«Молю тебя о чуде!»
На Православном сайте люди пишут… святой блаженной Матроне Московской.
- Подскажите, пожалуйста, где здесь икона пресвятой Матроны?
- Вот на этой колонне, слева, обойдете - и сразу увидите. Только Матронушка не «пресвятая», а просто - святая блаженная. Пресвятая - только Матерь Божия…
Молодая женщина в смущении извинилась и тихонько прошла влево, сжимая в руке большую восковую свечу. К иконе блаженной Матроны Московской…
Давно заметили: как только по телевидению проходит передача о чудесах блаженной Матроны Московской, во всех храмах начинаются паломничества к ее иконам. А на нашем сайте появляются… виртуальные обращения к святой! Прямо в отзывах к публикациям, в которых рассказывается о ее чудесной помощи верующим. «Живу вдалеке от Москвы и не могу приехать к Матронушке. Пожалуйста, кто может, поставьте от меня свечу, поклонитесь Матушке!..» Десятки таких прошений выстраиваются под статьями… Со множеством восклицательных знаков. И - с огромной верой в помощь святой блаженной Матроны.
«Помоги всем, кому еще хуже, чем мне»
Мария: Милая Матронушка! Со слезами тебя прошу, помоги моей дочери Валентине благополучно перенести операцию. Очень прошу, дай ей сил и исцеление.
Людмила: Дорогая Матушка Матронушка, помоги моему сыночку Алеше выздороветь и больше в больницы не попадать. Пусть он будет здоровым, сильным и служит на благо нашей России. Помолись за него перед Господом, прошу тебя, Матронушка. Спасибо за веру, которую ты даешь.
Наталья: Прошу, помоги моей старшей дочери обрести душевное равновесие в отношениях с мужем, помоги им сохранить семью, направь мою девочку на путь истинный. Мужу помоги избавиться от алкогольной зависимости, укрепи его в этом решении. Помоги всем, кому еще хуже, чем мне. Пусть люди живут в мире и согласии.
Антонина: Помолись за меня Господу нашему, прошу, дай мне силы бросить курить, избавь меня от неизвестной болезни, и дай здоровья моим родным, и помоги, пожалуйста, сыну в работе.
Галина: Прошу здоровья для детей своих, близких. Здоровья для тех, кто мешает, для тех, кто обманул меня. Прошу дать сил, терпения, любви, удачи. Помощи прошу в работе и в личной жизни.
Захарий: Помоги нашей дочке, Параскеве, в ее исцелении! Да будет на все воля Божия!
Наталья: Прошу тебя, помоги моему мужу, ночами не спит, все думает как глава нашего семейства, как бы денег заработать, чтобы кредит выплатить и квартиру в нашем городе Харькове приобрести. Смотреть жалко, люблю я его очень сильно и хочу, чтобы у нас с ним было все в любви и благополучии. Спасибо тебе, что помогаешь нам всем.
Как трогают душу эти простые письма-молитвы! Трогает искренняя вера в то, что святая и так вот - через Православный сайт - услышит молящихся к ней и обязательно откликнется, каждому поможет в нужде. И ведь просят чаще всего о самом насущном, о чем больше всего печалятся. Об исцелении больных родственников или друзей, о вразумлении заблудших, о сохранении или создании семьи.
«Пожалуйста, сотвори чудо!!!»
Но как часто молящиеся просят ни больше ни меньше - чуда! Иные просят о том, о чем и просить-то нельзя: «Я встретила парня, и он мне понравился, но он почему-то не хочет со мной встречаться. Матронушка, помоги, чтобы он полюбил меня и мы были вместе!» Понятно, что эта просьба не является «приворотом», но ведь и это - попытка с помощью святой вмешаться в жизнь другого человека, поработить его свободную волю: «стань таким, как я хочу!.. Будь моим!..» Но святые - в таких делах не помощники!
А вот в благих делах, в том, что действительно нужно душе для спасения, а телу для здравия, святая Матрона отзывчива на молитву. Мне рассказывали, как бездетная пара приезжала еще на могилку тогда не прославленной Матронушки и со слезами жаловалась на свою печаль. Однажды женщина явственно услышала голос: «Родишь сыночка!» И вскоре с радостью узнала, что беременна. Вымолила у Бога для них Матронушка желанное дитятко!
Вот и сейчас люди приносят святой свои горькие скорби в надежде на ее помощь:
Галина: Жизнь просто остановилась. Муж бросил, сын не работает, сидит на моей шее, нищета замучила. Помоги выйти из тупика, умоляю. Я так одинока и несчастна. Освети меня своим ярким лучиком. Дай мне любви, счастья.
Наташа: Муж собирается уйти от меня, говорит, что не любит. У нас с ним ребенок, младенец. Помоги измениться мне и помоги изменить его отношение ко мне. Дорогая Матронушка, помоги сохранить семью. Ты единственная надежда, которая у меня осталась! Пожалуйста, сотвори чудо!!!
Ольга: Случилось так, что ни жилья не имею, ни денег, которые отдала для приобретения нового. Живу у чужих людей, у которых работаю. Дочери замуж вышли и уехали к мужьям за океан. Зовут меня к себе, но почему-то закрыта дорога у меня к ним, очень хочу уехать к ним, помоги мне, молю тебя, открой дорогу к детям моим, соедини семью нашу. Внучке полтора года, но не видела ее еще. Сама болею…
Светлана: Мы уже пять лет живем с родителями мужа. Они очень хорошие люди, но хочется своего уголочка. Прошу от всего сердца: помоги нашей семье купить квартиру.
Валерий: Матронушка, блаженная наша, избавь меня от болезни страшной!..
«Не для себя прошу!»
Среди множества прошений останавливают взгляд горячие просьбы матерей - о детях, детей - о родителях, и просто - о знакомых, сотрудниках, друзьях. Наверное, на такие молитвы - не за себя, а за ближнего своего - скорее всего откликаются святые…
Этим летом в Марфо-Мариинском монастыре села Ира, в Башкирии, я получила явный ответ на такую молитву за старшую свою дочь. Стояла и молилась блаженной Матронушке, которую Надежда очень любит и которой часто молится в своих бедах (и много раз получала от нее действенную помощь!). На стене храма кроме образа блаженной Матроны Московской еще много других икон. Но в этот момент ко мне подошла игумения Серафима и подарила закладку с иконочкой святой Матронушки… Я восприняла это как добрый отклик: Матронушка услышала, помолится Всемилостивому Богу о моей доченьке…
Надежда рассказывала, что когда уж очень было тяжело, она написала Матронушке письмо - и отправила его на адрес Покровского монастыря. А потом получила ответ. Конечно, не от самой Матронушки, а от сестер обители. Они писали, что помолились за Надежду со чадами, а письмо ее положили на раку с мощами.
Вот и эти люди всю свою печаль о страждущих близких вложили в письма к Матронушке. Пусть не обычные, а виртуальные. Но чувства-то у них подлинные! Что ж, значит, сейчас интернет - самый доступный для них способ обратиться с молитвой к святой. Ведь, наверное, каждый из них и в храме молится, и молебны блаженной Матроне заказывает. Да вот увидели на сайте такие прошения… - и тоже решились еще и здесь выплакать свою боль.
Анна: Матушка Матронушка, помолись за рабу Божью Людмилу, помоги ей избежать осложнений недуга, дай ей силы и смиренности, помоги создать семью в любви и вере. Я знаю, ты меня слышишь, Боженька слышит и любит тебя... помолись за нас, за Анну и Ярослава... Засыпаю и просыпаюсь с мыслями о тебе...
Ольга: Молю тебя, помоги моей мамочке найти хорошую работу и заплатить все наши кредиты, чтобы сестра успокоилась и перестала кричать и нервничать на всех. И помоги любимому человеку избавиться от вредных привычек, и с работой пусть все будет хорошо. Прошу, услышь нас. Благодарю тебя.
Анастасия: Помоги, пожалуйста, вылечить отца от алкоголизма, а то у меня и у мамы сил нет уже никаких. Да и мама болеет, страшно на все это смотреть. Помоги мне с моим любимым человеком ценить друг друга, быть искренними и честными, очень хочу быть с ним.
Ирина: Святая Матронушка! Помоги излечиться от тяжелой болезни нашему директору Виктору. Он человек большой души и доброго сердца. Просим тебя, умоли Господа нашего Иисуса Христа, пусть даст ему здоровья и сил.
Галина: Молю тебя, помоги моему сыну рабу Божьему Сергею. Грех на душу он взял большой. А я мать, он мой сын! Спаси его, прошу, помоги ему замолить грехи его. Прости грехи мои и сына моего.
Марина: Прошу о сыне моем Даниле. Боюсь, что с головой у него не все хорошо - учится плохо, читать почти не может, запоминает тяжело. Люблю своего сыночка очень, переживаю за него. Прошу тебя, Матронушка, помоги сыну моему Даниилу, исцели его, помоги в учении, дай и мне сил, Матронушка, дай ума, как вести себя, как помочь ему.
Елена: Не для себя прошу, для дочки своей. Помоги стать ей уверенной, сильной в этом мире. Дай ей силы.
Таня: Мне 11 лет, я очень хочу, чтобы мой отец исправился, был добрый с мамой, моей сестрой и со мной! Мой папа все время ругается на маму, они ссорятся, также и на меня и на мою сестру. Прошу тебя, услышь меня, святая Матрона!!!
Тетрадь с желаниями
А вот это письмо я решила выделить в особую главку. Потому что в нем одном сконцентрировано то, что не столь явно читается во многих письмах: от святой Матроны порой ждут чего-то магического, как от какой-то «доброй волшебницы»: вот взмахнет она волшебной палочкой - и все, что ты загадал, мгновенно сбудется. Или пусть уж не мгновенно, но - обязательно все! Вот и тетрадочка для этого заведена со списком желаний.
Володя: помоги найти работу по душе и любимую и любящую девушку, и чтобы у моей мамы с братом все было хорошо, если это возможно, исполни мои желания из моей тетради с желаниями.
Скажу вам, Володя, по секрету: только то, что мы создаем сами, своим трудом (в том числе и - молитвенным), приносит душе радость и служит на пользу. Ну а святые… - они же не в «тетрадках» читают, а в наших сердцах. И может быть, ваши, Володя, просьбы - если они не во вред вашей душе - Матронушка услышит и исполнит. Безо всякой «тетрадки желаний»…
«Она мне как родная!..»
Наконец-то среди многих, многих прошений последних дней - настоящий отклик на статью.
Лариса: 19 ноября 2009 года в наш город Приморско-Ахтарск Краснодарского края привезут частицу мощей Святой Матроны. Какая радость для нас всех, ведь не все могут приехать в Москву и посетить монастырь. Я была два года назад в Покровском монастыре у Матронушки. С тех пор я не расстаюсь с иконкой. Она со мной в автомобиле (я таксистка) и дома. Я обязательно буду встречать Матронушку в нашем городе. Она мне теперь как родная!
И многие могли бы сказать это: «Она мне стала родной и близкой!» - о святой Матронушке. Едва ли не в любой квартире есть иконочка блаженной Матроны, на полочке у многих стоит книга с ее житием и акафистом. Вот потому-то и пишут люди Матронушке, как написали бы своей очень влиятельной близкой родственнице, которая может помочь в их нужде.
Правильно ли это, канонично ли? И еще - можно ли просить святую Матрону о… прощении наших грехов?
С первым вопросом я не стала бы спорить. Приносят же люди свои записочки к раке ее мощей в Покровском монастыре в Москве, к мощам святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На Святой Земле, в Гефсимании, я видела записки к Царице Небесной у Ее гробницы, а в Назарете - у икон Пресвятой Богородицы. Если записки не заменяют, а дополняют церковные молитвы, что в этом плохого? И Православный интернет давно уже стал не только местом публикации душеполезных статей и местом общения верующих. Мы делимся своими радостями и бедами, просим молитв друг за друга. И - молимся, и заказываем сорокоусты и обедни, и, кто может, помогаем реальными делами.
Но вот так часто встречающаяся просьба: «святая Матронушка, прости мои грехи…» - ничего, кроме досады о духовной неграмотности просящего, не вызывает. Только Бог может по безграничной Своей милости прощать наши грехи! А святым дана великая благодать приносить к Богу свои ходатайства за нас, грешных.
Ко всему, что делаем, надо, как и заповедано святыми отцами, подходить с разумением. Это будет только на пользу и земному устроению жизни, и нашей душе.
«Хоть я и другой веры»
Не в первый раз среди «отзывов»-прошений к Матроне встречаются имена явно не из Православных святцев.
Алия: Я к тебе обращаюсь (впервые), хоть я и другой веры. Я мусульманка. Раньше я от сестры слышала, что есть храм, куда люди со всего мира приезжают. Вот и у меня есть к тебе просьба. Святая Матронушка, пожалуйста, помоги мне, я очень хочу ребеночка.
Улданай: Молю тебя о счастье семейном. Я очень сильно люблю своего мужа, он хороший человек, но он не понимает меня, я прошу тебя помочь нам сохранить нашу семью.
Маулида: Молю, помоги моему сыну устроить свою жизнь, найти любовь, устроиться на работу, преодолеть свою болезнь. А мне найти хорошую работу.
А Ламара - видимо, грузинка, стало быть, Православная, хоть и вряд ли принадлежащая к Русской Православной Церкви, - печалится о своей маме, просит святую исцелить ее недуг.
И много, много имен нерусских. Да ведь и к Святителю Николаю прибегают люди разных верований, и по горячей молитве Чудотворец помогает в нуждах. Вот и Матронушка стала всенародной святой, близкой для всех. Как объяснить это? Да ведь солнце одинаково светит, и дождь льется на праведных и грешных, милость Божия изливается на всех Его чад, уже нашедших к Нему верную дорогу и только ищущих этот путь. И, может быть, милость Божия, вымоленная для иноверцев русской святой, для кого-то станет тем маячком, который и укажет истинный путь к спасению.
P.S. Все приведенные в публикации прошения к святой блаженной Матроне Московской - подлинные, они размещены на сайте Православной газеты «Благовест» в откликах к статьям «Помощь Матроны Московской», «Букет от Матронушки», «Цветы от Матронушки», «Святая Матрона подсказала», «Счастливый случай». Вы можете ознакомиться с этими и многими другими письмами - и, если есть желание и возможность, помолиться за тех, кто просит помощи у святой блаженной Матронушки. «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).
На снимках: икона святой блаженной Матроны Московской; очередь к мощам Матронушки нередко выходит далеко за ворота Покровского монастыря.
- Ольга Ларькина
- 19.11.2009
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Блаженная Старица Матрона, моли Бога о всех нас, помоги людям, которые просят у тебя помощи, проси Господа нашего Иисуса Христа о нас, грешных!!!
еще я хотела спросить…может сможет мне кто дать ответ…ездила к матрене 3 раза…1первый года 2 назад. просила за маму — помогла, прям на следующий же день…очень рада….2 раз ездила в августе год назад — просила за нашу семью(у нас нет детей)- не помогла…3 раз ездила этой зимой просила за маму и за нашу семью — маме помогла буквально через неделю, а нам нет….
почему так? нет, я очень рада, что она помогла моей маме, это для очень важно и я очень счастлева, но почему не помогает нам с мужем? почему не дает нам долгожданного счестья? может я что-то делаю не так? может нам вообще не суждено испытать себя в роли родителей? все очень странно………………
Юля, ничего странного нет. Святые — не исполнители наших желаний. Они молятся о нас перед Богом. И только Бог может даровать просимое. При этом Бог лучше нас знает, что нам на самом деле полезно и нужно. Не отчаивайтесь, я знаю несколько семей, в которых после долгих лет ожидания рождался ребеночек. И у моих родителей тоже долго не было детей, но потом родилась я, а через 4 года — мой брат. Наверное, надо еще немного потерпеть, помолиться. Если вы еще не венчаны — повенчаться. Храни вас Бог!
Ирина, благодарю ВАС!!!!!
9.05.2010 собираемся венчаться….уже во всю готовимся…
решили венчаться через 3 года после брака, до этого знали друг друга с детства….мы так думаем, что мы половинки одного целого и я очень благодарна Богу за моего можа….
прости нам Боже грехи наши…
с надежной и уважением юлия.
Юля, рада за вас! Совет вам да любовь! И помощи Божией в жизни!
Наташе.
Наташенька, если ты молишься, стараешься жить по заповедям, а мечты твои не сбываются — значит, исполнение этих желаний тебе может быть очень вредно. Это значит, Господь хранит, бережет тебя, и готовит тебе то, что действительно тебе нужно. Поверь. Это не просто слова, это опыт, и не только мой — десятков тысяч верующих людей. Нужно только ВЕРИТЬ Господу, довериться, вручить себя Ему. И душа успокоится, и все устроится как нельзя лучше. Помоги тебе Господь и Пречистая Его Матерь!
матронушка помоги мне пожалуйста прошу от всего сердца , помоги мне стать отличницей отец мой и мать жили долгго и счастливо и чтобы братья мои были тоже счастливыми ПОМОГИ НАМ))))***
Блаженная матерь матрона помоги мне .моим детушкам .мужу чтоб всё у нас сложилось хорошо!
Матушка Матронушка, молю тебя, помоги моей дочери рабе Божьей Наталье, пошли ей исцеление, дай ей сил и терпения. Очень надеюсь. Спасибо тебе за твою помощь.
Милая Матронушка, прошу тебя о помощи, чтобы зачать, выносить и родить здорового малыша!! Помоги мне пожалуйста!!!
Блаженная мати Матроно,моли Бога о нас!Прошу тебя Матронушка помолись пред Господом Богом за р.б. Евгения и Татьяну.Помоги нам стать родителями,родить здоровых детей,помоги родить в срок.Прости нам Матушка Матронушка все наши грехи ибо мы каимся за все ,что нагрешили.Прости нам Матронушка и помоги нам. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа.АМИНЬ.
Матушка Матронушка прошу тебя помоги мне родить здоровых чад и в срок.Прошу тебя услышать меня и помочь мне.Спасибо тебе за твою помощь.Во Имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
Милая Матронушка!!Благадарю тебя за рождения моей внученьки Сашенки, дай Бог ей и моим детям Юлии,Марии,Михаилу здаровья.Помались чтобы у моего сына Михаила всё была хорошо в армии,дочери моей Марии хорошего и любещего мужа.
Милая Матронушка !! Помоги мне в маём бизнасе ,что он стал работать и принасить доход чтобы я могла расплотиться с долгами очень малю тебя.
Милая святая Матронушка! Очень тебя прошу, молись о здоровье моей мамочки Марии, пусть Бог даст ей силы и здоровье справиться с недугом, чтобы она жила и радовалась жизни. Подари нам это чудо, наша Матронушка! Прошу тебя, Матронушка, молись за нас, пусть Бог простит нам все наши грехи! Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Аминь.
Милая родная Матронушка, спасибо, что ты делаешь чудеса и для нас.Спасибо тебе огромнейшее за встречу брата Сережи с любимой женщиной.Она заполнила ему все сердце.Спасибо, Матронушка тебе, за радостное настроение сейчас за него и мамы и всех родных.Очень надеемся, что жизнь его наладится и он будет счастлив.А вместе с ним и мы. И прошу тебя Матронушка, молись за него и за здоровье моей мамочки Марии, чтобы она стала радостной и здоровой. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.Аминь.
Святая Матушка Матронушка!Слезно прошу тебя помочь мне р.б.Татьяне.ПОМОГИ МНЕ родить здорового ребенка и в срок.Прошу тебя услішать мою просьбу и помочь мне.Прости мне Матушка Матронушка за мои грехи которые я совершаю и совершала ибо каюсь я в их.Прости и помоги мне р.б.Татьяне.Аминь.
Матронушка, прошу, помолись о моей многогрешной душе перед господом Иисусом Христом и матушкой Пресвятой Богородицей.
Вы, знаете и видите мои проблемы, помогите!
все, пусть будет по воле Божьей.
Что б Владимира, все получилось, могла к нему поехать, Александру хорошую должность дали, укрепились крепкие отношения с детьми, сестрой — как было раньше. Аминь!
святая Матронушка,помоги мне найти душевное успокоение!
Помоги обрести любовь взаимную и счастливую!
дорогая матренушка.
милая святая матренушка.очень вас просим нам помочь.попроси пожалуйста боженьку простить нас за все наши грехи видемые и невидемые.мы очень хотим лялечку .доченьку.здоровую.послушную.чтоб была на радость нам.помолись за нас.за это большое вам спосибо.
Святая Матушка Матрона! Прошу Тебя, помоги мне ,рабе божьей Оксане, с моим любимым мужем,рабом божьим Андреем, забеременеть и родить двойню — мальчика(сыночка) и девочку(доченьку).Пожалуйста!!! Пожалуйста, сотвори чудо!!! Прости нам все грехи! СпасибоТебе,Матронушка!!!
Святая Матронушка! Прошу, помоги мне выносить и родить здорового ребенка, которого ношу под сердцем своим. Прошу Тебя, Матронушка, прости мне грехи мои, ибо осознала многие из них и очень каюсь. Помоги пожалуйста не оступиться и дать здоровую жизнь малышу, который растет внутри меня. Верю Тебе, Матронушка, и в Тебя, помоги пожалуйста!!!
О Святая Матронушка! Прошу тебя помоги нам рабе божьей Юлии и рабу божьему Юрию стать родителями.Я молюсь и верю тебе что ты поможешь мне забеременить.И родить здоровое дитя. Мы очень этого хотим, верим и ждем.Прости нам все согрешения мы каимся уже 3 года.Сотвори чудо умоляю.Пусть на все будет воля Божья.Аминь аминь аминь
Матушка Матронушка милая помоги нам Елене и Вячеславу обрести радость материнства и отцовства. Матронушка помоги мне грешнице великой забеременеть и родить ребеночка, матушка помолись за нас грешных, упомяни в своих молитвах наши имена! Прости Нас Господи!
Матронушка, помоги пожалуйста моему мужу Олегу завтра устроитьтся на работу. Помоги нам остаться в нашей квартире и что-бы банки не подавали на нас в суд. помоги выбраться из нашей ситуации. Помоги пожалуйста, прошу тебя. Помоги сестренке моей Светлане, найти доброго и хорошего мужа. Помоги!!!!!!
Святая Матронушка! Моли бога о избавлении моей дочери от болезни душевной.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.
Матушка Матронушка!Очень прошу тебя помолись за нас с мужем Романом.Я не могу родить,что только не делала,сходила на операцию,лечилась и все безрезультатно.Мы очень хотим ребеночка,молю тебя со слезами на глазах помоги!И прости нас за грехи наши!Пусть будет на все воля Божья!Только помоги!Аминь!
матронушка спаи меня грешную и не кудышную. помоги быть верной господу во всем. простоту веры даруй покояние всецелое. любви ко господу и к ближнему. смирения терпения страх божий мудрости. чтоб всем сердцем прилипится ко господу.моли о моем сыне дмитрия и родных заблудших. твердости исповедания даруй нам господа и не прнять печати антихриста.исцели от гнева мстительности осуждения несмирения уныния забвения окаменения лености и принемать все как от руки господа срадостью и благодарением. не остави нас грешных
О блаженная мати Матроно! С благоговением и великой радостью обращаюсь к Тебе! Спасибо за исцеления от бесплодия и радость родительства, которые ты даруешь семьям.
Прошу тебя услышь мои молитвы, попроси у Господа прощения нам грехов наших вольных и невольных,видимых и невидимых.
Молим Тебя о чуде даровании нам, Анне и Александру, детей и благости в нашей семье. Да пошли счастья и здоровья, материального благополучия всем моим родным и близким, и всем людям на Земли.
Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Величаем тя, святая праведная старице Матроно, и чтем святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.
матушка матронушка помолись за мою семью, детей, мужа,родителей помоги нам в наших бедах .аминь
Святая Матронушка,Матушка, помолись пред Господом Богом, об исцелении рабы Божьей Ники от тяжкого недуга, о прощении грехов смертных рабе Божьей Ольге. Верим в милость Божью. Аминь.
Дорогая Матушка Матронушка! Молю Тебя милая, помоги нам с мужем Николаем стать родителями. Мы больше всего на свете хотим деток. Умоли Господа нашего Иисуса Христа простить наши согрешения, и смиловаться над нами. Пожалуйста, Матронушка, помоги нам!!!! Я знаю, Ты нас слышишь о обязательно поможешь. Аминь.
дорогая матронушка помоги пожалуйста мне наладить свою жизнь
Матронушка, миленькая! Помоги мне, прошу тебя. Помолись, пожалуйста, перед Господом нашим Иисусом Христом о здоровье р.б. Ксении. Прошу тебя помолись о моем здоровье, чтобы мое физическое здоровье было хорошим. Прошу тебя, не откажи мне в помощи. Молю тебя. Спасибо тебе, что всегда рядом со мной. Спасибо за все. ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА! АМИНЬ! АМИНЬ! АМИНЬ!
Матронушка! Господь даровал мне двух сыночков. А я все продолжаю мечтать о дочурке. Помолись за меня Матушка пред Господом нашим! Вымоли для меня здоровенькую доченьку, чтобы мы с мужеи смогли зачать, выносить и родить нашу девочку. Я ее так жду!!! Благодарю тебя Матушка!!! Я помню твою помощь при рождении сыночка Ярослава!!!
Святая Матушка Матрона! Помоги рабе Божьей Елене найти свбе православного суженого и родить детишек.Умоли Господа нашего Иисуса Христа простить ей все грехи и одарить ее счастьем и чудом рождения ребенка.ВО ИМЯ ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО ДУХА1.
Матушка Матрона! Прости меня за просьбу мою, может она и не такая важная как у других людей, но я так отчаялась. Воспитываю одна ребенка,денег на многое не хватает.На работе тружусь добросовестно,качественно, руководство это видит, но повышение по службе проходит мимо меня вот и сейчас как в очередной раз. Всегда находятся блатные.Я карьеристка, но так обидно выполнять работу сложнее, чем другие, а получать на много меньше их.Помоги мне, пожалуйста! Очень прошу, услышь мою просьбу, ведь кроме Господа помочь мне некому!
дорогая матронушка помоги пожалуйста мне наладить свою жизнь
Милая Матронушка!Впервые к тебе обращаюсь!БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ БОЖЕНЬКА ЗА ЗДОРОВЬЕ, ЗА ХОРОШЕГО МУЖА!Помолись за раба Алексея об избавлении от пагубной страсти алкоголизма!Умоли Господа о даровании нам здоровых детишек!Помоги в приобретении своего жилища!Прошу о том чтобы побыстрее получить гражданство! Помоги в воссоединении нашей семьи!Попроси всем здоровья моим родным и многая лета!Благодарю тебя!
О, БЛАЖЕННАЯ МАТУШКА МАТРОНЕ! ПОМОЛИСЬ за нас грешных рабов Татьяну Злату. Защити от зла, колдовства,сглаза. Помоги избавиться от болезни ног, от негативного воздействия, преодолеть все препятствия, которые стоят на нашем пути.Укрепи наш дух и тело, помоги нам жить с верой в Господа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.АМИНЬ.
Матушка Матронушка.Спасибо родная за то,что молишься Господу за нас грешных,за помощь твою спасибо.Низкий поклон тебе.Слезно прошу услышь меня и помоги.Устала от одиночества.слез,страданий,тяжело воспитывать одной дочь.Помоги мне в личной жизни.Очень хочу создать семью с Сергеем Т.Моли Господа о помощи мне.Помоги Матронушка с работой в Ростове чтоб на этот раз получилось.Помоги моей дочери в учебе,чтоб ей легко учеба давалась.Верю и надеюсь на твое заступничество.Моя судьба в твоих руках.Помоги родная.Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
Благодарю,матушка Матронушка за молитвы твои святые! Сколько прибегающих ко святому образу твоему,ни един от них тощь и неутешен отъиде, но вси помощь и утешение получиша.Помолись об отроке Димитрии,о его обучении.Учится тяжело,плохо понимает,медленно думает.Помоги отроковице Дарии обрести в жизни спасительный путь и любовь к ближним.Моли Бога о рабе Божией Ирине,о р.Б.Димитрии,об отроке Владиславе,да сохранит и укрепит Господь в мире эту семью,о крестнике моем,отроке Сергии помолись,чтобы Бога не забывал никогда.О супруге моей Людмиле помолись,матушка,она жена добрая,а в храм редко ходит.Тяжело мне с ней,то ли верует,то ли нет- как Фома, покуда не пощупаю,- помоги ей,Матронушка! О тяжко болящем моем крестном отце Владимире помолись,нет надежды на докторов,а он страдает сильно,помоги ему,матушка!Мне,рабу Божию Владимиру испроси у Господа здравия и сил,укрепи в трезвении и молитве,помоги в делах во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.Моли Бога о нас,матушка Матроно!
Святая Матушка Матрона! Прошу тебя,помоги нам,грешным,избавится от этих неприятностей.Прошу,умоляю,помоги чтоб раб божий Василий пошел на компромисс, и помог чтоб заявление забрали из милиции.Прости нас грешных.Спасибо,тебе,Матронушка за твою помощь,что ты нас слышишь,особенно благодарна,когда,ты мне с Ксюшенькой помогла,ведь ты услышала мои молитвы.Помоги и сейчас в нашей беде,вытащить папу из этих неприятностей.Помого,чтоб и полиция была благосклонна к папе.Ведь от этого зависит и наша судьба,если у папы будит судимость.Но самое страшное мы миновали,это то,что раб Божий Василий остался жив.Помолись за нас грешных Господу Иисусу Христу,о нашем прощеии
Святая Матушка Матрона! Прошу тебя,помоги нам,грешным,избавится от этих неприятностей.Прошу,умоляю,помоги чтоб раб божий Василий пошел на компромисс, и помог чтоб заявление забрали из милиции.Прости нас грешных.Спасибо,тебе,Матронушка за твою помощь,что ты нас слышишь,особенно благодарна,когда,ты мне с Ксюшенькой помогла,ведь ты услышала мои молитвы.Помоги и сейчас в нашей беде,вытащить папу из этих неприятностей.Помого,чтоб и полиция была благосклонна к папе.Ведь от этого зависит и наша судьба,если у папы будит судимость.Но самое страшное мы миновали,это то,что раб Божий Василий остался жив.Помолись за нас грешных Господу Иисусу Христу,о нашем прощеии.Охраняй сою мамочку завтра.Помоги чтоб,близкие мои были здоровы. Помолись,за раба Божьего Василия о скорейшем выздоровлении. Прошу миллион раз прости нас и спаси,грешных.Спасибо тебе,за всю твою помощь!!!!!!!!!Умоляю не покидай нас!!!!!!Будь с нами рядом,нашими молитвами.
Матушка Матронушка, помоги моему любимому, рабу Божьему Юрию (Георгию), завтра ему предстоит операция и я прошу помощи у тебя, прошу чтоб операция прошла успешно и чтоб после операции он быстро пошел на поправку. Если можешь, Святая Матушка Матронушка, помоги, моли Бога о нас грешных.Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь.
св.матронушка.прошу тебя моли бога нашего о моей семье,сыне евгении,людмиле,денисе,андрее,анатолии.евгении,светлане.прости нам наши грехи.защити нас от всех болезнй,невзгод,финансовых проблем.дай нам счастья и благополучия,здоровья,радости и доброты .во имя отца и сына и св.духа.амминь
св.Матронушка,прости и моли бога нашего о моем сыне евгение.прошу защити иго от невзгод.от злости.от проблем.помоги ему стать хорошим человеком.,настоящим мужчиной.пусть он справиться со всеми своими трудностями.сдаст хорошо сессию.экзамен.пусть душа его наполнится счастьем,добротой,радостью к жизни.пусть уважает всех людей.спасибо тебе.во имя отца и сына и св.духа.аминь
св.матронушка!!прошу тебя услышь мое прошение к тебе!помоги мне создать семью с хорошим человеком,с которым бы я себя чувствовала счастливой,любимой .чтобы мой сын узнал что такое настоящая семья ,любовь.взаимоотношения.дай мне пожайлуста женского счастья.научи любить и быть любимой.во имя отца и сына исв.духа.аминь
Святая Матушка Матрона! Молю тебя за сына своего, раба Божьего Александра, просветли его душу, пусть он придет к Богу и умоли Господа нашего даровать ему возможность найти стабильную работу, чтобы мог он прокормить свою семью. Прошу тебя внемли моей материнской молитве и помоги нам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь
Блаженная Матронушка поблагодари Господа и мать Божью за все, Прошу помолись о моем сыне стаи упроси Господа Бога помочь ему и побысмтрее без проблем уйти в рейс, Прошу не оставь без внимания просьбу мою и помоги молитвами с воими , очень нуждается в помощи, а работа -это его исцеление . Спасибо тебе дорогая, ИиХристос Матрея !!!!
Матронушка блаженная, прошу помоги молитвами сыну Игорю, чтоб осознал свое назначение на этой Земле, Помолись перед Господом и помоги ему обрести вновь веру в силу Божественную. Пусть сознание его прозреет и чтоб он понял что есть на свете сила Всевышнего и есть защита и помощь, надо хотеть и жить по законам Божьим. Слава Иисусу!!!
Матушка Матронушка, спасибо тебе за помощь и поддержку, что не оставляешь в трудную минуту. Помоги, пожалуйста, моей дочери р.б. Юлии успешно сдать зачёт и две курсовых работы. Очень надеемся, спасибо тебе.
Святая Матронушка!Молюсь день иночь о послании нам ребеночка. Помоги. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь. Прости нам грехи наши.
Блаженная Матронушка прошу помоги мне!!! я совершила большой грех,каюсь!!! Я чуть не убила человека!!Помоги! Прости мне мои грехи.Во имя отца и Сына и Святого духа .Аминь.
Матушка Матронушка, помоги чтоб мужа взяли на работу очень прошу. помоги мне,чтоб муж проводил время со мной а не с друзьями,сделай так чтоб они были на заднем плане. помоги мне выносить и родить здоровенького ребеночка. чтоб роды прошли благополучно..помоги мне…
Матронушка Матушка помоги нам обрести долгожданное счастье. Очень тебя прошу пусть приживутся наши малыши. И я смогу их благополучно выносить и родить маленьких карапузиков. Помоги нам, пожалуйста. Спасибо тебе.
святая праведная МАТРОНУШКА С ОГРОМНОЙ просьбой обращаюсь к тебе прошу тебя от всего сердца помоги пожалуйста поскорей продать нашу с сыном квартиру и построить наш дом молю тебя помоги!алла
Святая Матронушка помоги мне пожалуйста выучить поскорей итальянский язык в совершенстве и сдать на права в Италии и получить итальянские права в этом году до Нового Года, благодарю и большое тебе спасибо от всей души за твою помощь.
Милая моя, славная Матронушка! Моли Бога обо мне рабе божьей Ольге ( в миру — Олесе). Я прошу прощения у Господа за все совершенные мною грехи, за мое отчаяние, неверие, гневливость, обидчивость, ревность, злословие, гордыню, тщеславие, прелюбодеяние. Грешна я перед Господом Богом, грешна. Моли Бога, святая Матронушка, о даровании мне спокойствия душевного и тихого семейного счастья. Я молю Тебя, преславная, и всех святых о прощении мне моих грехов и о даровании мне доброй семьи и здоровых детей. Я знаю, что всему свое время, и на все воля Божья, но не оставь мою молитву, исходящую из моего девичьего сердца. Я очень хочу выйти замуж, заботиться и служить своему доброму мужу, родить здоровое дитя, потом второго, и чтобы мы жили в любви и согласии, прославляя имя Божье и тебя наша заступница и любимая помощница. Умоляю всею душой, помоги мне, пожалуйста, милая Матронушка! Благодарю.
Матушка Матронушка, очень прошу помоги папочке моему, сделай так, чтобы он выжил и выздоровил, умоляю, помоги
Святая праведница Матушка Матронушка, очень тебя прошу помоги моей дочери рабе Божией Юлии выздороветь и почувствовать себя хорошо и помолись о маленькой ее доченьке чтобы она не заразилась от нее так как нет возможности ее ни с кем оставить. Моли Бога о них милая Матронушка, не оставь их своей помощью и заступничеством. Умоляю помоги милая Матронушка
Святая Матронушка, матушка, помоги, умоляю!!! Мои детки часто болеют, работу найти не могу -ото всюду либо гонят, либо вообще не принимают, сыночек -Егорушка слушаться не хочет, учиться отказывается -говорить что не может, но я знаю что он многое может но не хочет …Прошу помоги -избавь моих деток от недуга, защити их!!!
Святая Матронушка помоги мне пожалуйста быть сдержанной и не агрессивной, я даже себя за это не люблю… хочу попросить тебя что бы нашу семью оберегала и помогла достичь всех целей… особенно хотим поскорей создать свое отдельное от о всех уютное гнездышко. что бы свекровь стала мягче, и не выгоняла нас с маленьким сыночком на улицу. хочу попросить прощения о всех своих плохих поступках. я все поняла и очень раскаиваюсь. спасибо тебе Милая Матронушка. Благодарю.
Милая моя Матронушка! хочу попросить тебя что бы у моего маленького сыночка скорее прошел глазик. у него от рождения он гноиться… что бы у него зубки не так болезнено резались… и что бы он спал хорошо… благодарю тебя.
Милая Матронушка! Помоги мне пожалуйста избавиться от болезни дакриоцистита, и обойтись без операции.Чтоб я выздоровила и устроилась на работу . И мы все были вместе здоровы и счастливы.
Матушка Матронушка, спасибо за помощь и поддержку, очень прошу помоги рабу божьему Антону пройти проверку и устроится на службу в погранвойска.Очень надеемся на помощь, спасибо.
Матронушка прошу Тебя пожалуста выздроровить моей маме Валентины, помоги ей начать ходить. Матронушка Заступница прошу Тебя помолиться за Артема и Виктории, о создании им крепкой и дркжной семьи. Помоги Артему и Вики родить здорового ребеночка. Аминь. Благодарю за все.
Sviata Matywka Matrono pamagu mne grewnou
Милая Матронушка, спаси мою семью!!! Наставь на путь истинный моего мужа Анатолия.
Матронушка, помоги мне, пожалуйста, создать крепкую и счастливую православную семью, а раба Божиего Владимира вразуми и помоги, пожалуйста, ему вернуться в лоно Православной Матери-церкви.
Святая Матушка Матрона, помолись за меня, рабу Божью Ольгу, перед Господом. Прошу о встрече со своей судьбой. Поведай Господу, что я готова, я осознала всю свою грешность, я приняла себя в Его Мире, я открыла свою душу Ему, я верю и полагаюсь на Волю Господа. Позволь мне просить тебя, матушка, о заступничестве и молитвах за меня. Благодари Господа от имени моего, рабы Божьей Ольги, за все, что получила я в этой земной жизни.
Да будет воля Божья повсюду и всегда.
Благодарю тебя, матушка Матрона.
Святая Матронушка,помолись за мою доченьку р.б.Екатерину перед Господом.Помогите ей выйти из комы ,исцели ее головушку от коварной болезни.Благодарю тебя Матронушка,спасибо что нам помогаешь.Да будет воля Божья повсюду .Аминь.
Матушка Матрона, моли Бога о нас, Прошу особо за своего мына Виктора, помоги пройти суд и пусть вынесут справедливое решение без приговора, пусть он счастье и радость обретает, помоги мне р.б.Елене и мужу р.б.Владимиру в нашем бизнесе грузоперевозок, машина ломается, собрались долги и кредиты, помоги избавиться от отсутствия денег, верни достаток в дом, радость и счастье, молю тебя о своей дочери Валерии, учится не в полную силу, мало трудиться, ник чему не стремиться, мы живем с бедами уже давно, уже 6 лет, в доме нет радости и счастья, я не знаю что делать , управь нашими делами помоги во всем, ведь ты же все знаешь и видишь, отчаянье, страх, долги, суды, безденежье, кредиты и машина плохо зарабатывает, все уходит на ремонт.ПОМОГИ УМОЛЯЮ!
Святая блаженная Матушка Матрона! Простите мне мои грехи пожалуйста! Помоги мне получить хорошую работу как можно скорее! Я молюсь господу богу каждый день, каждый час. Услышьте меня пожалуйста! Дайте мне работу хорошую побыстрее, пожалуйста!!! Святая блаженная Матушка Матрона моли бога о нас! Аминь.
Святая блаженная Матушка Матрона, помолись пожалуйста Господу Богу и испроси у Него милости для сына нашего Игоря, чтобы Он помог ему исцелиться от алкогольной зависимости, найти работу и жениться. Прости Господи грехи наши. Аминь
Милая добрая блаженная матушка Матрена моли Бога чтобы все в моей семье всегда было есть будет с помощью Бога очень хорошо и отлично!!!!! Спасибо вам за помощ милая добрая блаженная матушка Матрена. Амин
Милая добрая блаженная матушка Матрена моли Бога чтобы моя внучка Джаннета и моя дочь скоро и очень скоро вышли из больницы здоровые и счастливые!!!! Амин