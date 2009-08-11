Цветы от Матронушки
Мы давно знакомы с автором этого письма Игорем Алексеевичем Смирновым из Морозовска Ростовской области, уже три года мы переписываемся с этим мужественным человеком. Неизлечимый недуг приковал его к инвалидной коляске, но - "сила Божия в немощи совершается!" Игорь безропотно и смиренно несет свои скорби и сам старается утешать и поддерживать ближних, укреплять их в борьбе с искушениями. В жизни Игоря было немало случаев чудесной помощи Божией и великих святых угодников, в газете были опубликованы некоторые его письма об этом. И вот - еще одно письмо, дышащее такой радостной любовью к блаженной старице Матроне, что нам захотелось разделить эту радость со всеми читателями "Благовеста". Тем более, что и пришло оно в канун праздника блаженной Матроны Московской, 2 мая.
Я до сих пор ношу в душе радость и теплоту от чудесной встречи с великой святой старицей Матронушкой Московской! И до сих пор я испытываю стыдливое и благоговейное чувство к необъяснимому чуду, произошедшему со мной по молитвам Матронушки и благодаря ее любви ко мне, грешному!
Началось все с того, что в ночь на 2 мая 2001 года мне приснился сон - очень необычный и по мирским понятиям страшный: приснились мои собственные похороны!.. Меня собираются похоронить вместе с какой-то блаженной. Рядом, вплотную с моим гробом, находится гроб, весь усыпанный цветами, я никак не разгляжу лица покойницы из-за насыпанных на нем цветов. Люди вокруг восклицают: "Хороните его с блаженной!.. С блаженной его!.. Пусть вместе с ней лежит!.." У них почему-то радостно-смиренные лица, как будто все пришли на великое торжество. Только в дальних рядах некоторые стоят, опустив голову, - наверное, скорбят. И самое запоминающееся - это море цветов! Люди кладут и кладут букеты - уже на теле блаженной образовался целый холм из цветов! И даже в мой гроб, на меня все время падают с ее гроба цветы - почти все ноги мои засыпаны цветами. Над нами склоняются большие ветви, усыпанные белыми цветами... Успеваю разглядеть часть рукава от платья (сшитого из белой парчи), в котором лежит блаженная. Вокруг такое благоухание, что спирает дыхание и кружит голову. И самое главное - я не испуган тем, что меня хоронят, - я радуюсь этому!
Проснувшись, я долго еще мыслями находился в этом сне. Я даже пожалел, что проснулся - так там было хорошо! Но, однако, я побоялся, что дойду до ненужного толкования этого сна - и постарался отогнать от себя все мысли об этом видении.
Прошло полгода. Одна прихожанка, раба Божия Татьяна, подарила мне иконку блаженной Матроны Московской, приложенную к святым мощам старицы. А на обороте иконы - дата ее прославления в лике святых: 2 мая! Меня прямо в жар бросило - я сразу вспомнил свой сон на 2 мая...
К моему великому стыду, я тогда мало что знал о блаженной Матроне Московской. Просто - слышал, что есть такая святая... Я подумал, что хорошо бы прочесть о ней книгу - и вскоре мне попала в руки книга о ее жизни. Ощутив, что возникла какая-то духовная связь между мной и Матронушкой, я стал молиться ей. Потом моя жена по молитвам Матроны и с помощью освященного на ее мощах маслица исцелилась от гнойной ангины.
Из-за недуга мне редко удается побывать в храме. А 1 мая 2002 года, в Великую Среду, в нашем храме было соборование - и у меня подвернулась такая возможность. И сразу после соборования шофер предложил привезти меня в церковь и завтра - на причастие. Это было чудо для меня!
...И вот я готовлюсь занять место среди людей, идущих на Причастие. Чистый Четверг - причащался почти весь приход. Слышу сзади шепот женщин: "Ты видела икону блаженной Матроны с ее мощами? Нет? Ну вот сейчас после Причастия подойдем к ней и приложимся". Я от радости чуть не закричал: "Матронушка в нашем храме!" Радость и стыд - как я мог забыть, что сегодня, 2 мая, день ее канонизации - перемешались во мне.
После Причастия я пробираюсь на инвалидной коляске к иконе святой блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей. Сретение! - ликованием промелькнуло у меня в голове. Я долго не решался приложиться к иконе, смотрел на нее - и словно видел саму Матронушку. Мне даже показалось, что лик ее слегка оживился, и она еле заметно улыбнулась (а может, это вовсе и не показалось?). Сердце озарилось умилительным сознанием святости переживаемого момента - встречи с Матронушкой - и моя душа наполнилась духовным восторгом и желанием оставить сейчас же все житейское попечение и унестись всеми помыслами и сердцем к Богу, всем существом - к Небесному Алтарю! От душевного трепета я вдруг почувствовал себя настолько сильным и здоровым, что забыл о своей инвалидной коляске - мне показалось, что я стою (именно стою!) перед живой Матронушкой, и вокруг нет никого. На несколько мгновений людской шум в храме исчез для меня. Я почувствовал тепло, исходящее от иконы. Место, где стояла икона Матронушки, было плохо освещено, но в эти мгновения икона была охвачена таким мощным потоком света (источник которого невозможно было ни понять, ни увидеть), что глаза резало. Я еще удивился, что никто не видит этот дивный свет. Тогда я уразумел, что свет от лика святой блаженной старицы - это Свет благодати Духа Святаго, который жил в ней уже в земной ее жизни и возгорелся с новой силой, когда она отошла ко Господу.
С большим благоговением я приложился к иконе - ее, оказывается, подарила храму та самая Татьяна, от которой я получил иконочку блаженной старицы. Видимо, Господь, промышляющий о нашем спасении, сподобил меня испытать благодатную любовь великой старицы. Я ведь никогда не смог бы приехать к ней в Москву - и Матронушка сама "нашла" меня, откликнувшись на мои молитвы, объяла меня неземной радостью и явила свое чудо. И, верю, это по ее молитвам на следующий день - третий день подряд! - я смог приехать в храм, на вынос Плащаницы, и участвовать в незабываемой службе... Это был такой духовный подарок, о каком я не смел и мечтать.
Минуло несколько дней после Пасхи, и мне подарили журнал, на страницах которого я, еще не зная о ком эта статья, увидел - и узнал те самые цветы из своего сна. Сердце затрепетало от того, что я ощутил аромат тех цветов, украшавших гроб блаженной, с которой меня хоронили во сне. И еще больший трепет объял меня, когда я увидел, что это статья о блаженной старице Матроне. А 22 ноября, на день памяти блаженной Матронушки, я получил из Москвы бандероль от знакомого мне по переписке Александра Алмазова, духовного чада блаженной схимонахини Марии Самарской. И в этой бандероли - не поверите! - было несколько засушенных цветов, освященных на мощах блаженной Матроны, и кусочек белой парчи от платья, в котором была погребена святая старица! И снова вспомнился тот мой сон - гроб с телом блаженной, облаченной в белое парчовое платье, и море благоуханных цветов, осыпающихся с ее ангельского тела и на меня, грешного!..
Вот так меня призвала к любви Христовой великая святая Матрона Московская. Я до сих пор не разгадал смысла своего сна - да и не стремлюсь узнать! Я рад, что люблю всем сердцем Матронушку, что молюсь ей, и что она любит меня, грешного.
Игорь Смирнов, г. Морозовск Ростовской области
На снимках: Икона Блаженной Матрены Московской; Икона Божией Матери "Взыскание погибших", написанная по благословению Блаженной Матренушки (икона находится возле мощей Матренушки в Покровском монастыре г. Москвы).
- 25.04.2003
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Прочитала статью и ощутила радостный трепет в душе своей. О святой Матрёне, о её жизни я читала раньше и была поражена, её судьбой, её заботой и любовью к ближним. Икона Матрёны есть у меня дома.Когда приходится далеко уезжать, то всегда беру икону с собой. Верю, что Матрёнушка всегда защитит, поможет и наставит на путь истинный.
Я езжу к Матронушке уже 2 год в Москву, хотя сама живу очень далеко от Столицы!… 2010 года 2 мая, я снова была у Блаженной! Первый раз приехала к ней на Даниловское кладбище в 2009 году в июне!… и помогла в моём горе мне, только Матронушка! Люди, верьте и будте добрее друг к другу! Матронушка всех нас любит и примет! После того, как съездила первый раз к Матронушке, я очень изменилась в душе в лучшую сторону!… Спасибо Матронушке, что помогла мне в трудную минуту и взяла под свой покров!!!
Кто ещё не был у Матронушке в Москве, то съездийте обязательно. На Даниловском кладбище, есть женьщина, которая ухаживает за могилкой Матронушки, она даёт лепестки цветов, свечку, песёчик! И на этом же кладбище, есть Монастырь, там служит Священник отец Иоан, он уже очень старенький и если вам посчастливится к нему ещё попасть, то ваша душа наполниться светом! Счастья вам…
Скажите пожалуйста,что нужно делать с цветком от Блаженной Матроны Московской?Я его высушила и храню.Правильно ли это?Заранее спасибо.
Рите:
Правильно, дорогая Риточка! К цветочкам от блаженной Матронушке отношение такое же, как к любой святыне. Храним вместе с иконочками, при необходимости с верой прикладываемся к ним. Святая блаженная мати Матроно, моли Бога о нас!
Братья и сёстры, спешу поделиться великой радостью! Мой папа, которого я очень люблю, согласился, наконец, креститься! Вчера к 8 утра я поехала в Свято-Покровский монастырь, благо живу рядом. почти достояла очередь, как звонит мама, велит немедленно ехать домой и следить за папой, папа упасть может. Сокрушаясь, что не смогла как следует подготовиться и с благоговением приложиться к мощам Матушки, попросила добрых людей пропустить (ко всему страшно болели ноги), приложилась наспех, попросила о самом срочном и помчалась домой. Как раз вовремя — дважды не давала папе упасть на пол. И вдруг сегодня папа зовёт меня и спрашивает про крест, говорит, что хотел бы, чтобы все хорошие люди носили крест. После недолгого разговора я сумела убедить его принять крещение! Завтра будут крестины моего папы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Слава Богу, Любочка!!!
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как быть с розочкой,которую полтора года назад мне дали при выходе от мощей Матроны, дело в том,что почти все цветы я скушала (я слышала что можно кушать,можно с чаем заваривать и выпивать),а небольшой бутончик остался и вот спустя полтора года (он лежал дома около икон) я решила его тоже заварить с чаем,но весь бутон уже был сырым изнутри,покрылся плесенью…Я ездила снова к мощам Матронушки и вот теперь не хочу чтоб получилось так же.Как быть,подскажите,пожалуйста,как лучше и правильнее поступать с цветами и как поступить с цветком испорченным???
Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ. Сегодня я купалась в Азовском море и в море нашла иконку -кулон Матроны Московской, С Обратной стороны в четырех отсеках мощи святых? Что мне делать и как поступить с ней? Кто сможет и знает ответьте. Очень прошу. Заранее благодарна.
Миленькая Матушка Матронушка! Помолись, пожалуйста, за р.б. Екатерину перед Господом Богом нашим Иисусом Христом. Она идет сегодня на собеседование. Помоги прошу, чтобы она устроилась на работу. Прошу очень тебя. Молю о прощении грехов наших вольных и невольных за всех моих родных и близких людей и за себя. Простите грехи наши, пожалуйста, научите быть праведными, порядочными людьми. Молю о здоровье и благополучии за родных, близких людей, а также для незнакомых, кто нуждается в помощи вашей бесценной. Спасибо тебе за все, миленькая моя помощница и молитвенница. ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА! АМИНЬ! АМИНЬ! АМИНЬ!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как поступить с лепестками роз от Матронушки? Я их оставила в пакетике и они завяли и начали покрываться плесенью… У меня болеет сын и мы лежим в больнице, я очень беспокоюсь. Подскажите как правильно поступить. Заранее спасибо!!!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как поступить с лепестками роз от Матронушки?
Ирина,иконку-кулон следует передать в церковь.
Матронушка, миленькая моя помощница! прошу тебя очень, помолись, пожалуйста, перед Господом Богом нашим Иисусом Христом о здоровье и благополучии р.б. Даниила. Он сегодня проходит комиссию. прошу тебя, Матронушка, помолись о здоровье и благополучии его, о хороших анализах. Прошу тебя, молю тебя, Матронушка, не откажи мне в просьбе моей. Умоляю. Дай нам терпения, благополучия и всего самого мирного. Помолись, пожалуйста, о прощении грехов наших вольных и невольных. Спасибо за все. ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА! АМИНЬ! АМИНЬ! АМИНЬ!
Лепестки нужно высушить и положить с иконами,можно прикладывать
И лепестки, и стебельки можно засушить и хранить в красном углу рядом с иконами. Некоторые с верой добавляют их в завариваемый чай.
Скажите пожалуйста,что такое мощи что там лежит? Какая та вещь от Матроны или что там?
Матронушка родная убереги Артема от страшного греха пьянства. Помоги ему сдать сессию. Благослави Артема и Викторию на супружество благочестивое и чадородие.Аминь.
Матушка Святая Матронушка!Пожалуйста помяни меня грешную в своих Святых молитвах,испроси Господа Иисуса Христа о хорошем,православном супруге для меня,рождение здоровых деток,а всегда буду благодарить тебя.Спасибо Святая Матушка за помощь твою!
Святая Матрона. Молю тебя о помощи. Подари мне возможность стать мамой. Помоги зачать и родить дитя. Умоляю помоги. Заранее БЛАГОДАРЮ.
матронушка матушка прошу тебя об исцелении р.Б.Фотинии, помоги найти хорошего мужа . Спаси и сохрани моего сына р.Б. Георгия, помоги ему, сохрани от всякого зла.
О,Святая Блаженная Мати Матроно!!! Прости нас грешных и помилуй! Умоли Господа Иисуса Христа стать мамой мне рабе божьей Марины! Помолись за меня,чтобы я стала мамой,зачла с моим мужем рабом божьим Вадимом ребеночка! Мы очень хотим детей и стать родителями! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!
Матушка Святая Матронушка прошу тебя о помощи!!!
Помоги мне справиться с болезнью которая посетила меня
Помоги моему костному мозгу заработать
И помоги маме моей
Пусть у нее в жизни будет все хорошо
И в нашей семье пусть все будет хорошо
Спасибо тебе огромное за помощь твою!!!!
Матронушка Святая, помоги мне, пожалуйста, благослови меня на семейное счастье с молодым человеком, который очень-очень сильно любит меня, и, которого люблю я.
Помоги мне, пожалуйста, пусть сегодня Эмин напишет, что он чувствует ко мне и какие у него планы на нашу с ним совместную жизнь.
Благодарю тебя, Матронушка, за помощь. Аминь.
Святая Матронушка! Прошу тебя дай всем моим родным, близким, любимым , моей доченьке, мужу, родителям, мне , крепкого-крепкого здоровья, благополучия,
счастья в жизни. Дай Бог чтобы все были живы, здоровы, полноценны. Аминь.
Матушка Матронушка! Прошу тебя дай здоровья и благополучия мне и моей семье. мужу рабу Божьему Константину, сыну рабу Божьему Александру,матери рабе Божьей Нине и мне рабе Божьей Елене.
Матушка Матрона!Прости мои грехи,вольные и невольные,помоги мне помириться с любимым человеком Данилой,пусть он скажет мне сегодня о своих дальнейших планах,помоги мне выйти замуж за любимого человека,который любит меня,и верит в мою любовь,чтобы у нас получилось зачать и родить здоровых детишек,которых мы очень долго ждем.Аминь!
Матушка Святая Матронушка Прошу тебя о помощи!!! Помоги мне пожалуйста воспитать моего сына Он не слушается ,огрызается и не хочет учиться Помоги пожалуйста устроиться на работу Помоги прошу наладить мир в семье между мной и детьми Благодарю тебя за помощь твою!!!! АМИНЬ.
Милая Матушка Матронушка, прошу тебя, пожалуйста, помоги моей мамочке исцелиться и избежать страшных последствий. Пусть операция пройдет удачно. И наша мамочка будет жива и здорова. Ради Милосердного нашего Господа Иисуса Христа, прошу ПОМОЩИ.
Святая старица Матронушка, прости пожалуйста мою душу грешную, помоги пожалуйста с слодный период моей жищни, помоги быть вместе с любимым человеком Стивеном, помоги нам стать родителями, помоги нам с ребеночком, умоляю на коленях,помоги мамочке моей обрести здоровье и сыну Никите
Во всех его начинаниях. Всем сердцем молю тебя. благодарю тебя за помощь, аминь
Святая Блаженная Матушка Матронушка, умоляю тебя вымоли у Иисуса Христа мне прошение за мои грехи вольные и невольные. Прости, что я обращаюсь за помощью. Умоляю если полезно, то помоги моему сыну по воле Божьей. У него маленькая зарплата, вся уходит на погашение кредита за жилье, он не выдержал и разошелся официально с женой, так как она говорит, что ей будет легче без него, а там сын его — мой внук. Умоляю тебя помоги им сойтись, наставь их на путь истинный. Величаем и благодарим Матронушка за помощь. Аминь
Матушка Матронушка! Прошу прости меня за мое обращение к зятю Сергею. Я вижу как он негативно относится к моей дочери Аделине. Прошу помоги, чтобы он был покладистым, относился с уважением к моей дочери и ко мне. Живет в моем доме. Двое деток у них. А скандалы за скандалами. Казалось, чего не хватает ему? В доме все есть, я очень хорошо помогаю. И материально, с детьми. Прошу Матушка Матронушка, чтобы у нас наладмлся мир в семье и было все благополучно.
Спасибо за помощь и возможнось обратиться к Матронушке. Хранит Вас Господь!
Пресвятая Матушка ,Матронушка !
Молю тебя,помоги!
Молю,исцели раба Божиего Дионисия!
Дай ему сил излечиться…
Молю тебя Матушка.
Во имя Отца и Сына,и Святаго Духа,ныне и присно во веки веков.АМИНЬ