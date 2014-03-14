Земная жизнь Пресвятой Богородицы, — как высочайший образец совершеннейшей христианской жизни, в особенности для женщины.

Рождество Пресвятой Богородицы – не просто день рождения Матери Иисуса Христа. Это одно из событий в той цепочке, которая вывела человечество на путь спасения. Как и было задумано Богом.

Евангелия от Матфея и Луки начинают свое повествование с Рождества Христова, точнее – с событий, которые непосредственно предшествовали Рождеству. Но Церковь бережно донесла до нас предания, которые повествуют и о чудесных обстоятельствах появления на свет Девы Марии – Той, Кому Господь доверил стать Матерью Своего Единородного Сына.

В древнем городе Назарете, что расположился в Галилее, на севере Святой Земли, жили праведные супруги – Иоаким и Анна. Они происходили из древнего царского рода, восходящего к святому царю Давиду. Впрочем, святые супруги жили не по-царски скромно, их богатством была вера в Бога. Уже одно это делало их счастливыми, но все же было одно обстоятельство, которое омрачало счастье супругов – у них не было детей. Это всегда очень печально, когда в семье, в которой царит любовь, нет детей. А для иудеев рождение ребенка вообще считалось особым религиозным долгом: каждая семья надеялась, что обещанный Спаситель произойдет из их рода.

Бездетность святых Иоакима и Анны даже стала причиной насмешек и поношений со стороны других людей. Однажды Иоаким пришел на праздник в Иерусалимский Храм, чтобы принести жертву Богу. Но священник отверг приношение и укорил Иоакима, сказав: «Не надлежит тебе участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал тебе потомства в Израиле».

Прошло уже более 50-ти лет их брачной жизни, а они не имели детей. И в наше время горько бывает бездетным людям под старость, а у евреев бесплодие считалось прямым неблагословением Божиим, и бездетных людей обыкновенно презирали, как больших грешников.

Услышав эти обидные и несправедливые слова, Иоаким ушел в пустыню. Там он 40 дней и 40 ночей постился и слезно молился, чтобы Господь даровал ему дитя, хотя бы в старости. Узнав о случившемся, праведная Анна тоже стала усердно молить Бога о том, чтобы стать матерью.

По древнему преданию, Иоаким в пустыне, а Анна в горнице, получили радостную весть от Ангела, что услышана их молитва. Рано утром они поспешили с благодарностью в Храм и встретились у Золотых ворот. На этот сюжет написана икона «Встреча Иоакима и Анны».

Вскоре слова Ангела сбылись – у Иоакима и Анны родилась Дочь, Которую назвали Мариам, или Мария. Имя «Мария» означает «Госпожа». Это не случайно, ведь Деве Марии предстояло стать Царицей Неба и земли. А празднество в Ее честь «почитается днем спасения всего мира» (святитель Фотий, патриарх Константинопольский, IX век).

В материале использовано изображение иконы Рождества Пресвятой Богородицы (церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ростове Великом, середина XVII в.)

Недолго оставалась Пресвятая Мария в доме своих родителей. Когда Ей исполнилось три года, благочестивые родители Ее поспешили исполнить обет, данный еще до рождения их возлюбленной Дочери. Ни привязанность родительского сердца, ни страх, внушаемый слабостию возраста и пола, ни тяжесть собственного одиночества в летах глубокой старости, ничто не поколебало решимости Иоакима и Анны. И вот, они пригласили к себе всех своих сродников, созвали юных девиц, одели Пресвятую Дщерь в лучшие одежды и торжественно повели Ее в храм иерусалимский. И вышли на сретение Деве-Младенцу священники, служившие при храме; с песнопениями встретили они будущую Матерь Архиерея Великаго — Господа Иисуса Христа. Св. священник Захария, как пророк, прозревал духом в этом обстоятельстве будущую судьбу Девы — Младенца и взял Ее за руку и, радуясь душею, пошел с Нею сначала во святилище, а потом в самое внутреннее отделение храма, во «Святая Святых», за вторую завесу, куда не только женскому полу, но даже и самим священникам не позволено было входить: только один первосвященник, и притом один только раз в год, мог входить туда с жертвенною кровию. — Принесли святые родители при этом и дары Богу, жертвы благодарственные, и, получив благословение от архиерея и от всех иереев Божиих, возвратились в дом свой со всеми родственниками. Они радовались и благодарили Бога, сподобившего их исполнить обет свой. Пречистая Дева осталась при храме Божием. Утро проводила Она в сердечной молитве, день — в рукоделиях и чтении Священного Писания, а вечер опять посвящала молитве. Самыми высокими добродетелями Ее были невообразимая чистота мыслей и чувств, необъятное смирение и всесовершенная преданность воле Божией.

Проживши девять лет при храме беспечально, Дева Мария на десятом году жизни в храме узнала первую земную скорбь: Она лишилась престарелых родителей. По смерти их, Она всем сердцем Своим предалась Единому Богу и решилась всю жизнь Свою провести в присутствии Божием, под кровом храма. Но вот Ей исполнилось четырнадцать лет. Священники, зная Ее беспримерную жизнь, обручили Ее Иосифу, святому старцу, с тем, чтобы он в доме своем был хранителем Ее девства. Иосиф жил в Назарете, потому что здесь он находил более возможности пропитывать себя плотничьим ремеслом. Пресвятая Дева Мария и в его доме, вспомоществуя содержанию его Своими женскими трудами, продолжала божественные упражнения, с которыми освоилась в младенчестве. Предание говорит, что Она однажды читала книгу пророка Исаии и остановилась на словах: се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил (с нами Бог) (Ис. VII, 14).

Она размышляла: «Как блаженна будет та Дева, Которая удостоится быть Материю Бога! и как бы Я хотела быть последнею служанкой при Ней!»

В это время Ей явился ангел Господень и возвестил о рождении от Нее Сына Божия.

По рождении Богомладенца, Она, Ее и Божий Сын, а также и Иосиф должны были бежать из своего отечества в Египет, чтобы скрыться от Ирода, царя иудейского, искавшего убить Младенца Иисуса. В Египте святое семейство оставалось до смерти Ирода. Когда же он умер, Иисус, Мария и Иосиф возвратились в свою страну и поселились опять в г. Назарете. Здесь и праведный Иосиф вскоре умер. Теперь Богоматерь всецело отдалась заботам о Богомладенце.

Ничто лучше не доказывает смирения и кротости Божией Матери, как совершеннейшее молчание Ее во все время служения Иисуса Христа роду человеческому. Но Она, несомненно, когда Иисус Христос вышел на проповедь и обходил села и города святой земли, не оставляла Его и ходила за Ним. Один раз мы видим Ее на браке в Кане галилейской, испросившей у Иисуса Христа первое Его чудо - претворения воды в вино. Для Нее было радостию, когда народ слушал учение Иисусово; но часто материнское сердце Ее должно было страдать при виде тех гонений, которым беспрестанно подвергался возлюбленный Сын Ее. Ничто, однако же, не может сравниться с теми страданиями, какие Пречистая Матерь переносила в последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Сколь велики были страдания Пречистой Матери, когда святейший Праведник, пришедший спасти мир, осужден был на крестную смерть! Невыразимо тяжко было для Ее сердца услышать, что возлюбленный Сын Ее предан Его же апостолом, льстецом Иудою, взят врагами из Гефсиманского сада и приведен на допрос первосвященника и старейшин. Не видя Иисуса, Святая Матерь Его еще более печалилась неизвестностию Его положения. Каковы же были чувства Ее, когда Она увидела Сына Своего, представленного Пилатом народу, окровавленного, обезображенного, покрытого ранами и облеченного в одежду поругания, с терновым венцем на главе! Удрученная тяжким горем, Она стояла близ дома Пилатова и, с трепетом сердечным, выжидала окончания страшного судилища. И вот, Она услышала приговор Пилата и увидела поднятие тяжелого креста, который Спаситель должен был нести на Себе до места казни, с тем, чтобы быть там пригвожденным к нему. Кто может изобразить чувства Святой Матери, когда Она убедилась, что Единородный Сын Ее приговорен к распятию на кресте?

Как была чиста и чудесна жизнь Пресвятой Богородицы, так чудесно было и Ее успение. Она не умерла, но уснула, для того, чтобы пробудиться для жизни вечной и для вечного блаженства. Потому смерть Ее мы называем успением, т. е. сном.

Из представленного изложения земной жизни Богоматери можно усмотреть, что нет такой христианской добродетели, которая не нашла себе образца в жизни и характере Матери Божией… Душою глубоко верующею преклонимся пред несравненным величием смиренной Девы Марии — Богородицы, Честнейшей херувимов и Славнейшей без сравнения серафимов.