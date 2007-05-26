Как молиться о самоубийцах
(Из книги «Как молиться о самоубийцах», Свято-Елисаветинский монастырь, Минск. 2004 г.)
Согласно 14-му правилу Апостола Тимофея Александрийского, за самоубийц не может быть приношения в Церкви.
Келейная же молитва за «самовольне живот свой скончавших» возможна.
Преподобные Оптинские старцы разрешали поминать самоубийц на келейной молитве. Так, преподобный Леонид, в схиме Лев, одного из своих учеников (Павла Тамбовцева), у которого отец окончил жизнь самоубийством, так утешал и наставлял: «Вручай как себя, так и участь родителя воле Господней, премудрой, всемогущей. Не испытывай Вышняго судеб. Тщися смиренномудрием укреплять себя в пределах умеренной печали. Молись Всеблагому Создателю, исполняя тем долг любви и обязанности сыновней, по духу добродетельных и мудрых, так: «Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего: аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя».
Молись же просто, без испытания, предавая сердце твое в десницу Вышняго. Конечно, не было воли Божией на столь горестную кончину родителя твоего: но ныне он совершенно в воле Могущего и душу, и тело ввергнуть в пещь огненную, Который и смиряет, и высит, мертвит и живит, низводит во ад и возводит. При этом Он столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что благие качества всех земнородных пред Его высочайшей благостию - ничто. Для сего ты не должен чрезмерно печалиться. Ты скажешь: «Я люблю моего родителя, почему и скорблю неутешно». Справедливо. Но Бог без сравнения более, чем ты, любил и любит его. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего благости и милосердию Бога, Который, если соблаговолит помиловать, то кто может противиться Ему?»
Другой Оптинский старец, преподобный Амвросий, писал одной монахине: «По церковным правилам поминать самоубийцу в церкви не следует, а сестра и родные могут молиться о нем келейно, как старец Леонид разрешил Павлу Тамбовцеву молиться о родителе его. Выпиши эту молитву… и дай ее родным несчастного. Нам известны многие примеры, что молитва, переданная старцем Леонидом, многих успокаивала и утешала и оказывалась действительною перед Господом».
О возможности келейного моления за самовольно жизнь свою прервавших говорится и в письмах Архимандрита Иоанна Крестьянкина († 2006), духовника Псково-Печерской обители:
«Дорогая о Господе Т.!
А вот о сыне (самоубийце – ред.) молиться в церкви действительно нельзя - таково определение Священных Соборов Святых Отцов, такова каноника. Молиться же дома, всей душой скорбящей и израненной предстоя Богу, надо непременно. А ответ - дело Божие, мы его предугадать не можем и решить за Бога не можем. Сохранив послушание Церкви, оставьте в душе надежду на милость Божию к своей материнской молитве.
Читайте Канон за самовольно жизнь свою прервавшего, по возможности и с желанием. Первый раз постарайтесь читать сорок дней ежедневно. А молитовка старца Льва Оптинского пусть утешает Вас ежедневно, и она же поможет сыну. Хорошо подавать за сына милостыню нуждающимся. Надежда с верой - светильники в жизни нашей. А Господь - милость и любовь. На это и надеемся.
Только не забывайте, что первая заповедь, данная людям от Бога в Раю, была - послушание. И именно поэтому Вы и в данной ситуации не можете преступить эту спасительную заповедь. И обретете милость Божию к себе и к чаду за скорбь свою и за послушание слову Божию - в церкви не поминать, но только дома.
Милость Божия буди с Вами!
Дорогая о Господе А.!
Поминать и молиться в церкви о маме нельзя Вам, ибо есть каноны, которые преслушать нельзя.
Преслушание повлечет за собой страшные для непокорного последствия. Он сам отдаст себя во власть врагу. А вот что возможно - об этом пишет Владыка Вениамин. И мы посылаем Вам Канон о самовольно живот свой скончавшем. Почитайте дома сорок дней ежедневно этот канон, а молитву старца Льва Оптинского читайте о маме всю жизнь.
Еще подавайте о маме милостыню нуждающимся. Больше ничего сделать нельзя. Если даже кто-то и даст Вам разрешение на молитву в церкви, то это будет во вред и маме, и Вам самой, ибо каноны Церкви никто отменить не может.
А послушание им преклонит Господа на милость к Вам и маме. Храни Вас Господь!
Раба Божия В.!
Нельзя безнаказанно нарушать каноны церковные. О своем брате молиться в церкви Вы не можете. Зря хлопотали Вы о его отпевании, теперь хоть прекратите собирать себе на голову гнев Божий. О самоубийцах молиться можно только дома, и никак нельзя подавать о них в церкви ни на Литургию, ни на панихиду. Господь им судья, а Вы страдаете за непослушание.
Дорогая П.Я.!
Чтобы не погрешить нам пред Богом и не стать самочинниками, надо молиться Вам о Е. только дома, постоянно читая о ней молитву старца Оптинского Льва, а также Канон за самовольно ушедших из жизни.
У Господа нет мертвых, и тайну смерти Е. знает Господь. Если она стала жертвой злоумышленников, то Церковь о таких молится и Господь вменяет им их кончину в мученичество.
У Господа неправды и несправедливости не будет, нам же надо оставаться пред завесой тайны и исполнить волю Божию в тех пределах тайны, что доступна нам. Подавайте за Е. милостыню и читайте Канон, преклонив главу пред Божиим велением.
Божие благословение Вам!
Дорогая о Господе С.!
Ин суд человеческий, и ин Суд Божий. Закон Божий требует от всякого человека исполнения воли Божией, и только это спасительно для человека. Не будем брать на себя миссию судей над другими, в частности над Вашим братом, но судить о своих поступках мы обязаны еще до суда Божия. Оставьте брата воле Божией о нем, сами же исполните то, что повелено нам.
О самовольно ушедших из жизни в церкви молиться нельзя, и это однозначно. Только психическое заболевание, засвидетельствованное врачами, позволяет нам поминать самоубийц.
У Вас о брате этого свидетельства нет. А потому покоритесь беде и не преступайте канонов Церкви. Молитесь о нем только в домашней молитве и подавайте милостыню.
Правосудие Божие ошибки не совершит, и этим успокойте себя, елико это возможно».
Митрополит Вениамин (Федченков), стараниями которого появился Канон о самовольне живот свой скончавших, читаемый келейно по благословению духовника, пишет:
«В 1925 году на Сергиевском подворье в Париже – Рю де Крим, 93 – покончил с собой выстрелом один солдат. Он, несомненно, был нездоров умом…
У нас его отпевали…
Но, смущенный смертью его на нашей земле, я обратился через одно лицо к преподобному Нектарию Оптинскому с вопросом, что нам делать. Он ответил, чтобы я нашел еще двух человек, которые бы согласились в течение сорока дней читать за него заупокойный канон, а затем предать его в волю Божию.
Разумеется, канон читать нужно было дома, а не за Богослужением в храме. Так мы трое тогда и сделали…
После ко мне обращались и другие по этому вопросу; а недавно просили даже отпевать самоубийцу женщину. Я отказывался, согласно канонам - правилу Тимофея Александрийского - и по внутреннему противлению души моей; но помнил наставление отца Нектария, а также и указание Митрополита Новгородского и Петроградского Григория, что можно молиться о самоубийцах в домашней молитве. Тогда - с предварительною молитвою о помиловании нас, молящихся, да не прогневаем Господа, - я обратился в канонник: «можно и во всякую субботу в Октоихе найти заупокойные каноны». Но написанный там канон совершенно непригоден был для молитвы о самоубийцах, ибо там говорилось о скончавшихся «благочестно», «в вере», «в упокоении» и прочее, - все это не подходило к вольным, «не в сумасшествии», самоубийцам. Поэтому нужно было целиком почти переделать все тропари.
Может, кому-либо пригодится…
А меня да помилует Господь за дерзновение такое…»
Канон о самовольне живот свой скончавших
Глас 2-й
(читается келейно и с благословения духовника)
Песнь 1
Ирмос: Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила; воплощшееся же Слово всезлобный грех потребило есть: препрославленный Господь, славно бо прославися.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Всемилостивый Господи, помилуй мя по милости Твоей, пети Тебе начинающа и молитися о убившемся дерзко, да не в суд мне сие будет, ни в осуждение, Судие Праведнейший.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Да не будет молитва моя во грех, яко кроткий Давид глаголет: ниже во отягощение души самовольней смерти предавшемуся; но мученик мольбами оставление прегрешений наших даруй нам.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Богатую милость присно всем источая, Всеблагий Христе Боже, и ныне рабу Твоему (имярек), нами Тебе молящемуся, помилование даруй и с преставльшимися во благочестии причти, аще и нечестиво скончался в неразумии.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Утвердивши колеблемый ум мой, Мати Божия, укрепи мя Божественными повеленьми Рождшагося из Твоего освященного чрева и упразднившаго, Владычице, адово мрачное царство, со дерзновением неосужденно молитися об усопшем (имярек).
Песнь 3
Ирмос: На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя: возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Твоея красоты сиянием озаритися усопшему благоволи, в вере с почившими, богатый в милости; Ты бо еси Бог наш Единый безгрешный и многомилостивый.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
На месте прохлаждения в вечнем покоище сподоби прияти и раба Твоего, малодушием жизнь свою пресекшаго: Ты бо еси Един Сильный и немощи наша на Ся восприявый, Господи Боже наш.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
В чертозе небеснем водворитися, Владыко, приими раба Твоего (имярек), да не услышит он праведнаго Твоего гласа: «Не вем тя», аще и воистину повинен есть сему.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Умерщвленных нас воздвигла еси, Богородице, жизни нетленней Жизнодавца рождши; и раба Твоего (имярек) возведи из ада преисподнейшаго, Сына Твоего о милости умоляющи.
Песнь 4
Ирмос: Пою Тя, слухом бо, Господи, услышах и ужасохся: до мене бо идеши, мене ища заблуждшаго. Тем многое Твое снизхождение, еже на мя, прославляю, Многомилостиве.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Во уповании на Тя, Боже, изнемогшаго, и насилием вражиим одоленнаго раба Твоего пощади, Спасе, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Милосердия имый неизследимую бездну, Господи, бездну греховную раба Твоего покрый, Человеколюбче, омыв Кровию Своею грех неведения и маловерия его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Живыми господствуя и мертвыми владычествуя, помилуй и раба Твоего (имярек), власть бо имаши всякую на небеси и на земли, Христе Боже, Отцу соседый и Духом вся очищаяй.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Исцелила еси, Богородительнице, Евино поползновение окаянное; Зиждителя бо родила еси, исправити могущаго тварь погибающую: Того моли и сего раба (имярек) неключимаго, заповедь Божию преступившаго, спасти по единой милости.
Песнь 5
Ирмос: Света Подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе иного Бога не знаем.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Умертвишася и во дно адово поползнувшагося возведи, Боже, преступление того заглаждая; на Кресте бо грехи наша пришел еси омыти честною Кровию Своею, Христе, Искупителю всяческих.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Спасти нас пришедый, Христе Боже, приими ныне и наша недостойная моления о рабе Твоем (имярек), да муки вечныя избавиши, помилован будет с нами, Спасителю Преблагий.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Молим Тя, Слове Божий, аще и дерзновенно сие, прогнева бо Тя раб Твой (имярек), обаче благодатию Твоею умоляем, не возгнушайся молитв наших и помилуй нас, вкупе вси бо повинны есмы пред Тобою, Всесвятый Владыко.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Под кровом Твоим, Мати Божия, спасаются вси надеющиися на Тя: Твоим заступлением защити и нас, и сподоби со дерзновением неосужденно молити Сына Твоего живот свой скончавших безнадежно (имярек).
Песнь 6
Ирмос: В бездне греховной валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Из земли создавый человека, Боже, и в землю ныне возвратишася, пощади, Господи, в неразумии сокрушившаго скудельный сосуд свой: можеши бо, Владыко Творче, и паки возставити его от истления.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Неизреченный и непостижимый, Господи, щедротами несказанного Человеколюбия Твоего помилуй живот свой скончавшаго, презирая согрешения его, яже в ведении и неведении содеянная.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Озаритися милостию Твоею сподоби, Владыко, вольне оставльшаго (имярек) житие свое и к свету Твоему возведи, из тьмы несветимыя изымая, милосердия ради.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Избавительнице усердно призывающим Тя, Пречистая Владычице, Сына Твоего умоли скончавшагося (имярек) ущедрити: живота и смерти Владыку родила еси.
Песнь 7
Ирмос: Богопротивное веление беззаконнующаго мучителя высок пламень вознесло есть: Христос же простре благочестивым отроком росу духовную; Сый благословен и препрославлен.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Во ад с душею, яко Бог, сошедый, и в Рай разбойника с Собою введши, помяни и ныне раба Твоего (имярек), преступлением многим Тя прогневавша, ныне же Тебе нами молящася бедне.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Един безгрешный, в мертвых волею вменился еси, да умерщвленных силою человекоубийцы воскресивши с Собою, от державы того исхити и раба Твоего, Всесильне.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Радость присносущную даровати нам Воскресением Своим изволивый, от мрачнаго горькаго царства изми раба Твоего (имярек), да от муки вечныя свободившися, узрит себе одесную Тебе, Судие Многомилостивый.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Сияние славы Отчей, плотию от Тебе явившагося умоли, Пресвятая, из адовы мглы свободити непотребнаго раба Твоего (имярек), той бо яко Матерь Тебе с нами просит.
Песнь 8
Ирмос: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа разделяше, Божиим велением халдеи опаляющая, верныя же орошающая, поющия: Благословите, вся дела Господня, Господа.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Смертное царство Своею смертию разоривый, Божественною же силою вход в вечный живот отверзый, не затвори благоутробия Твоего и рабу Твоему, аще и прегрешившему, обаче из ада ныне горце взывающа.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Красоты Твоея насладитися сподоби, студ греха безобразнаго очищая умершаго смертию поносной: Един бо еси, Владыко, греха свободен, крестною смертию за нас умертвился еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Исправити хотя падших в персть смертную, Сам смерти причастен явился еси, Безсмертный, от смертных удолий силою Твоею возведи раба Твоего (имярек), лютою смертию поползнувшагося.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Велия воистину есть Рождества Твоего тайна, Богомати: Бога воплотившагося родила еси; Егоже моли, яко Сына Твоего, спасти бедне скончавшагося (имярек): имаши бо дерзновение к Рождшемуся от Тебе Благоутробному Спасу мира.
Песнь 9
Ирмос: Яже прежде солнца Светильника Бога возсиявшаго, плотски к нам пришедшаго, из боку девичу неизреченно воплотившая, Благословенная Всечистая, Тя, Богородице, величаем.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Имеяй власть живых и мертвых, пощади, Спасе, раба Твоего (имярек), смертию горькою скончавшагося: Тебе бо от Отца Твоего дадеся живити и миловати, ихже хощеши, Сыне Божий.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Преславное множество святых Твоих, Христе, непрестанно молит Тя за грешныя рабы Твоя, да помилуеши ихже волиши милосердием Твоим и геенны вечныя избавиши.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Благости воистину пучина неизследимая, благодатию Твоею помилуй прогневавшаго Тя раба Твоего (имярек), и нас молящихся.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Достойно Тя, Богородице, ублажающе, к Тебе яко Матери нашей притекаем надежно; сами себе и брата нашего (имярек), малодушне скончавшагося, Тебе, Заступнице, и с Тобою Христу Богу предаем смиренно.
- 25.05.2007
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Спаси Господи!
Spasibo velikoe za veru i nadezhdu.I pust’xranit vsex Gospod’!!!
Большое спасибо за вашу статью. Она дает надежду. Пусть Господь вас благословляет.
Небуду спорить со св.отцами,но похулившему Духа Святого, непростится ни в сем веке ни в будущем,и молится за самоубиенных просто жутко!
спасибо за надежду!
Если христианин должен душу свою положить за ближнего, то неужели Вам, отец Николай, «жутко» молиться за самоубийц? Где же христианская жертвенная любовь и сострадание? Как Вы можете выносить приговор кому — то? Господь Серцеведец, а наше дело делать все для спасения своего и спасения ближних в том числе молиться. Думаю, это эгоизм — не молиться за родного — самоубийцу, а если не эгоизм, то лень.
У любимого в комнате есть фотография девушки, которой больше нет.. Точно, что случилось не знаю. Думаю плохого не будет, если помолюсь.
Зря ты так, прот.Николай…Доколе тебя и твоих близких не коснулась сия беда ты так разсуждаешь, когда же приидет час — то вспомнишь то, что жутко за самоубиенных НЕ молиться..
Внимательно прочитайте-muhtolovo.nne.ru/miracle_sam.html — 24k
Сердечно благодарю Митрополита Вениамина (Федченкова)за канон о самовольне живот свой скончавш их,поскольку у нас в семье бабулин брат повесился очень давно(поругался с начальником,а ведь был на все руки мастер,работяжка,добрым человеком).Буду молиться сколько Всевышний даст мне времени.Храни вас Бог!
В вышеприведенной статье все хорошо написано — человеколюбно.
Сходила по этой ссылке (оставленной Григорием)
muhtolovo.nne.ru/miracle_sam.html
В собственноручно написанном автором тексте (цитаты не имею в виду) любви к людям нет ни толики, зато очень много гордыни, демонстративного превосходства над людьми и даже злобы.
Читать muhtolovo.nne.ru/miracle_sam.html людям, зашедщим сюда, чтобы узнать, как молиться за близких, самовольно ушедших, крайне не советую.
Моя жена покончила с собой в возрасте 36 лет, не дожив до годовщины нашей свадьбы 4 дней и до своего дня рождения 1,5 месяцев. Отпевание ее запретил как местный батюшка, так и патриархия. Думаю, вам не надо объяснять мое состояние при этом.
Жену похоронил неотпетую. Спасибо большое Митрополиту Вениамину, а также преподобному Леониду (Льву) низкий земной поклон за канон и молитву, соответственно. Появилась надежда, что хоть что-то могу попробовать сделать для нее. Господь милостив, возможно смилостивится и над моей усопшей женой и надо мной.
Храни Вас Всех Господь!
Спасибо за статью, когда на душе горько и не знаешь что делать — эти слова умиротворяют. Обязательно передам текст этого Канона жене вчера самовольно смерти предавшегося Евгения.
Я потерял брата , родители сына, детки со снахой опору — мужа и заботливого отца. Он ушел от нас самовольно, не оставив даже записки, но сейчас я все понимаю , почему он это сделал… это нельзя одобрить, но еще сложнее и ужасно осознавать , что практически мы ничем ему не можем помочь там, потому как он был самым добродушным и отзывчивым при жизни, готов был отдать последнее, Ужасно больно… Сердечно благодарю Митрополита Вениамина (Федченкова)за Канон о самовольне живот свой скончавших. Мы все будем молиться за его душу и за снисхождение Господне.
От всего сердца спасибо за этот канон. 3 месяца назад мой муж покончил жизнь самоубийством……. Господь милостив, я каждыый день молюсь и надеюсь , что Он помилует его
На днях сына похоронила. Сам себя жизни лишил. Почему? Жил не с нами. Виделись редко. За год высох весь. Не смогла достучаться до него, что с ним происходит. Боли его мучали, а вскрытие ничего не показало. Ни алкоголя не было, ни наркотиков не было. Родился на Пасху, умер в 33 года.
Спасибо Вам и низкий материнский поклон. Теперь знаю, как его поминать можно.
только Господь знает кому надлежит где быть,а мы православные христане должны молиться,и Слава Богу есть килейное правило,а тобиж и надежда на утешение близким и для утещения души…
Спаси Господи. Нашла много ответов на свои вопросы.
Спаси Бог Вас. Нашел ответ на вопрос, которому ответа не знал. Теперь спокоен и имею желание жить с Верой во Всевышнего. Ближайшие планы — крещение и венчание. Люблю жену, но не хочу жить дольше ее. Пока это не критично, но… они жили долго и счастливо, и умерли в один день… Идеал брака. Надеюсь, Всевышний поймет. Мне 34 года, жене — 40 лет.
Спасибо большое!
Спасибо.
Спаси Господи. Нашла много ответов на свои вопросы.
Спаси Господи!На душе стало намного легче.
Ответьте пожалуйста! Можно ли мне молиться дома за самоубийцу который не является мне родственником?
С уважением Алексей.
Алексей, отвечу. Вы должны понимать, что, решившись молиться за самоубийцу, Вы возьмете на себя очень большой и тяжелый духовный труд. За который Вам будут попущены многие искушения. Обязательно спросите на это благословение священника. И если такого благословения батюшка не даст — не дерзайте молиться. Без испрашивания благословения, самостоятельно — тоже ни в коем случае не дерзайте. Если благословение будет дано — помните, что Вам надо будет очень тщательно следить за собой, за чистотой души — то есть стараться не грешить даже в малом. Вести напряженную духовную жизнь, быть в Церкви, регулярно исповедоваться и причащаться Святых Таин. И с терпением переносить все искушения, которые при этом будут.
Спаси вас Бог!
Спаси Господи!Прости наши души грешные.
Спасибо, Спаси Господи всех только за то, что помогают терзающимся по усопшим (самоубийцам)хоть немного облегчить страдания души.
Хотела бы помолиться за самоубийцу соседа.Его родственники этим заниматься наверняка не будут.А помощь душе этой нужна большая.Подскажите, чем я могу помочь? Спаси Господи Вас всех.
Дорогая Ольга! Молиться за самоубийцу дано не каждому. Если это не Ваш родственник и Вы не человек высокой духовнойй жизни — я бы очень не советовала бы Вам за это дело браться. Ведь это очень тяжелый труд, обычный мирянин его просто не потянет. Поэтому предоставьте Богу участь Вашего соседа, помолитесь один раз и кратко — и всё. Но если все-таки не послушаете меня и будете молиться — запомните: этого нельзя делать без благословения священника!!! Есть, говорю условно, «правила духовной безопасности» — их надо соблюдать, чтобы не случилось беды.
Здравствуйте! У меня этим летом повесился любимый мой человек. Мне очень очень плохо и я знаю что,никогда его не забуду….Мне 17 лет.Что мне делать. Очень хочу его просто видеть во снах и общаться там с ним. Как мне один раз приснилось.Посоветуйте мне что-нибудь прошу Вас!!!
Алиночка, милая!
Упаси Вас Бог стремиться к тому, чтобы видеть его в снах и общаться с ним. Это может привести Вас к тяжелому душевному расстройству. Очень горько, тяжело, страшно, — но надо жить дальше. Идите в церковь, попросите батюшку уделить Вам лично время для разговора, расскажите все, что мучает Вас. Батюшка поможет, даст совет, подскажет, как молиться. И не оставляйте храма, исповедуйтесь, причащайтесь, будьте с Господом, и Он утешит Вас. Помоги и сохрани от всякого зла Вас Господь и Матерь Божия!
А подскажите,пожалуйста, вот чтоб молиться об самоубийцах требуется благословение батюшки,а если я уже советовалась с ним и он подсказал,что нужно читать канон,считается ли это благословением?
здравствуйте!у меня в начале месяца брат скинулся с 9 этажа.скорбь неимоверная!у него остался сынуля(в первый класс пошел).Версий несколько.сначала супруга его сказала что он пошел на балкон за полотенцем,потом сказала что он полез поправлять козырек балкона.потом выяснилось что в квартире был третий человек который видел как мой брат сам спрыгнул с балкона.я плачу каждый день-оссобенно как вспомню тот момент как его бездыханное тело лежало на земле.хочу молиться за душу брата своего.почему находившиеся в квартире лгут мне?
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста!у меня полтора года назад повесился папа горе неимоверное!повесился прямо у нас дома я не могу смириться с утратой тем более у меня есть веские подозрения в том что его(смылили с этого света)-просто я изучала различную мифологию, нечесть и так далее и в этом хорошо разбираюсь…….он последнее время начал находится у нас дома с другой женщиной он встречался с ней и мы нашли с мамой после смерти в диванах иглы и старый кусочек мешковины заколоный булавкой и в этом мешочке были 2 кусочка мыла!просто это ритуал есть такой а у этой девушки бабушка гадалка или ворожея ли что то типо такого……я хочу выяснить всё полностью но эта девушка просто испарилась и пока у меня нет возможности найти её!вообщем история ужасная!как мне облегчить страдания отца совего?поскольку я думаю что не по своей воле он лишился на такое он был очень сильным человеком!подскажите пожалуйста!
Было 2 попытки самоубийства.Третьей не будет.Видела кто приходит за душами.И верю теперь и в ад и рай.Молитесь как умеете Бог из плохого сделает хорошее.И подавайте милостыню.Всё что могу сказать.Спаси вас Господи.
Унас повесился дедушка 10лет назад.Хороший был человек,работящий,но в Бога не верил.Снится мне,пишет письма,говорит,что в тюрьме сидит,плохо ему там,скорбит очень.Я дюблю его очень,хотя и обидно,что Господа разгневал.Хочется помочь, как-то облегчить страдания его.Спасибо этому сайту,что нам всё рассказываете!!!Дай Вам Бог всего.
Повесился дядя родной, плохо и душа болит за него, не хочется в это верить. Я слышала, что можно ставить свечки за него, но нельзя давать за усопших, что делать не знаю. Подскажите, и еще правда ли, что свечки нужно обязатеьно поставить в сорока церквях?
Оксана, Вам надо поговорить о дяде со священником — только от него Вы получите по-настоящему компетентный ответ. Насчет свечей в сорока церквях — это просто суеверие. Не так уж важно, в скольки храмах Вы поставите свечи. Главное — самой регулярно ходить в храм и жить по-христиански. Свеча имеет значение жертвы Богу и храму и символизирует молитвенное горение нашего сердца. Но не надо придавать действию постановки свечей слишком большое мистическое значение. Гораздо важнее молиться искренне и от всего сердца, исповедоваться в грехах и приступать к Таинству Святого Причащения. Вы поможете дяде и другим своим живым и усопшим родственникам только если сама научитесь молиться и поймете смысл происходящего в Православном храме. А для этого надо там бывать не реже раза в неделю, и не просто заходить, ставить свечи и уходить — а по-настоящему отстоять службу. Помоги Бог Вам и всем, кого постигло такое горе, как самоубийство близкого человека!
У меня повесился братик, и было так тяжко! еще из за того, что нельзя отпевать в церкви! и я поняла что родственникам самоубийцы так тяжело пережить такое! но вот нашла ваш сайт и молитвы и читала 40 дней келейно, то есть дома! но без зажженной свечи, просто в одно и то же время 40 дней! сначала было тяжко читать! но вот на 40 день приснился братик! он был в светлой одежде и улыбался!…..спасибо вам за молитвы! я очень благодарна вам!
СПАСИБО, ЧТО ЕСТЬ ГДЕ СПРОСИТЬ И УЗНАТЬ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ И НЕ ГРЕШИТЬ У МЕНЯ ДВА РОДНЫХ БРАТА ПОВЕСИЛИСЬ, ЭТО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, И ЧЕМ ДАЛЬШЕ ТЕМ БОЛЬШЕ КАПАЮСЬ В СЕБЕ МОЖЕТ ЭТО МОЯ ВИНА КАК СТАРШЕЙ СЕСТРЫ, НЕ ДОСМОТРЕЛА НЕ УВИДЕЛА НЕ ПОНЯЛА.
Спасибо большое, что осветили такой важный вопрос. Потому, что так доходчиво и душевно никто не мог мне это объяснить. Меня всегда мучил вопрос, неужели убить другого человека простительно, а вот убить самого себя настолько греховно. Мне казалось, что эти грехи должны хотя бы приравниваться. И не хотелось верит, что это так, так как дело касается моей бабушки. Но теперь благодаря вам я знаю, что делать и как молиться за нее. Благодарю от всего сердца.
Спасибо Вам за сайт. Уменя сын покончил с собой в 23 года, до сих пор очень больно нам, непонятно почему он это сделал. Мы подавали прошение, через полгода пришло разрешение на отпевание. Его отпевали.Ходим в храм и постоянно за его душу молимся. И у нас много в республике таких семей, что перенесли такое горе. Это горе не описать словами, что переносят родители, мою душу и моего мужа спасло, то, что я пошла в храм, я выросла в советский период, была воспитана советским временем и школой. Правда, в моей семье все были крещенными и мои дети тоже были крещенными. Ну, а сын такое натворил.Надеюсь. что я хоть как-то помогла своему сыночку. Надеюсь, что Господь Бог человеколюбец
У меня мама умерла.. Правда в последние дни жизни была самая не своя.. Что то с рассудком случилось.. Бабушки сразу дали нам эти молитвы. СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ! Надеюсь эти молитвы помогут и нам,и всем у кого случилось подобное несчастье. Бог простит,я верю.
спасибо!просто спасибо!
Моему сыну тоже было 23 года и он погиб в июле 2011, в милиции пытаются мне внушить, что самоубийство, а я не верю, причины у него для этого не было. Но все равно нам запретили отпевать ребенка. И я тоже 40 дней читала этот канон. А если человек был убит, не повредит ли его Душе этот канон?И еще вопрос к Фотинье, а как погиб ваш сын и где? Может быть какие-то «добрые» люди опять испытывают или применяют какое-либо оружие против наших детей
«В 1925 году на Сергиевском подворье в Париже – Рю де Крим, 93 – покончил с собой выстрелом один солдат. Он, несомненно, был нездоров умом…»
Смерть это естественное и вполне обыденное явления в нашей жизни, не нужно так панически её боятся.
«непонятно почему он это сделал»
Просто так даже кошки не рождаются, тем более есть вполне закономерные причины самоубийства, просто кое кому выгодно скрывать, что они имеют сугубо социальный характер, вот и валят всю вину на человека который есть лишь жертва самого настоящего убийства, убийцы при этом совершают это убийство руками самой жертвы.
Мой сын в свои 23 года совершил такой страшный грех,причина накопилась из-за разрыва с девушкой,я первые 40 дней читала эти каноны и в дальнейшем постоянно молюсь и прошу Господа помиловать моего сыночка,когда я в очередной раз была в детском отделении психбольницы,носила и раздавала деткам милостыню,мне одни мальчик большой шизофренией,не зная,что именно у меня случилось,сказал мне глядя на меня и прочитав ОТЧЕ НАШ,а ваш Алеша -в раю,я спросила откуда ты знаешь,а он говорит мне ,я виже у меня глаз есть,что это?Может ли такое быть?это случилось на 40 вой день после смерти сына,поэтому молитесь и верьте.Господь милостливый,надейтесь на эту милость!
Здравствуйте! Скажите, а почему нет песни 2? Или это правильно, что после 1 идет сразу песнь 3?… Спасибо
Спаси Вас Господи!
будьте Благословенны — в горе моем тяжком Вы дали мне надежду ,,,
Мой внук оставил нас по своей воле.Вина лежит на нас всех,его родных за
то,что не сумели увидеть его терзаний и душевной боли, не удержали его
от непоправимого шага и теперь нам не отмолить этого греха до самого
последнего часа своей жизни.Это горе и боль неистребимы,бесконечны и
нет у нашей семьи больше радостных дней и никакой надежды на будущее
(он был для нас всем — единственный наш ребенок)
Здравствуйте! Можно ли отпевать самоубийц если они больные разумом есть все документы га то что люди больные. 2 брата близнеца первый повешался 2 года назад, другой на днях. Последний точно крещёный но не причещённый. А тот носил крест при жизни и говорил что крещёный но точно не известно. Оба перед смертью пили алкоголь. Причина смерти у обоих одна и таже. Как молиться за них? И надо ли добиваться отпивания?
здравствуйте спасибо за песнь,выдали мне надежду в горе моем тяжком,мой сын оставил меня,я виню себя ,вина лежит на мне ,что не смогла найти нужных слов в терзании его души и спасти его от плохих людей
Спасибо, теперь знаем, что есть возможность молиться. Очень надеемся на Божью милость… Спаси Вас Господи.
Господи, по милуй мою двенадцатилетнюю сестренку!!!!!
Мой младший брат 24 года ,ушёл из жизни самоубийцей,ответьте пожалуйсто,читать канон о самовольно ушедших из жизни написано надо :» келейно с благословения духовника»,это как понимать? Нужно ли благословения Батюшки,и что значит келейно?
Пишу вам снова,с просбой о помощи,только сегодня нашла ваш сайт,а брату моему уже скоро 40 дней со дня смерти будет,ответьте пожалуйсто,если читать канон :за самовольно жизнь свою прервавшего: после прошествия 40 дней,это даст надежду на Милость Божию,или уже непоможет ему,прочитали канон, и не поймём какую из песней читать за самоубийцу,или весь канон читать нужно,ответьте пожалуйсто???
Здравствуйте. У нас недавно случилось горе. Папу нашли повешенным. На данный момент идет расследование по статье «Доведение до самоубийства». Могу ли я молится о дуще отца. Мой папа бл глубоко верующим человеком. Всегда посещал церквовь, ходил на службы в церковь. каждое утро перед выходом на работу читал молитву «Отче наш». Папа был пенсионером МВД, частным предпринимателем, депутатом Болградского городского совета Одесской обл. Занимал ответственную должность. Посоветуйте мне как правильно молиться за папу.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста если кто знает что мне делать у меня сложилась такая ситуация,у меня умер дядя самоубийца выпил яду и ему в гроб положили мою расческу,что мне делать?за ответ зарание спасибо
Здравствуйте! Моя мама 20 лет назад выбросилась с балкона, но она была психически не здорова, у нее была шизофрения. Мы в то время предоставили справку от психиатра что она болела и ее отпели. Можно ли за нее молится, ставить свечи в церкви и заказывать заупокойную? И еще, считается ли она самоубийцей если у нее была шизофрения?
Здравствуйте,подскажите рожалуйста как можно помоч душе моего брата, как брата я его очень люблю хоть мы троюродныеон самоубийца,но не пьянеца он вымсрелил в себя из ружья был трезвый,какие молитвы моэно за него читать,мне посоветовали псалтырь и акофист,правдо ли это?
Здравствуйте.Мой сын повесился…не передать ,что чувствую я.Перед этим страшным днем он метался и говорит,что не знает как жить дальше,говорил,что его колдуют и ему тяжело.Я не упела…Он расстался с девушкой и я верю воему сыну- его колдовали и он с этим не справился.В 2010 году от рака умер его отец и позже он приснился своей женщине с котрой жил(мы в разводе) и сказал -поздравь меня с Днем рождения это было 12 февраля-День рожения моего сына. ЭТО что?Сын часто песещал церковь,у него были иконки которые он всегда носил с собой.И я часто читаю моливу о детях. Посоветуйте как за него молиться
Здравствуйте! У нас случилась трагедия в школе, девочка 15 лет выбросилась с 7 этажа, говорят, что была под воздействием наркотиков или психотропных средств. До этого за ребенком не замечалось, что она чт-то употребляет., Была жизнерадостная, активная, общительная, занималась волейболом. Как помочь её душе? Узнала, что она была крещенная.
29 декабря мой муж выбросился из окна на глазах у своей матери, мы с ним перед этим очень сильно поругались и вечером я ему написала смс что хочу уйти от него, и ночью он выпрыгнул в окно. помогите пол года сижу на таблетках интерес к жизни пропал, только дочь держит меня на этом свете. чуство вины сьедает меня заживо.
Я покончила с собой и сейчас нахожусь «где-то», где — не понимаю, видимо, это потусторонний мир, мой ад. Как это было я не помню, поругалась с любимым и мысли были покончить с собой, но именно действия я не помню. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то выход для самоубийц загладить свою вину перед Господом и попасть в его царство? Самое страшное — я не чувствую его больше, значит — АД. Возможно, мне стоит уйти в монастырь? Помогите, умоляю!
Дороие братия и сестры! Молитвы выше приведены так и молиться. А всем страдающим живым после самоубийства близких и любимых людей обязательно исповедатся молиться причащаться поститься совершать милостыни от имени умерших и не отчаиваться. На НАС возложен великий труд ДО КОНЦА НАШИХ ДНЕЙ МОЛИТСЯ О НАШИХ БЛИЗКИХ. ОНИ УМЕРШИЕ САМИ О СЕБЕ МОЛИТЬСЯ НЕ МОГУТ. Нам всем у кого самовольно ушли родные из жизни отойти от точки страданий не упиваться в соём страдании. взять ответстенность за дальнейшую свою жизнь и неустанно молить ГОСПОДА БОГА НАШЕГО о помиловании и прощении самоубиенных родных . Бог это ЛЮБОВЬ Бог это МИЛОСЕРДИЕ Бог слышит наши молитвы и помните УМЕРШИЕ САМИ О СЕБЕ МОЛИТЬСЯ НЕ МОГУТ ! Они вопиют к нам ПОМОГИТЕ ! ПОМОЛИТЕСЬ О НАС ! Да поможет нам всем Господь Бог наш Всемилостивый Человеколюбец !
Здравствуйте. Напишите мне можно ли молиться за незнакомых самоубийцах. В нашей организации где я работаю женщина повесилась в коридоре рядом с кабинетом, где я теперь работаю, я работаю на той должности, на которой она прежде работала. Я работаю с 09 марта 2016 г. И уже дважды с полки падает подушка на пол, хотя лежит так, что сама упасть не может. Я работаю днем, по ночам дежурят другие женщины, но такое происходит только в мою смену. Видимо душа этой женщины Галины хочет сообщить что-то именно мне, хотя я ее не разу не видела. Видимо надо помолиться за нее.
Здравствуйте! Хочу поделиться своими чувствами. Четыре месяца как не стало мужа. Читала 40 дней молитвы о усопших: внезапной смертью, за супруга, акафист о единоумершем, 17 кафизму псалтырь, канон Паисию великому, канон святому Уару… Снился почти каждый день, сумбурно все как-то. Слезы, рыдания каждый день, чувство вины (самое бесполезное чувство). С батюшками разговаривала, в церковь почти каждый день. После 40 дней взяла благословение у батюшки читать Канон о самовольно жизнь скончавших. решила на следующий день читать, думаю как раз 30 декабря закончу читать и ему и мне легче будет. В ту же ночь муж мне приснился: — Люда, я жду, ты где? — А я здесь, рядом машину припарковала, сейчас только краски возьму. И собираю светлые краски: желтого, розового, фиалкового, салатного, белого, голубого… прозрачного цвета, думаю зачем? да и ее возьму. И муж стоит в светлом, и сон светлый, радостный. Что это значит?
Ждут они наших молитв! Жизнь после смерти продолжается! Душа человека после смерти живет и нуждается в нашей помощи. Для любви смерть — не преграда. Так пусть наша Любовь будет деятельной! Церковь не может молиться, только близкие и родные могут вымолить. Бог любящий, милосердный, он простит если мы будем просить. …Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас (Мф.17:20). Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите,- и будет вам (Мк.11:22-24). ТОЛЬКО ВЕРА И ЛЮБОВЬ СПАСЕТ.