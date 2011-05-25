Помощь святой Матроны Московской

06.05.2002

2-го мая нового стиля наша Православная Церковь отмечает день преставления святой блаженной Матроны Московской (святая Матрона отошла ко Господу в 1952 году – прим. ред.). Я хочу рассказать о тех случаях заступления Матушки в моей жизни, которые произошли по ее молитвам.О блаженной Матронушке мы впервые узнали из вашей газеты. В статье упоминалось название книги о ней – «Сказание о житии блаженной старицы Матроны». Нам очень захотелось прочитать ее и узнать о старице подробнее. Но как мы ни старались, найти эту книжку не могли. Нам отвечали в книжных лавках, что если она и появляется в продаже, то расходится сразу же. Мы почти отчаялись найти эту книгу, как совершенно неожиданно нам дала ее почитать одна женщина, от которой мы этого никак не ожидали, и если бы кто сказал нам об этом, не поверили бы. Верю, что это произошло по молитвам Матушки Матроны. После прочтения этой книги я стала еще чаще обращаться с молитвой к блаженной. Помощь ее приходила сразу же и в таких случаях, когда «по букве» поступать было не совсем удобно.Одно время моей маме приходилось получать за меня деньги. Вначале я молилась Матронушке, чтобы все проходило без недоразумений, и все действительно было в порядке. Но потом я как-то охладела к молитве, а однажды подумала так: «Все это хорошо, только причем здесь Матронушка? Просто у мамы хорошие отношения с работниками этого учреждения, вот они и делают для нее исключение». Буквально на следующий день мама пришла очень недовольная и сердито сказала: «Не понимаю, что с ними случилось. Требуют почему-то, чтобы пришла именно ты». Тут-то я и поняла, «причем» здесь Матронушка». Попросила у нее прощения, и в дальнейшем все пошло по-прежнему.Однажды нам нужно было оформить документы. На утреннем правиле я совершенно неожиданно для себя прочитала молитву Матронушке, которую она продиктовала во сне одной благочестивой женщине. Придя в контору, мы увидели там огромную очередь. Но к секретарю очереди почти не было, и мы обратились к нему. Нас очень внимательно и доброжелательно выслушали и быстро все напечатали, а потом сразу передали наши документы для окончательного оформления, хотя мы об этом не просили. Минут через десять нас вызвали в кабинет и все оформили. Мы, конечно, были очень рады и благодарили Матронушку за ее помощь.У мамы неожиданно возникла резкая боль в груди, так что ей было трудно глубоко дышать. Мы помолились Матронушке, а потом мама крестообразно помазала больное место ваткой, пропитанной маслицем от неугасимой лампады у мощей Матронушки. Она сразу же ощутила благодатное тепло, потом спокойно заснула, а проснулась исцеленной!Вот такие чудеса творит Господь по молитвам святой блаженной Матроны Московской. Слава Богу за все!