Платок - украшение женщины

09.03.2007

В чем полагается женщине приходить в храм? Обязательно ли покрывать голову платочком или это атрибут устаревшей «деревенской» моды? Еще не так давно, когда в градах и весях почти не оставалось храмов, верующие женщины не задавались вопросом, покрывать ли голову платком или можно пренебречь им. Все свято чтили старинную русскую традицию и ходили на службу в платочках.А традиция эта утверждается Апостолом Павлом: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (I Кор. 11, 5-10). Идеалом для Христианок всех времен был образ Пресвятой Богородицы, Которая с малых лет облачалась в скромную, подобающую женскому полу одежду и покрывала Свои власа длинным покровом-омофором.В русском языке слово «опростоволоситься» стало синонимом глагола «осрамиться», сделать что-то нелепое, а то и неприличное. Изначально же так говорили о женщинах, вышедших из дому «простоволосыми», непокрытыми. Это считалось постыдным, и не то что в церковь - даже в лавку за пачкой соли уважающая себя женщина не вышла бы без платка, шали или шляпки. Моды стремительно меняются, но и в наши дни у верующих женщин сохранилась благочестивая традиция, основанная на Апостольском завете, ходить в церковь и молиться дома в платочке. Сложилась и традиция покрывать голову платочком соответствующего цвета: так, в Великий пост повязываются платочком черного цвета, на Пасху - красного, на Троицу - зеленого, в Богородичные праздники - голубого, а в остальные дни предпочтительнее белые платки.В разных храмах по-разному относятся к вопросу, обязательно ли надевать платочек девицам и девочкам или это неотъемлемый признак замужней женщины. И в этом, на наш взгляд, лучше придерживаться сложившегося именно в вашем храме порядка, чтобы не смущать верующих вашей общины. Хотя, конечно же, нет ничего зазорного в том, что девочка приходит в храм с косыночкой на голове - напротив, такая маленькая прихожанка выглядит весьма умилительно и сызмала привыкает одеваться в храм так, как это подобает Православной Христианке.Ну а как же быть с теми женщинами, кто по неведению или безкультурью приходит в храм без головного убора? Конечно же, не нужно делать им замечания, тем более в резкой форме. Предоставьте это Богу и настоятелю. Может быть, сурово обличив новую прихожанку, вы на долгие годы, если не навсегда, отвратите ее от храма и от духовной жизни. А какой грех может быть страшнее этого? Лучше думать о своих грехах, а не об одежде стоящих рядом. А может быть, кто-то для таких новоначальных прихожанок принесет платок из дома и молча, без осуждения, протянет одной из них.