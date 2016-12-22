Лик на стекле
В наше время Господь все больше и больше являет чудес. Видимо, наступило такое время, когда только чудесами и скорбями хоть как-то можно встряхнуть человека от духовной спячки. По всей России происходят чудеса с иконами: кровоточит икона Спасителя, слезоточат иконы Богородицы, мироточат иконы святых. А в послеперестроечное время появилось еще одно чудо, невиданное до этого: отображение икон на стеклах киотов, причем очень часто отображение получается как на негативном снимке.
Первое такое чудо было в Киеве в 1993 году. На стекле киота отобразилась икона Божией Матери «Призри на смирение». Отображение получилось как узор на морозном стекле. Его исследовали ученые и растерянно развели руками: было признано, что изображение на стекле нерукотворное. Для иконы и отдельно для стекла были сделаны дорогие киоты. Сейчас и икона, и изображение на стекле стоят рядом в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.
Второе чудо произошло в псковском храме святого благоверного князя Александра Невского. На стекле киота отобразилась икона Божией Матери.
Третье чудо - отображение на стекле иконы Божией Матери «Казанская», которая находится в храме Преображения Господня в подмосковном селе Вельяминово.
Недавно чудесно отобразилась на стекле икона «Спас Нерукотворный», которая находилась в иконостасе московского храма Петра и Павла у Яузских Ворот. Сейчас в иконостасе оставлено только стекло, икона вынесена для почитания на середину храма.
Особое внимание во всех этих чудесах надо обратить на то, что естественным образом, например, от испарения красящих веществ, такие изображения на стеклах получиться не могут по нескольким причинам. Во-первых, стекла в киотах никогда не касаются икон. Во-вторых, иконы, как правило, всегда стоят вертикально, а испарение, как известно, поднимается вверх, параллельно стеклу, и, следовательно, отпечататься на стекле никак не может. В-третьих, даже если икона лежит наклонно на аналое, в лучшем случае могут получиться вытянутые с искаженными пропорциями изображения, чего не наблюдается ни в одном из известных случаев. А если предположить, что икона перед проявлением образа лежала горизонтально, то и в этом случае испарения от красок не могут подниматься вверх направленным столпом и обязательно должны получиться размытые изображения. На всех же стеклах изображения четкие. К тому же испаряющиеся краски должны были сделать изображения цветными, а на всех стеклах изображения черно-белые, как узор на морозном стекле.
И вот недавно стало известным еще одно чудо, которое произошло в Чувашии. В Чебоксарах есть Свято-Преображенский женский монастырь
на Владимирской горке. Во время последнего Великого поста монахини
стали замечать, что икона Серафима Саровского, находящаяся в монастырском храме стала как бы мутнеть. Ее пытались протирать, но безрезультатно, после чего ее оставили в покое. В конце июля, незадолго до праздника обретения мощей Преподобного Серафима Саровского, золотильщик снял стекло с иконы, чтобы обновить иконную раму, и застыл в изумлении - на стекле иконы отобразился нерукотворный образ Серафима Саровского! О случившемся сразу сообщили игуменье монастыря матушке Сергии, а затем и Митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве. Икону исследовала санэпидемстанция, которая тоже пришла к выводу, что образ на стекле нерукотворный.
Нерукотворные образы на стекле похожи на негативные снимки, как и Плащаница Христова, на которой в негативном изображении отобразились Тело и Лик Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Плащаница Христова, больше известная, как «Туринская Плащаница», находится сейчас в католическом соборе итальянского города Турин, от которого и получила свое название. В эту Плащаницу было завернуто Тело Иисуса Христа после Его Крестной смерти. На третий день, когда Иисус Христос воскрес, в гробнице остались только Его Погребальные Пелены, на которых отобразились смутные очертания, отдаленно напоминающие черты человеческого тела и лица. Плащаница бережно хранилась апостолами и передавалась из поколения в поколение благочестивыми христианами, пока не нашла свое постоянное пристанище во Влахернском соборе Божией Матери города Константинополя, откуда ее выкрали католические крестоносцы во время разграбления города в1204 году. В конце ХIХ века Плащаницу сфотографировал один итальянский фотолюбитель. Каково же было его удивление, когда на проявленной фотопластинке ему предстал Лик Самого Христа. Сейчас копию Плащаницы Христовой можно увидеть в Москве в Сретенском монастыре.
Проявление такого рода чудес от Господа наводит на размышления,
которые с одной стороны радуют, с другой - настораживают. Появление в наши дни в Православных храмах таких чудес, которые в чем-то сродни чуду Плащаницы Христовой, радует тем, что лишний раз свидетельствует всему миру о том, где находится Истинная Церковь Христова.
Тревожат же эти чудеса тем, что посылаются они обычно для укрепления в вере. Часто чудеса бывают перед какими-то бедствиями или гонениями.
Помоги нам, Господи, укрепиться в вере, спасти души наши и наследовать
Царствие Небесное молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
молитвенника земли русской Преподобного Серафима Саровского!
Николай Пирогов
На снимке: Лик Господа Иисуса Христа, чудесно отобразившийся на Туринской Плащанице.
- 25.10.2002
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У меня вчера такое чудо произошло, дома.
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