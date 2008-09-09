Батюшка из Болгар
Известность болгарского храма разлетелась за последние годы далеко за пределы Татарстана. И со всех городов и весей заспешили паломнические автобусы в этот городок, где сразу же за поворотом их приветливо встречает деревянный Свято-Авраамиевский храм.
Паломники входят в старинный намоленный храм, где в лучезарной росписи свод с иконостасом, подсвечники, цветы, рака с мощами святого мученика Авраамия, прославившегося многими чудесами.
Начинается духовная беседа настоятеля храма протоиерея Владимира Головина, а вернее, проповедь священника, ради которой и потянулся сюда Православный люд. В простой и доступной форме батюшка, ласково обращаясь к своим духовным чадам «миленькие вы мои», говорит о проблемах сегодняшней жизни, которые тяжким бременем легли на наши плечи. Он не делает великих открытий в своей проповеди, а лишь возвращает людей к истокам Православной веры, наполняя их сердца верой в Божественную силу молитв.
И пока после проповеди паломники готовятся к личной беседе с батюшкой, чтобы получить в ответ на свои житейские вопросы его мудрые советы, у меня появилась возможность побеседовать с отцом Владимиром о его священническом пути. И вот что он мне рассказал:
- 22 мая 1956 года мой отец Валентин, которому в то время было пятнадцать лет, поехал со своей мамой, а моей бабушкой Пелагеей Ивановной к ней на родину в Сурский район Ульяновской области. Здесь в поселке Сурское (бывшее Промзино) было явление Святителя Николая Чудотворца и находится теперь его чудотворный колодец, к которому постоянно приходят и приезжают люди. Здесь прошло бабушкино детство, и она не раз была свидетельницей совершаемых на этом святом месте чудес и исцелений.
Очередной рейс был еще нескоро, и Пелагея Ивановна с моим отцом решили пойти пешком кратким путем мимо святого колодца. Как раз был весенний праздник Святителя Николая. Однако это уже было время хрущевских гонений на Церковь. И поэтому когда они подошли к святому месту, увидели такую картину: собравшиеся люди, среди которых были и монахини, молятся на святом месте, а дружинники и милиционеры их разгоняют.
Бабушка подошла к одному из колодцев с желанием хотя бы испить святой воды да умыться. После этого она подала моему отцу кружку с водой. Тот сделал глоток и сразу же ощутил запах гнили. Колодец был уже старенький, крышка не закрывалась, и листья с деревьев опадали прямо в воду и гнили. Власти не разрешали ремонтировать и чистить колодец, оттого все и было в запустении. И юноша, чтобы перебить этот гнилостный вкус, глотнул свежий воздух, запрокинув голову. Рядом с колодцем он увидел раздвоенное дерево, а по нему словно спиленные сучочки, а на этих спилах образы Божией Матери и Николая Чудотворца. Образа были сделаны с таким искусством, что сразу невозможно было их заметить в этих трещинках. Отец понял, что какой-то верующий человек сделал так специально, чтобы гонители не увидели их, а то бы враз уничтожили эти святые образы. Потрясенный увиденным, он проговорил: «Мама, мама, смотри, как здорово сделано!» Та спрашивает: «А что здорово-то?» - «Да вот, смотри, Николай Угодник, а вот Пресвятая Богородица». - «Где, сынок, увидел-то? Где, миленький?» - вновь переспрашивает моя бабушка. А он показывал ей на спилы: «Вот, вот».
Стоявшие рядом с бабушкой люди начали вместе с ней всматриваться, но тоже ничего не увидели и снова стали его просить, чтобы он показал им образы. А он уже в раздражении начал водить пальцем: «Да вот же, вот. Это голова, это рука. А вы ничего не видите». И слышит за спиной чей-то голос: «Это надо же! Паренек увидел такую достойную вещь, а мы, грешники, ничего не можем увидеть. Слава Тебе, Господи, что такое святое место обустроил здесь! Часто Николушка в наши времена творит такие чудеса для нашего укрепления в вере. Сынонька, а ты срежь нам эти сучочки на память!».
Отец понял, что здесь что-то не то, и испугался. Ведь вокруг дружинники, милиция. А в те времена любая проповедь называлась мракобесием и людей за нее сажали в тюрьму. Отец потянул бабушку за руку: «Мама, скорей пойдем отсюда». Оба напуганные, они быстро пошли от колодца, боясь даже разговаривать между собой.
Но не успели они немного отойти, как сзади кто-то окликнул его: «Сынок, сынок!». Поворачиваются, а к ним незнакомая женщина, вся в черном, подходит и спрашивает: «Сынок, это тебе у колодца было чудесное видение Пресвятой Богородицы и Николая, Угодника Божия?» Отец, испугавшись, отвечает: «Нет, не мне». Но женщина, не обращая внимания на его возражения, продолжает: «Запомни, пройдут годы, и у тебя родится сын, который встанет к престолу Божьему, а потом и ты встанешь к престолу, а затем и весь ваш род послужит Богу». Перекрестив моего отца, женщина повернулась и ушла. Они с бабушкой не знали, что и думать. Постояли-постояли в растерянности и пошли дальше, размышляя каждый по-своему о случившемся.
Вот так тот далекий весенний день, праздник Николая Чудотворца, стал днем моего духовного рождения. Было предсказано, что я появлюсь на свет и послужу Богу. А отец мой жил обычной жизнью. После окончания школы он женился, и 6 сентября 1961 года у него родился сын - это мое недостоинство, - которого назвали Владимиром. И забегая вперед, скажу, что когда у меня появился интерес к тому, чтобы служить Церкви и желание пойти учиться в семинарию, отец мой был категорически против и стал активно воевать против этого моего стремления.
Но однажды он пришел домой какой-то необычный, притом в праздничной одежде, в которой он ходил в церковь: черный костюм, белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, но без галстука. Отец сел на диван, подозвал меня и сказал, что был в церкви. Я испугался, что он поругался со священниками, думая, что это они подбивают меня идти учиться в семинарию. А отец говорит: «Мне пришлось подойти к отцу Геннадию Феоктистову и рассказать ему о том случае, который произошел со мною, когда мне было пятнадцать лет. Сейчас и тебе о нем поведаю». (Протоиерей Геннадий Феоктистов сейчас служит в Самаре, в храме во имя Трех Святителей. Это такой изумительно хороший и благочестивый батюшка, о котором в Ульяновске до сих пор вспоминают и до сих пор его любят. Из всех священников в храме он был тогда единственный проповедник, несущий слово Божие с такой любовью, что люди, слушая его проповеди, плакали.)
Отец рассказал мне о том дивном видении у святого колодца, о незнакомой женщине в черном, что предрекла путь нашего рода. Для меня это было неожиданностью. Окончив свой рассказ, отец в каком-то душевном потрясении от переосмысления того случая продолжил: «Батюшка Геннадий после моей исповеди сказал мне вот что: «Если Господь кого выбирает, трудно будет против Его воли воевать. Примите волю Божию и благословите сына. Пусть учится в Духовной семинарии. Тот день Николы Весеннего был не случайным для вас и вашей семьи».
Отец встал, взял икону Святителя Николая и благословил меня. Вот так Божий Чудотворец Николай проявил свое участие в моей судьбе.
И вновь забегая вперед, расскажу о дальнейшем пути отца. Когда меня направили священником в Болгар, в храме не было алтарника. Ведь молодых тогда в церкви не было. Все старики, да и то один из них был слабый здоровьем, другой плохо слышал... Как быть? Вот тогда-то я и попросил отца: «Папа, выручай. Послужи у меня алтарником». Он согласился и стал алтарничать. Позже Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий рукоположил его и направил священником в село Никольское Спасского района в церковь в честь Казанской иконы Божией Матери с приделом во имя Святителя Николая. Представляете, и Божия Матерь, и Николай Угодник! Вот оно, исполнение того предсказания у святого колодца, когда было ему явление и Божией Матери, и Николая Чудотворца! Правда, служил он в этой церкви только один раз, потому что из-за болезни моей мамы ему пришлось вернуться в Ульяновск. Сейчас отец служит в селе Карлинское под Ульяновском в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Если Господь кого выбирает, то и ставит его на Божий путь и ведет этим путем. Много мне в жизни приходилось общаться со священниками: и благочестивыми, и обычными, и высокой праведной жизни, и без особых духовных подвигов. Но ни одного из них не помню, кто бы стал священником по своему желанию. У всех было то или иное Божие призвание.
Я воспитывался с бабушкой, и меня в детсад не водили. Хотя она была верующей, но меня ни креститься, ни читать молитвы не учила. Видно, тогда такое было время. Сама бабушка всегда стремилась жить по-Православному: соблюдала посты, ходила в церковь, причащалась. Не было дня, чтобы она не читала молитвы. Всегда была покрыта платком и даже спала в нем, подпоясываясь пояском.
- Баба, а зачем ты так делаешь? - как-то спросил я ее.
- Надо быть всегда готовой к Суду Божьему, когда бы Господь ни призвал к Себе. И всегда помнить о нем.
Лампадка никогда не гасла у бабушки. Она любила рассказывать, а я - слушать ее. Но рассказывала не о Божьем, а о чем-то личном. Часто вспоминала молодость, детство. Родилась она в 1905 году, когда еще жили частным хозяйством, ходили в церковь. Но с приходом советской власти в селах началась ломка всего крестьянского уклада жизни. Тогда моя прабабушка Марфа Николаевна сказала: «Вот подошли времена Божьего гонения, и теперь в деревнях начнется гибель. Если хотите остаться в живых - бегите из деревень». Так и случилось. С началом голода началось разорение сел, и семья, бросив все, уехала в Среднюю Азию.
Бабушка часто вспоминала, как им на престольные праздники покупали обновки.
- А что такое престол? - с любопытством спрашивал я.
- Ну праздник такой - престол. Престол, и все.
Она не могла объяснить некоторых церковных слов. А у меня все вызывало интерес. И когда бы она ни рассказывала, моему любопытству не было конца: «А что такое Евангелие?», «А что такое сочельник?»…
Бывало, скажет:
- Эх, какие раньше свадьбы-то были! Разве как щасные? А венчали! Так обязательно с венцами и колокольным звоном вели.
- Баб, а как это - с венцами?
Она пыталась объяснить:
- Ну в венцах - это когда вперед священник идет, а сзади молодые в венцах. Со славой, значит.
- А как со славой?
- Да вот так. Со славой, и все.
Мне же хотелось знать подробности. Ведь по ее рассказам получалось, что жизнь раньше какая-то другая была, какая-то необыкновенная, радостнее, чем сейчас. В той жизни был смысл, который сейчас потерян. И главное, бабушка живет только прошлым, без настоящего и будущего. Что же это такое - ее прошлое? И что заставляет ее этим жить? Но самое главное, что все это прошлое - правда. И я должен знать это. Но узнать-то не у кого было. Рядом со мной не было воцерковленных родственников и сверстников.
Так с возрастом подошло время духовного поиска. Я записался в одну библиотеку, в другую, третью. Обложился книгами, читаю их, а ответа не нахожу. По духу мне ближе были исторические книги, но и атеистические я читал со своеобразным поиском. Все, что касалось идеологии, пропускал, а читал только конкретные факты, касающиеся Церкви. Например, пророк Моисей. Кто он такой, что сделал? Так, ясно. А что такое Библия? Мои знания о Церкви начали пополняться. Так Господь и вел меня с помощью книг.
В старших классах учитель истории нас стал спрашивать: «Ребята, кем вы думаете стать? Ведь нужно жить не просто чтобы существовать, а чтобы жизнь радость несла. А для этого перед каждым из вас должна стоять цель».
Меня эти слова просто расстраивали. Даже появилась какая-то нервозность. Школьные годы подходят к концу, а я до сих пор не знаю, кем хочу стать. И тут происходит следующее. Когда меня бабушка брала с собой в церковь, я всегда шел с большим желанием. С сестрой Любой вставали пораньше, не ели и не пили, хотя ехать нужно было далеко и с пересадками. Бабушка никогда не опаздывала на службы, поэтому мы приезжали в церковь за час, за полтора часа. То есть бабушка приходила в храм первой и уходила последней, хотя ей доходило уже семьдесят лет.
У меня осталось неизгладимое впечатление, как перед службой выходил на исповедь батюшка. И Господь так устраивал, что это всегда был отец Геннадий Феоктистов, который говорил небольшую проповедь, в основном о грехах. Образ полюбившегося мне батюшки теперь стоял перед глазами: необыкновенной доброты человек, с необыкновенным голосом. Да и говорил он проникновенные слова, наполненные глубокой правдой, которую все знали, но почему-то о ней молчали. А батюшка называл все своими именами: что пьянство - это грех, воровство - это грех… И что это грехи не только перед людьми, но и перед Богом. Но люди, зная все это, уча этому своих детей, сами жили почему-то по-другому. А ведь жизнь должна идти только по-Божески.
Я даже родителям как-то сказал: вы меня учите жить так, чтобы сделать меня несчастным. Мать в испуге воскликнула: «Что ты такое, Володя, говоришь? С чего это ты взял?» - «Вот вы меня учите говорить правду и только правду. Но ведь вы же знаете, что в жизни надо врать, не краснея при этом. А если я буду говорить правду, то стану посмешищем среди людей, а значит, несчастным в жизни. Вот вы меня учите не воровать, и я не ворую, искренне веря, что делать этого нельзя. Но ведь все, кто процветает, достигли своего богатства только воровством. Как же тогда мне жить?»
Эти размышления меня тяготили, и меня потянуло в церковь. И хотя в нашей церкви служили пять батюшек, Господь вновь управил так, что в тот день служил опять мой любимый отец Геннадий. Он говорил те же слова, от которых я вновь ощутил волнение. Я отстоял всю службу, хотя ничего в ней не понимал, потом снова пришел.
Так я стал ходить в церковь, и вскоре у меня там появились друзья: три бабушки и двое дедушек. Они стали давать мне духовные книжечки, читая которые, я стал многое понимать. Я возгорелся мыслью стать священником, хотя еще не был во многом уверен. Но я никому не говорил о своих сомнениях, а постепенно еще больше уверился в том, что кто-то должен стоять крепко за веру и говорить правду. И если не священник, не Церковь, то и говорить-то больше некому. Кроме того, я видел многих людей в слезах, в скорбях и печали, а радости-то мало. Ведь кто-то должен утешать этих скорбящих людей.
Я твердо решил, что буду говорить правду, о которой говорит Церковь, буду утешать, как утешает Церковь. Вот это и есть смысл моей жизни. Я и молиться-то стал по-другому: теперь уже молитва шла через мое сердце.
Однажды бабушка меня спросила: «Я слышала, ты в церковь стал ходить? Схожу-ка с тобой сегодня». Мы пришли с ней на службу. На мне аж взмокла рубашка от ее пристального внимания. А когда пришли домой, бабушка сказала:
- Раз ты так молишься горячо, тебе надо прочитать Евангелие. Видел в алтаре в медном таком окладе книгу, которую выносят?
- Да. Только кто мне его даст?
- А ты приди ко мне как-нибудь.
- Когда?
- Ну, через недельку-другую.
- Нет-нет, я приду завтра.
- Хорошо, я возьму Евангелие у соседки.
На следующий день я сбежал с уроков и, запыхавшись от быстрой ходьбы, пришел к бабушке.
- Давай, баб, Евангелие.
- Иди вымой руки сначала. Это же святая книга.
Вымыв руки, я сел. Бабушка подает мне книгу, и я кладу ее на колени. Но бабушка возразила:
- Положи-ка ее на стол лучше.
Она принесла новое полотенце и расстелила под книгу. Ее благоговение передалось и мне. Я с волнением приступил к чтению. Но так как книга взята была на время, мне пришлось читать ее в быстром темпе, чтобы успеть прочитать как можно больше. А бабушка, когда я переставал читать, продолжала дальнейшее повествование, цитируя Евангелие целыми предложениями.
Удивленно спрашиваю:
- Откуда ты знаешь это?
- А нам в детстве зимними вечерами читали Евангелие.
И то, что все это запечатлелось в ее памяти на всю жизнь, меня потрясло. Когда же дошел до Заповедей Божиих, то уже не умом, а сердцем почувствовал всю их глубину. И подумал: когда и кто еще так говорил? Когда я слышал о такой силе любви? Никогда… И у меня из глаз хлынули слезы. Бабушка смотрела на меня в изумлении: ее шестнадцатилетний внук разревелся над книжкой, как маленький ребенок. А я не мог сдержать этот порыв проникновения в смысл прочитанного. С той минуты для меня Евангелие стало всем.
Однажды в церкви один из старичков сказал мне:
- Мы хотим подарить тебе Евангелие, но с условием, что ты будешь его читать.
Я горячо воскликнул:
- Да, да, я обещаю!
Открыл подаренное Евангелие и сразу растерялся: там написано по-старославянски, а я не знаю, как читать, меня этому никто не учил. Но если я скажу об этом, то у меня заберут заветную книгу назад. Отказаться от Евангелия я не мог.
- Что же ты замолчал? - спрашивали меня.
Весь красный от стыда и страха, я открыл Евангелие от Луки, а там слова Ангела Деве Марии: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Да ведь я слышал эти слова в храме! И я продолжал читать по догадке. Лишь в одном месте ошибся, мои друзья меня поправили и спросили с удивлением:
- Кто научил тебя читать по-старославянски?
Но я решил твердо, что врать не буду, и ответил:
- Не знаю.
- Но ты же можешь уже читать, для тебя нет в этом особых трудностей. Будешь и дальше читать?
- Буду, конечно, буду читать дальше, - радостно воскликнул я, держа в руках свою первую святую Книгу.
Дома я залпом прочитал Евангелие. Вот так произошло мое знакомство с этой святой Книгой, ставшей моим духовным путеводителем. И когда я окончил школу, куда пойти и кем быть было для меня вопросом решенным.
Но жизнь готовила мне суровые испытания. Возникла такая проблема: еще в школе меня заставляли вступить в комсомол, но я говорил, что не могу, потому что я верю в Бога. Для всей школы это было ЧП. Как ни прорабатывали меня на собраниях, я твердо говорил: в уставе написано, что, став комсомольцем, я должен бороться с религиозными предрассудками, а для меня вера уже стала частью моей жизни. Так и не стал комсомольцем. Пришла пора идти в армию, а в военкомате уже знали, что я верующий. Для них это тоже было ЧП. Там решили выбить из меня Православный дух. Стали сажать в психушку, водить под конвоем, вызвали мать и при ней стали угрожать, что отправят меня на передовую в Афганистан или здесь же расстреляют. Сколько родителям пришлось переживать тогда за меня, сколько пролить слез. Мне было жалко родителей, но от Бога я не мог отказаться. Эти испытания продолжались с весны и до весны. И лишь благодаря заключению пьяного врача меня комиссовали, вздохнув облегченно, что избавились наконец-то от меня.
После моего освобождения от армии батюшка Геннадий благословил меня на поступление в семинарию и дал рекомендацию, посоветовав выписаться и срочно ехать в Москву. И действительно, за мной вновь приезжали из милиции, но родители ответили, что я уехал учиться, а куда - они не знают. Так меня и не нашли, и я благополучно поступил в Московскую Духовную семинарию.
Это было благодатное время. Теперь я имел возможность с головой окунуться в мир книг, в мир познания Православия. Все хотелось познать и объять.
После семинарии я стал алтарником в Ульяновске. Мечтал быть монахом, однако старцы не благословляли меня на этот путь, предрекая мне быть в миру. Так я вернулся в отчаянии домой. И когда Владыка Иоанн (Снычев) сказал мне, что священником может стать только женатый человек или монах - а меня на монашеский путь не благословили, - я обратился с просьбой к отцу женить меня хоть и на восьмидесятилетней старушке - она через какое-то время умрет, а я стану монахом. Но отец женил меня на восемнадцатилетней девушке Ирине, с которой мы и живем по сей день. Но тогда я ей словно делал одолжение, женившись на ней по нужде. А через восемь месяцев после свадьбы объяснился ей в чувствах, и живем мы все эти годы в любви и взаимном счастье. Скоро уже будем справлять с моей любимой матушкой серебряную свадьбу.
После моей женитьбы меня рукоположили в священника, но так как в то время церквей было мало, естественно, вакансий не было. Я очень переживал тогда и решил сам искать себе место. Но куда ехать и кто меня там ждет? В отчаянии я подумал: «Эх, была бы матушка Мария в Ульяновске…» Это была такая монахиня-странница, инвалидочка, у которой от Бога был дар прозорливости. Только я так подумал, как вскоре, возвращаясь из церкви, вижу - матушка Мария идет навстречу. Спрашиваю ее:
- Матушка, ты как здесь?
Она взглянула на меня и заулыбалась:
- Так ты же звал меня!
Я рассказал, что вот уже четыре года прошло, я все алтарник, а у меня жена, ребенок. Хотел служить священником, но вакансий нет. Спрашиваю с отчаянием ее:
- Может, меня Господь не пускает? Есть ли для меня место священника на этой земле?
- Есть, - отвечает она. - Это место на берегу Волги, между Ульяновском и Казанью, ни в городе, ни в деревне, у татар, но среди русских.
Вот такой присказкой сказала она и, добавив: «И я в Казань», - пошла от меня. С тех пор я никогда ее не встречал.
На следующий день прихожу к Епископу Пантелеимону (ныне покойному) и спрашиваю:
- Владыка, вам обо мне говорила матушка Мария?
- А кто такая? - удивленно отвечает он. - Я такой не знаю.
Тут я в ужасе думаю: самозванцем явился! Говорю:
- Простите меня. Можно уйти?
Но Владыка остановил меня, расспросил подробно обо всем и назначил меня в Ижевск, где я прослужил пять месяцев, затем три месяца в Казани, позже полтора года в Марийской Республике.
В 1988 году открывается Казанская епархия, и меня направляют в Болгар. Нам пришлось жить на квартире, церкви тогда здесь не было, только молитвенный дом. И вот в один из вечеров смотрю в окно на дорогу, освещенную светом фонаря. Как в городе, думаю. А какой там город, когда за фонарным столбом болото? Ни город, ни деревня, берег Волги, между Ульяновском и Казанью, в Татарии, но население русское - вспоминал я пророчество матушки Марии. Бужу жену и радостно кричу:
- Ирина, вставай, мы ведь домой с тобой приехали!
- Ты что, сон какой увидел? Какой наш дом? - удивленно спрашивает она.
- Мы вообще домой приехали. На свое место. Помнишь, что предсказала мне матушка Мария в Ульяновске? Смотри, Господь водил, водил нас и привел на наше место. Значит, нам здесь жить. Давай теперь строить здесь свой дом. Здесь нам Господь велел служить, здесь навсегда и останемся.
В 1988 году здесь появился Свято-Авраамиевский храм, который перевезли всем миром из соседнего села Порфиловки и который до сих пор еще строим. Пришлось мне тогда самому учиться еще и строительству. И конечно, нас поддержали люди. Люди здесь потрясающе добрые и отзывчивые, люди - это сокровище, кладезь мудрости.
Здесь родился наш второй сын, затем дочка, с рождением которой мы вошли в свой новый дом. Обжились, на своих 57 сотках разбили сад, огород, развели разную живность.
Подросли дети. Старший сын Анастасий уже служит священником в нашей церкви, второй сын Кирилл - алтарник, готовится к диаконскому рукоположению. Обе снохи, Юлия и Алина, тоже работают в церкви: одна поет в хоре, другая трудится в библиотеке. Все служат в церкви с желанием. Уже растет внучка София, а дочка Машенька пока еще помогает по дому, но уже мечтает стать, как мама, регентом. И конечно, все эти годы жена Ирина со мной мытарит. Некому было петь в церковном хоре, и ей пришлось самой учиться петь. И такой у нее открылся чудесный голос, что на Православных концертах, где она выступает, зрители долго ее не отпускают.
Мой двоюродный брат из Ульяновска после того, как его жена-мусульманка приняла Православие и они обвенчались, был рукоположен и сейчас служит в селе Три Озера. Сын троюродной сестры отец Сергий Карпухин служит священником в нашем храме, а сама она готовится принять монашество. Еще один двоюродный племянник, мой крестник, и сын моей родной сестры Даниил готовятся принять священнический сан. Сваха старшего сына готовится к монашеству, а ее сын тоже трудится в церкви. Вот так сбывается предсказание, когда моему отцу в пятнадцать лет Божия Матерь и Николай Угодник открыли, что весь род Головиных будет служить у престола Божьего.
Записала Людмила Жалейка.
Фото из семейного архива протоиерея Владимира Головина.
...За последний год мне пришлось пережить две тяжелейших утраты: в аварии погиб внук и вскоре, не выдержав этой потери, умер сын. У меня словно почва ушла из-под ног, потеряла смысл жизни, измучилась от депрессии. Вставала перед иконой Спасителя и со слезами молила: «Господи, укрепи меня! Я не знаю, как жить дальше...» И вдруг однажды мне позвонила знакомая, Маргарита, но назвала меня почему-то не Людмилой, а Лидией. Оказалось, она ошиблась номером! И звонила совсем не мне, а другой своей знакомой - хотела предложить ей поехать в Болгар, к отцу Владимиру. А тут неожиданно я взяла трубку. Мой телефон у нее был, но записан он в совсем другом блокноте! Как такое могло случиться, ни она, ни я не знали. Я с радостью согласилась поехать в Болгар, почувствовав в этом волю Божию. Маргарита рассказала мне, что сама она из-за болезни не ходила, но батюшка Владимир своей молитвой буквально поставил ее на ноги!
И вот я возле храма в Болгарах. Священник Владимир Головин должен скоро приехать. А его уже ждет много людей. Приехали на машинах отовсюду. Я села отдельно от своей группы (не хотела ни с кем разговаривать - так мне было тяжело), и ко мне вдруг стали подходить люди, приехавшие к батюшке. И рассказывали о тех удивительных делах, которые сотворил Господь по молитве отца Владимира.
И вот подъезжает священник Владимир Головин. В храме говорит проповедь, все его слушают с неослабным вниманием. Простые слова его доходят до сердца, и люди от его голоса, от его слов испытывают успокоение. А потом личная беседа священника с каждым паломником. Когда дошла очередь до меня, я рассказала, что уже не знаю, как жить, и хочу уйти из журналистики. «Нет, вы должны остаться на своей работе, - ответил мне отец Владимир. - Вы пишете сердцем». Я в душе с ним не согласилась, про себя решила все равно поступить по-своему, но... так и не ушла из журналистики. Домой меня привезли полуживую. Потом два дня я лежала пластом. А на третий день я почувствовала, что тело мое налилось силами. Ко мне снова вернулась жизнь! Значит, помог и мне батюшка Владимир.
Побывала я в Болгарах три раза. Узнала много случаев чудесной помощи священника Владимира страждущим. У молодой семьи не было детей. Они приехали к батюшке в отчаянии. Он посоветовал им молиться Божией Матери перед иконами «Нечаянная Радость» и Тихвинской, читать акафисты. Потом они приехали благодарить священника - у них родился ребенок.
У одной женщины сын вернулся из армии, служил он в Чечне. И из-за стресса не мог влиться в мирную жизнь, сильно запил. Она попросила совета у отца Владимира. Он посоветовал ей каждый день читать акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Через какое-то время сын резко перестал употреблять спиртное. Вскоре он познакомился с хорошей женщиной и женился на ней. А в дом к матери, узнав об этом чудесном исцелении, стали приходить другие женщины из того села и стали вместе вымаливать своих пьющих родственников...
Приехали муж с женой, привезли сына четырехлетнего. Он у них вялый, болезненный, а врачи никак не могут поставить диагноз. Отец Владимир дал им такой совет: вы пособоруйте младенца и после этого сразу сдайте анализы для врачей. Так они и сделали - врачи сразу установили причину недуга, стафилококковая инфекция. Отец Владимир им сказал, что из своей практики заметил: когда ребенка или взрослого соборуют, недуг или проходит совсем, или же открывается спящая болезнь и становится видимой для врачей.
Многим людям помог отец Владимир. Не зря ведь страждущие едут к нему в далекий Болгар!
Людмила Жалейка, г. Тольятти
В рассказе священника Владимира Головина о своем духовном пути не раз упоминается протоиерей Геннадий Феоктистов - любимый многими самарцами батюшка. Вот почему мы решили для полноты портрета связаться с отцом Геннадием, чей голос очень авторитетен для нас. Мы попросили клирика храма Трех Святителей г. Самары протоиерея Геннадия Феоктистова рассказать о своих встречах с отцом Владимиром:
- Было это много лет назад, в Ульяновске. Тогда Владимир Головин был еще выпускником школы, моим духовным чадом. Действительно я дал ему направление на учебу в семинарию, о чем не жалею. Он был спокойный, верующий, всегда старался выполнять мои пастырские советы. Хорошо знаю я и его отца, ныне священника Валентина. Это глубоко верующий человек. Сейчас наша связь с ними прервалась, но несколько лет назад отец Валентин приезжал ко мне, и мы с удовольствием общались.
Я ничего не слышал о том, что к бывшему моему духовному чаду отцу Владимиру сегодня едут со всей России за духовными советами, за исцелениями. Для меня это полная неожиданность. Но ведь время меняет людей. Я его знал еще юношей, а теперь он зрелый муж, пастырь. Он человек от хорошего корня. Могу сказать только одно: всю их семью в то время отличала глубокая вера и преданность Церкви.
- 16.11.2007
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Я несколько раз бывала в храме г. Болгар и слушала проповедь отца Владимира. После его проповедей у меня крылья за спиной вырастают, такой прилив сил, уверенность в себе. Дай Господь ему здоровья за его добро, которое он несет нам, грешникам и наставляет нас на путь истины и спасения.
Мира всем и добра.
Я раньше в церковь не ходила. Но как побывала в этой церкви, поговорив с батюшкой Владимиром…все мое мировоззрение поменялось и самое главное стало тянуть в церковь, какая-то чистота, спокойствие и уверенность на душе появились.Побольше бы таких людей как он…
Я 2 раза была в храме в Болграх. Второй раз взяла с собой маму. По лицу своей мамы я видела, что она жалеет, о том, что поехала. Но все изменилось с приходом батюшки. Когда ночью мы возвращались в Тольятти, мама благодарила меня со слезами на глазах, что я заставила ее поехать в Болгар. Люди с разными чувствами и приезжают и уезжают. Но одно точно: О.Владимир — уникальный и человеки и батюшка (Я тоскую по нему как по родному отцу, не хватает его проповедей, слов, поддержки). Спасибо ГОСПОДИ за то, что привел меня к этому человеку! Здоровья, долгих лет жизни, мира и добра тебе, Отец Владимир.
Я несколько раз бывала в храме г. Болгар и слушала проповедь отца Владимира последний раз была 15 марта 2009 г. Дай Господь ему здоровья за его добро, которое он несет нам, грешникам и наставляет нас на путь истины и спасения.
Мира всем и добра.
Я была у отца Владимира один раз.Я не знаю,может быть другим людям он дарит добро, но в беседе со мной он не оставил никакой надежды на устройство моей личной жизни, благополучия в здоровье моих родственников.И Слава Господу, все это оказалось неправдой.
Я в Болгарах была 19.09.09г. От поездки в храм и личной беседы с отцом Владимиром у меня в душе словно перевернулось все на 180с, такой небывалый прилив сил. Хочется многое изменить в себе, а для начала стала читать молитвы с утра и на ночь. Хочется еще раз побывать в этом храме и верить в то,что сказал батюшка обязательно сбудется,надо только самой приложить усилия для этого.
Езжу в Болгар к отцу Владимиру уже третий год. Если даже не верить в то, что батюшка обладает особенными качествами, данными ему Господом, то нельзя не увидеть, что он очень талантливый священник и образованный человек, владеющий СЛОВОМ и чувствующий собеседника. Разные люди приезжают в Болгар: милые и грубые, смиренные и эгоистичные. Меня самою от некоторых коробило. Но никто ни разу не почувствовал на себе неприязни батюшки, потому что ее нет, он всех жалеет и любит, и живет жизнью человека, которого Господь привел к нему. Что касается духовного руководства, то была свидетелем того, как человек, имеющий многомиллионные долги и готовый уже осиротить большую семью, по советам батюшки поправил свое положение и научился терпению и спокойствию и уверенности в помощь Божию. И получает по вере своей.
Елене, написавшей 13.08.2009.
Какие ваши годы, Еленочка! Разве Ваша личная жизнь уже завершилась и можно делать выводы? Вот знаю одного архимандрита, о котором батюшка сказал, что кое-что для него не будет утверждено Священным Синодом. Так человек уже второй год не верит и раздражается в адрес батюшки. И тем не менее никаких радостных сообщений для себя не получает.
И еще вот что — это уже не Елене совсем. А зачем надо оценивать статью?
Ответ Надежде от Елены. Согласна с Вами в том,что о.Владимир умный и образованный священник. Но речь, не об этом. Я написала о своем печальном опыте, прежде всего для для тех наивных женщин, которые едут узнать ответы на самые СОКРОВЕННЫЕ для них вопросы, потому,что считают его прозорливым.Ужас в том,что не каждая способна с лёгким сердцем отнестись к его предсказаниям,например,как в моём случае: о скорой смерти близкого человека.Слава Богу, прошло больше года,любимый человек-жив!Но что чуствовала я после этой поездки!Как Вы думаете?Я не подвожу итоги и не делаю выводов, но думаю, что священник должен заниматься СВОИМ делом.Простите,если кого-то обидела.
Елене. А Вы молились о своем любимом человеке после поездки к батюшке?
О.Владимир,сказал мне,что противиться бесполезно и никакие молитвы не помогут.Перед этим он узнал от меня диагноз врачей,который нам поставили:онкология.
Леночка, что же случилось с диагнозом?
Лена, почему Вы не ответили?
В вашей записи от 20 ноября есть противоречие. С одной стороны, Вы «с легким сердцем отнеслись к словам батюшки». А с другой — «Но что я чувствовала после этой поездки!»
Так почему Вы не ответили? Что-нибудь случилось?
Мне очень понравилось, как Вы написали: «НАМ поставили диагноз» — такое единство в горе.
Лена, если нужно, только черкните два слова — и все по-настоящему православные люди, прочитав Вашу запись, помолятся о Вашем любимом. Очень тревожно за Вас обоих. Так и думается, что батюшка сказал Вам правду.
Надежде.Ничего не случилось.Слава Богу!Мне просто не нравятся Ваши вопросы. Если Вы верующий человек, то не допрашивайте меня как прокурор.А просто помолитесь за нас и ВСЁ!
Я описала СВОЙ опыт от общения с о.Владимиром и самое главное, чего хотела я:чтобы женщины,а я знаю,что это будут в основом женщины,знали о том, что далеко не всегда они получат в ответах на СОКРОВЕННЫЕ вопросы от о.Владимира надежду на лучшее.Извините,милая Надежда, но отвечать более Вам не буду,как не буду обращаться ни к каким «прозорливым».И ещё,простите,но у Вас так и сквозит ;»Если батюшка сказал,так и будет!» Не судите , да не судимы будете.
Раковый диагноз не ставится просто так! Он делается на основе серьезных анализов. И если он куда-то девается, то это не спроста. Раздражение Лены понятно. Человек гордый всегда старается удержаться в своей правоте и еще сторонников приобрести. Мол, я не один так думаю. Видимо, батюшка видел эту сущность, понимал, что молитвы не будет. И освободил от ответственности, взял все на себя. Не сердитесь, дорогая! Лучше почитайте святых отцов — и поймете себя и батюшку. Вы только посмотрите: вот вы призываете не судить, а сами-то!
Благодарю, Людмила.
Хотела сказать еще, что батюшка — не гадалка. Будьте внимательны к его словам. Он в большинстве случаев говорит: «Если вы сделаете то-то и то-то, то будет так-то и так-то…» Он говорит это как человек, знающий духовные законы. А если кому эти законы не сильно нравятся, то это не значит, что на тех людей они не будут действовать.
Потом, батюшка видит, с верой вы приехали или с любопытством: что там за прозорливец? И ему просто понять, потянет ли его собеседник молитву (это дело крайне трудное!), станет ли просить Бога о нужде своей.
Если кто-то думает о батюшке нелестно, то это не значит, что человек прав! И, прежде, чем поносить священника на весь мир (а мы в интернете, помните!), не забывайте, что этот понос придется понести в своей жизни. Это тоже духовный закон. Безусловный закон.
я несколько раз обращалась за советом к отцу владимиру и всегда он мне давал правильный совет который помогал мне выйти из тяжелый жизненый ситуации.от всей души желаю ему крепкого здоровья на долгие лета.
Ездила к батюшке с дочерью, и очень благодарна ему за проповедь, этого хватило, чтобы проблемы возрастного непонимания с ребенком ушли из нашего дома, надеюсь, навсегда.
Мне в свое время отец Владимир очень помог во многих ситуациях. Вот одна из них- муж очень сильно пил,хулиганил, не было уже никакого терпения. Когда я приехала к отцу Владимиру за советом, он сначала начал мне перечислять акафисты и молитвы какие нужно читать при этом заболевании, потом отложив карандаш,сказал что это ничего не поможет если муж сам не захочет бросить, я уехала растроенная. Но потом решила, что ничего кроме бога все равно не поможет и стала усиленно читать и молитвы и акафисты и уговаривать мужа самому бросить пить.Пол-года было еще хуже чем раньше, но потом муж неожиданно сказал что уже устал пить и сам хочет бросить. Прошло уже 5 лет и я не устаю благодарить Бога что он наставил мужа на путь истинный и батюшку за его совет.
прочитала статью , очень интересно написано .
только собираюсь поехать в Болгар,
не знаю в какой лучше день ??
Обязательно хочу попасть к батюшке Владимиру.
Подскажите пожалуйста , где можно узнать всю информацию .
Прочитала статью с огромным удовольствием !Надежда права что отец Владимир видит потянет человек молитву или нет .Вот я не потянула читала раза три четыре и потом всё время забывала Но мужу моему молитва очень помогла он читал её не пропуская не дня и Бог услышал .Так что хочу сказать ч то это правда просто нужно молиться и просить !
Ехала в Болгары к о. Владимиру с надеждой, а уехала со слезами.
Очень пожалела. Человек живет надеждой, а теперь — что делать и как жить?
Если «в глаза» сказали, что впереди у меня только беды…
Лучше бы не ездила! Ощущение, что у гадалки побывала.
Я вот все равно понять одного не могу: почему о.Владимир лишает людей надежды на лучшее.Ведь он же- БАТЮШКА?И даже если ему что-то «открывается»,зачем говорить это им в глаза.И как показывает жизнь- не всегда он и прав.Ира,а у Вас все будет хорошо,зря Вы к нему поехали.Обязательно верьте в Бога и молитесь!
Очень интересная статья, читала с удовольствием! В Болгары к о.Владимиру ездила 2 раза. Очень понравилось! После этой поездки ничинаешь что-то в себе менять! Ирина человек едет туда для того, чтобы найти ответ на свой вопрос,конечно хочется услышать положительный ответ, но надо знать,что может быть и совсем наооборот!
Я люблю свой храм, люблю своих священников, потому что они любят нас. О.Владимир-личность, встреча с которым останется большим праздником для души и сердца на всю жизнь у любого. Желаю ему долголетия.
9 мая была в Болгарах у о.Владимира. Поражена была тем, что ощущение было словно приехала к родным, настолько душевно приняли нас!После общения с батюшкой Владимиром очень жалела, что так мало знаю о его жизни, хотелось и ему ответить добром, помочь в чем-либо.Словно частицу души оставила в Болгарах, так и тянет обратно!Стала искать в интернете подробности о Св. Авраамии Болгарском, о церкви, ее служителях и особенно, конечно,отце Владимире!Другими глазами смотрю теперь на мир! Слава Богу за все!
Вчера мне посчитливилось побывать в Болгаре.Я как будто побывала в дивной сказачной стране. где царит покой и доброта.где со всех сторон излучается умиротворение ГДЕ ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ СЫНА МНЕ БЫЛО ТАК ХОРОШО И УЮТНО.ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С ОТЦОМ ВЛАДИМИРОМ У МЕНЯ СЛОВНО ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ.НАСТУПИЛО 4 ЧАСА УТРА. АВТОБУС ОТЬЕЗЖАЕТ НАДО СПЕШИТЬ НА РАБОТУ В Г. УЛЬЯОВСКЕ. А Я ЛОВЛЮ СЕБЯ НА МЫСЛИ ЧТО УЖЕ ПРОДУМЫВАЮ ВОЗМОЖНОСТЬ КАК МОЖНО СКОРЕЙ СНОВА ПРИЕХАТЬ СЮДА.
Дай Бог здоровья, батюшке Владимиру! По его молитвам ко Господу нашему и советам много, что у меня и в жизни моих родных изменилось! Много он советов дает! И Господь, открывает батюшке много чего сокровенного и в свою очередь батюшка советует нам! По его благословлению переехали в Липецк, весной в марте, 14 числа была в Болгаре, какое же это счастье там бывать, какое умиротворение получаешь. А проповедям, которые проводи отец Владимир, просто цены нет! Спаси Господи!
О Владимир поменял мое отношение к жизни-я захотел креститься только увидев его. И после долгой беседы он крестил меня. Очень добрый он человек.
Думаю что искать прозарливых-неправильно. Это как перекладывать ответственность на него или искать чуда. есть заповеди, есть церковь- зачем Вам чудо ?
О Владимир очень хороший священник ! а прозорливость искать не советую. Все зависит от ваших поступков и даже мыслей !
Батюшка Владимир необыкновенный человек,это чувствуется сразу с первых слов проповеди, которую слушаешь и наслаждаешся, забываешь обо всем,3-4 часа пролетают как один миг.Необъяснимое чувство счастливого человека, мечтающего снова и снова побывать в этом чудесном месте с такой божественной аурой,созданной Отцом Владимиром и служителями этого Свято-Авраамиевского храма.
И мне «посчастливелось» побывать в Болгар. Сплошное разочарование, все поставлено на поток, мафия какая то. И ВСЁ ЭТО происходит в церкви, батюшки не должны заниматься гаданием,причем так неумело. Всё, что происходит там, происходит от лукавого.
Бог Вам судья.
Проповеди, произносимые простым языком, слушать очень приятно и интересно.Батюшка Владимир действительно очень добрый и спокойный, кроме того когда с ним беседуешь всё становится на свои места-если были сомнения они разрешаются и это совсем не значит, что это Батюшка тебе сказал, просто ты понимаешь что для тебя важно. Каждый в жизни находит свою дорогу, кто-то и тропой идёт, а кому-то нужна помощь, хорошо когда её, помощь, находишь.
Здравствуйте! Была в Свято-Авраамиевском храме 4 раза. Отец Владимир священик от Бога! Его проповеди очеь хорошие, трогают сердце. Невозможно остаться равнодушной! Его слова не всегда радуют, он говорит то, что тебе полезно и нужно для души. Спасибо Вам, Отец Владимир за Вашу службу Богу! Дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни!!!
Профессор Алексей Осипов:
«Когда вы видите, что духовник приказывает, берет на себя миссию прозорливца, решает все ваши жизненные вопросы сразу, моментально – переезжать, бросать работу, разводиться, идти в монастырь,значит, бежать нужно без оглядки от такого «старца».
Именно такая ситуация сложилась в Болгарах. Очень жалею, что съездила.
Я не знаю как мне жить после всего того , что я услышала и увидела после общения с отцом Владимиром, с одной стороны нет сомнения что все это правда, с другой стороны, не хочу осозновать, что моя жизнь закончилась.
Дай Бог здоровья батюшке по его молитвам жизнь входит в правильное русло и налаживается… а помощь психолога или того хуже психотерапевта понадобилась бы если я не попала бы к батюшке!!!!
У кого есть вопросы по поводу поездки и у сомневающихся по поводу батюшки отвечу с радостью!!!!
Была уже 4 раза у отца Владимира и поеду еще! Всё, что говорит батюшка-правда.Главное правильно услышать его. Спасибо огромное отцу Владимиру за его служение Господу, за его помощь людям. Меня он просто вытянул из уныния, в котором я постпенно тонула.
Обращаюсь к Наталии. Вы ругаете отца Владимира. Пишите «проклятая поездка».
Но ведь получается, вы верите в то, что он вам сказал. Иначе — откуда такая резкая реакция?
Вы его спросили, он вам что-то сказал. Если вы приехали, значит, доверяли ему. Но вы же могли предположить, что можете услышать что-то плохое. Зачем было ехать, если вы не были готовы?
А отцу Владимиру спасибо за его проповеди. Не сразу доходит, что он хотел сказать, но потом приходит осознание его слов, со временем начинаешь понимать смысл его фраз.
Я ехала не к О. Владимиру, а к мощам св. Авраамия. Но увидела у мощей бойкую торговлю на бедах людей.
Меня поразила черствость священника на проповеди. Вы, Ольга, ни разу в своих местных храмах не были? Чем же проповеди батюшек хуже выступлений о. Владимира?
Единственное отличие — это «зомбирование» людей на массовой проповеди, было ощущение, что находишся в какой-то секте.
Мне, собственно, он ничего плохого и не сказал, и прозорливость его ложная (ничего не сбылось).
Бог ему судья. А я все-таки обращусь в Патриархию….
Много раз была у батюшки.Слушала его проповеди.беседовала с ним.Иногда не все понимала что он мне говорил но по прошествии каковото времени до меня доходил смысл услышанного.Всегда анализирую сказанное батюшкой.Большое ему спасибо и дай Бог ему здоровья на долгие лета.
спасибо большое отцу владимиру, вчера была у него на проповеди,говорит все понятно, правильно, а кому не нравится зачем тогда ездить.
Полностью согласна с Натальей. ЭТО БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА СЕКТУ!!! Это просто ужасно! Об этом долны знать все. А те вещи которые он говорит на проповеди просто слушать противно.
Наталия, прочитал ваш ответ, а также всю подшивку откликов на статью. Сделал вывод: как только появляется благодарная реакция на батюшку Вдадимира тут же появляется ремарка Наталии с явным намерением изгадить положительную оценку, причем, что удивительно, реакция Наталии не заставляет себя долго ждать. Короче, в замечаниях НаталИи явно ощущается заказной душок, с очевидным намерением отвратить людей от о. Владимира.
Что касается приведенной вами цитаты, то приводите тогда уж и ее автора, который «якобы из патриархии». А с епархией я и так свяжусь. А со своей стороны, привожу ссылку, где указывпается, что батюшку на служение благословил правящий архиерей:
http://www.bolgar-hram.info/palomnik
А по поводу Тувы и тамошних сектантов: не надо путать хрен с ананасом. В чем вы батюшку конкретно обвиняете? Можете по пунктам изложить? А то видется только одно стремление его обгадить и оклеветать. Ни в какие леса он никого не призывает, у него вообще через каждое слово — призыв держаться Православной Церкви и регулярно молиться Богу. И, кроме того, напомню по церковным канонам мирянин не имеет право обвинять священнослужителя, этим правом обладает только другой священнослужитель. И уж тем более делать это публично. Так поступают только журналюги из газетенок типа МК.
Вадим это для Вас. Не нужно наговаривать на Наталью. Если сомневаетесь зайдите на сайт Симбирская епархия. Прот. Николай Архангельский Симбирская епархия отвечает: Священники Симбирской епархии не дают благословения на поездки к о. Владимиру в Болгары. Очень много пострадавших от его «дара» младостарчества. К сожалению, людям хочется зрелищ и чудес, по этому, и ищут себе приключений. Практика показывает, что все проблемы, приобретенные советами о. Владимира в конечном итоге решаются с приходскими священниками нашего города. Стоит ли искать себе проблем в чужой епархии? Но за свои дела каждый сам ответит.
Марина, я прочитал ваш отклик. На Наталью я не наговариваю, это она наговаривает на батюшку Владимира. А как иначе можно расценить ее слова: «услуги его стоят недешево» (отзыв от 12.09.2010 15:12), и это притом, что батюшка принимает абсолютно бесплатно — хочешь жертвуй сколько не жалко, хочешь вообще ничего не давай. Никакого «прейскуранта» на его личную беседу нет в помине — слова Натальи очевидный наговор. Далее, в своем посте от 25.09.2010 (13:09) она именует общую проповедь «зомбированием». Если она так считает, то и все православное учение для нее зомбирование, потому как кроме очевидных евангельских истин там нет ничего. Не верите — можете прочитать книгу о. Владимира «Уроки батюшки». Она во многом является напечатанным вариантом его общей проповеди. В том же посте Наталья именует храм св. мученика Аврамия «сектой», опять таки не приводя ни одного довода на основании которого о. Владимира можно обвинить в отступлении от православного вероучения. Короче, очевидная клевета.
Марина, облазил сайт Симбирской Епархии (http://simbirsk.eparhia.ru/). Никакого отклика прот. Николая не нашел. Дайте пожалуйста точную ссылку на страницу сайта с его высказыванием. Кстати, на мою просьбу указать имя и сан священнослужителя Казанской Епархии, который утверждает, что якобы батюшку Владимира «никто не благословлял на данный вид общественного служени» Наталия ничего не ответила. Странное молчание — заставляет задуматься.
Марина, до получения от вас точной ссылки на прот. Николая Архангельского первую часть вашего отзыва я комментировать не стану. Что касается вашего замечания: «Очень много пострадавших от его «дара» младостарчества». Давайте конкретнее, кто пострадал (ФИО), когда, каким образом. А то опять прямо таки разит клеветой: не имеете вы права, будучи мирянином обвинять таким образом о. Владимира. Вы хоть понимаете, что он не просто настоятель храма св. мученика Авраамия, он еще и благочинный всего Спасского района Казанской Епархии?
Марина, что касается того, что «К сожалению, людям хочется зрелищ и чудес, по этому, и ищут себе приключений» так ведь батюшка Владимир на общей проповеди сам с горечью говорит о том, что многие едут к нему не для разрешения духовных проблем, а для того чтобы поинтересоваться «вопросами о червяках», т.е. бытовыми, исключительно мирскими вопросами или просто с глупой целью узнать о будущем. В течение общей проповеди батюшка не менее 10 раз повторяет, что он не «гадалка» и всячески призывает людей интересоваться духовным. И не его вина, что зачастую людей приезжающих к нему интересует не духовное, а приземленно мирское. От таких людей и исходит потом «дурная реклама», которая и смущает тех, которые не зная лично о. Владимира, а доверяя только слухам безосновательно клевещут потом на батюшку.
Вадим!
«Священники Симбирской епархии не дают благословения на поездки к о. Владимиру в Болгары. Очень много пострадавших от его «дара» младостарчества. К сожалению, людям хочется зрелищ и чудес, по этому, и ищут себе приключений. Практика показывает, что все проблемы, приобретенные советами о. Владимира в конечном итоге решаются с приходскими священниками нашего города. Стоит ли искать себе проблем в чужой епархии? Но за свои дела каждый сам ответит.»
Все что в кавычах это не мои слова. Именно так, слово в слово отвечает на сайте прот. Николай Архангельский. Я от себя ничего не добавляла. Поэтому говорить что я кого-то обвиняю просто не уместно. Бог ему судья, за все то что он делает он перед ним ответит.
Вадим! Попробуйте набрать в поисковике «Болгары о. Владимир». Выйдит сайт «Симбирская и Мелекесская епархия, вопрос священнику». Вопрос от 03.07.2010 года от Константина.
Марина! В том что каждый ответит за свои дела перед Богом, вы, конечно, правы. Но смотрите прежде всего на себя, а то как бы не пршлось за клевету и наветы отвечать вам самим. Что касается указанной вами ссылки, то я ее нашел. Спасибо. Но вам стоило бы привести и сам вопрос, на который был дан подобный ответ. Кроме того, вставляя цитату, приводите уж ее тогда целиком, а не отдельно, в торыве от контекста. Ну и самое главное, приведенная вырванная из контекста цитата ровным счетом ни о чем не говорит. Потому как имеются диаметрально противоположные точки зрения. Одна из них приведена в вышенаписанной статье от имени протоиерея Геннадия Феоктистова. Да что далеко ходить: в моей семье о батюшке Владимире тоже узнали от священника. И поездка к о. Владимиру была организована настоятельницей монястыря.
Марина! Вот теперь ваш отклик вполне вежлив и адекватен. Кому нравится проповеди о. Владимира — тот и ездит к нему. Кому нет — не ездит. Тут дело вкуса (кстати, ничего плохого в этом нет — все люди разные). Но только личное неприятие человека переводить в страшные обвинения — это, по меньшей мере, неприлично. Тем более по отношению к священнику. Если чем обидел, вы меня тоже простите.
Для тех кто собрался съездить к батюшке Владимиру в ближайшее время! 24 декабря из Москвы можно будет поехать в составе организованной группы. Для желающих привожу телефон координатора поедки:
8-916-817-70-00 — Зоя Васильевна.
Для тех кто собрался съездить к батюшке Владимиру в ближайшее время! 11 февраля из Москвы можно будет поехать в составе организованной группы. Для желающих привожу телефон координатора поедки:
8-916-817-70-00 — Зоя Васильевна.
Уважаемые Мария и Наталья, я с Вами полностью согласен,что превозношение-это большой грех.И можно сказать даже первый грех, которому подвергся лчший ангел Божий-деница. Но каждый ответит за свои грехи сам, в том числе и протоиерей Владимир, который обличает себя в каждой из своих проповедей.А осуждение священнослужителя-тяжкий грех, ведь Господь-судья и ставит все в свое время на свое место!В Евангелие написано: «…По плодам судите…».Спаси Господи нас всех!
батюшка замечательной души челове,мне там очень понравилось в скором времени поеду еще!!!))
сказал всю правду что будет и все случилось,как он сказал!главное побольше молиться надо!правда,чтобы туда попасть надо простоять там чутли не сутки!
Ни слова правды. Не сбылось ничего. Стыдно, что поддалась на уговоры и поехала туда. А еще более стыдно за батюшку, который смущает паству своими гаданиями. И отнюдь НЕ БЕСПЛАТНО!
Люди цените то чудо которое удается увидеть и услышать в храме Св Авраамия Болгарского.Не ругайтесь и не ждите чуда потому что Вы там побывали.Отец Владимир русским языком говорит ,что нужно молиться ,читать акафисты .за то что Вы просите.Жить по заповедям и тогда жизнь наладится!А мы как всегда все хотим как в той поговорке ,но без труда!Спаси нас Господи!
А мне Батюшка очень понравился, такие добрые глаза, от одного его взгляда легче стало. Он единственный человек который за последние несколько лет смог прояснить и объяснить мою жизненную ситуацию. А на одну из моих проблем сказал: «Как ни странно, ничего делать не надо, просто подожди». Последнее время в моей жизни происходят вещи, ну которые как промысел Божий объяснить никак нельзя. А я из атеистической семьи.
Батюшка просто чудесный. Он не учит плохому, не гадает, не стыдит. Он просто помогает людям придти к Богу, учит молиться и жить по закону Божьему. А тем, кто этого не понял, советую внимательно слушать его слова и оглянуться на свою жизнь. Вам будет стыдно. А это и есть совесть и честь. Спасибо Вам, батюшка Владимир, за Ваши слова, за то, что научили меня молиться. Раньше я знала что это нужно, но боялась сделать что-то не так. Мне было стыдно просить у Бога того, что я не заслужила. А здесь мне объяснили, что молиться не стыдно-стыдно грешить. Главное во время это понять и впустить Бога в свою душу, а жить стараться так, чтобы не было стыдно за свои поступки, чтобы дети видели добро терпимость, заботу и понимание, веру и труд. Тогда, уверяю вас, будет легче. Не в чем будет себя винить, хотя по большому счёту мы все грешники, но надо стремиться быть лучше. Я редко хожу в церковь, молюсь дома, но я уверена Господь меня любит и никогда не оставит!
Моя сестра была у батюшки Владимира,и рассказала мне о нем,а сейчас я почитала его воспоминания.Мне очень понравился отец Владимир заочно ,надеюсь на встречу ,тем более,что живу недалеко в Марий Эл,но пока я нахожусь далеко от Родины.Если есть на то воля Божия — надеюсь поехать всей семьей.
я ездила к батюшке!!!ехала из далека,правда измучилась вся пока доехали!!!приехали мы туда в обед!!!к батюшке попали только в 12 часов ночи!!я ему очень блогодарна,что он меня наставил на путь истинный.большинство молодых девушек ехало туда спросить,а выйдут ли они замуж!!мне сказал выходить,и как только я вышла человек сразу поменялся,а до этого был такой хороший!!!так что каждый свою судьбу строит сам!!!я ему на тот момент блогодарна,он мне глаза открыл!!!ЧТОБЫ я зря времени не теряла
Моя сестра была у отца Владимира.приехала от ту
Сегодня в прощенное воскресенье узнал впервые про батюшку Владимира от друга по вере Михаила, и сразу на душе стало тепло и светло, появилась надежда на спасение. Буду молить Бога,чтобы дал мне возможности получить благословение у отца Владимира.
Спаси Господи.
Да он действительно ясновидящий и я очень благодарна . Дай-же Господи ему крепкого здоровья чтобы на каждого обратившегося к нему хватало сил
Я тоже ездила. 2 раза. И оба раза Отец Владимир мне помогал. Ситуации были без выходные. Хоть волком вой!!!! Народы было очень много около 300-350 человек. Принимает каждого,и каждому даёт совет. Даёт молитвы. Помогает.Весной снова поеду.Дай Бог ему здоровья и терпения. Сколько людей к нему приезжают.
Был у батюшки 14мая 2012 года. Сразу хочу отметить важные моменты которые я для себя подчеркнул. Сама церквушка и монастырь при ней очень ухожены, сразу чувстсвуется рука Владыки. Церквушка усиленно ремлнтируется, на территории монастыря полный порядок. Я являюсь успешным менеджером одной крупной мшсковской компании, грамотного управленца вижу сразу. В самой церкви бабушки, дедушки и немлщные могут на службе сидеть, то есть на самой службе думать о службе и о Боге, а не о больных ногах. Кормят при монастыре три раза в день. Очень вкусно, и абсолютнотбесплатно
При такиз кассовых сборах, как у батюшки Владимира, это нормально, что территория у храма ухожена.
Денис прав, управленец и коммерсант отец Владимир замечательный. За свои услуги выписывает прихожанам чеки на оплату — кому в 400 руб, кому — и все 800. Торговля идет бойко! Жалею, что потратила время и поехала…
Была у батюшки Владимира 8 июля 2012 года. Большое ему спасибо, как он своими словами объясняет людям, что делать .кому молиться и как надо думать, когда что то происходит у нас в жизни.
Большое Вам спасибо батюшка Владимир.!!!
Тоже была 8 июля. Второй раз приезжаю. Очень батюшка помогает, 5-часовые проповеди на одном дыхании. Повезло тому кто приехал и впустил Бога в свое сердце. Буду приезжать снова и снова.
Езжу к Батюшке (именно с большой буквы) уже третий год всей семьей. Большое духовное, а как следствие, телесное выздоровление всей семьи. Больной ребенок, ситуация сложная…Но….По молитвам Отца Владимира и нашим(человек должен исправлять и предотвращать свои ошибки-грехи сам) мой ребенок идет на поправку без врачебного вмешательства. Врачи просто от нас отказались!Считаю Протоиерея Владимира Головина своим Духовным Отцом — только он смог достучаться до моей души своими БЕСЕДАМИ. А в Храм св.мч. Авраамия приезжаем как к себе домой. очень тепло и уютно.так и должно быть!!! БЛАГОДАРЮ БАТЮШКА ЗА ТО, ЧТО ВЫ НАС ЕСТЬ!!!!
Забыла добавить про «кассовые сборы»……Как грубо сказано! Да, Церковь существует на пожертвования прихожан. А сколько помогает Церковь нуждающимся материально! А накормить такое количество поломников вкусно, по отечески, заботясь. чтобы никто не остался голодным! Но не забывайте и об оплате света и т.д!!!! Не завидуйте процветанию ПРАВОСЛАВИЯ — это ГРЕХ!
Была в храме в Болгарах 12 августа 2012г. Я безмерно счастлива, что побывала там, что встретилась с батюшкой Владимиром. Не всё в жизни просто, много вопросов, много проблем. Батюшка в своей проповеди ответил на многие мои вопросы, низкий ему поклон и огромное спасибо.
Батюшка Владимир своей верой в Бога делится с каждым (может, я неверно выражаюсь). Но домой я вернулась другим человеком. Спасибо, батюшка Владимир, за советы и наставления! Буду молиться и просить у Бога помощи!!!
Благодарю Бога за встречу на этой земле с Отцовм Владимиром!Жаль далеко ехать-а так хочется слушать проповеди !
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста как попасть к Батюшке . Слышала , что только с поломниками??
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно попасть к Батюшке. Слышала, что самами на своих машинах людей не принимают, а только поломнические группы..?? ПОмогите узнать как попасть в эту группу поломников и посетить Церковь в Болгарах?
Здравствуйте!Пожалуйста,очень прошу помощи,скажите кто ездил за советом и утешением к о.Владимиру,правда ли что у него есть дар прозорливости и что он действительно правду говорит?Я хочу съездить к нему,потому что устала от сложной ситуации.Пожалуйста,напишите,очень буду благодарна вам.Ответ можно написать в маил.Спасибо!
Я ездила 12.08.12, он мне ни чего плохого не говорил, только положительное. Общаясь с другими поломниками,которые ездили не первый раз и руководителями паломнических групп
Даже когда читаю статьи о батюшке или о храме Святого Авраамия, на душе тепло и светло становится. Так хочется еще побывать у отца Владимира, послушать его проповеди, ощутить божественность, чистоту, праведность, спокойствие, какую-то защиту. А после проповеди и с вопросами можно уже не обращаться к батюшке — все ответы найдете в его проповеди. Слава Богу, что есть еще на земле такие пастыри и что есть возможность получить утешение или наставление истинное.
Уважаемая Ксения! Общение с Батюшкой дало мне ощущение ,что я не одинока в своих проблемах, что у меня появился защитник , я поверила очень в то, что это бесконечно добрый ,участливый пастырь. благодарю Всевышнего , что направил меня к нему.Мне обидно читать вопросы ваши.
Хочется вам-съездите, будет у вас собственное мнение.Если есть в Вас сильная вера-будет Вам по вере дано .Благослави Вас Господи!
А когда он родился и вообще что он лечит
Очень хочу съездить в Болгары к батюшке Владимиру… с детства мучаюсь аллергией на пыль (и только 3 года назад установил эту самую аллергию, когда стало совсем плохо… до того и не знал, чего меня так мучает) — а это сплошные страдания и дома, и на работе — насморк, отек носа и горла, красные веки…. Врачи не помогают, был уже и у кандидатов наук, пытаюсь лечится гомеопатией… Видимо мне уже может помочь только истинная вера и такие вот проводники Божьи
Очень хочу послужить в вашем монастыре умоляяю не откажите
ТУТ ГДЕ ТО СТАТЕЙКА ЕСТЬ ЧТО ОН САМОЗВАНЕЦ.КАК ТАК К НЕМУ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПРИЕЗЖАЮТ И ОН РЕАЛЬНО ПОМОЩЬ МОЛИТВЕННУЮ ОКАЗЫВАЕТ.
Спаси Господи! Прочитали статью, а до этого посмотрели несколько видео о проповеди батюшки Владимира, очень вдохновились. Дай Бог ему здравия телесного и духовного!
Душу он лечит. Спасибо ему
Я благодарю бога, что побывала в Болгарах, слушала проповедь батюшки Владимира. Дай бог ему и его семье здоровья и всех благ. Такие люди помогут поднять Россию с колен. Спасибо ВАМ!!!И низкий поклон батюшке Владимиру.
Здравствуйте,отец Владимир!Вот выдался небольшой отпуск до 17/10-14.Очень хочу к Вам добраться!Как,подскажите,хочу приехать из далека / Московская область,г.Раменское/ к Вам и послужить во славу Божью,примете дня на 2-3. Спаси Бог.
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ! ПРОПОВЕДИ ОТЦА ВЛАДИМИРА СЛУШАЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.ОНИ ДЛЯ МЕНЯ ,КАК ВОЗДУХ, ВИДЕНИЕ ЖИЗНИ И СМЫСЛА, СВЕТ КАЖДОГО ДНЯ И ВАЖНОСТЬ, И ПРАЗДНИК ДУШИ. БЛАГОДАРНА ВСЕМ СЕРДЦЕМ.! СПАСИ ГОСПОДИ!
Здравствуйте. Сама у о. Владимира никогда не была (проживаю в Украине), узнала о нем случайно через интернет, когда была в предсуицидальном состоянии от жизненных проблем. Считаю, что Бог через слова батюшки дал мне ответы на вопросы — начала посещать храм, молиться, видеть свои грехи (такую гордость, что даже никому и не снилось) и, главное, начала понимать причины своих проблем — печально, но всё натворила сама (грехи у меня самые тяжелые — но я раньше и думать не хотела, что в чем-то виновата я — кто угодно, родители, окружающие, плохая власть и т.д.). Уже ушли многие плохие привычки, помирилась с родителями, учусь не быть полной эгоисткой — меняться очень тяжело, больно, надо себя полностью «ломать», но и результаты того стоят. После чтения Библии, Святых Писаний, проповедей о. Владимира и др. священников рождается надежда в будущее, понимание как именно стать счастливым и сделать таковыми ближних. Безмерно благодарна о. Владимиру, что через него Бог приводит меня к Себе. Относительно жалоб о меркантильности батюшки и его храма — сама лично писала имя и просила принять бесплатно, поскольку были проблемы и с деньгами в т.ч. — всё приняли без проблем, благословили — и за год даже ни разу не напомнили, что, мол, может оплатить и т.д. Некоторые пишут, что там деньги надо платить — торговля в храме и т.д. А разве в каждом из храмов платить не надо? — имя на Литургии, сорокоусты и т.д.? Разве храм не требует средств на содержание? А сколько стоит обслуживание сайтов, где есть полезная инф-ция, проповеди? И все люди, кто обеспечивают весь это процесс — они должны жить на улице и питаться воздухом? Озвучивали суммы в размере «400, 800» рублей. Так это стоимость чтения молитв на год. А когда на клубы, алкоголь, сигареты, роскошь тратятся суммы в десятки и сотни раз больше — так тут никто не возмущается? Не вижу проблемы в оплате труда церковнослужащих, тем более тогда, когда с вас ничего не вымогают: можете — жертвуйте, не можете — просто бесплатно оставляйте имя и молитесь дома.
От всего сердца благодарна Богу, что нашла в интернете проповеди о. Владимира и начала молиться. Дай Бог каждому придти к Богу, узнать Его и оставаться с Ним навечно — это и есть настоящее счастье — вечное, неизменное, ничем не заменимое. Слава Богу за всё!