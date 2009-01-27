Батюшка Иероним
В конце августа я вновь побывал в Санаксарском монастыре. Признаюсь, что после выхода в свет книги о старце схиигумене Иерониме (Верендякине, + 6 июня 2001 г.), с некоторой тревогой посетил я прославленную мордовскую обитель. Что-то скажут мне санаксарские монахи, как-то встретит меня сам батюшка Иероним… А вот и она - могилка старца. Прежний простенький деревянный крест стоит прислоненным к стене храма, выкопанный из земли. На его месте на могиле установлен красивый кипарисовый крест с распятием. Еще на могиле старца появились записочки от многочисленных прихожан. Записочки эти люди бережно складывают в вазочку с цветами. Чтобы старец услышал, заступился и помог… А рядом с могилой - «песочница», над которой табличка: «Здесь можно взять землицу с могилы батюшки».
Отец Иероним и по смерти своей не оставил без помощи и окормления ни духовных чад своих, ни Санаксарскую обитель, духовником которой он был на протяжении многих лет. Все время, проведенное в монастыре, я незримо ощущал на себе его любящий, но и по-схимнически строгий взгляд. А уже перед самым отъездом из монастыря бывший келейник старца Иеронима иеродиакон Амвросий передал мне для публикации несколько писем от санаксарских паломников с рассказами о чудесном заступлении старца Иеронима. Публикацию этих и некоторых других свидетельств чудесной помощи старца хочу все же предварить кратким предисловием.
Готовя к изданию книгу о старце Иерониме, работая с письмами - свидетельствами людей, которым уже из Вечности протянул руку помощи схиигумен Иероним, меня иногда посещало тревожное чувство. Сколько раз ощущал я при его жизни молитвенную помощь Старца! Несколько раз сподобился видеть его во сне, слышать от него - на расстоянии сотен километров! - слова назидания и утешения… И вот ушел он в Вечность - и словно забыл обо мне… Но спустя неделю после возвращения из монастыря, в ночь на 3 сентября, я наконец-то встретился со старцем Иеронимом во сне… Но до чего необычной была наша короткая встреча!
Снилось мне, будто я приезжаю к отцу Иерониму, чтобы задать какие-то вопросы. Но вокруг места, где он живет, толпятся приехавшие отовсюду паломники. Осаждают старца вопросами, просьбами об исцелении, житейскими проблемами… Встаю в эту огромную очередь и я. И вот вижу окруженного толпой Старца. Но что это? Лик его, как и при жизни, светел и чист, но только уж очень бледное у него лицо, точно фарфоровое, и огромная усталость, измождение во взоре. Так и кажется, что не выдержит он всю эту тяжесть чужих скорбей и упадет под непосильной ношей… И все же я подхожу к нему и не обинуясь задаю свои вопросы… Спросил, а отвечать мне на их уже некому. Отец Иероним… исчез! Все бросились его искать, и я тоже, но нигде его не нашли. Изумленный его таинственным исчезновением, иду я по какой-то пустынной местности. Вдруг случайно оглядываюсь и вижу, что под мостом, в какой-то небольшой пещерке, сидит, спрятавшись от осаждающих его паломников, батюшка Иероним. Справиться с таким потоком просителей он не в силах, и надо ему какое-то время отсидеться в одиночестве, в утлой пещерке, догадываюсь я. И решаю, что никому не скажу про то, где притаился старец. Но возле гостиницы меня ждут два милиционера. Они тоже разыскивают пропавшего отца Иеронима. Им сообщили, что я был последним, кто говорил с ним. Они строго спрашивают меня, зачем я приехал к старцу и какие вопросы задавал… И тут вместо меня один сотрудник газеты вмешивается в разговор и говорит так: «Да ведь отец Иероним духовник нашей редакции!..» После этих слов стражи порядка смягчаются ко мне. И я тихонько, чтобы никто из паломников не услышал, сообщаю им место, где только что видел спрятавшегося от посетителей Старца… На этом сон оборвался.
Что и говорить, не слишком радостной была эта наша встреча. Да и на свои вопросы ответа я так и не получил… Долго бы мне пришлось оставаться в недоумении от этого сна, если бы один духовный человек не разъяснил мне увиденное. Наверное, могут быть какие-то другие объяснения. А может быть и вовсе лучше ничего не истолковывать, вспомнив об аскетическом монашеском правиле «не принимать и не отвергать» все необычное. И все же мне думается, что это увиденное важно не только для меня и проливает свет на один очень важный феномен. Книга о старце Иеронима и многочисленные публикации о нем в Православной периодике вызвали мощную волну молитв верующих людей к еще не прославленному батюшке Иерониму. Паломники и ТАМ не оставили в покое батюшку, как не давали ему ни минуты роздыху во время его земной жизни. Только теперь они не караулят, как прежде, его у дверей кельи, а стучат и стучат к нему в Небесный Кров с просьбой помочь, исцелить, заступиться… И по своему человеколюбию отец Иероним как при жизни всего себя, без остатка, отдавал людям, так и сейчас предстательствует пред Богом о каждом обращающемся к нему с молитвенным прошением. Но есть духовные законы и правила, которые почти не знают исключений. Особое дерзновение молитвенно ходатайствовать пред Богом за людей имеют уже канонизированные, прославленные Церковью святые. Не прославленные Церковью даже и известные подвижники благочестия, в числе которых, я уверен, и находится батюшка Иероним, такой дерзновенной силы все же, как правило, не имеют. И хотя они тоже приходят на помощь к тем, кто к ним обращается, для этого им требуются гораздо большие духовные усилия… Мы слишком рано стали молиться старцу, позабыв о своем долге любви молиться о старце (об этом, кстати замечу, сказал мне в личном разговоре известный многим паломникам санаксарский иеромонах Венедикт). Не только мы нуждались и нуждаемся в молитве о нас старца, но и он для осуществления своего великого служения молитвенного предстательства за весь мир тоже нуждается в наших молитвах. Читая уже написанный (!) акафист отцу Иерониму, не забыть бы нам заказывать по нему обедни, сорокоусты и панихиды. Прося почившего старца о помощи, не забудем и его поминать в своих молитвах. Тогда и у него достанет сил молиться за нас и за весь мир…
Интересно, что матушка Ирина Шикина, вдова покойного дивеевского иеромонаха Владимира (Шикина, + 2000 г.), у которого на могиле в Дивеево также много записочек с молитвенными прошениями, рассказала самарской паломнице рабе Божией Ольге, что одна женщина после смерти отца Владимира увидела его во сне на… костылях. Видно, и ему тяжела эта непомерная ноша народной любви - молитвенно предстательствовать за сотни и сотни людей. Ведь одно дело стяжать своей праведной жизнью Небесную награду, и совсем другое - после смерти получить дерзновение предстательствовать за людей в молитвах.
Пишу я это вовсе не для того, чтобы посеять сомнение в духовной мощи этих двух праведников. Хочу лишь сказать, что старец схиигумен Иероним еще в своей земной жизни перешел рубеж, отделяющий обыденность от чуда. И видимо Санаксарскому монастырю нужно постепенно, хотя и без спешки и суеты, начинать подготовительную работу к возможной будущей канонизации старца Иеронима. Ни о каком немедленном прославлении речь, конечно же, не может идти - и это тоже один из неписаных духовных законов, который нельзя нарушать. Еще слишком недавно отошел от нас в Вечные обители батюшка Иероним. Но если эта работа будет иметь Божие благословение, то рано или поздно, а вернее всего - когда это будет угодно Богу, наступит радостный день, когда Православная Россия обретет еще одного великого предстателя за всех, кто обратится к нему в молитве за помощью. И сотни людских уст уже с твердой уверенностью в том, что будут непременно услышаны, наконец произнесут: «Отче Иерониме, моли Бога о нас!»
Антон Жоголев
P.S. Публикация этих и других свидетельств чудесной помощи старца схиигумена Иеронима как при его жизни, так и после смерти, надеюсь, послужит началом нелегкой работы по подготовке к канонизации старца схиигумена Иеронима. Вот почему так важно, чтобы свидетельства о молитвенной помощи благодатного старца поступали в Санаксарский монастырь или к нам в редакцию.
Давно хотела рассказать о своей истории с ИНН. Впервые об этом номере я узнала где-то в конце 1999 года. Мне стало не по себе, не знала что и делать. Местный священник сразу благословил брать ИНН. Но спокойствие, которое поначалу было водворилось в моей душе, очень скоро исчезло. По-прежнему было тревожно.
Я узнала, что батюшка Иероним (Верендякин) является духовником нашего женского Михайловского монастыря в Ульяновске и иногда приезжает туда. Спросила одну знакомую, которая накануне побывала в монастыре во время очередного приезда батюшки, не спрашивала ли она у него об ИНН и что он на это ей ответил. Она сказала, что спрашивала и он категорически не благословил брать номер. Я тут же написала письмо батюшке Иерониму с просьбой помолиться обо мне, чтобы избежать принятия ИНН, хотя вполне понимала, что у него вряд ли найдется время даже просто прочитать мое письмо. К этому времени в нашем управлении уже со всех работников (кроме меня) собрали заявления о присвоении ИНН.
Наш ведущий экономист, Любовь Николаевна (она отвечает в том числе и за начисление заработной платы), сдала все заявления в районные налоговые инспекции (в нашем городе их четыре). Однако в трех из них документы вернули, оказалось что-то неправильно оформлено. Через некоторое время и в ИМНС по Засвияжскому району также вернули все документы. Таким образом, все наши работники оказались без ИНН. Руководство пока не настаивает. Хотя начальник управления и главный бухгалтер для себя уже его получили. Кроме того, некоторые работники (когда у них возникает необходимость) сами пишут заявления в инспекцию. Некоторые вновь принимаемые на работу уже приходят с ИНН (хотя от них этого никто не требует), но таких пока очень немного.
Вот так по молитвам батюшки Иеронима не только мне, но и всем нашим работникам Господь дал возможность жить без ИНН, было бы желание. А большинство из них об этом вообще ничего не знают. Если кому начинаешь объяснять - снисходительно улыбаются.
В этом году в налоговой инспекции Любови Николаевне сказали, что теперь-то уж точно отчетность принимать не будут, если работники не имеют ИНН. Она пришла оттуда испуганная. "Что теперь делать будем?" - спрашивает. Я опять мысленно обратилась с просьбой о помощи к батюшке, заказала панихиду. И ничего, все, слава Богу, прошло гладко. В ИМНС без лишних слов приняли все отчеты.
Я же сама в декабре 2001 года наскоро написала коротенькое заявление в налоговую инспекцию с просьбой не присваивать мне ИНН. Ответа не последовало. А весной этого года я нашла в Интернете подходящий (довольно подробный) образец заявления в налоговую инспекцию и написала заявление еще раз, предварительно ознакомившись со всеми нормативными актами, на которые есть ссылки в данном образце. На этот раз мне пришел ответ: "Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска на Ваше заявление об отказе от ИНН сообщает: Сафронова Светлана Владимировна не поставлена на налоговый учет и ИНН не присваивался. При поступлении сведений в инспекцию согласно ст. 85 НК части первой, вы будете поставлены на учет. Постановка на учет будет осуществлена с учетом Вашего заявления об отказе от ИНН. С момента присвоения признака "Отказ от ИНН по убеждениям" весь документооборот, связанный с налоговым учетом будет вестись по отношению к Вам без применения ИНН".
Что еще удивительно, после того, как мне пришел ответ, моя мама (хотя она с папой вроде бы была и далека от этого) мне говорит: "А как же мы? Нам тоже напиши такое заявление, чтобы нам тоже ИНН не присваивали".
Вот так милостью Божией, молитвами нашего дорогого батюшки живем без номера.
Простите меня, грешную, за мое, может быть, несвязное, письмо. Никогда не умела правильно и красиво излагать свои мысли.
Помоги вам Господи!
Фотиния Сафронова, г. Ульяновск (Симбирск)
Впервые в Санаксарский монастырь я приехала в августе 1998 года; был медовый Спас. Помню, нас накормили пшенной кашей с медом. Было так вкусно, что я потом целый год питалась одним пшеном. Побывала я тогда и на молебне у батюшки Иеронима. Это была моя первая поездка по святым местам. Ехала с намерением взять благословение поступить в монастырь. В то время я буквально бредила монастырем.
Благословение решила взять во время помазания после молебна. Чтобы никого не задерживать, слова заучила наизусть примерно так: "Батюшка, благословите поступить в монастырь и скажите в какой". А когда подошла к батюшке, помимо своей воли произнесла: "Батюшка, как в миру спастись?" - и очень растерялась от этих слов. Батюшка улыбнулся, и я поняла, что в монастырь мне дороги нет. И только спустя некоторое время я поняла почему – моя мама была неверующая, в церковь ходить не разрешала. А сейчас (по молитвам батюшки Иеронима) даже причащается. На душе после поездки было как-то светло и тихо.
Второй раз я попала в Санаксарский монастырь совсем неожиданно для себя спустя всего месяц. Уговорили меня ехать две сестры-прихожанки нашей церкви. Отец Иероним был их духовным отцом. И приехали мы в сентябре на Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Я тогда не работала (попала под сокращение), год просидела на пособие по безработице и не могла устроиться на работу. После молебна я попросила отца Амвросия отдать мне сумку, в которой я привезла помидоры. Батюшка Иероним пришел вслед за нами, прошел в свою келью и закрыл дверь. Отец Амвросий спросил, что у меня с глазом. Я ответила, что врачи говорят, что вылечить это бельмо невозможно. А про себя подумала: "Это человеку невозможно, Богу же все возможно". И в этот момент открывается дверь, и батюшка Иероним говорит: "По вере вашей да будет вам". Помню, это произвело на меня очень сильное впечатление. Я растерялась. Батюшка вышел из келии, спросил, не тяжело ли мне делать поклоны. Я ответила, что не тяжело, и он благословил меня на молитвенное правило. Я еще попросила его помолиться обо мне, грешной, и благословить на работу. Батюшка сказал: "Это можно", - и благословил. Сразу скажу, что после получения благословения через неделю я устроилась на работу по специальности, где и работаю по сей день. А вот молитвенное правило, на которое благословил батюшка Иероним, я не исполняла. И вот 6 июня 2001 года в 11 часов вечера я читала вечерние молитвы и вдруг почувствовала, что батюшка Иероним здесь, рядом со мной. Я вскрикнула: "Батюшка Иероним!" А он улыбается и говорит: "Не исполняешь правило? Надо исполнять". Мне стало как-то радостно на душе, и с этого момента я исполняю правило. Я ничего не видела телесными очами и не могу объяснить, как это произошло.
Была среда, и у меня появилась мысль, что в воскресенье надо обязательно сходить на могилку Епископа Вениамина (Милова). Когда я пришла туда в воскресенье, отец Петр служил панихиду, и я услышала, что он поминает батюшку Иеронима о упокоении. И только здесь я поняла, что батюшка Иероним приходил ко мне в день смерти! Я была просто поражена. Вот такое чудо со мной произошло.
Батюшка Иероним, моли Бога о нас! Господи, молитвами батюшки Иеронима спаси нас, грешных.
Вера Киреева, г. Саратов
Я, грешная раба Божия Елена, в 1997 г. ездила в поездку Дивеево-Санаксары. По милости Божией сподобилась встретиться с дорогим, горячо любимым батюшкой Иеронимом. По его благословению и молитвам я исцелилась от хронического гайморита, аллергического ринита. В Михайловский женский монастырь, что в селе Комаровка Ульяновской области, ездила раз пять, когда туда приезжал батюшка. 14 декабря 2000 г. он сказал, что больше не увидимся, был слаб здоровьем и как будто прощался с нами. Я спросила его о появившемся у меня на левой ноге новообразовании с горошину, очень оно меня безпокоило, чуть неаккуратно заденешь - кровит. Так получилось, что вопрос он мой слышал, а вот что делать - я как-то не дождалась ответа и очень переживала об этом.
Осенью 2001 года приехала с дачи, стала снимать одежду и сорвала свою болячку. Кровь хлынула, не останавливается. Испугались мы с дочкой (батюшки уже не было в живых). Вспомнили о его маслице. Помолились, Танюша моя помазала три раза ранку, приговаривая: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь". Наложили повязку, кровь приостановилась, а потом, когда на следующий день посмотрели, остался бледный след, который до сих пор напоминает о чуде. Спасибо батюшке Иерониму!
Елена Кузьмина, г. Ульяновск
Здравствуйте!
Рада сообщить, что я вылечилась песочком с могилы старца Иеронима. Земельку брала для соседского мальчика Димы, которому 14 лет, и учится он во вспомогательной школе. Но его мама Люда еще не поняла, в чем спасение ее сына. Помоги ей, Господи.
26 августа 2002 года я причащалась в храме Пресвятой Богородицы Санаксарского монастыря; была очень слаба: поклоны - с большим трудом, расслабленность во всем, ничего не могла и не желала делать.
Мне становилось все хуже. Большое перенапряжение на работе приводило к усилению расслабленности, чаще стала смотреть телевизор. На две недели взяла отпуск, но опять дали работу. Все делала с трудом, оставляя горы домашней работы.
Неожиданно в левом глазу появились какие-то черные точки, что-то мешало векам - как будто выступили сосуды из глаз. С каждым днем зрение становилось хуже. Левым глазом я видела окружающий мир через вуаль облачков черного дыма. Врач поликлиники выписала капли, таблетки. Но я, кроме глицина, ничего не пила.
Разбирая стол, увидела песочек с могилки батюшки Иеронима. Положила его в полиэтиленовый мешочек и с конца ноября 2002 г. он постоянно находится в моей постели. Этот песочек с батюшкиной могилки меня вылечил. Я его кладу на больные места: позвоночник, поясницу, голову, тазобедренные суставы и др. Когда же мне тяжело духовно - кладу на область солнечного сплетения, повторяя молитву: "Богородице Дево, радуйся...".
Появился сон, радость жизни. Я теперь улыбаюсь, чувствую себя легко, как 30 лет назад (24 февраля мне исполнилось 56 лет). Слава Богу за все!
Валентина, г. Москва
Не могу не рассказать об одном деле, связанном с отцом Иеронимом.
Наши знакомые заняли у нас еще в 1996 году большую сумму денег, и я три года безуспешно пыталась получить эти деньги обратно. В конце концов знакомые уехали из Печор. Я решила, что это конец истории.
Оказалось, что нет. В июне 1999 года в Печоры приезжал батюшка Иероним. Я рассказала ему свою историю. Батюшка сказал мне, какие следует читать псалмы. Признаюсь, что я так ничего и не стала читать: по неразумию, по лености, - но не в этом дело. С приездом батюшки все изменилось. История, казавшаяся безнадежной, вдруг получила новое и довольно неожиданное развитие.
Вскоре после приезда батюшки (в августе) появилась моя знакомая и привезла деньги. И хотя она сделала расчет по-своему, то есть отдала гораздо меньше, тогда я рада была и этому. Однако оказалось, что и это еще не все. В сентябре к нам приехал один человек, бывший ученик мамы. Он чудом разыскал маму и после этого в течение трех лет (!) присылал нам большие суммы денег, так как считал себя обязанным маме за те знания, которые получил от нее. И вот так получилось, что он-то и вернул нам тот злополучный долг полностью. Разумеется, он ни о чем не догадывается.
Еще раз преклоняюсь перед силой молитвы батюшки Иеронима.
Алла, г. Печоры
Хочу рассказать, как по молитвам батюшки Иеронима вылечился мой муж Николай. Мой муж - неверующий. Он меня привозит в монастырь, но сам туда не заходит.
В 1997 году руки у Николая покрылись гнойными язвами. Лечение мазями не помогало, я сообщила батюшке о его страданиях, и он велел ему прийти. Буквально насильно я привела Николая в келью батюшки Иеронима. Пока он разбинтовывал руки, батюшка читал молитвы, а потом помазал раны святым елеем. Через три дня на руках Николая не осталось и следов от ран. Теперь он рассказывает своим друзьям, как его вылечил батюшка Иероним.
По Промыслу Божьему я пришла работать в Можайский Богородицкий Ферапонтов Лужецкий монастырь. Я часто посещала Санаксарский монастырь и была духовным чадом батюшки Иеронима. После его кончины келейник батюшки отец Амвросий подарил мне на память о батюшке из его келии бумажную икону Патриарха Тихона.
Через полгода я вижу сон: идет Крестный ход и несут икону Божией Матери. Вхожу в храм и читаю подпись: Донская икона Божией Матери. До этого я не знала о существовании такой иконы.
В Акафистнике я прочитала, что эта чудотворная икона находится в Донском монастыре в Москве. В этом же монастыре покоятся мощи Патриарха Тихона. Я поехала туда в марте 2002 г., чтобы поклониться мощам Патриарха Тихона и иконе Божией Матери. Там я сказала батюшке, что приехала по сну, и он ответил: "Правильно сделала".
Донскую икону Божией Матери казаки подарили князю Димитрию Донскому после Куликовской битвы. Можайск был уделом князя. Его сын князь Андрей унаследовал этот удел и по его просьбе преподобный Ферапонт в 1408 году основал монастырь на окраине Можайска, в очень красивом месте. В апреле 2002 г. неожиданно мне предложили работать за свечным ящиком в Лужецком Ферапонтовом монастыре.
Будучи духовным чадом отца Иеронима, я всегда обращалась к нему за помощью при его жизни. И сейчас продолжаю взывать к его молитвенной помощи уже после кончины дорогого мне батюшки. И эта помощь ощутима. Расскажу, как я ездила в октябре 2002 г. в Санаксарский монастырь на праздник Покрова Божией Матери.
Я очень устала и чувствовала себя неважно, но муж настоял на поездке и упрекнул меня: столько лет ездила к батюшке Иерониму, а теперь не хочешь поехать к нему на могилу, хотя ты и в отпуске. Всегда я упрашивала его поехать, но, что удивительно, на этот раз он просто требовал ехать.
Мы проехали две трети пути на своей машине, и она заглохла после г. Шацка. Мой муж отличный слесарь по ремонту легковых машин, но тут он растерялся, не находя поломку. Кое-как мы проехали два-три метра и выбило заглушку с блока двигателя. Вытек тасол и забил деревянную пробку. Стали голосовать, нас отбуксировали до Зубовой Поляны. В дороге я молилась: "Батюшка Иероним, помоги!" А Николай говорит: "Чем он тебе поможет?" Я ответила: "Посмотришь".
В Зубовой Поляне я пошла звонить брату в Темников, чтобы он выехал к нам на помощь. Брат приехал, однако наша машина пошла своим ходом. Я считаю, что это случилось по молитвам батюшки Иеронима, так как муж не мог объяснить причину. Мы остановились у моих родителей в Темникове. В это же время туда приехал мой двоюродный брат за своей престарелой матерью, моей тетей. И она благословила меня своей старинной Казанской иконой Божией Матери. Теперь эта икона в киоте, в серебряном окладе находится (к великой моей радости) у меня. А ведь я не хотела ехать, но, видимо, надо было по Промыслу Божьему, получить эту икону именно мне.
М.К. Стрелавина, пос. Павлищево Можайского района Московской области
У меня на ногах долго были язвы, болели; лечила мазями, молилась. Потом решила посыпать батюшкиной земелькой. Просила его мысленно об исцелении. Так делала три дня. От язв не осталось следа. Вот такая чудесная батюшкина земелька!
Надежда, г. Сергиев Посад
Когда мы были в Самаре на квартире у матушки Евгении, келейницы нашей блаженной схимонахини Марии (Матукасовой), то перед приездом к ним отца Иеронима зашел разговор о батюшке. Матушка Мария сказала о нем коротко и ясно: "Он святой".
6 июня 2001 г., в день кончины отца Иеронима, когда мы об этом событии еще не знали, утром получили в подарок фотографию с кровоточивой иконы Главы Иоанна Крестителя. 7 июня мы узнали из телеграммы и звонка о смерти батюшки. Скончался он как раз на Третье Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Тут же мой муж Сергий стал собираться с младшим сыном (ему было полтора годика) на похороны.
В нашей семье перед рождением дочки (она родилась незадолго до батюшкиной кончины, 17 мая) сложилась такая ситуация. Человек, который взял в долг для нас достаточно значимую сумму денег, ее не отдал и пропал сам. В результате в это время мы сидели, если так можно сказать, без копейки. Поскольку не поехать на похороны к батюшке было просто невозможно, стали мы в молитвах просить его о помощи, чтобы все устроилось с деньгами и машиной на дорогу. Сообщили о смерти батюшки еще одному его духовному чаду, рабу Божьему Алексию, у него есть машина, но из-за своей занятости работой он не мог сказать сразу, поедет ли на похороны. Хотя очень быстро нашелся другой человек, который с радостью согласился ехать в Санаксары, нашлись и деньги на бензин. Но на пароме (ехали через Муром) оказалось новое препятствие: перед нашей машиной в очереди оказалось машин 60-65, а это значило, что можно простоять сутки, или больше - и не попасть 8 июня на похороны. Тем более, в машине ехал полуторагодовалый ребенок. И тут выяснилось, что раб Божий Алексий все-таки нашел время и тоже поехал на похороны, договорился уже часа два назад до приезда нашей машины к парому, чтобы его пропустили, но он стоял и ждал нашу машину. Спаси его, Господи! В результате при подъезде к парому и встрече с духовным братом обе машины проехали вовремя и успели прибыть на похороны. Слава Богу за все! И это случилось, видимо, тоже по молитвам батюшки. Он ждал нас.
Раба Божия Елена Кузнецова, г. Сергиев Посад
- 12.09.2003
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Батюшка Иероним ,благослави меня на семейную счастливую жизнь Ивана и Настю
С батюшкой Иеронимом, заочно, я познакомился 2 года назад. Когда ехал на север к невесте на новый год 2008. Это было в декабре. Ехала со мною женщина, она читала книгу об Иерониме. Я спросил о ком это, она кратко рассказала. Я про себя подумал,интересно, видно, для чего-то мне надо было о старце узнать. И я был просто удивлён, через две недели, когда выезжал я назад, то со мною села одна женщина в годах. Мы разговарились с нею. Она оказалось, ехала на паломничество в Москву. Я спросил, а слышала ли она об Иерониме. Она, ответила да, конечно. И достаёт его фотографию, я был очень удивлён. А когда, она мне ещё её подарила, и сказала, это для вас. Так Богу было угодно. И рассказала, что она собиралась, на поезд, муж уже, подгонял, и вдруг она возвращается, и зачем-то берёт его фотографию, теперь я поняла, что для вас. Вот Такое со мною произошло. Сейчас я стараюсь не забывать и заказываю молебны для Иеронима.
Спасибо, очень понравилось
ЗДРВСТВУЙТЕ! Я МНОГО НАСЛЫШАНА.ПРОЧЛА И ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОБЫВАТЬ ТАМ.
Я была в этом монастыре просила благословение у батюшки Иеронима мне очень понравилось в этом монастыре.
Первый раз были у батюшки в 1997г.Удостоились молебна,помазания.Видел чудо изгнания (врага) из женщины паломницы.Удивительно спокойно стало на душе.Ехали со своими скорбями. Второй раз были уже 2005г.Духовный заряд получили на всю жизнь.Взяли земли с могилы старца.Молитвами старца Иеронима да сподобимся милости Господа.
Читаю книгу о батюшке Иерониме. Читаю и молюсь ему одновременно. Дорогой наш батюшка Иероним, моли Бога и обо мне грешной рабе Божией Галине. Помоги мне не помнить обид, а от души молиться за обидчиков, о тех , кто принес моей семье много бед. Прошу, дорогой батюшка, моли Бога о нас, рабах Божиих Галине и Михаиле, детях наших Максиме, Марине со млад. Варварой и болящем Андрее. Помоги нам всем обрести смирение и терпение, мир и Божию благодать.
Я там была.Но при жизни я этого старца не застала.
Здравствуйте!!! Я почитала о все что вы пишите. У меня муж болеет туберкулезом год сын не говорит ему 2,5 года дочке почти 6 месяцев у нее глазки слезятся, и с мышцами спины проблемы, а у меня проблемы и деток нет жилья из за того что давно меня обманули. А родня мужа не хочет на делать прописку. Еще у нас большие долги по кредитам а денег нет. Если кто может передать наши проблемы в записке Батюшке, и передать нам землицы, буду очень вам благодарна. Если вам не трудно!
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти акафист отцу Иерониму!
Всю информацию, пожалуйста, присылайте на yazdes2012@gmail.com
Спаси Господи!
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти акафист отцу Иерониму! (о котором Антон Жоголев пишет: «Читая уже написанный (!) акафист отцу Иерониму»)
Всю информацию просим присылать на yazdes2012@gmail.com
Спаси Господи!
Благодарна автору за предоставленные материалы о старце схиигумене Иерониме и его помощи нам немощным.Давно хочется побывать в Санаксарском монастыре и поклониться мощам всех святых.И поблагодарить за их святые молитвы о нас грешных.