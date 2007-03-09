Платок - украшение женщины
В чем полагается женщине приходить в храм? Обязательно ли покрывать голову платочком или это атрибут устаревшей «деревенской» моды? Еще не так давно, когда в градах и весях почти не оставалось храмов, верующие женщины не задавались вопросом, покрывать ли голову платком или можно пренебречь им. Все свято чтили старинную русскую традицию и ходили на службу в платочках.
А традиция эта утверждается Апостолом Павлом: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (I Кор. 11, 5-10). Идеалом для Христианок всех времен был образ Пресвятой Богородицы, Которая с малых лет облачалась в скромную, подобающую женскому полу одежду и покрывала Свои власа длинным покровом-омофором.
В русском языке слово «опростоволоситься» стало синонимом глагола «осрамиться», сделать что-то нелепое, а то и неприличное. Изначально же так говорили о женщинах, вышедших из дому «простоволосыми», непокрытыми. Это считалось постыдным, и не то что в церковь - даже в лавку за пачкой соли уважающая себя женщина не вышла бы без платка, шали или шляпки. Моды стремительно меняются, но и в наши дни у верующих женщин сохранилась благочестивая традиция, основанная на Апостольском завете, ходить в церковь и молиться дома в платочке. Сложилась и традиция покрывать голову платочком соответствующего цвета: так, в Великий пост повязываются платочком черного цвета, на Пасху - красного, на Троицу - зеленого, в Богородичные праздники - голубого, а в остальные дни предпочтительнее белые платки.
В разных храмах по-разному относятся к вопросу, обязательно ли надевать платочек девицам и девочкам или это неотъемлемый признак замужней женщины. И в этом, на наш взгляд, лучше придерживаться сложившегося именно в вашем храме порядка, чтобы не смущать верующих вашей общины. Хотя, конечно же, нет ничего зазорного в том, что девочка приходит в храм с косыночкой на голове - напротив, такая маленькая прихожанка выглядит весьма умилительно и сызмала привыкает одеваться в храм так, как это подобает Православной Христианке.
Ну а как же быть с теми женщинами, кто по неведению или безкультурью приходит в храм без головного убора? Конечно же, не нужно делать им замечания, тем более в резкой форме. Предоставьте это Богу и настоятелю. Может быть, сурово обличив новую прихожанку, вы на долгие годы, если не навсегда, отвратите ее от храма и от духовной жизни. А какой грех может быть страшнее этого? Лучше думать о своих грехах, а не об одежде стоящих рядом. А может быть, кто-то для таких новоначальных прихожанок принесет платок из дома и молча, без осуждения, протянет одной из них.
- 09.03.2007
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Спасибо большое за ценную информацию, она очень нужна!
Будет полезно, если хоть изредка на страницах вашей газеты будут показаны модели женской одежды для православных христианок, в которых можно ходить в храм и для повседневного ношения. Трудно бывает некоторым женщинам что-то придумать, ведь хочется и православные традиции не нарушать и особенно не выделяться среди других (в семьях не всем мужьям нравится одежда правослвной женщины). Спаси, Вас, Господи!
Диакон Павел Алеппский в повествовании о посещении Руси середины 17 века пишет, что русскую замужнюю жкнщину легко отличить от незамужней — все незамужние в храме стоят с непокрытой головой, то есть именно простоволосыми. Никакими негативными характеристиками такие прихожанки не наделялись.
Похоже, что с того времени в этом отношении произошла некоторая унификация.
Благодарю всю православную газету «Благовест»
Главное, чтобы вера была, а когда есть вера, то и внешнее обличие меняется, т.к. сама себе не можешь позволить открытой одежды в храме. Я надеваю платок, чтобы не искушат бабушек, которые «всё знают» и постоянных прихожан, они делаю замечание, а потом сами просят прощения и смущаются. Так вот, чтобы никого не искушать, а спокойно молиться, зажигать свечи и не испытывать смущения я одеваю юбку пусть не длинную, но прикрывающюу колени (сейчас такие юбки вновь вошли в моду, это я для Ирины), платок и свитерок, кофту или водолазку или маечку менее открытую. Я уверяю, что сейчас наши магазины и рынки позволяют одеться модно и при это скромно выглядеть.
Простите меня.
Греческие прихожанки, кстати, стоят в храмах без платков. Неужели им апостол Павел не указ или дело в чем-то другом?
Ох, как неймется вам, Dmitry! Можно подумать, вас (и вообще хоть кого нибудь) заставляют ходить в церковь в платке. Есть традиция русская, мы-то не в Греции живем. И есть собственный выбор, который никто не отнимает, ходить в храм в платке или стоять в церкви и чувствовать себя как будто обритой наголо. Хотя сейчас ведь и многие женщины бреются, значит, им это и не стыдно…
Мне кажется, современные нравы настолько вольны, что уже просто нормальный человек кажется на фоне остальных слишком скромным. Я — за платки и длинные юбки. По-моему, это и скромно и женственно.
Тогда нужно употреблять другую аргументацию и не ссылаться на апостола Павла.
Тем более что в период святой Руси практика была иной и в платках стояли в храме не все женщины, а лишь замужние.
Dmitry, а чем вам апостол Павел не угодил? Почему на его слова нельзя ссылаться? Только потому, что в Греции (это вообще то их дело!) не носят платков? И почему вы абсолютизируете то, что во всей России женщины были в платках в церкви, а девочки/девушки — без них? Посмотрите на сельских девочек из глубинки, где моде не следуют так слепо — они со стыда сгорят если окажутся в церкви без платка.
Насколько я понимаю, нахождение в храме без платка было практикой во времена святой Руси. Об этом свидетельствует, например, сирийский путешественник диакон Павел Алеппский, посетивший Московию в середине 17 века. Наверное, равняться следеет на традиционное благочестие. Что может быть для русского православного человека традиционнее святорусских укладов? Непонятно, как можно оспаривать столь авторитетную практику, тем более являющуюся прямым следованием словам апостола Павла. По его мысли, платок — знак власти мужа.
Греция — православное государство, и утверждать «их дело» тоже странно.
Dmitry: а вы считаете, что диакон Павел Алеппский посетил ВСЮ Московию? Сомневаюсь… И опять же, ведь и в тексте статьи не сказано, мол, всем сейчасже поголовно одеть платки и только так ходить в храм. Каждый сам решает, как и в чем ходить. Сам и ответит (в том числе и за это) перед Богом.
Когда я надеваю платок в церкви… мой муж говорит, что мое лицо просто светится.
А вот мой священник особого веса этому не предает. Многие женщины в православных храмах не надевают платков. Не потому, что замужние или не замужние. Просто у каждого человека свое внутреннее представление о том, как он должен предстать перед Господом в церкви. Если я надеваю платок, то только для того, чтобы показать Господу, что я перед ним смиряюсь. Хотя в некоторые храмы у меня дома без платка вообще войти нельзя. Обязательно начнут шипеть бабушки со всех сторон… А это очень грустно. Некоторые женщины больше никогда не приходят в церковь именно поэтому. Человек слишком открыт и безащщитен, когда идет в Дом Божий. И унижение терпеть многим из нас очень тяжело…
Rada, 4to statja ne obli4aet teh, kto platki ne nosit. Eto dejstvitelno li4noe delo kazdoj zenssini.
Ja li4no v tserkvi platok nadevaju po4ti vsegda. A doma platok mne «meshaet» molitsa. Ne znaju, v 4em delo, no ne mogu sosredoto4itsa i vse. Moljus bez platka, i moe mnenie takovo-ne to glavnoe, 4tob platok bil odet, a to, 4tobi molitva ot serdtsa shla…
согласна с alena . главное не форма ,а содержание.Но входя в храм голову покрываю.
В Сербии, Греции, таких же традиционно православных странах, женщины в своем большинстве голову в храмах не покрывают. И это не вопрос веры, а вопрос традиции, просто у них так, а у нас так. И пускай так будет, я думаю хуже никому от этого не станет. А те кто подвергает обструкции тех, кто пришел в храм без платка — просто недальновидные люди, акцентирующие внимание не на том, что действительно важно.
Лучше быть послушным Апостолу,чем делать по своему(это только у протестантов приветствуется.
И тут опять вопрос ведь сказано,что если она /женщина/ не стрижется,а если у нее стрижка?
Не в платке ведь дело и не в юбке, а в том, что Бога страшно оскорбить своей небрежительностью. Помню, в Дивееве прочитала, что не ходит мужчина в женской одежде, а женщина — в мужской, ибо МЕРЗОСТЬ ПРЕД ГОСПОДОМ ВСИ ТВОРЯЩИЕ СИЕ! И это меня испугало, как мало думаешь о своей мерзости, что и ангелам, наверное, смотреть неприятно, не только Господу!
Спаси всех, Господи.
Всем,советую прочитать:
http://karelin-r.ru/stories/189/1.html
да сколько уже можно с этими платками. как со списанной торбой, ей-Богу. лично я платок одеваю в храм не по убеждению, а чтобы ко мне не цеплялись. Правильно Энрик сказал — в Греции, Сербии, Болгарии нет такой традиции покрывать голову платком. подозреваю, что это потому, что они даже в этом не хотели ассоциировать себя с муслимами, под гнетом которых долго находились. вообще полное лицемерие — как будто Бог только в храме, и не видит, что мы этот платок с головы снимаем. Бог не на платок смотрит, а в сердце человека.
Лена, торба вообще-то не списанная, а писаная 🙂
По теме: а мне просто нравится надевать платочек!
Сколько людей столько мнений. А если мы считаем себя христианами так и нужно придерживаться церковных правил. Раньше тоже одевали брюки дамы, Но на работу либо праздник женщина не одевалась в мужское платье.
как со списанной торбой, милочка, не зная значения слова «торба» не надо коверкать слова.. и выражения ясно вам???
YA VERUIUCHIY CHELOVEK, CHRISTIANKA, NO KATOLIK…OTDICHALA U PODRUGI NA KARELSKOM PERECHEYKE..RECHILI POECHAT NA OSTROV VALAAM..POSMOTRET RESTAVRIVANNIE CERKVI I PROSTO ZAITI V BOJIY CHRAM..YA ODELAS DOSTOYNO..UBKA BRIUKI..CHIROKIE TEMNO SEROGO CVETA I BLUZA ZAKRITAYA BEZ VIREZOV I S RUKAVAMI..NO K MOEMU UDIVLENIU, MOLODIE MUJCHINI V CHERNICH KOSTIUMACH, BOLCHE POCHOJIE NA TELOCHRONITELEY S NAGLIM VIRAJENIEM LICA SKAZALI CHTO YA DOLJNA POKRIT GOLOVU CHALIU I ZAVIAZAT NA SEBIA CHTO-TO TIPA PEREDNIKA…YA BILA V CHOKE I SPROSILA ICH POCHEMU I CHEM MOY VID BIL RAZDRAJAIUCHIM..NO ONI MNE NAGLO SKAZALI ,, TAK NUJNO, INACHE NE PUSTIM,, YA POVIAZALA ETO VSE NA SEBIA TOLKO CHTOBI POBIVAT V BOJIEM MESTE, NO OSADOK OSTALSIA OCHEN NE PRIATNOM I YA DOLGO NE MOGLA USPOKOITSIA..BUDUCHI V PARIJE I BRUXELLE, GDE MNOGO RUSSKOY EMIGRACII,IMEIU VVIDU PERVOY, SPROSILA, ESLI ETO TAK BILO VSEGDA…NA CHTO MNE BILO SKAZANO, CHTO DAMI NOSILI CHLIAPI..PRAVOSLAVIE ETO JE NE ORTODOKSI EVREI ILI MUSULMANE?…A KOGDA V KRECHENIE RIADOM SO SVIACHENNIKOM V RIASE JENCHINA V BIKINI..MINI-BIKINI SKACHET V JOTDAN, KAK VI ETO NAZIVAETE…TOGDA GDE ETI ZDOROVIE MUJIKI V CHERNICH KOSTIUMACH I POCHEMU ONI GOLICH JENCHIN NE OTLAVLIVAIUT V PRORUBIACH…VOOBCHEM, MNE SMECHNO VSE ETO…PODUMAECH O NEVZOROVE I O MRAKOBESII…VERO V GOSPODA V SERDCE A NE V PLARKE NA GOLOVE