Как молиться о самоубийцах

Согласно 14-му правилу Апостола Тимофея Александрийского, за самоубийц не может быть приношения в Церкви.Келейная же молитва за «самовольне живот свой скончавших» возможна.Преподобные Оптинские старцы разрешали поминать самоубийц на келейной молитве. Так, преподобный Леонид, в схиме Лев, одного из своих учеников (Павла Тамбовцева), у которого отец окончил жизнь самоубийством, так утешал и наставлял: «Вручай как себя, так и участь родителя воле Господней, премудрой, всемогущей. Не испытывай Вышняго судеб. Тщися смиренномудрием укреплять себя в пределах умеренной печали. Молись Всеблагому Создателю, исполняя тем долг любви и обязанности сыновней, по духу добродетельных и мудрых, так:Молись же просто, без испытания, предавая сердце твое в десницу Вышняго. Конечно, не было воли Божией на столь горестную кончину родителя твоего: но ныне он совершенно в воле Могущего и душу, и тело ввергнуть в пещь огненную, Который и смиряет, и высит, мертвит и живит, низводит во ад и возводит. При этом Он столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что благие качества всех земнородных пред Его высочайшей благостию - ничто. Для сего ты не должен чрезмерно печалиться. Ты скажешь: «Я люблю моего родителя, почему и скорблю неутешно». Справедливо. Но Бог без сравнения более, чем ты, любил и любит его. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего благости и милосердию Бога, Который, если соблаговолит помиловать, то кто может противиться Ему?»Другой Оптинский старец, преподобный Амвросий, писал одной монахине: «По церковным правилам поминать самоубийцу в церкви не следует, а сестра и родные могут молиться о нем келейно, как старец Леонид разрешил Павлу Тамбовцеву молиться о родителе его. Выпиши эту молитву… и дай ее родным несчастного. Нам известны многие примеры, что молитва, переданная старцем Леонидом, многих успокаивала и утешала и оказывалась действительною перед Господом».

О возможности келейного моления за самовольно жизнь свою прервавших говорится и в письмах Архимандрита Иоанна Крестьянкина († 2006), духовника Псково-Печерской обители:

«Дорогая о Господе Т.!

А вот о сыне (самоубийце – ред.) молиться в церкви действительно нельзя - таково определение Священных Соборов Святых Отцов, такова каноника. Молиться же дома, всей душой скорбящей и израненной предстоя Богу, надо непременно. А ответ - дело Божие, мы его предугадать не можем и решить за Бога не можем. Сохранив послушание Церкви, оставьте в душе надежду на милость Божию к своей материнской молитве.

Читайте Канон за самовольно жизнь свою прервавшего, по возможности и с желанием. Первый раз постарайтесь читать сорок дней ежедневно. А молитовка старца Льва Оптинского пусть утешает Вас ежедневно, и она же поможет сыну. Хорошо подавать за сына милостыню нуждающимся. Надежда с верой - светильники в жизни нашей. А Господь - милость и любовь. На это и надеемся.

Только не забывайте, что первая заповедь, данная людям от Бога в Раю, была - послушание. И именно поэтому Вы и в данной ситуации не можете преступить эту спасительную заповедь. И обретете милость Божию к себе и к чаду за скорбь свою и за послушание слову Божию - в церкви не поминать, но только дома.

Милость Божия буди с Вами!

Дорогая о Господе А.!

Поминать и молиться в церкви о маме нельзя Вам, ибо есть каноны, которые преслушать нельзя.

Преслушание повлечет за собой страшные для непокорного последствия. Он сам отдаст себя во власть врагу. А вот что возможно - об этом пишет Владыка Вениамин. И мы посылаем Вам Канон о самовольно живот свой скончавшем. Почитайте дома сорок дней ежедневно этот канон, а молитву старца Льва Оптинского читайте о маме всю жизнь.

Еще подавайте о маме милостыню нуждающимся. Больше ничего сделать нельзя. Если даже кто-то и даст Вам разрешение на молитву в церкви, то это будет во вред и маме, и Вам самой, ибо каноны Церкви никто отменить не может.

А послушание им преклонит Господа на милость к Вам и маме. Храни Вас Господь!

Раба Божия В.!

Нельзя безнаказанно нарушать каноны церковные. О своем брате молиться в церкви Вы не можете. Зря хлопотали Вы о его отпевании, теперь хоть прекратите собирать себе на голову гнев Божий. О самоубийцах молиться можно только дома, и никак нельзя подавать о них в церкви ни на Литургию, ни на панихиду. Господь им судья, а Вы страдаете за непослушание.

Дорогая П.Я.!

Чтобы не погрешить нам пред Богом и не стать самочинниками, надо молиться Вам о Е. только дома, постоянно читая о ней молитву старца Оптинского Льва, а также Канон за самовольно ушедших из жизни.

У Господа нет мертвых, и тайну смерти Е. знает Господь. Если она стала жертвой злоумышленников, то Церковь о таких молится и Господь вменяет им их кончину в мученичество.

У Господа неправды и несправедливости не будет, нам же надо оставаться пред завесой тайны и исполнить волю Божию в тех пределах тайны, что доступна нам. Подавайте за Е. милостыню и читайте Канон, преклонив главу пред Божиим велением.

Божие благословение Вам!

Дорогая о Господе С.!

Ин суд человеческий, и ин Суд Божий. Закон Божий требует от всякого человека исполнения воли Божией, и только это спасительно для человека. Не будем брать на себя миссию судей над другими, в частности над Вашим братом, но судить о своих поступках мы обязаны еще до суда Божия. Оставьте брата воле Божией о нем, сами же исполните то, что повелено нам.

О самовольно ушедших из жизни в церкви молиться нельзя, и это однозначно. Только психическое заболевание, засвидетельствованное врачами, позволяет нам поминать самоубийц.

У Вас о брате этого свидетельства нет. А потому покоритесь беде и не преступайте канонов Церкви. Молитесь о нем только в домашней молитве и подавайте милостыню.

Правосудие Божие ошибки не совершит, и этим успокойте себя, елико это возможно».

Митрополит Вениамин (Федченков), стараниями которого появился Канон о самовольне живот свой скончавших, читаемый келейно по благословению духовника, пишет:

«В 1925 году на Сергиевском подворье в Париже – Рю де Крим, 93 – покончил с собой выстрелом один солдат. Он, несомненно, был нездоров умом…

У нас его отпевали…

Но, смущенный смертью его на нашей земле, я обратился через одно лицо к преподобному Нектарию Оптинскому с вопросом, что нам делать. Он ответил, чтобы я нашел еще двух человек, которые бы согласились в течение сорока дней читать за него заупокойный канон, а затем предать его в волю Божию.

Разумеется, канон читать нужно было дома, а не за Богослужением в храме. Так мы трое тогда и сделали…

После ко мне обращались и другие по этому вопросу; а недавно просили даже отпевать самоубийцу женщину. Я отказывался, согласно канонам - правилу Тимофея Александрийского - и по внутреннему противлению души моей; но помнил наставление отца Нектария, а также и указание Митрополита Новгородского и Петроградского Григория, что можно молиться о самоубийцах в домашней молитве. Тогда - с предварительною молитвою о помиловании нас, молящихся, да не прогневаем Господа, - я обратился в канонник: «можно и во всякую субботу в Октоихе найти заупокойные каноны». Но написанный там канон совершенно непригоден был для молитвы о самоубийцах, ибо там говорилось о скончавшихся «благочестно», «в вере», «в упокоении» и прочее, - все это не подходило к вольным, «не в сумасшествии», самоубийцам. Поэтому нужно было целиком почти переделать все тропари.

Может, кому-либо пригодится…

А меня да помилует Господь за дерзновение такое…»

Канон о самовольне живот свой скончавших

Глас 2-й

(читается келейно и с благословения духовника)

Песнь 1

Ирмос: Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила; воплощшееся же Слово всезлобный грех потребило есть: препрославленный Господь, славно бо прославися.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Всемилостивый Господи, помилуй мя по милости Твоей, пети Тебе начинающа и молитися о убившемся дерзко, да не в суд мне сие будет, ни в осуждение, Судие Праведнейший.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Да не будет молитва моя во грех, яко кроткий Давид глаголет: ниже во отягощение души самовольней смерти предавшемуся; но мученик мольбами оставление прегрешений наших даруй нам.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Богатую милость присно всем источая, Всеблагий Христе Боже, и ныне рабу Твоему (имярек), нами Тебе молящемуся, помилование даруй и с преставльшимися во благочестии причти, аще и нечестиво скончался в неразумии.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Утвердивши колеблемый ум мой, Мати Божия, укрепи мя Божественными повеленьми Рождшагося из Твоего освященного чрева и упразднившаго, Владычице, адово мрачное царство, со дерзновением неосужденно молитися об усопшем (имярек).

Песнь 3

Ирмос: На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя: возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Твоея красоты сиянием озаритися усопшему благоволи, в вере с почившими, богатый в милости; Ты бо еси Бог наш Единый безгрешный и многомилостивый.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На месте прохлаждения в вечнем покоище сподоби прияти и раба Твоего, малодушием жизнь свою пресекшаго: Ты бо еси Един Сильный и немощи наша на Ся восприявый, Господи Боже наш.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

В чертозе небеснем водворитися, Владыко, приими раба Твоего (имярек), да не услышит он праведнаго Твоего гласа: «Не вем тя», аще и воистину повинен есть сему.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Умерщвленных нас воздвигла еси, Богородице, жизни нетленней Жизнодавца рождши; и раба Твоего (имярек) возведи из ада преисподнейшаго, Сына Твоего о милости умоляющи.

Песнь 4

Ирмос: Пою Тя, слухом бо, Господи, услышах и ужасохся: до мене бо идеши, мене ища заблуждшаго. Тем многое Твое снизхождение, еже на мя, прославляю, Многомилостиве.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Во уповании на Тя, Боже, изнемогшаго, и насилием вражиим одоленнаго раба Твоего пощади, Спасе, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Милосердия имый неизследимую бездну, Господи, бездну греховную раба Твоего покрый, Человеколюбче, омыв Кровию Своею грех неведения и маловерия его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Живыми господствуя и мертвыми владычествуя, помилуй и раба Твоего (имярек), власть бо имаши всякую на небеси и на земли, Христе Боже, Отцу соседый и Духом вся очищаяй.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Исцелила еси, Богородительнице, Евино поползновение окаянное; Зиждителя бо родила еси, исправити могущаго тварь погибающую: Того моли и сего раба (имярек) неключимаго, заповедь Божию преступившаго, спасти по единой милости.

Песнь 5

Ирмос: Света Подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе иного Бога не знаем.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Умертвишася и во дно адово поползнувшагося возведи, Боже, преступление того заглаждая; на Кресте бо грехи наша пришел еси омыти честною Кровию Своею, Христе, Искупителю всяческих.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Спасти нас пришедый, Христе Боже, приими ныне и наша недостойная моления о рабе Твоем (имярек), да муки вечныя избавиши, помилован будет с нами, Спасителю Преблагий.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молим Тя, Слове Божий, аще и дерзновенно сие, прогнева бо Тя раб Твой (имярек), обаче благодатию Твоею умоляем, не возгнушайся молитв наших и помилуй нас, вкупе вси бо повинны есмы пред Тобою, Всесвятый Владыко.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Под кровом Твоим, Мати Божия, спасаются вси надеющиися на Тя: Твоим заступлением защити и нас, и сподоби со дерзновением неосужденно молити Сына Твоего живот свой скончавших безнадежно (имярек).

Песнь 6

Ирмос: В бездне греховной валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Из земли создавый человека, Боже, и в землю ныне возвратишася, пощади, Господи, в неразумии сокрушившаго скудельный сосуд свой: можеши бо, Владыко Творче, и паки возставити его от истления.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Неизреченный и непостижимый, Господи, щедротами несказанного Человеколюбия Твоего помилуй живот свой скончавшаго, презирая согрешения его, яже в ведении и неведении содеянная.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Озаритися милостию Твоею сподоби, Владыко, вольне оставльшаго (имярек) житие свое и к свету Твоему возведи, из тьмы несветимыя изымая, милосердия ради.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Избавительнице усердно призывающим Тя, Пречистая Владычице, Сына Твоего умоли скончавшагося (имярек) ущедрити: живота и смерти Владыку родила еси.

Песнь 7

Ирмос: Богопротивное веление беззаконнующаго мучителя высок пламень вознесло есть: Христос же простре благочестивым отроком росу духовную; Сый благословен и препрославлен.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Во ад с душею, яко Бог, сошедый, и в Рай разбойника с Собою введши, помяни и ныне раба Твоего (имярек), преступлением многим Тя прогневавша, ныне же Тебе нами молящася бедне.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Един безгрешный, в мертвых волею вменился еси, да умерщвленных силою человекоубийцы воскресивши с Собою, от державы того исхити и раба Твоего, Всесильне.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Радость присносущную даровати нам Воскресением Своим изволивый, от мрачнаго горькаго царства изми раба Твоего (имярек), да от муки вечныя свободившися, узрит себе одесную Тебе, Судие Многомилостивый.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Сияние славы Отчей, плотию от Тебе явившагося умоли, Пресвятая, из адовы мглы свободити непотребнаго раба Твоего (имярек), той бо яко Матерь Тебе с нами просит.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа разделяше, Божиим велением халдеи опаляющая, верныя же орошающая, поющия: Благословите, вся дела Господня, Господа.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Смертное царство Своею смертию разоривый, Божественною же силою вход в вечный живот отверзый, не затвори благоутробия Твоего и рабу Твоему, аще и прегрешившему, обаче из ада ныне горце взывающа.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Красоты Твоея насладитися сподоби, студ греха безобразнаго очищая умершаго смертию поносной: Един бо еси, Владыко, греха свободен, крестною смертию за нас умертвился еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Исправити хотя падших в персть смертную, Сам смерти причастен явился еси, Безсмертный, от смертных удолий силою Твоею возведи раба Твоего (имярек), лютою смертию поползнувшагося.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Велия воистину есть Рождества Твоего тайна, Богомати: Бога воплотившагося родила еси; Егоже моли, яко Сына Твоего, спасти бедне скончавшагося (имярек): имаши бо дерзновение к Рождшемуся от Тебе Благоутробному Спасу мира.

Песнь 9

Ирмос: Яже прежде солнца Светильника Бога возсиявшаго, плотски к нам пришедшаго, из боку девичу неизреченно воплотившая, Благословенная Всечистая, Тя, Богородице, величаем.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имеяй власть живых и мертвых, пощади, Спасе, раба Твоего (имярек), смертию горькою скончавшагося: Тебе бо от Отца Твоего дадеся живити и миловати, ихже хощеши, Сыне Божий.

Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Преславное множество святых Твоих, Христе, непрестанно молит Тя за грешныя рабы Твоя, да помилуеши ихже волиши милосердием Твоим и геенны вечныя избавиши.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благости воистину пучина неизследимая, благодатию Твоею помилуй прогневавшаго Тя раба Твоего (имярек), и нас молящихся.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Достойно Тя, Богородице, ублажающе, к Тебе яко Матери нашей притекаем надежно; сами себе и брата нашего (имярек), малодушне скончавшагося, Тебе, Заступнице, и с Тобою Христу Богу предаем смиренно.