Лампада

В домах Православных Христиан перед иконами принято вешать или ставить на подставке лампадки. Это древняя благочестивая традиция, которая символизирует непрестанную молитву Христиан к Богу. Если в доме нет лампады, то дом этот как бы духовно слеп, темен, здесь не всегда прославляют Имя Божие.В доме может быть как одна лампада, так и больше. Есть благочестивая традиция зажигать в домах негасимые лампады, которые горят и ночью, и тогда, когда хозяев нет дома. Но в современных условиях это не всегда возможно и желательно, так как может стать соблазном для неверующих или маловерующих членов семей. Чаще всего Христианин зажигает лампадку, когда приходит домой, и не гасит ее до тех пор, пока не уходит из дома. В случае если нет лампад, зажигают церковные свечи во время молитвы.Современные подвижники говорят, что зажженная лампадка очищает воздух от всякой скверны и тогда в доме царит благодать. Ни в коем случае нельзя использовать огонь от лампады в бытовых целях - это неблагоговейно по отношению к святыне. Не принято зажигать лампаду от спички, для этого используется церковная свеча. Про неблагоговейных монахов в монастырях раньше говорили: «Он от спички лампаду зажигает...» Лампадное масло (изначально - оливковое), так же как и фитилек, можно купить в церковной лавке или в Православном магазине. Можно сделать фитилек самому из бинта или другой тряпицы: узкую полоску тонкой материи туго скручивают в жгут и протягивают через поплавок лампадки. Лампадки бывают разных цветов - красная, синяя, зеленая. Есть традиция в посты зажигать более темные по цвету лампадки (синюю, зеленую), а в праздники - красную.Висящую лампаду прикрепляют к потолку или к киоту икон. Ее принято вешать возле наиболее чтимых икон. Есть благочестивая традиция в случае болезни или неблагополучных обстоятельств крестообразно помазывать маслом от лампады детей и близких. Так поступал Преподобный Серафим Саровский, помазывая маслом от лампадки всех приходивших к нему.Не нужно, чтобы лампадный огонек горел очень сильно и коптил, достаточно, чтобы он был размером с одну-две спичечные головки. Детей нужно приучать зажигать лампаду.Есть специальная молитва, читаемая при зажжении лампады: «Возжги, Господи, угасший светильник души моея светом добродетели и просвети мя, Твое создание, Творче и Благодетелю, Ты бо еси невещественный Свет мира, приими сие вещественное приношение: свет и огонь, и воздаждь ми внутренний свет уму и огнь сердцу. Аминь».

Нательный крестик

«Крест - хранитель всея вселенныя, Крест - красота Церкве, Крест - верных утверждение, Крест - Ангелов слава и демонов язва».

Как много значит наш привычный нательный крестик! И вовсе не важно, сделан ли он из золота, украшен ли дорогими каменьями, или это простенький оловянный крестик, надет ли он на цепочку или веревочный гайтан. Крест - это зримый символ Христианской веры. И в этом высокий смысл ношения на груди креста. «Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24), - заповедал Своим последователям Христос. И маленький крестик служит опознавательным знаком: этот человек - Христианин. А это значит, что и относиться к крестику надо не как к украшению, но как к святыне.

Святой равноапостольный Царь Константин молил Бога дать знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться. И Господь явил на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим победиши». Оружие Креста помогает и каждому из нас в духовных битвах.

При выборе крестика важно его соответствие Православным традициям. Православный крест имеет восьмиконечную форму. Внимательно посмотрите на изображение Распятого Христа: обе Его ноги на Распятии должны находиться отдельно, пробитые двумя гвоздями. Изображение, на котором одна нога лежит поверх другой и обе пробиты одним гвоздем, - католическое.

Крест, купленный не в иконной лавке, нужно освятить на молебне в храме.

Предубеждение, будто бы нельзя подбирать найденные крестики, - не более чем суеверие. Разве можно оставлять крестик лежать на земле! Возьмите его и отнесите в церковь. Если же у вас нет своего крестика, смело можете надевать найденный, этим вы вовсе не возьмете на себя чужой крест, но выразите свое доверие к Богу, Который каждому из нас дает свой крест, и каждому - по силам.

Четки

С четками - не спешите! Это не для начинающих, а для уже преуспевших Христиан. Но знать, что такое четки, должен каждый.

Это не просто «счетчик» молитв, а духовное оружие, духовный меч, и оружием этим надо научиться пользоваться. Но всему - свое время…

Один монах сказал, что для него нет ничего дороже, чем четки. Ибо в них каждый узелок связан с Именем Сладчайшего Иисуса.

По четкам удобно творить молитвы: 30, 50, 100 и более раз. Четки делятся по 10 узелков, и нужно читать молитву по количеству четок. Чаще всего по четкам читают Иисусову молитву («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»), но к этой молитве лучше приступать по благословению духовника. Он и определит количество молитв на день. Еще по четкам читают «Богородице Дево, радуйся», а иногда - «Отче наш». Четки помогают сосредотачиваться в молитве, не рассеиваться умом, контролировать свои помыслы. Но ни в коем случае нельзя мирянам молиться по четкам напоказ - от этого может усилиться тщеславие. Поэтому на людях четки лучше перебирать у себя в кармане.

Как выбрать четки. Первое: их лучше приобрести в монастыре, где они плелись с молитвой, или у глубоко верующих людей. Второе: для начала возьмите маленькие, на 30 молитв, четки. Потом уже можно приобрести на 50 или на 100. Маленькие четки удобнее прятать от посторонних глаз. Когда дома молитесь по четкам, после каждых десяти молитв принято делать поясной или земной поклон.

Относиться к четкам надо благоговейно. Известно, что некоторые старцы исцеляли одержимых простым прикосновением четок. Вот какая большая это святыня - четки, ибо они всегда венчаются крестом.

Хорошо приложить свои домашние четки к мощам Православных угодников Божиих. И конечно же, не забудьте взять благословение на четки у своего духовника.