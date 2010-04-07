«Молю тебя о чуде!»

На Православном сайте люди пишут… святой блаженной Матроне Московской.

- Подскажите, пожалуйста, где здесь икона пресвятой Матроны?

- Вот на этой колонне, слева, обойдете - и сразу увидите. Только Матронушка не «пресвятая», а просто - святая блаженная. Пресвятая - только Матерь Божия…

Молодая женщина в смущении извинилась и тихонько прошла влево, сжимая в руке большую восковую свечу. К иконе блаженной Матроны Московской…

Давно заметили: как только по телевидению проходит передача о чудесах блаженной Матроны Московской, во всех храмах начинаются паломничества к ее иконам. А на нашем сайте появляются… виртуальные обращения к святой! Прямо в отзывах к публикациям, в которых рассказывается о ее чудесной помощи верующим. «Живу вдалеке от Москвы и не могу приехать к Матронушке. Пожалуйста, кто может, поставьте от меня свечу, поклонитесь Матушке!..» Десятки таких прошений выстраиваются под статьями… Со множеством восклицательных знаков. И - с огромной верой в помощь святой блаженной Матроны.

«Помоги всем, кому еще хуже, чем мне»



Мария: Милая Матронушка! Со слезами тебя прошу, помоги моей дочери Валентине благополучно перенести операцию. Очень прошу, дай ей сил и исцеление.

Людмила: Дорогая Матушка Матронушка, помоги моему сыночку Алеше выздороветь и больше в больницы не попадать. Пусть он будет здоровым, сильным и служит на благо нашей России. Помолись за него перед Господом, прошу тебя, Матронушка. Спасибо за веру, которую ты даешь.

Наталья: Прошу, помоги моей старшей дочери обрести душевное равновесие в отношениях с мужем, помоги им сохранить семью, направь мою девочку на путь истинный. Мужу помоги избавиться от алкогольной зависимости, укрепи его в этом решении. Помоги всем, кому еще хуже, чем мне. Пусть люди живут в мире и согласии.

Антонина: Помолись за меня Господу нашему, прошу, дай мне силы бросить курить, избавь меня от неизвестной болезни, и дай здоровья моим родным, и помоги, пожалуйста, сыну в работе.

Галина: Прошу здоровья для детей своих, близких. Здоровья для тех, кто мешает, для тех, кто обманул меня. Прошу дать сил, терпения, любви, удачи. Помощи прошу в работе и в личной жизни.

Захарий: Помоги нашей дочке, Параскеве, в ее исцелении! Да будет на все воля Божия!

Наталья: Прошу тебя, помоги моему мужу, ночами не спит, все думает как глава нашего семейства, как бы денег заработать, чтобы кредит выплатить и квартиру в нашем городе Харькове приобрести. Смотреть жалко, люблю я его очень сильно и хочу, чтобы у нас с ним было все в любви и благополучии. Спасибо тебе, что помогаешь нам всем.

Как трогают душу эти простые письма-молитвы! Трогает искренняя вера в то, что святая и так вот - через Православный сайт - услышит молящихся к ней и обязательно откликнется, каждому поможет в нужде. И ведь просят чаще всего о самом насущном, о чем больше всего печалятся. Об исцелении больных родственников или друзей, о вразумлении заблудших, о сохранении или создании семьи.

«Пожалуйста, сотвори чудо!!!»



Но как часто молящиеся просят ни больше ни меньше - чуда! Иные просят о том, о чем и просить-то нельзя: «Я встретила парня, и он мне понравился, но он почему-то не хочет со мной встречаться. Матронушка, помоги, чтобы он полюбил меня и мы были вместе!» Понятно, что эта просьба не является «приворотом», но ведь и это - попытка с помощью святой вмешаться в жизнь другого человека, поработить его свободную волю: «стань таким, как я хочу!.. Будь моим!..» Но святые - в таких делах не помощники!

А вот в благих делах, в том, что действительно нужно душе для спасения, а телу для здравия, святая Матрона отзывчива на молитву. Мне рассказывали, как бездетная пара приезжала еще на могилку тогда не прославленной Матронушки и со слезами жаловалась на свою печаль. Однажды женщина явственно услышала голос: «Родишь сыночка!» И вскоре с радостью узнала, что беременна. Вымолила у Бога для них Матронушка желанное дитятко!

Вот и сейчас люди приносят святой свои горькие скорби в надежде на ее помощь:

Галина: Жизнь просто остановилась. Муж бросил, сын не работает, сидит на моей шее, нищета замучила. Помоги выйти из тупика, умоляю. Я так одинока и несчастна. Освети меня своим ярким лучиком. Дай мне любви, счастья.

Наташа: Муж собирается уйти от меня, говорит, что не любит. У нас с ним ребенок, младенец. Помоги измениться мне и помоги изменить его отношение ко мне. Дорогая Матронушка, помоги сохранить семью. Ты единственная надежда, которая у меня осталась! Пожалуйста, сотвори чудо!!!

Ольга: Случилось так, что ни жилья не имею, ни денег, которые отдала для приобретения нового. Живу у чужих людей, у которых работаю. Дочери замуж вышли и уехали к мужьям за океан. Зовут меня к себе, но почему-то закрыта дорога у меня к ним, очень хочу уехать к ним, помоги мне, молю тебя, открой дорогу к детям моим, соедини семью нашу. Внучке полтора года, но не видела ее еще. Сама болею…

Светлана: Мы уже пять лет живем с родителями мужа. Они очень хорошие люди, но хочется своего уголочка. Прошу от всего сердца: помоги нашей семье купить квартиру.

Валерий: Матронушка, блаженная наша, избавь меня от болезни страшной!..

«Не для себя прошу!»



Среди множества прошений останавливают взгляд горячие просьбы матерей - о детях, детей - о родителях, и просто - о знакомых, сотрудниках, друзьях. Наверное, на такие молитвы - не за себя, а за ближнего своего - скорее всего откликаются святые…

Этим летом в Марфо-Мариинском монастыре села Ира, в Башкирии, я получила явный ответ на такую молитву за старшую свою дочь. Стояла и молилась блаженной Матронушке, которую Надежда очень любит и которой часто молится в своих бедах (и много раз получала от нее действенную помощь!). На стене храма кроме образа блаженной Матроны Московской еще много других икон. Но в этот момент ко мне подошла игумения Серафима и подарила закладку с иконочкой святой Матронушки… Я восприняла это как добрый отклик: Матронушка услышала, помолится Всемилостивому Богу о моей доченьке…

Надежда рассказывала, что когда уж очень было тяжело, она написала Матронушке письмо - и отправила его на адрес Покровского монастыря. А потом получила ответ. Конечно, не от самой Матронушки, а от сестер обители. Они писали, что помолились за Надежду со чадами, а письмо ее положили на раку с мощами.

Вот и эти люди всю свою печаль о страждущих близких вложили в письма к Матронушке. Пусть не обычные, а виртуальные. Но чувства-то у них подлинные! Что ж, значит, сейчас интернет - самый доступный для них способ обратиться с молитвой к святой. Ведь, наверное, каждый из них и в храме молится, и молебны блаженной Матроне заказывает. Да вот увидели на сайте такие прошения… - и тоже решились еще и здесь выплакать свою боль.

Анна: Матушка Матронушка, помолись за рабу Божью Людмилу, помоги ей избежать осложнений недуга, дай ей силы и смиренности, помоги создать семью в любви и вере. Я знаю, ты меня слышишь, Боженька слышит и любит тебя... помолись за нас, за Анну и Ярослава... Засыпаю и просыпаюсь с мыслями о тебе...

Ольга: Молю тебя, помоги моей мамочке найти хорошую работу и заплатить все наши кредиты, чтобы сестра успокоилась и перестала кричать и нервничать на всех. И помоги любимому человеку избавиться от вредных привычек, и с работой пусть все будет хорошо. Прошу, услышь нас. Благодарю тебя.

Анастасия: Помоги, пожалуйста, вылечить отца от алкоголизма, а то у меня и у мамы сил нет уже никаких. Да и мама болеет, страшно на все это смотреть. Помоги мне с моим любимым человеком ценить друг друга, быть искренними и честными, очень хочу быть с ним.

Ирина: Святая Матронушка! Помоги излечиться от тяжелой болезни нашему директору Виктору. Он человек большой души и доброго сердца. Просим тебя, умоли Господа нашего Иисуса Христа, пусть даст ему здоровья и сил.

Галина: Молю тебя, помоги моему сыну рабу Божьему Сергею. Грех на душу он взял большой. А я мать, он мой сын! Спаси его, прошу, помоги ему замолить грехи его. Прости грехи мои и сына моего.

Марина: Прошу о сыне моем Даниле. Боюсь, что с головой у него не все хорошо - учится плохо, читать почти не может, запоминает тяжело. Люблю своего сыночка очень, переживаю за него. Прошу тебя, Матронушка, помоги сыну моему Даниилу, исцели его, помоги в учении, дай и мне сил, Матронушка, дай ума, как вести себя, как помочь ему.

Елена: Не для себя прошу, для дочки своей. Помоги стать ей уверенной, сильной в этом мире. Дай ей силы.

Таня: Мне 11 лет, я очень хочу, чтобы мой отец исправился, был добрый с мамой, моей сестрой и со мной! Мой папа все время ругается на маму, они ссорятся, также и на меня и на мою сестру. Прошу тебя, услышь меня, святая Матрона!!!

Тетрадь с желаниями



А вот это письмо я решила выделить в особую главку. Потому что в нем одном сконцентрировано то, что не столь явно читается во многих письмах: от святой Матроны порой ждут чего-то магического, как от какой-то «доброй волшебницы»: вот взмахнет она волшебной палочкой - и все, что ты загадал, мгновенно сбудется. Или пусть уж не мгновенно, но - обязательно все! Вот и тетрадочка для этого заведена со списком желаний.

Володя: помоги найти работу по душе и любимую и любящую девушку, и чтобы у моей мамы с братом все было хорошо, если это возможно, исполни мои желания из моей тетради с желаниями.



Скажу вам, Володя, по секрету: только то, что мы создаем сами, своим трудом (в том числе и - молитвенным), приносит душе радость и служит на пользу. Ну а святые… - они же не в «тетрадках» читают, а в наших сердцах. И может быть, ваши, Володя, просьбы - если они не во вред вашей душе - Матронушка услышит и исполнит. Безо всякой «тетрадки желаний»…

«Она мне как родная!..»



Наконец-то среди многих, многих прошений последних дней - настоящий отклик на статью.

Лариса: 19 ноября 2009 года в наш город Приморско-Ахтарск Краснодарского края привезут частицу мощей Святой Матроны. Какая радость для нас всех, ведь не все могут приехать в Москву и посетить монастырь. Я была два года назад в Покровском монастыре у Матронушки. С тех пор я не расстаюсь с иконкой. Она со мной в автомобиле (я таксистка) и дома. Я обязательно буду встречать Матронушку в нашем городе. Она мне теперь как родная!

И многие могли бы сказать это: «Она мне стала родной и близкой!» - о святой Матронушке. Едва ли не в любой квартире есть иконочка блаженной Матроны, на полочке у многих стоит книга с ее житием и акафистом. Вот потому-то и пишут люди Матронушке, как написали бы своей очень влиятельной близкой родственнице, которая может помочь в их нужде.

Правильно ли это, канонично ли? И еще - можно ли просить святую Матрону о… прощении наших грехов?

С первым вопросом я не стала бы спорить. Приносят же люди свои записочки к раке ее мощей в Покровском монастыре в Москве, к мощам святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На Святой Земле, в Гефсимании, я видела записки к Царице Небесной у Ее гробницы, а в Назарете - у икон Пресвятой Богородицы. Если записки не заменяют, а дополняют церковные молитвы, что в этом плохого? И Православный интернет давно уже стал не только местом публикации душеполезных статей и местом общения верующих. Мы делимся своими радостями и бедами, просим молитв друг за друга. И - молимся, и заказываем сорокоусты и обедни, и, кто может, помогаем реальными делами.

Но вот так часто встречающаяся просьба: «святая Матронушка, прости мои грехи…» - ничего, кроме досады о духовной неграмотности просящего, не вызывает. Только Бог может по безграничной Своей милости прощать наши грехи! А святым дана великая благодать приносить к Богу свои ходатайства за нас, грешных.

Ко всему, что делаем, надо, как и заповедано святыми отцами, подходить с разумением. Это будет только на пользу и земному устроению жизни, и нашей душе.

«Хоть я и другой веры»



Не в первый раз среди «отзывов»-прошений к Матроне встречаются имена явно не из Православных святцев.

Алия: Я к тебе обращаюсь (впервые), хоть я и другой веры. Я мусульманка. Раньше я от сестры слышала, что есть храм, куда люди со всего мира приезжают. Вот и у меня есть к тебе просьба. Святая Матронушка, пожалуйста, помоги мне, я очень хочу ребеночка.

Улданай: Молю тебя о счастье семейном. Я очень сильно люблю своего мужа, он хороший человек, но он не понимает меня, я прошу тебя помочь нам сохранить нашу семью.

Маулида: Молю, помоги моему сыну устроить свою жизнь, найти любовь, устроиться на работу, преодолеть свою болезнь. А мне найти хорошую работу.

А Ламара - видимо, грузинка, стало быть, Православная, хоть и вряд ли принадлежащая к Русской Православной Церкви, - печалится о своей маме, просит святую исцелить ее недуг.

И много, много имен нерусских. Да ведь и к Святителю Николаю прибегают люди разных верований, и по горячей молитве Чудотворец помогает в нуждах. Вот и Матронушка стала всенародной святой, близкой для всех. Как объяснить это? Да ведь солнце одинаково светит, и дождь льется на праведных и грешных, милость Божия изливается на всех Его чад, уже нашедших к Нему верную дорогу и только ищущих этот путь. И, может быть, милость Божия, вымоленная для иноверцев русской святой, для кого-то станет тем маячком, который и укажет истинный путь к спасению.

P.S. Все приведенные в публикации прошения к святой блаженной Матроне Московской - подлинные, они размещены на сайте Православной газеты «Благовест» в откликах к статьям «Помощь Матроны Московской», «Букет от Матронушки», «Цветы от Матронушки», «Святая Матрона подсказала», «Счастливый случай». Вы можете ознакомиться с этими и многими другими письмами - и, если есть желание и возможность, помолиться за тех, кто просит помощи у святой блаженной Матронушки. «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).



На снимках: икона святой блаженной Матроны Московской; очередь к мощам Матронушки нередко выходит далеко за ворота Покровского монастыря.