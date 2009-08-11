Цветы от Матронушки

25.04.2003

Мы давно знакомы с автором этого письма Игорем Алексеевичем Смирновым из Морозовска Ростовской области, уже три года мы переписываемся с этим мужественным человеком. Неизлечимый недуг приковал его к инвалидной коляске, но - "сила Божия в немощи совершается!" Игорь безропотно и смиренно несет свои скорби и сам старается утешать и поддерживать ближних, укреплять их в борьбе с искушениями. В жизни Игоря было немало случаев чудесной помощи Божией и великих святых угодников, в газете были опубликованы некоторые его письма об этом. И вот - еще одно письмо, дышащее такой радостной любовью к блаженной старице Матроне, что нам захотелось разделить эту радость со всеми читателями "Благовеста". Тем более, что и пришло оно в канун праздника блаженной Матроны Московской, 2 мая.Я до сих пор ношу в душе радость и теплоту от чудесной встречи с великой святой старицей Матронушкой Московской! И до сих пор я испытываю стыдливое и благоговейное чувство к необъяснимому чуду, произошедшему со мной по молитвам Матронушки и благодаря ее любви ко мне, грешному!Началось все с того, что в ночь на 2 мая 2001 года мне приснился сон - очень необычный и по мирским понятиям страшный: приснились мои собственные похороны!.. Меня собираются похоронить вместе с какой-то блаженной. Рядом, вплотную с моим гробом, находится гроб, весь усыпанный цветами, я никак не разгляжу лица покойницы из-за насыпанных на нем цветов. Люди вокруг восклицают: "Хороните его с блаженной!.. С блаженной его!.. Пусть вместе с ней лежит!.." У них почему-то радостно-смиренные лица, как будто все пришли на великое торжество. Только в дальних рядах некоторые стоят, опустив голову, - наверное, скорбят. И самое запоминающееся - это море цветов! Люди кладут и кладут букеты - уже на теле блаженной образовался целый холм из цветов! И даже в мой гроб, на меня все время падают с ее гроба цветы - почти все ноги мои засыпаны цветами. Над нами склоняются большие ветви, усыпанные белыми цветами... Успеваю разглядеть часть рукава от платья (сшитого из белой парчи), в котором лежит блаженная. Вокруг такое благоухание, что спирает дыхание и кружит голову. И самое главное - я не испуган тем, что меня хоронят, - я радуюсь этому!Проснувшись, я долго еще мыслями находился в этом сне. Я даже пожалел, что проснулся - так там было хорошо! Но, однако, я побоялся, что дойду до ненужного толкования этого сна - и постарался отогнать от себя все мысли об этом видении.Прошло полгода. Одна прихожанка, раба Божия Татьяна, подарила мне иконку блаженной Матроны Московской, приложенную к святым мощам старицы. А на обороте иконы - дата ее прославления в лике святых: 2 мая! Меня прямо в жар бросило - я сразу вспомнил свой сон на 2 мая...К моему великому стыду, я тогда мало что знал о блаженной Матроне Московской. Просто - слышал, что есть такая святая... Я подумал, что хорошо бы прочесть о ней книгу - и вскоре мне попала в руки книга о ее жизни. Ощутив, что возникла какая-то духовная связь между мной и Матронушкой, я стал молиться ей. Потом моя жена по молитвам Матроны и с помощью освященного на ее мощах маслица исцелилась от гнойной ангины.Из-за недуга мне редко удается побывать в храме. А 1 мая 2002 года, в Великую Среду, в нашем храме было соборование - и у меня подвернулась такая возможность. И сразу после соборования шофер предложил привезти меня в церковь и завтра - на причастие. Это было чудо для меня!...И вот я готовлюсь занять место среди людей, идущих на Причастие. Чистый Четверг - причащался почти весь приход. Слышу сзади шепот женщин: "Ты видела икону блаженной Матроны с ее мощами? Нет? Ну вот сейчас после Причастия подойдем к ней и приложимся". Я от радости чуть не закричал: "Матронушка в нашем храме!" Радость и стыд - как я мог забыть, что сегодня, 2 мая, день ее канонизации - перемешались во мне.После Причастия я пробираюсь на инвалидной коляске к иконе святой блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей. Сретение! - ликованием промелькнуло у меня в голове. Я долго не решался приложиться к иконе, смотрел на нее - и словно видел саму Матронушку. Мне даже показалось, что лик ее слегка оживился, и она еле заметно улыбнулась (а может, это вовсе и не показалось?). Сердце озарилось умилительным сознанием святости переживаемого момента - встречи с Матронушкой - и моя душа наполнилась духовным восторгом и желанием оставить сейчас же все житейское попечение и унестись всеми помыслами и сердцем к Богу, всем существом - к Небесному Алтарю! От душевного трепета я вдруг почувствовал себя настолько сильным и здоровым, что забыл о своей инвалидной коляске - мне показалось, что я стою (именно стою!) перед живой Матронушкой, и вокруг нет никого. На несколько мгновений людской шум в храме исчез для меня. Я почувствовал тепло, исходящее от иконы. Место, где стояла икона Матронушки, было плохо освещено, но в эти мгновения икона была охвачена таким мощным потоком света (источник которого невозможно было ни понять, ни увидеть), что глаза резало. Я еще удивился, что никто не видит этот дивный свет. Тогда я уразумел, что свет от лика святой блаженной старицы - это Свет благодати Духа Святаго, который жил в ней уже в земной ее жизни и возгорелся с новой силой, когда она отошла ко Господу.С большим благоговением я приложился к иконе - ее, оказывается, подарила храму та самая Татьяна, от которой я получил иконочку блаженной старицы. Видимо, Господь, промышляющий о нашем спасении, сподобил меня испытать благодатную любовь великой старицы. Я ведь никогда не смог бы приехать к ней в Москву - и Матронушка сама "нашла" меня, откликнувшись на мои молитвы, объяла меня неземной радостью и явила свое чудо. И, верю, это по ее молитвам на следующий день - третий день подряд! - я смог приехать в храм, на вынос Плащаницы, и участвовать в незабываемой службе... Это был такой духовный подарок, о каком я не смел и мечтать.Минуло несколько дней после Пасхи, и мне подарили журнал, на страницах которого я, еще не зная о ком эта статья, увидел - и узнал те самые цветы из своего сна. Сердце затрепетало от того, что я ощутил аромат тех цветов, украшавших гроб блаженной, с которой меня хоронили во сне. И еще больший трепет объял меня, когда я увидел, что это статья о блаженной старице Матроне. А 22 ноября, на день памяти блаженной Матронушки, я получил из Москвы бандероль от знакомого мне по переписке Александра Алмазова, духовного чада блаженной схимонахини Марии Самарской. И в этой бандероли - не поверите! - было несколько засушенных цветов, освященных на мощах блаженной Матроны, и кусочек белой парчи от платья, в котором была погребена святая старица! И снова вспомнился тот мой сон - гроб с телом блаженной, облаченной в белое парчовое платье, и море благоуханных цветов, осыпающихся с ее ангельского тела и на меня, грешного!..Вот так меня призвала к любви Христовой великая святая Матрона Московская. Я до сих пор не разгадал смысла своего сна - да и не стремлюсь узнать! Я рад, что люблю всем сердцем Матронушку, что молюсь ей, и что она любит меня, грешного., г. Морозовск Ростовской областиНа снимках: Икона Блаженной Матрены Московской; Икона Божией Матери "Взыскание погибших", написанная по благословению Блаженной Матренушки (икона находится возле мощей Матренушки в Покровском монастыре г. Москвы).