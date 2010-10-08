«Николай Чудотворец, помоги!..»
…Бабушка переехала жить к нам. Она всегда дожидалась меня с работы, а на столе к моему приходу стоял горячий чай. Пока пили чай, говорили о жизни и о Боге. Однажды она сказала мне: «Ты так поздно возвращаешься домой, если вдруг тебя кто-то встретит или нападет, кричи во весь голос и зови на помощь Николая Чудотворца, потому что он очень скорый помощник в бедах».
Как-то летом я возвращалась домой после второй смены, около 12 часов ночи. Специально проехала на одну остановку подальше, чтобы не проходить мимо серых домов - там объявился «Серега хромой», и в районе стали происходить нападения на людей. До дома осталось совсем близко, я была где-то посреди аллеи, которая с обеих сторон была огорожена заборами. Как вдруг прямо на моем пути появились три парня, и один из них - прихрамывал! Сердце тревожно забилось. Бежать назад - убегать от дома, да и все равно догонят. И в сторону никуда не убежишь: заборы не позволят. Идти вперед?..
Но меня тоже заметили, и я услышала: «Ну, все - подруга попалась, ей не уйти!» Эти трое сцепили руки и перегородили мне дорогу. Вдруг я вспоминаю слова бабушки о скором помощнике Николае Чудотворце и кричу: «Николай Чудотворец, помоги!»
Кричу, а голоса своего не слышу, это я в мыслях, в душе своей зову на помощь! Сердце того и гляди разорвется от страха, сама иду навстречу хулиганам. И вдруг, когда я прокричала мысленно Николаю Чудотворцу, один из парней разрывает цепь из рук и говорит Сереге: «Да это девчонка из нашего двора, она живет рядом со мной. Не трогайте ее!» Хромой начинает ругаться матом с моим соседом, а тот кричит мне: «Беги скорей, я их задержу!»
Бегу, а ноги ватные и не слушаются меня. И уже дома я долго не могла успокоиться. Я рассказала и маме и бабушке, что со мной произошло, и мы все вместе поблагодарили Николая Чудотворца. С тех пор меня встречала то мама, то бабушка с собачкой.
Вот так мне помог Николай Чудотворец - наш любимый святой. А впоследствии, когда я уже работала в школе, рассказывала детям об этом случае, и, думаю, в своей жизни кто-то из детей тоже мог воспользоваться помощью этого замечательного святого.
Апельсин
В тот воскресный день я встала пораньше, кратко помолилась - к Исповеди и Причастию подготовилась еще с вечера, - и стала собираться на Литургию. Выглянула в окно, посмотрела на золоченые купола Кирилло-Мефодиевского собора, порадовалась весеннему дню и начала одеваться. Взяла с собой продукты на канун - для поминовения усопших.
Уже вышла и закрыла входную дверь ключом, как вдруг вспомнила, что дома были апельсины, надо бы их взять и раздать детям. Вернулась, но в холодильнике лежал один-единственный апельсин. Положила его в пакет и поспешила в храм.
Вдыхая весенний воздух и чему-то радуясь, подошла к воротам храма, но тут мне преградил дорогу какой-то человек со всклоченными волосами и синяком под глазом. Бродяга!.. Мне стало жутковато, ведь кроме него рядом со мной никого не было. А бродяга посмотрел мне в глаза и попросил… апельсин.
От неожиданности я остановилась и подумала, откуда он может знать об апельсине, да и вообще - я же хотела отдать его детям в храме. Но - «просящему дай!» - и, помедлив немного, я достала это оранжевое солнышко и протянула незнакомцу. Глаза его широко открылись, и он спросил: «А откуда ты знала, что я хочу апельсин?»
Я молчала, не зная, что ответить, и в это время вспомнила, что я же за апельсином почему-то специально вернулась домой.
А бродяга сначала поцеловал апельсин, а потом начал благодарить Бога за то, что Он услышал его просьбу и послал это оранжевое чудо. Как же горячо он благодарил Бога за такую, по нашим меркам, малость, и всё целовал и целовал апельсин, приговаривая: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты услышал мою просьбу, ведь я так мечтал об апельсине, я так давно не ел апельсинов, я почти забыл этот вкус... Спасибо Тебе, Господи!..» По его щекам текли слезы благодарности Богу, и сам он больше не казался мне бродягой. Да и что я могу знать о его жизни?..
И вот я решилась рассказать о том, как Господь действует через людей и какую радость может принести даже маленький апельсин человеку, попавшему в жизненную передрягу. И еще - как нужно ценить то, что нам даёт Господь.
Благодарю Тебя, Господи, за этот урок!
- Наталья Гражданкина
- г. Самара
- 08.10.2010
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Cпаси Господи!
Спаси Господи Вас, Наталья, за такие жизненные истории! 🙂 Чудеса вокруг нас, их нужно только заметить….
Очень интересно было прочитать ваш рассказ,,Спаси Господи,,,
Трогательно , просто до слёз расчувствовалась помощью Святителя Николая ! Действительно чудо ! И второй рассказ впечатлил , как Милостивый Бог слышит наши нужды и даёт незамедлительную помощь ! Спасибо за назидание !
Slava Gospodu za vse! I spasibo Vam ogromnoe chto podelilis’ s nami etimi kazalos’ “malen’kimi” chudesami taiaschimi poistine glubochaishii smysl. “Imeiuschii ochi da uvidit’”! Vot tak I ukrepliaetsia vera. Zdorovia Vam I Vashei semie. Xranit Vas Gospod’!
Наталья, спасибо за рассказы…Расчувствовалсь до слез!!! Спаси Господи нас грешных!
SPASIBO BOGU SA VSE
Дивен Ты, ГОСПОДИ,
во святых Твоих!
О, Святителю Николае Мир Ликийских, Божий угодниче и чудотворче! Будь с нами, рабами Божьими, всегда, везде и во всем! Помогай нам в наших скорбях и искушениях. Аминь
Наталья! С Праздником! Спаси Господи!
Про апельсин особенно закралось в душу…, ведь мы в жизни много не ценим того что нам посылает Господь…, мы только видим то, что у нас бывает плохо… Прости Господи…
мне очень понравился рассказ 16 12 2010 17;10 Сохрани нас Господи грешных!
рассказ тронул за душу , сижу реву и вспоминаю все похожое.
Чудо! Божие чудо, которое трогает и показывает какие мы, как мы пали в своих грехах, Спаси всех Господи! С Рождеством Христовым вас братья и сестры! мы такая большая родня! здорова!
Чудо!Господь помогает всем!Главное верить!Прости нас Господи грешных и помилуй нас!
Рассказ прекрасный
Спаси Господи!Чудеса Божьи встречаютя на каждом шагу,но надо уметь их видеть.
Спасибо, хорошая статья. Надо нам всем чаще слышать и видеть людей, которые нуждаются в нас и внашей помощи. Дай Бог нам всем услышать Господа и вернуться за апельсином и к Богу.
Господь помогает всем, кто искренно верует,молится за своих родных и близких.Прощает нам наши грехи.Творите добро братья и сестры !Господи,храни нас!
И со мною происходили , по молитвам моим к преподобному Сергию Радонежскому , чудотворцу,
случаи , которые , иначе как Чудом , я назвать не могу…
Верую , Господи , помоги мне.
нииколай помоги моей маме Валентины выдержать сложную операцию. Спасибо.
Николушка вразуми моего сына Артемия на правильную жизненную дорогу. Спасибо.
Добрый день, хотел бы поделиться тем насколько сильна помощь свыше от Бога через Николу Чудотворца, молитесь и верьте что получите и всегда будете получать о чем просили я ни раз получал во что верил и просил! Воистину милосердный Господь наш Бог! Спасибо.
Господь Велик! Святые всегда помогают о чем бы вы их не просили, просто верьте в то что получите то о чем просите и отчистите свое сердце и все будет хорошо!
Святой Николай Чудотворец!!!!! Помоги мне решить проблему с квартирой!!!! Я православная христианка, живу в Таджикистане, мы русские здесь без прав. Везде мусульмане. Прошу тебя помоги мне в моих делах…
Николаюшка, добрый ты наш заступник, умоляю помоги нам с мужем рабом божьим Сергием любить друг друга, справиться о всеми бедами и искушениями и родить здоровых детишек, умоляю помоги нам, я так верю в твою помощь, и очень прошу простить нам грехи, я каюсь в своем неблагоразумии, стыдно мне за многие поступки, очень прошу умоли Господа нашего милосердного простить нас, помоги встать нам на путь истинный и жить в мире и согласии, подскажи как избавиться от ревности, как поступить чтобы муж не гулял на стороне, подскажи что я ему не смогла дать, и как правильно поступать.
Святой Николай Чудотворец, умоляю помоги вернуть любовь раба божьего Сергия, умоляю помоги нам сохранить семью, не допусти нас до разлуки, помоги своими чудотворными молитвами, услышь мой плачь, усоляю.
Святой Николай Чудотворец!!Помоги пожалуйста мне решить проблему с кредитом и здоровьем. Пожалуйста прошу тебя у меня нет другой помощи. Ты не раз меня спасал в трудные минуты жизни)) прошу услышь меня и в этот раз .Спасибо тебе за все!!!
УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ МНЕ
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ УМОЛЯЮ ВАС ПОМОГИТЕ МНЕ РАДИ ВСЕГО СВЯТЫХ
По молитвенному прошению Св. Николая Чудотворца получила устройство на работу. после молитвы в церкви не успела еще войти в квартиру, как навстречу мне из лифта вышел курьер, предложил взять все нужные документы и ехать в отдел кадров. Истинный скоропомощник и человеколюбец. и всегда , во всем, что благочестиво, помогает.
Святитель Николай Угодкик.Прошу помоги моим детям Павлу и Владимиру исцелиться от наркомании и винопития,пошли им добрых и кротких девушек,чтобы они влюбились и забыли про наркоманию и вино.Попроси Господа Бога Нашего чтоб он дал им разума и убрал из их сердец злость и ненависть к родным и прежде к матери.Во Имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь.
Николай Чудотворец!!! помоги мне , пожалуйста, с работой…Ты сам знаешь что нужно мне…. Спасибо тебе за все. Прости меня грешную!!!!
Теплый наш заступниче,Святителю отче Николае,молю тебя о помощи Роману,чтобы он устроился в жизни,чтобы женился на порядочной девушке,чтобы благополучно отслужил в армии.Помолись,отче Николае за Георгия, Дмитрия,Вячеслава,Владимира и чтобы мне устроиться на работу.Отче Николае,моли Бога о нас!
Отче Николае, моли Бога о мне!
Отче Николушка!Моли Бога о мой семье ,о моих детях.Николушка помоги обрести квартиру отдельную.Жить со своей семьей,детьми,в этой квартире счастливо,благополучно и в достатке и в здравии очень тебя прошу и молю.Заступись пред Господом Нашим за мою семью и моих детей.Во Имя Отца и Сына и Святого Духа Во Веке Веков АМИНЬ АМИНЬ АМИНЬ!
Николай Чудотворец помоги нам,рабе божьей Марине,рабу божьему Евгению и дочке нашей рабе божьей Дарье, пусть у нас будет здоровье,я только после операции пусть все мои мучения закончатся,боль пройдёт,знают я много кого обидела я у всех прошу прощения,пусть все испытания мы пройдём,я так уже устала от несправедливости,знаю что права но свою правоту доказать не могу,помоги мне с работой,со здоровьем я так долго мучаюсь с зубами,пусть всё у меня наладиться
nikolai ciudotvorez pomogi s domom i vsem moim rodnim pomogi i mame i bratu i vsem rodstvenikam
Николушка, помоги,пожалуйста, рабе Божьей Елене отдать все долги и погасить кредиты. Моли Бога обо мне. Во Имя Отца и Сына, и Святого Духа Аминь.
отче святитель Николай великий чудотворец!помоги отче мне удачно выйти замуж и переехать в др. страну.Да будет благом для меня.во имя Господа прошу тебя помоги,отче.Благодарю тебя!
Николай Чудотворец, прошу Тебя, помоги мне, пожалуйста, найти хорошую работу и помоги нам с мамой поскорее погасить все кредиты. Ты уже однажды помог мне найти хорошую работу, но фирму нашу закрыли, вот теперь снова работу ищу. Верю в Тебя, Святой Николай Чудотворец, верю в твою скорую помощь. Спасибо. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.Аминь! Аминь! Аминь!
Отче Николае, ты знаешь всё, помоги мне, и моли Господа о нас!
Милостливый чудотворец Божий угодник и быстрый помощник Николай помоги мне рабе Божией марине справиться со всеми меня гнетущими обстоятельствами, ты все видишь и все знаешь, помоги мне бросить пьянство, помоги избавиться от полноты, помоги мне чаще посещать храм Божий, чаще исповедоваться и причащаться. Исправь мою грешную жизнь. Благослови Батюшка.
Николай Чудотворец, прошу Тебя, помоги мне, пожалуйста, помирится с любимым, выйди замуж за него.Верю в Тебя, Святой Николай Чудотворец, верю в твою скорую помощь. Спасибо. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.Аминь!
Николай Чудотворец, помоги :найти себя в жизни, наполнить душу любовью, Найти ответы на мучащие меня вопросы, бросить курить!
Правду говорят, что самый любимый и почитаемый в народе это Николай Чудотворец. В июне 2014 года я была в Миргороде, под утро приснился сон, где чья-то рука очень сильно бьет меня в голову, и я падаю медленно, но сознание не теряю полностью.Успеваю громко крикнуть :Николай, спаси меня! Утром я испугалась, к чему бы это. Днем вышла в город по делам, чувствовала себя неважно, списала на критические дни. Около автостанции стояла цыганка и что-то говорила мне вслед. Я не обратила на нее внимания, пошла дальше, уэже купила продукты и присела отдохнуть на лавочке. Она снова подошла, начала что-то говорить, типа всю правду скажу. Я отмахивалась от нее, отводила взгляд. Она почувствовала наверное, что я не совсем здорова и применила гипноз. Я отдала ей деньги, спасибо не все, ушла сама не своя. Спасибо рядом был храм, я выпила святой водички, купила ленту Живые помощи, прочла молитвы и мне стало лучше. Так с Божьей помощью и Николая Чудотворца избавилась от беды.
О святитель наш пречудный и любимый Николай Чудотворец! Помоги мне пожалуйста, чтобы мы с моим любимым Павлом были вместе и были счастливы! Заранее за все благодарю и уповаю на Тебя.Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
О преславный наш чудотворец Николай! Прошу помолись за нас грешных, р . б. Викторию, р.б.Татьяну и р.б.Валентину, пусть все у нас будет хорошо, дай нам счастья, здоровья и благополучия.Мой сынок пусть будет послушным и занимаеться танцами, хоккеем, шахматами, а я пусть выйду замуж и повенчаюсь со своим любимым гражданским мужем р.б.Павлом.И на работе пусть все получится все войдет в свое русло,.Пусть я получу деньги которые мне обещали и пусть любовь царит и мир в моей семье. Заранее благодарю.Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
О Святой Николай угодник!Помоги мне р.б.Виктории Нике прошу узаконить отношения с р.б. Павлом.Пусть наш сынок радуется за нас что мы вместе.Верю в твою скорую помощь.Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
Николай Чудотворец, помоги мне р.б.Нике дай здоровья мне, прошу помоги и моим близким.Пусть у меня все будет хорошо.Завтра пойду в храм и поставлю свечки за себя и своих родных.Спасибо тебе Николай чудотворец. за все.Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
Предивный Николушка Чудотворец! Помоги мне сохранить нежные теплые чувства между мною и рабом Божиим Антоном. Он нашёл мне замену в лице двух женщин — одна моложе, другая — успешная и богатая. Я в страшной тоске и отчаянии. Я готова его простить, а он пусть оставит порочные связи с этими женщинами. А они пусть найдут своё счастье с другими мужчинами. Николушка Чудотворец, помоги Христа ради!!!!
Святой Никола Чудотворче! Помоги нам достроить новый дом.
Святитель отче Николае,моли Бога нас