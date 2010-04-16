Икона из Джвари













Кадр из фильма «Натурщица», 2007 г. Спаситель с известной иконы не смотрит на человека, задумавшего совершить убийство... Письмо нашей читательницы.



В августе 1980 года я ездила по безплатной путевке в Тбилиси. Нас возили в мужской монастырь Святого Креста - Джвари. Тогда этот монастырь еще был музеем, сейчас он возвращен Церкви. В монастырском храме была большая икона Господа Иисуса Христа, которую называют «Иисус Моргающий». Особенность ее в том, что на одних людей Иисус Христос с иконы смотрит, а на других - нет, веки Его опущены. В храме продавались фотокопии этого образа и образа Пресвятой Богородицы. Я тогда была неверующей, но крещеной - в 15 лет крестилась по настоянию моей бабушки Ольги. Но что-то коснулось в тот момент моей души, и я купила две фотокопии икон. Привезла их домой, освободила верхнюю полку в буфете от посуды и поставила туда иконы. Мужу своему Владимиру объяснила «секрет» этой иконы Иисуса Христа.

Через некоторое время муж стал вынимать икону Господа из буфета, при этом ругался черными словами (Господи, прости ему такое богохульство!) и прятал икону в ящик стола. Я снова вынимала ее и ставила в буфет. Так повторилось несколько раз, и я сказала мужу: «Не тронь икону, стояла и будет стоять здесь до самой моей смерти». Муж перестал прятать икону в ящик. Потом подтвердились мои догадки, что муж мне в те годы изменял. Иисус Христос с иконы тогда на него не смотрел, обличая его в прелюбодеянии, вот он ее и прятал.

Вскоре мне дали почитать повесть Юрия Нагибина «Трое и одна и еще один» - там напрямую рассказывается об иконе «Иисус Моргающий». Это повесть о том, как один мужчина из напрасной ревности убил свою возлюбленную и сам покончил с собой. Перед этим они были в Тбилиси у той иконы, и на него тоже не смотрел Господь, зная, что он готовится совершить страшный грех. (Недавно по этой повести сняли фильм «Натурщица» с известной актрисой Викторией Толстогановой в главной роли - и там тоже есть сцена у иконы Моргающего Христа… Она самая запоминающаяся во всей киноленте - ред.).

Спустя несколько лет в моей квартире произошло еще одно маленькое чудо, связанное с этой иконой. Я дружила со старенькой женщиной, Ольгой Николаевной, она жила в нашем доме. Ольга Николаевна была глубоко верующая, в ее квартире целый иконостас из маленьких икон. Она часто выручала меня деньгами взаймы, потому что я очень сильно нуждалась.

Однажды Ольга Николаевна приходит ко мне и говорит: «Тоня (ее молодая соседка) хотела меня отравить, чтобы завладеть моей мебелью и коврами. Она принесла мне несколько пирожков с картошкой, я съела два пирожка и чуть не умерла». Ольга Николаевна подала мне кулек с остальными пирожками и попросила отнести их в санэпидемстанцию, чтобы там проверили, какую отраву положила Тоня. Я развернула пакет и увидела позеленевшие пирожки. Сказала Ольге Николаевне, что в них уже ничего нельзя обнаружить. Да и не верила я, что Тоня могла такое сделать. Но Ольгу Николаевну было не переубедить, она все равно очень просила меня отнести пирожки на экспертизу. Я согласилась. Когда Ольга Николаевна ушла, я выбросила пирожки в мусорное ведро.

















Монастырь Святого Креста - Джвари, Грузия.

Галина Польшикова г. Жигулевск Самарской области 16.04.2010

Через несколько дней Ольга Николаевна снова приходит и спрашивает, что же обнаружили в пирожках. Я ответила, что ничего не обнаружили. И вдруг она меня как обухом по голове: «Галя, ты меня обманываешь, ты же выбросила их в ведро». Я от неожиданности бухнулась перед ней на колени и говорю: «Да, я их не носила никуда, а просто выбросила». И как она начала меня стыдить! Тут я вспомнила про икону Господа Иисуса Христа. Поднесла икону к лицу Ольги Николаевны со словами: «Смотри на Господа, если Он на тебя смотрит, значит, ты права. Если не смотрит - значит, Тоня ни в чем не виновата». Она посмотрела - и вдруг тоже как бухнется передо мной на колени: «Галя, прости меня, и Тоня пусть меня простит. Наверное, я что-то другое съела плохое». Вот так Господь Сам снял тяжелое подозрение с Тони. Ольга Николаевна ушла от меня умиротворенная.С 1991 года я стала ходить в храм. Для двух икон, что я привезла из Тбилиси, мой зять-столяр сделал деревянные рамочки. Они так и стоят у меня в буфете. Никто их не прячет, потому что мой муж уже тринадцатый год живет с другой женщиной. Иногда мне в голову приходит мысль, что, несмотря на то что я очень сильно переживала из-за развода, все сложилось к лучшему. Никто теперь не запрещает мне ходить в храм, исповедоваться, причащаться, молиться о живых и усопших. Пути Господни неисповедимы, и все Он делает для нашего блага! За все я благодарю моего Спасителя!С пожеланиями любить как можно сильнее нашего Господа Иисуса Христа и наших ближних