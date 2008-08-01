Чудеса Святителя Николая на Курской земле

Евгений Муравлев, г. Курск 11.05.2001

Семнадцать столетий всемирной истории, словно семнадцать мгновений вечности, во всех временах и странах он творит великие чудеса, без промедления является на зов о помощи одновременно тысячам людей. Драгоценные жемчужины его чудес во множестве рассыпаны щедрым Чудотворцем по лицу земли. Накануне первого в третьем тысячелетии праздника Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, современные очевидцы его безсмертной славы поведали о том, что невероятным образом сделалось явным и очевидным благодаря участию Святителя и Чудотворца Николая.- Я недостойный, грешный человек, - но мне пришлось служить семнадцать лет в храме Святителя Николая, - настоятель храма Всех Святых в г. Курске протоиерей Анатолий Филин помолчал и продолжил: - Когда мне было 12 лет, я неожиданно сказал своей маме: "Мама, если вы мне не купите крестик, то коза ваша не будет давать молока". Мама испугалась, вдруг и правда без молока останемся, и в тот же день повела меня в храм, это было в городе Орле. Купили нательный крестик, я надел его, мы с мамой сели отдохнуть в парке и вдруг смотрим, садится с нами старенький человек в серой одежде и говорит:- Правильно делаете, Зинаида Афанасьевна, что начинаете водить в храм сына своего...Это случилось наяву.Уже потом, многие годы прослужив батюшкой, я увидел во сне свой храм и голос второго священника в алтаре: "Архиерей едет!" - Я быстренько надел рясу, вышел, смотрю: сидят на лавочке маститые архимандриты, человек шесть, в клобуках, в крестах с украшениями. Я подошел к ним, поздоровался по-священнически, повернулся - и увидел старичка в такой же одежде, как тогда, в детстве. Это был Николай Угодник. Он подошел к мне, обнял и говорит:- Мы тут удивляемся, как вы служите с настоятелем, отцом Александром.- Ой, - отвечаю, - у него жесткий характер.- Это мы знаем.- Но мы и любим друг друга немножко.- И это мы знаем...Для меня тот сон стал великим утешением. Хоть и трудно было служить с отцом Александром Рагозинским, но мы еще больше полюбили друг друга, молитвами Николая Угодника, всем клиром оберегали старость отца настоятеля. И теперь я часто с благодарностью вспоминаю все то, что мудро советовал мне отец Александр.Я часто просил у Святителя Николая помощи, вразумления в духовных вопросах. Было время, когда приходилось очень тяжело. Моя жена, ныне покойная, не пошла со мной в храм и не повела детей. Через предстательство Николая Угодника я потом понял, что это так и нужно... Я выдержал. Семнадцать лет ждал, а потом она ходила в церковь постоянно-постоянно... Но опять же то была помощь Святителя Николая, его ходатайство перед Престолом Господа нашего Иисуса Христа.Монастырь меняет жизнь человека, хотя бы раз переступившего порог святой обители, даже просто приезжего, гостя.Еще недавно преуспевающий предприниматель Николай Николаевич Манько оставил свой бизнес и уже два года служит старостой строящегося в г. Курске храма Преображения Христова. А тогда, в Свято-Николаевском монастыре г. Рыльска перед образом Святого Николая бизнесмен молился о коммерческом успехе.- Думаю, попрошу-ка я Николая Угодника, чтобы он помог в моей финансовой проблеме. Но когда я подошел к его иконе буквально за 5 шагов, единственная мысль осталась - причем от третьего лица, я как бы сам себя начал спрашивать: "Тебе что, не хватает денег, тебе есть нечего, пить, обувать, надевать?.." И настолько мне стыдно вдруг стало, что я разрыдался перед иконой. Я просто рыдал... и даже не мог ответить на вопрос жены, что со мной происходит.Пока я успокоился, прошло мнут 5-7. В тот день я понял, что мне надо работать в храме. Раз меня зовут в храм, значит, я там нужен."Шкатулкой чудес" Николая Угодника называют Свято-Николаевский Рыльский мужской монастырь на западе Курской епархии. Здесь как нигде чувствуется присутствие Святителя, его благодатное покровительство всем: и людям, и... птицам. Недаром пара ласточек свила гнездо прямо над иконой Николая Чудотворца, над входом в храм.- А в эту вот пещеру раньше уходили схимники в затвор, - насельник монастыря инок Иоаким показал в сторону темнеющей на взгорке глиняной пещеры. - Теперь ее вновь раскапывают по благословению настоятеля обители старца архимандрита Ипполита. После того как монастырь вернули Русской Православной Церкви, глина в пещере стала целебной, и ее стремятся увезти с собой паломники. Достоверно известно, что здесь, у пещеры, рядом со святым источником, являлся людям сам Святитель Николай. Он и меня привел в монастырь, искупать грех юности...Как-то раз здесь завязла в грязи машина. Проливной дождь, вокруг ни души. Паломники, спешившие в дорогу, ни на что более не надеясь, взмолились: "Святитель Николай, помоги нам!" В это время двое наших монахов в келье почувствовали неодолимое желание пойти к пещере, на источник, несмотря на плохую погоду. Придя, они увидели завязшую в грязи машину и двух почти отчаявшихся мужчин, которые посмотрели на них как на чудо.Вся братия в монастыре знает, что легче всего молиться Святителю Николаю и что быстрее всех слышит молитву Святой Николай.Однажды к нам в монастырь привезли давно парализованную женщину. После усердной молитвы ее несколько раз окунули в святой источник, на третий раз в ее руки и ноги вернулась сила, и женщина сама, без посторонней помощи, вышла из воды....По просьбе родственников в монастырь заехала реанимационная машина "скорой" с мужчиной, который после автокатастрофы находился в состоянии комы. Его занесли в храм. Старец отец Ипполит отслужил молебен Святителю Николаю. Но это не принесло больному облегчения. Тогда архимандрит Ипполит сказал: "Езжайте в больницу, а по дороге читайте акафист Николаю Чудотворцу".И вновь было явлено чудо. На полпути мужчина пришел в сознание и очень скоро излечился от тяжелых ран, грозивших ему неминуемой смертью.Да, никто другой не откликается на молитвы о помощи быстрее, чем он! Надежда безнадежных и помощь безпомощных; воистину победитель народов, Святой Николай всех ведет ко Христу великими чудесами, великой любовью."Я вижу новое солнце, восходящее над землей для утешения скорбящих, - пророчески возвестил о Святителе Николае Православный епископ одной из стран Римской Империи в III веке по Рождестве Христовом, - он будет усердный помощник всех бедствующих".Женщина-казашка внезапно слегла в постель. Содержание гемоглобина в крови понизилось настолько, что она чувствовала запах своего тлеющего тела, и только молилась Богу, чтобы он продлил ей жизнь ради ее троих детей. Молилась по-мусульмански, а христианства не знала вовсе.Впоследствии Промысел Божий привел эту женщину к протоиерею Михаилу Шурпо, который не забыл, конечно же, о чуде, которое он засвидетельствовал сам:- Прямо в ногах больничной койки ей явился старик в необычном, даже странном для нее облачении, в золотой шапке и спросил:- Ты хочешь, чтобы Бог продлил тебе жизнь? Если ты пожелаешь креститься, тебе станет легче, а когда крестишься, тогда выздоровеешь.И стал невидим.Когда ее муж пришел с работы, женщина рассказала ему о видении и спросила, что такое крещение?.. Муж не возражал против того, чтобы она крестилась. А когда она пришла в русский храм, то увидела за панихидным столиком большую, в полный рост, икону Николая Чудотворца. "Этот старик мне явился! - вскрикнула она и положила перед образом земной поклон, - вот теперь я не выйду из церкви, пока не крестите!"Она действительно выздоровела. А после крестились и ее муж, и дети.Совсем еще молодой священник Курской епархии отец Сергий Дерий погиб в автомобильной катастрофе. Но незадолго до трагедии Святитель Николай, Архиепископ Мир Ликийских, спас его и его супругу от не менее страшной смерти. Может быть, это чудо явилось последним предостережением перед непоправимой бедой? Нам не дано знать тайны Промысла Божьего. Мы можем лишь констатировать факт.- Куряне встречали икону Чудотворца, которую везли через Курск в Москву, в храм Христа Спасителя, из Бари, - матушка Наталья, вдова отца Сергия, легким движением поправила на голове платок, - это случилось в селе Малое Солдатское Курской области, где служил мой батюшка, мы там жили уже почти месяц. Люди мы городские, печку топить не умели, но знали, что заслонку задвигать нельзя.Однажды легли спать, а проснулись среди ночи от духоты. Мне стало плохо, я связывала это со своей беременностью, но через какое-то время меня стало бить в конвульсиях, и я сказала батюшке, что умираю. Он начал приводить меня в чувство, я теряла сознание и как будто проваливалась сквозь кровать. Вокруг меня уже было другое пространство, и я не понимала, зачем он бьет меня по щекам, мне же так хорошо... "Почему смерть не приходит?" - подумала я. Вдруг в голове пронеслась мысль: если я сейчас предстану перед Господом, что я скажу Ему... Что я сделала хорошего в жизни? Изо всех сил души я взмолилась к Святителю Николаю: "Святителю отче Николае, помоги!" В тот же миг все изменилось. Как бы сверху я увидела людей с иконой Святителя Николая из Бари, которых быстрой волной несет к нашему дому. Так мне Господь показал.Дверь взломали, вошли, нашли нас в безсознательном состоянии. У меня уже пошли черные пятна по лицу, считали, что меня вообще не откачают. Когда нас выносили, я видела себя сверху и сбоку, видела все вокруг.Господь молитвами Святителя Николая милует и спасает людей....Печная заслонка в их доме в ту ночь оказалась задвинута. Владыка Курский и Рыльский Ювеналий хотел везти икону чудотворца в другое село, но внезапно - сам не зная почему! - изменил маршрут. Так Святитель Николай спас жизни молодого священника, его жены и ребенка в утробе матери.- Жизнь Святителя Николая отличается пламенной верой Господу, которую он защитил очевидно, ударив по щеке еретика Ария, и неограниченной любовью к ближним, - убежден настоятель Свято-Николаевского храма в г. Курске протоиерей Николай Давыдов, - редкая семья в наши дни не обращается после Господа и Божией Матери к Святителю Николаю.Если говорить о своей собственной судьбе, то ведь нарекли мне имя родители, не я же... Разумеется, я избрал своим Покровителем Святителя Николая. В юности он сообщил мне мой будущий жизненный путь. Вот его слова:- Впереди тебя легионы, позади тебя тьмы тем.Долго я над ними думал и, наконец, решил, и это все-таки правильно: впереди меня скорби постоянные, в том числе в пастырстве, а как без них? А позади, не мне говорить о себе, но, вероятно - всегда мне сопутствовала Божия помощь и благодать. Ангелов тьмы.Его мироточивые мощи - на Западе, в итальянском городе Бари, его дух - на Востоке, средь русских просторов. Весь мир покоряет Христу Святой Николай Мирликийский.Великий Архиерей. Правило веры и образ кротости. Миру всему источающий многоценное милости миро и неисчерпаемое море чудес, одно перечисление которых поглотит земное время. Кто может познать тайны этого океана неземной любви? Покровитель путешествующих, заключенных и сирот, защитник униженных и оклеветанных, грозный обличитель злых, питатель нищих и богатство бедных, ревнитель Истины, Денница Незаходимого Солнца - он, Святитель Николай, Архиепископ Мир Ликийских.С течением времени, когда впереди нас встают легионы ада, влияние Чудотворца всея Вселенной на наши земные дела, кажется, все возрастает. В этом, несомненно, есть Высший смысл.: Чудотворную икону Святителя Николая из г. Бари встречает Владыка (в ту пору - Архиепископ, ныне Митрополит Курский и Рыльский) Ювеналий.