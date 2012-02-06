ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Архипастырь Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн Извлечено из жизни Варсанофия и Иоанна, составленной Никодимом Агиоритом. Краткое сведение о них. (Добротолюбие, т. 2)

Слово пастыря Святых преподобных отцов Варсануфия и Иоанна подвижнические наставления (избранное из Добротолюбия, т.2) Господь научил нас, как стяжать смиренномудрие, говоря; научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф. 11, 29)

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Чудеса Божии Чудесная помощь Богородицы Приведены случаи чудесной помощи Пресвятой Богородицы

Слово пастыря Схиархимандрит Зосима (Сокур) о Рождестве Пресвятой Богородицы Всех вас, возлюбленная моя паства, братия и сестры, приветствую с великим годовым праздником Рождества Пресвятой Девы Марии. И чтим родителей Ея, праведных Богоотцев Иоакима и Анну, которые стали виновниками сегодняшнего, нынешнего вселенского духовного торжества.





Слово пастыря Святитель Фаддей (Успенский) о Рождестве Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Девы – начало домостроительства нашего спасения. Еще не Сам Господь Спаситель мира рождается, а Его Пречистая Матерь, не самое Солнце мира восходит уже, а только занимается предрассветная заря, как бы утренний ветер разносит во все концы мира благую весть о скором появлении Солнца.





Архипастырь Земная жизнь Пресвятой Богородицы, — как высочайший образец совершеннейшей христианской жизни, в особенности для женщины. Рождество Пресвятой Богородицы – не просто день рождения Матери Иисуса Христа. Это одно из событий в той цепочке, которая вывела человечество на путь спасения. Как и было задумано Богом.





Притчи Притча о Сеятеле. Проповедь Антония Сурожского. Толкование Притчи о сеятеле Митрополитом Сурожским Антонием

Отвечает священник Как жить по православному Отвечает православный священник (Продолжение)





Взгляд Тень совершенства Как говорила Фаина Раневская, «все провинциально, не провинциальна только Библия». По-настоящему культурный творец обязательно знаком с Евангелием. Помня об этом, попробуем проследить тот «узкий путь», коим культура должна следовать за религией, чтобы стать действительно образованной, а не «обезьяной Бога», своим воздействием обезображивающим человеческие души.

Слово пастыря Проповеди Антония Сурожского в День Троицы

Взгляд «Не имамы иныя помощи…» Так уж получается, что только женская беззащитность и нежность сегодня отваживается защищать исковерканную чистоту, ощущая сродство личных драм. Милосердие в России на 90% имеет женское лицо, ныне стремительно молодеющее.

Архипастырь Слово в день Святой Троицы Всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую с праздником Святой Троицы, с Пятидесятницей.

Архипастырь День Святого Духа Вчера, в праздник Троицы, мы слышали дивные слова молитв, но если подумать об Имени, которое Ему дает Евангелие, которое переводится как "Утешитель", в других переводах - "Параклит", Ходатай, Заступник, то - Кто Он? Поистине, Он - Утешитель, восполняющий нашу разлуку со Христом, утешающий нас, как сирот, тоскующих о том, чтобы нам быть со Христом, нашим Богом, нашим Спасителем, что пока мы во плоти (это слова апостола Павла), мы отделены от Него.