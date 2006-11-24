уважаемый Владимир Петрович! Я ее с удавольствием бы вам прислала эту книгу . но не знаю как.Роба божья Галина.
Избавительница от бед
Мир вам, уважаемые работники редакции Православной газеты «Благовест»!
Хочу поделиться с вами рассказом о произошедшем в моей жизни случае чудесной помощи Пресвятой Богородицы (на что имею благословение от священника храма в селе Ташла отца Евгения Голобородько).
Многими чудесами прославилась на всю Россию святыня земли Самарской – Ташла с ее чудотворной иконой «Избавительница от бед» и святым источником. В июле этого года я с группой паломников из города Тольятти побывала в Ташле, отстояла молебен, приложилась к чудотворной иконе, искупалась в святом источнике.
Я очень просила Пресвятую Богородицу помочь нам в благополучном разрешении нашей сложной семейной ситуации. Дело в том, что в Тольятти мы прожили сорок лет, и вот теперь нам с мужем предстоял переезд на новое место жительства, где проживала наша единственная дочь со своей семьей. Нужно было продать свою квартиру, перевезти домашние вещи и купить квартиру в другом городе.
Для нас, престарелых людей, все предстоящее было очень сложным и в каком-то смысле опасным.
И вот, находясь в Ташле, я дала обет ежедневно утром читать акафист иконе Божией Матери «Избавительница от бед» и стала его исполнять. По молитвам дорогих батюшек Покровского храма города Тольятти, особенно игумена Илариона, духовных сестер-прихожанок Покровского храма и моим молитвам все завершилось благополучно и устроилось так, как мы и не мечтали. Я не перестаю молиться, заказываю в храмах благодарственные молебны и постепенно успокаиваюсь.
Утром 26 сентября после утренних молитв я подумала, что все благополучно завершилось и я не буду больше каждое утро читать акафист Пресвятой Богородице «Избавительница от бед», а буду читать его один раз в неделю.
И не стала читать его в это утро.
Не прошло и получаса, как мой муж впервые в жизни потерял сознание, жизнь стала уходить от него. Я удерживала его, сидящего безпомощно на стуле, плакала и кричала: «Не уходи, пожалуйста…» Затем повернулась к иконе «Избавительница от бед» и прокричала: «Пресвятая Богородица, помоги, верни его к жизни!»
И тут же услышала тихий голос мужа – сознание вернулось к нему, состояние восстановилось без каких-либо последствий, и уже в этот день он чувствовал себя нормально.
Все происшедшее с нами подтвердило слова из икоса 12-го акафиста иконе Божией Матери «Избавительница от бед»: «Радуйся, мертвых воскресающая».
А буквально неделю тому назад я снова не стала читать акафист, заменив его чтением недавно приобретенного и понравившегося мне акафиста недавно вдруг ставшей широко известной иконе Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Почти в самом начале чтения у меня впервые сильно затрещала и погасла лампадка, и сколько я ни пыталась ее снова зажечь – ничего не получалось. Со следующего дня лампадка горела спокойно, как обычно. И я продолжаю читать каждое утро акафист иконе Божией Матери «Избавительница от бед».
Вот о таком произошедшем с нами чуде я и хотела поделиться с людьми, выполняя благословение священника.
- Алевтина Тюхляева
- г. Чайковский Пермского края
- 24.11.2006
«Избавительница от бед»
Множество паломников каждый день устремляется в Ташлу. Поклоняются чудотворной иконе Божией Матери «Избавительница от бед», купаются в святом источнике во исцеление души и тела, набирают целительной водицы для родных и близких. Летопись чудес, произошедших в селе Ташла Ставропольского района Самарской области, наверное, безконечна. И все же хотя бы о каких-то удивительных случаях, исцелениях мы решили вам рассказать. В изданной по благословению Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия книге «Избавительница от бед» собраны десятки случаев чудесной помощи Божией Матери страждущим, пришедшим за исцелением в Ташлу. В книге рассказывается история явления в 1917 году чудотворного образа и о людях, которые подвизались в Ташле, своими трудами и молитвами обустраивали это святое место. В книге также есть акафист иконе Божией Матери «Избавительница от бед» и точный адрес этого святого места. Книга иллюстрирована (цветные фото), твердый переплет, бумага офсетная белая, 178 стр.
- 21.10.2005
Мне бы тоже хотелось получить эту книгу через почту. Галина эта книга есть у вас в электронном виде?
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Мир Вам!
Это рассказ — есть свидетельство присутствия Живаго Господа и Матери Его Пресвятой Богородицы…
Помощи Вам Божией, укрепления в вере.
«…Сердце чисто созижди во мне, Господи»
Так хорошо на душе. Спасибо…
А вот чудо моё…
http://www.vyacheslav-.euro.ru/public/_tashla.htm
Слава Тебе, Господи! Где можно найти акафист Божьей Матери Избавительница от бед? Спасибо.
Пресвятая Богородица, спаси нас!
Батюшка дал на один месяц икону Божией Матери «Избавительница от бед» помолиться передней, мне грешному.Не могу найти Акафист.
Ангела Хранителя!
Сергей, перед иконой «Избавительница от бед» Ташлинской читается тот же акафист, что и перед иконой «Избавительница». Найти его можно, например, здесь:
http://kazan.eparhia.ru/bogoslugenie/akafisti/bogieymateri/ikonibogieymateri/izbavcaikna/
Если Бог даст, 25 июня мы отправимся в паломническую поездку к вышеуказанным святыням. Очень волнуюсь, почему то кажется, что после поездки моя жизнь очень сильно переменится. Спасибо Алевтине за ее рассказ. Дай Бог всем здоровья, радости и избавления от бед. Ангела Хранителя всем!
Душа моя просится в Ташлу, была там уже 2 раза, на этот раз хочу там пожить, поработать во славу Богу, помолиться у святыни, знаю Матерь Божия избавит нас от бед, главное верить.
«Избавительница от бед» чудотворная икона Божией Матери_320x367
http://www.vidania.ru/icony/img/ikon_izbavitelniza_ot_bed_320x367.jpg
Так как у меня обнаружили рак кожи лица Сделали 5 операций я дала обет помолиться Пресвятой Богородице в честь её иконы и читать Акафист её я надеюсь что Господь даст мне силы чтобы в течении 40 дней не пропустить не одного дня Начала читать 18 января читаю и Акафист Св Сарафима Саровскрго и СВ Николая Мирликийскому чудотворцу Блогодорю ВСЕХ СВЯТЫХ за ВЕЛИКУЮ ПОМОЩЬ Да хранит ВАС ВСЕХ ГОСПОДЬ !!!