Избавительница от бед

Алевтина Тюхляева г. Чайковский Пермского края 24.11.2006

Мир вам, уважаемые работники редакции Православной газеты «Благовест»!Хочу поделиться с вами рассказом о произошедшем в моей жизни случае чудесной помощи Пресвятой Богородицы (на что имею благословение от священника храма в селе Ташла отца Евгения Голобородько).Многими чудесами прославилась на всю Россию святыня земли Самарской – Ташла с ее чудотворной иконой «Избавительница от бед» и святым источником. В июле этого года я с группой паломников из города Тольятти побывала в Ташле, отстояла молебен, приложилась к чудотворной иконе, искупалась в святом источнике.Я очень просила Пресвятую Богородицу помочь нам в благополучном разрешении нашей сложной семейной ситуации. Дело в том, что в Тольятти мы прожили сорок лет, и вот теперь нам с мужем предстоял переезд на новое место жительства, где проживала наша единственная дочь со своей семьей. Нужно было продать свою квартиру, перевезти домашние вещи и купить квартиру в другом городе.Для нас, престарелых людей, все предстоящее было очень сложным и в каком-то смысле опасным.И вот, находясь в Ташле, я дала обет ежедневно утром читать акафист иконе Божией Матери «Избавительница от бед» и стала его исполнять. По молитвам дорогих батюшек Покровского храма города Тольятти, особенно игумена Илариона, духовных сестер-прихожанок Покровского храма и моим молитвам все завершилось благополучно и устроилось так, как мы и не мечтали. Я не перестаю молиться, заказываю в храмах благодарственные молебны и постепенно успокаиваюсь.Утром 26 сентября после утренних молитв я подумала, что все благополучно завершилось и я не буду больше каждое утро читать акафист Пресвятой Богородице «Избавительница от бед», а буду читать его один раз в неделю.И не стала читать его в это утро.Не прошло и получаса, как мой муж впервые в жизни потерял сознание, жизнь стала уходить от него. Я удерживала его, сидящего безпомощно на стуле, плакала и кричала: «Не уходи, пожалуйста…» Затем повернулась к иконе «Избавительница от бед» и прокричала: «Пресвятая Богородица, помоги, верни его к жизни!»И тут же услышала тихий голос мужа – сознание вернулось к нему, состояние восстановилось без каких-либо последствий, и уже в этот день он чувствовал себя нормально.Все происшедшее с нами подтвердило слова из икоса 12-го акафиста иконе Божией Матери «Избавительница от бед»: «Радуйся, мертвых воскресающая».А буквально неделю тому назад я снова не стала читать акафист, заменив его чтением недавно приобретенного и понравившегося мне акафиста недавно вдруг ставшей широко известной иконе Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Почти в самом начале чтения у меня впервые сильно затрещала и погасла лампадка, и сколько я ни пыталась ее снова зажечь – ничего не получалось. Со следующего дня лампадка горела спокойно, как обычно. И я продолжаю читать каждое утро акафист иконе Божией Матери «Избавительница от бед».Вот о таком произошедшем с нами чуде я и хотела поделиться с людьми, выполняя благословение священника.