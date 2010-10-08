«Николай Чудотворец, помоги!..»













Наталья Гражданкина г. Самара 08.10.2010

…Бабушка переехала жить к нам. Она всегда дожидалась меня с работы, а на столе к моему приходу стоял горячий чай. Пока пили чай, говорили о жизни и о Боге. Однажды она сказала мне: «Ты так поздно возвращаешься домой, если вдруг тебя кто-то встретит или нападет, кричи во весь голос и зови на помощь Николая Чудотворца, потому что он очень скорый помощник в бедах».Как-то летом я возвращалась домой после второй смены, около 12 часов ночи. Специально проехала на одну остановку подальше, чтобы не проходить мимо серых домов - там объявился «Серега хромой», и в районе стали происходить нападения на людей. До дома осталось совсем близко, я была где-то посреди аллеи, которая с обеих сторон была огорожена заборами. Как вдруг прямо на моем пути появились три парня, и один из них - прихрамывал! Сердце тревожно забилось. Бежать назад - убегать от дома, да и все равно догонят. И в сторону никуда не убежишь: заборы не позволят. Идти вперед?..Но меня тоже заметили, и я услышала: «Ну, все - подруга попалась, ей не уйти!» Эти трое сцепили руки и перегородили мне дорогу. Вдруг я вспоминаю слова бабушки о скором помощнике Николае Чудотворце и кричу: «Николай Чудотворец, помоги!»Кричу, а голоса своего не слышу, это я в мыслях, в душе своей зову на помощь! Сердце того и гляди разорвется от страха, сама иду навстречу хулиганам. И вдруг, когда я прокричала мысленно Николаю Чудотворцу, один из парней разрывает цепь из рук и говорит Сереге: «Да это девчонка из нашего двора, она живет рядом со мной. Не трогайте ее!» Хромой начинает ругаться матом с моим соседом, а тот кричит мне: «Беги скорей, я их задержу!»Бегу, а ноги ватные и не слушаются меня. И уже дома я долго не могла успокоиться. Я рассказала и маме и бабушке, что со мной произошло, и мы все вместе поблагодарили Николая Чудотворца. С тех пор меня встречала то мама, то бабушка с собачкой.Вот так мне помог Николай Чудотворец - наш любимый святой. А впоследствии, когда я уже работала в школе, рассказывала детям об этом случае, и, думаю, в своей жизни кто-то из детей тоже мог воспользоваться помощью этого замечательного святого.В тот воскресный день я встала пораньше, кратко помолилась - к Исповеди и Причастию подготовилась еще с вечера, - и стала собираться на Литургию. Выглянула в окно, посмотрела на золоченые купола Кирилло-Мефодиевского собора, порадовалась весеннему дню и начала одеваться. Взяла с собой продукты на канун - для поминовения усопших.Уже вышла и закрыла входную дверь ключом, как вдруг вспомнила, что дома были апельсины, надо бы их взять и раздать детям. Вернулась, но в холодильнике лежал один-единственный апельсин. Положила его в пакет и поспешила в храм.Вдыхая весенний воздух и чему-то радуясь, подошла к воротам храма, но тут мне преградил дорогу какой-то человек со всклоченными волосами и синяком под глазом. Бродяга!.. Мне стало жутковато, ведь кроме него рядом со мной никого не было. А бродяга посмотрел мне в глаза и попросил… апельсин.От неожиданности я остановилась и подумала, откуда он может знать об апельсине, да и вообще - я же хотела отдать его детям в храме. Но - «просящему дай!» - и, помедлив немного, я достала это оранжевое солнышко и протянула незнакомцу. Глаза его широко открылись, и он спросил: «А откуда ты знала, что я хочу апельсин?»Я молчала, не зная, что ответить, и в это время вспомнила, что я же за апельсином почему-то специально вернулась домой.А бродяга сначала поцеловал апельсин, а потом начал благодарить Бога за то, что Он услышал его просьбу и послал это оранжевое чудо. Как же горячо он благодарил Бога за такую, по нашим меркам, малость, и всё целовал и целовал апельсин, приговаривая: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты услышал мою просьбу, ведь я так мечтал об апельсине, я так давно не ел апельсинов, я почти забыл этот вкус... Спасибо Тебе, Господи!..» По его щекам текли слезы благодарности Богу, и сам он больше не казался мне бродягой. Да и что я могу знать о его жизни?..И вот я решилась рассказать о том, как Господь действует через людей и какую радость может принести даже маленький апельсин человеку, попавшему в жизненную передрягу. И еще - как нужно ценить то, что нам даёт Господь.Благодарю Тебя, Господи, за этот урок!