от пагубной привычки моим близким.
Матушка Валентина! Ты умерла, а я в этот год родилась и нарекли меня Валентиной,Матушка Валентина прошу Милости и помощи твоей, нуждаюсь в поддержке и прощении, молюсь тебе стоя на коленях и слезы из глаз, Помоги мне обрести снова любовь моего мужа василия, снова идти с ним по жизни, восстанови и сохрани семью нашу, не дай ей разрушиться.Каюсь в том, что была грешна, очень люблю я его, готова ребенка родить ему в 45 лет, он ведь хотел,только не разрушай семью нашу, помоги и защити нас силой свой, научи и помоги нам,
Блаженная Матушка Валентина позволь мне приехать к тебе на могилочку и поклониться тебеи попросить у тебя молиться за мою семью Господу и Его Пречистой Матери
Матушка Валентина! Если я умру, мой ребенок забудет что такое церковь. Он пропадет. Умоли Господа и Божью Матерь даровать мне прощение грехов и исцеление души и тела. Мне больше не к кому обратиться. На земле мне никто не может помочь: у меня рак…
Блаженная Валентина Минская, помоги нам Дмитрию и Марине зачать и выносить и родить здорового ребенка.Во Имя Отца и Сына И Святого духа, АМИНЬ.АМИНЬ.АМИНЬ,
Блаженная матушка Валентина прошу помоги мне обрести утраченное здоровье и спокойствие духа.Помоги прошу тебя и моим детям сыну Артему и дочери Ольге наставь их на правильный путь в жизни и укрепи их духом святым.Во имя Отца и Сына и Духа Святого АМИНЬ.
Блаженная матушка Валентина! Прошу помоги нам, Николаю и Дарье, зачать и родить здорового ребёнка. Прошу, помоги нам!
Блаженная матушка Валентина! Прошу, помоги нам, Николаю и Дарье, зачать и родить здорового ребёнка. Прошу, помоги нам!
Матушка Валентина!Помолись за МИР на нашей Беларуси!Пусть все враги наши превратятся в наших друзей,сподвижников и щедрых и грамотных инвесторов! Дай Разума Нашему Белорусскому Правительству вывести Беларусь из кризиса поскорее и без потерь!
Святая Матушка Валентина! Помоги моей бабушке излечиться от тяжелой болезни рака. Прошу Тебя, помоги ей, исцели ее и вылечи! Спасибо Тебе!